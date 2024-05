Прошло чуть более 10 месяцев после государственного переворота в Армении, имевшего место в апреле-мае 2018 года. Пожалуй, этого времени было достаточно, чтобы десятки и десятки тысяч обманутых граждан Армении прозрели. Граждан, обманутых популистскими лозунгами и действиями Н. Пашиняна и его сподвижников, совершаемыми в точном соответствии с рекомендациями Джина Шарпа, изложенными в небезызвестном пособии для организаторов разного рода цветных революций «От диктатуры к демократии», а точнее, в приложении к нему «198 методов ненасильственных действий». Об этом уже приходилось писать с указанием конкретных примеров применения «революционерами» около полусотни из 198 рекомендаций Джина Шарпа («Арташес Гегамян: Глобальный беспорядок на Востоке, дестабилизация Кавказа и Азии — первая фаза расчленения России», ИА REGNUM, 18 апреля 2011 года). Однако утверждать, что рейтинг гегемона государственного переворота (апреля-мая 2018 г.) в Армении стал критически низким, было бы преждевременно. Сошлюсь на совершенно свежие данные закрытых социологических исследований, проведенных в течение февраля-марта 2019 года. Я специально написал «социологических исследований», подчеркнув тем самым, что было не одно исследование, причем итоги первого социологического опроса, судя по дальнейшей реакции властей, были для них отнюдь не утешительными. Они вызвали нешуточную тревогу также у закулисных вдохновителей и спонсоров государственного переворота. Чтобы не томить читателей неопределенностью, приведем лишь одну ссылку из социологического опроса, опубликованного на интернет-портале News. am 20 марта т. г. под заглавием «Паст: Рейтинг Пашиняна значительно понизился». В статье, в частности, говорится: «Согласно нашим сведениям, на днях Пашиняну были представлены итоги подобного соцопроса, которые показали, что рейтинг главы кабмина значительно понизился и колеблется в пределах 52−53%. Конечно, такой показатель для любой страны достаточно высокий… Не надо забывать о том, что лишь 10 месяцев назад Пашиняна поддерживало свыше 90% населения, а во время прошедших парламентских выборов 9 декабря он получил свыше 70% голосов, то есть только за последние три месяца армия сторонников главы кабмина сократилась на 20%, а в течение 10 месяцев — на 35−40%». Что же последовало за этим. Так, еще 3 февраля т. г. известный американский миллиардер и возмутитель спокойствия, филантроп, одновременно и основатель Фондов открытого общества (Open Society Foundations) Джордж Сорос написал в своем микроблоге в Twitter сообщение, в котором выразил свое видение развития демократии в Армении, а именно: «Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно необходима для демократического настоящего и будущего страны». При этом для своих почитателей, то есть несведущих в политике граждан Армении, а скорее, для отвода их внимания, Сорос оставил в той же записи в Twitter ссылку на статью под заглавием «Как США могут поддерживать молодую демократию в Армении», опубликованную 16 января т. г. на сайте Open Society Foundation журналистом Т. Хачатрян. Здесь считаем уместным заметить, что Австрия, Венгрия, Россия и Израиль запретили деятельность фонда Сороса, считая, что он вмешивается во внутренние дела их страны. Отметим также, что в ноябре 2017 года канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил Джорджу Соросу, что его фонду «Открытое общество» дается 28 дней на закрытие. Иначе как было доведено до сведения филантропа, фонд ждут судебные пени за «попытку подорвать демократию нации… — далее президентом Австрии было сказано — Призрак Сороса — величайшая задача, с которой человечество сталкивается в мире в 2017 году. Он отличный кальмар-вампир, обернувшийся вокруг лица человечества, неустанно загоняющий в воронку крови всё, что пахнет деньгами, используя эти деньги для коррумпированных политиков, журналистов, общественный сектор, и пытается создать мир по своему образу» («Австрия выгоняет Фонд Сороса из страны с позором»). Примечательно, что известный в Армении политический холуй, ныне подрабатывающий у одного из героев Арцахской национально-освободительной войны, на днях дал интервью одному из электронных порталов, щедро финансируемому США (ведь просто так сей интернет-портал не поставил бы национальный флаг США перед своей канцелярией), призвал «всенародно избранные» власти Армении начать уголовное преследование моей скромной персоны за то, что 13 марта т. г. в своей статье в ИА REGNUM «Армяне, будьте бдительны» я прямо заявил о финансировании фондом Сороса государственного (2018 г.) переворота в Армении, что, по мнению доносчика, не могло не оскорбить «всенародно избранного премьера», а уж тем более не бросить тень на «бархатную революцию». Странно, почему сей писака сослался лишь на мою последнюю статью, так как на эту тему я написал с десяток статей, которые были опубликованы в разных масс-медиа. Судя по всему, этому пасквилянту, с одной стороны, уж больно захотелось понравиться «народному премьеру», с другой — косвенно дать понять ему, что его наниматель (кем он является, в Армении известно многим) также на стороне Н. Пашиняна. Однако это тема другого анализа. Возвращаясь к ссылке Сороса, отметим, что поддержать «молодую демократию в Армении» США вовсе не собираются рекомендациями, изложенными в статье Т. Хачатрян. На кону куда более серьезная задача, чем «поддержка молодой демократии в Армении». Так, 14 февраля 2019 г. на сайте Фонда Карнеги была помещена статья под заглавием «Модернизация поддержки США послереволюционных реформ в Армении» («Upgrading A.S. Support for Armenias Postrevolution Reforms»). Автор статьи Рэй Сальваторе Дженнингс — независимый ученый и специалист по развитию, который более 25 лет работал в обществах, переживающих демократические преобразования, словом, его статья вовсе не плагиат публикации Т. Хачатрян. Примечательно, что в резюме своей статьи мистер Дженнингс записал: «Успешный переход в Армении послужит моделью (примером) для других стран, стремящихся к демократии, наметивших многополярный курс. Нет лучшего времени, чтобы использовать дипломатию и иностранную помощь для ее поддержки (Summary: A successful transition in Armenia will offer a model for other aspiring democracies to chart a multipolar course. There is no letter time to use diplomacy and foreign aid to support it). Следует отметить, что в этой статье автор весьма откровенно заявляет: «До сих пор Вашингтон не спешил демонстрировать, что он на стороне Пашиняна (то есть то, что на стороне Пашиняна не ставится под сомнение — А. Г.). Соединенные Штаты не внесли существенных изменений в свою политику дипломатической и экономической поддержки Армении, за исключением своевременной поддержки выборов (к примеру, круглосуточный прямой эфир Армянской службы «Радио Свобода» в апреле-мае 2018 года, сопровождаемый заранее заготовленными и надуманными антигосударственными сюжетами, нацеленными против президента РА Сержа Азатовича Саргсяна и членов его команды, по меркам США отнюдь не свидетельство существенной экономической и информационной поддержки организаторов государственного переворота — А. Г.). Более того, в международном сообществе доноров очень мало гибких механизмов, делающих возможность краткосрочных инвестиций, которые потребуются новому правительству в течение следующих двенадцати месяцев. Целевая техническая помощь и относительно скромные инициативы по оказанию иностранной помощи будут иметь огромное значение для Армении. Это также послужит углублению отношений со стратегическим партнером (обратите внимание «со стратегическим партнером», имеется в виду США — А.Г.) и восстановлению веры в приверженность США поддержке тех, кто достаточно смел, чтобы стремиться к демократии». То есть следует полагать, что в годы президентства Роберта Седраковича Кочаряна и Сержа Азатовича Саргсяна в Армении была подорвана «вера в приверженность США поддержке стремящихся к демократии». Оказывается, многомиллионные финансовые вливания в сотни тысяч долларов в такие организации, как, например, «Transparency International», «Factor TV», «Union of informed Citizens», «Asparez Jurnalists' club», «Institute of Public Policy» и многие другие, вовсе не преследовали реализацию именно этой цели. Между тем напрашивается вывод, что главным инструментом «поддержки стремящихся к демократии, судя по всему, стал государственный переворот в Армении. Далее Рэй Сальваторе пишет: «Во время апрельских митингов и в преддверии парламентских выборов в декабре Пашинян подтвердил свое обязательство по устранению дефицита демократии в стране благодаря верховенству закона, правосудию переходного периода, усилению борьбы с коррупцией и повышению подотчетности и прозрачности». Успокоим г-на Дженнингса тем, что 19 марта т. г. во время пресс-конференции Н. Пашинян подтвердил свою приверженность выполнению его установок, заявив о том, что внедрение механизма конфискации имущества без обвинительного приговора — «международное обязательство Армении, о чем я утром получил справку» (хочется надеяться, что справку он получил не от Рэя Сальваторе — А. Г.). В подтверждение своих слов далее он сказал: «ЕСПЧ имеет приговоры, в которых четко зафиксировал свое мнение относительно механизма конфискации имущества без обвинительного приговора. Там отмечено, что это полностью соответствует европейской конвенции по правам человека. Так что здесь не может быть вопроса по части соответствия этому механизму. Это принятая в мире практика (сказал же человек, что ему дали справку на сей счет, где мировая практика обобщена, видимо, на основе одного-двух прецедентных решений ЕСПЧ — А. Г.), инструмент, признанный на уровне ЕСПЧ, который может быть применен». Читатель вполне резонно может задаться вопросом — а что в этом предосудительного, если незаконно нажитое имущество будет возвращено государству? Здесь, уважаемый читатель, попрошу вооружиться терпением, обо всем этом будет сказано в последующем изложении. Далее Рэй Сальваторе продолжает: «На сегодняшний день внешняя помощь США Армении не была полностью дифференцирована для удовлетворения многочисленных требований работы с властями в период после революции». Сказано честно. Совершить государственный переворот помогли, а дальше создалось впечатление, что отошли в сторону. Так что следует активнее поддерживать «армянских революционеров». Ведь иначе через пару-тройку месяцев их рейтинг скатится до уровня плинтуса, со всеми вытекающими из этого последствиями, как-то: сотни миллионов долларов, потраченных фондом Сороса, Европейским фондом демократии (EED), Национальным фондом по поддержке демократии (NED), Национальным институтом демократии (NDI) и другими радетелями поддержки гражданского общества и демократии в Армении пойдут коту под хвост. Естественно, что в счет не берутся суммы, которые успешно осядут в карманах движителей демократии в Армении и их связных. Пишу эти строки и невольно думаю о том, что этого мне не простят особенно представители ЛГБТ-сообщества, которым перепадают, судя по их революционной прыти, немалые финансовые средства.

