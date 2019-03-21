Как давно известно, человек — существо социальное. В норме он постоянно сравнивает себя с окружающим миром, чтобы ощутить, так сказать, свое в нем место. Однако порой некоторые люди делают это, явно ошибаясь в элементарной математике и базовых смыслах использованных цифр, что приводит к забавному результату. Это когда исходная инициатива верна, но ошибка в понимании применяемых методов приводит к кардинально неверным выводам. Наглядный тому пример — недавнее заявление Алексея Кудрина относительно 40-летнего отставания России от Запада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Деньги столбиком

Казалось бы, действующий председатель Счетной палаты Российской Федерации, бывший министр финансов РФ, доктор экономических наук, председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка уже по роду своей деятельности в смыслах экономических понятий разбираться должен хорошо. Поэтому его словам о якобы критичной, почти полувековой, отсталости российской экономики от «развитого мира» надо как бы верить. Однако при ближайшем их рассмотрении возникают серьезные сомнения в квалификации говорящего.

Судя по озвученным цифрам, он всё посчитал просто. Взял 1,6 трлн долларов номинального российского ВВП и поделил на 69 млрд рабочих часов в году (247 рабочих дней умножить на 8 часов). Производительность труда в России вышла примерно в 23 доллара в час. Сравнение результата с другими странами (в Люксембурге — 81,7, в Норвегии — 79,8, в Ирландии — 78,4, в Бельгии — 63,0, в США — 62,9, в Дании 61,9, в Нидерландах — 61,8, во Франции — 60,6, в Германии — 59,5, в Швеции — 56,0 долл./час) «честно показывает», что по этому параметру Россия отстает даже от Турции, у которой почти 25 долларов.

Исходя из чего якобы вывод напрашивается очевидный. Работают россияне плохо и мало. Работать надо больше и соглашаться получать за труд меньше. Логично? Если брать только эти цифры — то да. Но если в цифрах попробовать хоть немного разобраться и не трепетать по поводу заведомого превосходства всего западного, то картина получается сильно иной.

Kolesa.ru Автозавод GM в Питере

Спорить на тему степени адекватности самого измерения производительности труда именно в деньгах смысла не имеет. При всех известных недостатках методики, ничего более удобного и хотя бы столь же адекватного в качестве инструмента общей оценки пока не придумано. Как появится, перейдем на него, а пока за неимением гербовой пишем на обычной.

Другой вопрос, пишем конкретно что именно? Разгоревшийся спор на тему — считать надо не ВВП, а, скажем, объем полученной прибавочной стоимости — академически, безусловно, интересен, но практического смысла не имеет. Хотя бы потому, что в размер своей прибавочной стоимости любая страна зачисляет не только полученное на собственной территории, но и всё «честно заработанное» за рубежом. К примеру, на автозаводе GM в Питере работают российские рабочие, а созданная ими прибавочная стоимость зачисляется в пользу американской корпорации, таким образом, отражается в ВВП США, а не РФ.

И таких предприятий у нас 19 штук, и их продукция занимает более половины российского автомобильного рынка. То есть влияют они на размер консолидированной прибавочной стоимости весьма изрядно. И это не единственный пример. В целом иностранным владельцам принадлежит не менее 25% российского промышленного и как минимум 12,41% банковского капитала в России.

Так что степень перераспределения прибавочной стоимости на конечный результат влияет ничуть не меньше, чем простой расчет через ВВП. Потому не станем множить сущности сверх необходимого. Да и данных по структуре ВВП в открытых источниках куда больше, а это значительно важнее.

Когда Кудрин брал ВВП, он в целом поступал верно, другой вопрос, что при этом он само понятие валового продукта слишком фетишизировал, что вообще характерно для либерального стиля мировосприятия. Не важно, как и откуда берутся деньги, главное, чтобы они были. Но дело как раз в том, что их происхождение как раз и является ключевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Формально по итогам 2018 года (про санкции и прочие тонкости мы пока забудем для ясности) Россия занимает двенадцатое место (1,6 трлн долларов) по размеру экономики. Ее с большим отрывом обошли: США — 20,5 трлн, Китай — 13,4 трлн, Япония — 5,07 трлн, Германия — 4,02 трлн, Великобритания — 2,8 трлн, Франция — 2,79 трлн, Италия — 2,08 трлн и даже Южная Корея — 1,65 трлн долларов.

Но вот что интересно, отраслевые структуры их результатов очень сильно отличаются. Например, в США 42% экономики формируется графой с обтекаемым названием «прочее». Сюда входит всё «постиндустриальное», включая доходы Голливуда и образовательные услуги, в том числе для иностранцев. Тогда как индустрия дает лишь 15%.

Причем важные нюансы всплывают и тут. Именно производство как «что-то делать руками» (пусть даже роботизированными, а не конкретно людскими) дает только 3,8%, остальное формируется патентным правом и роялти за предоставление в аренду производственных технологий.

Таким образом, если перераспределить источники формирования американского ВВП по «производственному» смыслу, его структура меняется радикально. Примерно 36% общей суммы создает биржа, формирующая стоимость американских акций. А они банально надуты печатанием долларов из воздуха, в общем объеме влив в американский фондовый рынок с 2008 по 2014 год примерно пятую часть его нынешней итоговой стоимости. И еще по ходу пьесы обрушив экономики прочих стран на 20−30%. Еще 42% приходится на торговлю, развлечения и всякого рода «услуги», из которых не менее половины «оказывается» за пределами США. Более того, даже не гражданами Америки.

Следовательно, самими США и действительно самостоятельно формируется лишь 22% того ВВП, который можно использовать для вычисления производительности труда. В конкретных цифрах это означает, что в «американский» числитель следует ставить не 20,5, а только 4,51 трлн долларов, тем самым приходя к уровню производительности труда в 13,83 доллара в час.

Это в корне меняет дело. Оказывается, что россияне трудятся не только не хуже американцев, по производительности труда они их даже превосходят. Проблема в другом.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Во-первых, условно говоря, «американский рынок» на порядок больше нашего, во-вторых, действующая западная экономическая модель устроена так, что значительная доля создаваемой общемировой прибавочной стоимости перераспределяется в пользу «развитых стран» в рамках так называемого неэквивалентного обмена. Например, для Соединенных Штатов на каждый ими самими заработанный доллар приходится 3,54 доллара, «честно изъятых» из экономик других стран, в том числе российской. И это не торговые отношения, это владение долями собственности.

Во-вторых, пусть и работающих заметно хуже нашего, американцев попросту больше. Численность трудоспособного населения РФ оценивается в 74 млн человек, тогда как в США их 158,5 млн, в Индии — 510 млн, а в Китае — вообще 807. Вот так, с учетом пункта выше, разница в формальных цифрах и получается не в пользу России.

Что из этого следует? На мой взгляд, кардинально иной подход к формированию долгосрочной стратегии развития государства и экономики в целом. Идея «работать больше, а получать меньше» нежизнеспособна в принципе. По двум простым причинам. Чтобы реализовать «китайскую» модель развития экономики, нам нужно опустить среднюю зарплату по стране ниже уровня Китая, а там лишь 20% рабочей силы в промышленно развитых центрах получают зарплату на уровне европейской, тогда как 60% населения живут на 5−7 долларов в месяц.

Кудрин действительно думает, что если россиянам платить по 450 рублей в месяц, они станут значительно продуктивнее работать? Полагаю, нет. Просто, как и абсолютное большинство либералов вообще, он «не думает так далеко». Его выводы не только не стратегичны, они попросту сиюминутны и главным образом демагогичны.

Все расчеты производятся не для улучшения понимания реального положения вещей, в первую очередь, они ведутся для подгонки результата под заранее готовый «правильный» вывод о тотальной вторичности России как государства и социума в целом. А тут такой удобный повод как бы ткнуть всех в цифры — Россия плохо живет потому, что народ ленивый, работать не хотят, халтурят и отлынивают.

Удобство подобного объяснения кроется еще в возможности не делать (!) ту работу, для которой чиновники данного уровня и предназначены. Проблема ведь в чём? Идти развиваться экстенсивным путем мы очевидно не можем. В России 150 млн населения, в США — 330, в крошечной Японии — 126, а в Китае так вообще 1300 миллионов. Успеха можно добиться только через наращивание размера российской доли в общем мировом рынке и повышения общего среднего технологического уровня российской продукции как таковой.

Как это работает — хорошо видно на примере того же «Росатома», уверенно занявшего 67% мирового рынка строительства АЭС и располагающего портфелем заказов на 133 млрд долларов. И все это персоналом численностью всего в 256 600 человек.

Rosatom.ru АЭС

Другое дело, что, кроме «Росатома», у нас аналогичных успешных примеров практически нет. А идти необходимо именно этим путем, но как тут добиться успеха, пока толком не знает никто. Точнее, успеха быстрого, чтобы, как это любят либералы, показывать на красивых графиках — вот я пришел, начал рулить, и буквально сразу «результаты ударными темпами резко поперли вверх».

Даже в почти тепличных условиях внешней конъюнктуры Китаю для достижения успеха понадобилось 40 лет. Что уж тут говорить о наших условиях фактической экономической войны с 2008-го и прямых санкций с 2014-го! Впрочем, даже в них, как выяснилось, Россия 2018 год закончила с неожиданно высоким — 2,3% — уровнем экономического роста.

В общем, с производительностью труда у нас как раз всё нормально. Не лучше всех, но и точно не хуже. Хотя повышать хорошо бы, и даже есть где и в чём. Но даже в текущем состоянии оснований для заявлений о какой-то российской отсталости нет вообще никаких. Это просто цифры на калькуляторе не те посчитали. Отсюда и ошибка в выводах. Не специально, конечно, нет.