Армения

(сс) Yerevantsi Никол Пашинян. 17 апреля 2018 г.

В своей второй рекомендации армянским властям Рэй Сальваторе пишет: «Во-вторых, правительство Армении выиграет от ощутимых быстрых побед, которые сигнализируют о небольшом прогрессе. Речь идет, в частности, об улучшении уборки мусора, развитии рынка, расширении зеленых территорий, журналистских расследованиях… Успешная реализация всего выше перечисленного поможет правительству выиграть время для проведения более масштабных и сложных реформ». Следуя этим рекомендациям, и было устроено шоу с разгромом кафе вокруг здания Национального театра оперы и балета имени Ал. Спендиаряна в Ереване. Я не обсуждаю правомерность сего действа со стороны городских властей, а хочу заметить, что демонтаж кафе уж больно смахивал на театрализованное представление. Ведь можно же было ломать эти сооружения не ковшами экскаваторов, а соответствующими инструментами, чтобы бывшие в употреблении эти строительные материалы были повторно использованы для нужд, к примеру, сельского населения при постройке навесов для хранения удобрений, кормовых культур, почему бы и нет, овчарен и т. д., и т. п. Думаю, что владельцы этих сносимых сооружений согласились бы на это. Нет, надо было устроить зрелище, ведь обещанного властями хлеба насущного нет.

Четвертая рекомендация от мистера Рэя относится «к внедрению механизмов правосудия переходного периода», — справедливости ради еще раз отметим, что Н. Пашинян и в этом вопросе прилежно следует соответствующим рекомендациям, — они часто играют решающую роль в удовлетворении потребностей граждан в справедливости и устранении протекций к неподотчетным элитам (хочется надеяться, что Н. Пашинян непременно воспользуется этой рекомендацией и своими смелыми, «духов», действиями поспособствует оперативному судебному разрешению коррупционного скандала, связанного с руководством Государственной контрольной службы РА — А. Г.)».

Можно было бы продолжить повествование о четвертой, пятой и шестой рекомендациях автора из Фонда Карнеги, нацеленных на: Расширение доказательной базы для осуществления правосудия и налоговых реформ, а также борьбы с коррупцией, пресечение эскалации потоков дезинформации в ближайшие месяцы, направленных на дискредитацию ключевых государственных деятелей, подрыв социально-политической стабильности и процесса реформ (заметим, что за редким исключением подавляющее большинство масс-медиа Армении финансируется и контролируется выше отмеченными фондами из-за бугра, а что имеет в виду мистер Рэй, как в известном мульте, большой, большой секрет — А. Г.).

После столь подробного описания публикации, появившейся на сайте Фонда Карнеги, и анализа действий правительства РА, невольно на память приходит, в частности, статья Авраама Ноама Хомского «10 способов управления массами». Заметим, что этот известный американский политолог и общественный деятель, «наш Сократ», как его называют американцы, правда, не записывался, как Рэй Сальваторе, в учителя властям Армении, однако это не мешает властям Армении строго придерживаться его рекомендаций по управлению массами. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные примеры. Итак, Способ № 1 управления массами, согласно Н. Хомскому, это отвлечение внимания. При этом ученый ясно указывает: «…постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на размышления, с поля — в загон, как и все прочие животные» (Н. Хомский, цитата из его книги «Тихое оружие для спокойных войн»). Для подтверждения неуклонного следования рекомендациям Способа № 1 достаточно вспомнить всю информационную муру, регулярно вбрасываемую масс-медиа Армении, в частности о выявленных хищениях того или иного сельского старосты, аж на сумму в 200−300 долларов, злоупотреблениях отдельных чиновников, как правило, областного масштаба и множество других информационных пустышек властей. Способ № 2 называется «проблема-реакция-решение» и предполагает создание проблемы, некоей «ситуации», рассчитанной на то, чтобы вызвать определенную реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам (хотя бы для отвода внимания от никак не решаемых актуальных социальных проблем). Достаточно вспомнить инициированные правительством меры по резкому повышению госпошлины ломбардов и пунктов обмена валюты или же введение акцизных налогов на газированные напитки. Речь о том, что Национальное собрание РА, в котором фракция Н. Пашиняна «Мой шаг» имеет подавляющее большинство, через Центробанк РА инициировало обсуждение в НС РА законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон РА о государственной пошлине». Поправки предполагают повышение госпошлины для кредитных организаций в годовом исчислении в 6 раз, для платежно-расчетных систем — в 4 раза, для кредитных бюро — в 2 раза, для ломбардов госпошлина возрастет в 60 раз (с 100 тысяч драмов до 6 миллионов), для обменных пунктов — также в 60 раз (с 50 тысяч драмов, что составляет около $100, до 3 млн драмов). По мнению специалистов, в случае если пошлина вырастет в 60 раз, то 80% обменных пунктов, скорее всего, закроются, в случае ломбардов, закроются от 20 до 30%. Как видим, провозглашенная «народным премьером» экономическая революция уверенно стартовала, а заодно в ходе ее реализации принят к исполнению Способ № 2, описанный Н. Хомским.

Гамельнский крысолов. Иллюстрация Кейт Гринуэй к поэме Роберта Браунинга

Можно и далее поочередно подробно обратиться к оставшимся 8 способам управления массами. Однако, думаю, что достаточно упомянуть определения некоторых из них, чтобы любой из здравомыслящих граждан Армении волей-неволей испытал дежавю, то есть оказался бы в психическом состоянии, при котором каждый житель Армении имел бы ощущение, что он уже когда-то бывал в подобной ситуации как в преддверии государственного переворота, так и вплоть до настоящего времени. К примеру, Способ № 5, который озаглавлен — Обращаться к народу как к малым детям (тому пример — неоднократные обращения Н. Пашиняна в ходе митингов к старшеклассникам с озвучиванием заранее заготовленных наивных рассуждений и прописных истин, заложенных в его пламенных выступлениях, рассчитанных на восприятие широкой аудитории, которые описаны в последующих методах манипулирования сознанием граждан — А.Г.). Способ № 6 гласит: делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления. Четырех с половиной часовая пресс-конференция Н. Пашиняна от 19 марта т. г. является классическим образцом применения Способа № 6 на практике. Замысел пресс-конференции Н. Пашиняна четко проглядывался и был нацелен на то, чтобы заблокировать способность телезрителей или интернет-аудитории к рациональному анализу, к способности критического осмысления происходящего. Не менее востребованы для власть предержащих Армении также и Способы №№ 7 и 8 — «Держать людей в невежестве, культивируя посредственность» и «Побуждать граждан восторгаться посредственностью». Чтобы убедиться в сказанном, достаточно ознакомиться с содержанием (за редким исключением) публичных выступлений и высказываний депутатов фракции Н. Пашиняна «Мой шаг» или разного уровня правительственных чиновников. Сделать такой вывод дает хотя бы программа развития страны на 2019−2023 годы, утвержденная Национальным Собранием РА. Вышеотмеченные коллизии, а именно: проведение продуманной работы по подчинению проводимой властями Армении политики, которая в полном соответствии с рекомендациями Рэя Сальваторе Дженнингса и Авраама Ноама Хомского получили свое обоснование в конце статьи мистера Дженнингса. «Глобальная борьба за демократию так же сложна, как и последние десятилетия. Демократические прорывы, хотя и редкие в последние годы, являются напоминанием о том, что хорошо организованные и вдохновленные граждане (было бы весьма убедительно и честно, если в дополнение к написанным словам добавили бы проплаченные граждане — А. Г.) могут восстановить контроль над своим правительством и веру в лучшее будущее. Происходящий в Армении политический переход предоставляет Соединенным Штатам возможность оказать помощь важному союзнику (надо же за 10 месяцев после государственного переворота 2018 г. Армения стала для США «важным союзником» — А. Г.) и восстановить поддержку демократических партнеров за рубежом (благо, что финансирование госпереворота не отнесено в разряд «поддержки демократических партнеров» — А. Г.), вдохновленных теми же ценностями, которые воодушевляют граждан США по сохранению своих институтов дома». На этом, уважаемый читатель, можно было бы поставить точку. Однако впоследствии меня бы мучили угрызения совести от сознания того, что я не сказал всей правды. Речь о том, что реализация рекомендаций американских аналитиков с неизбежностью ввергнет Армению в состояние хаоса, естественно, управляемого ими же хаоса. И это в лучшем случае. При этом если в самые короткие сроки нам в Армении не принять действенных мер по пресечению этого, без преувеличения, антигосударственного заговора, то следует ожидать самых катастрофических последствий для судеб армянской государственности. Увы, это не есть преувеличение. Чтобы убедиться в этом, достаточно непредвзято проанализировать возможные последствия в случае реализации главных установок Н. Пашиняна. Взять хотя бы его утверждение на заседании парламента РА 13 февраля т. г., что: «Бывают случаи, когда гражданин должен объяснить источник получения своего имущества, и в данном случае действует не презумпция невиновности, а презумпция вины. Если человек не может доказать, что приобрел имущество законным путем, то приобретение данного имущества считается незаконным». К примеру, чистый приток денежных средств физическим лицам по банковской системе РА только из России за январь-декабрь 2018 года составил $578 млн 258 тысяч (Вестник ЦБ РА, январь 2019 г.). Если часть из этих средств пойдет на строительство, к примеру комфортабельного дома (что очень присуще армянам) или на приобретение роскошной машины, что тогда остановит ретивых чиновников псевдо-революционеров от соблазна без суда и следствия конфисковать «добытое незаконным путем» это имущество. Ведь в большинстве случаев наши соотечественники, работающие в той же самой братской России, выплачивая там полагающиеся налоги, вовсе не обременяют себя (из-за абсурдности сего действа) запастись документами, обосновывающими законность заработанных средств. Это тем более понятно, так как деньги ими высылаются через банковскую систему, то есть в случае подозрения разбирательство должно происходить в стране, откуда высылаются эти средства.

(сс) qimono Без суда и следствия

Уже очевидно, что внедрение этих незаконных механизмов экспроприации частного имущества без обвинительного судебного заключения преследует двоякую цель: во-первых, пополнить из месяца в месяц увеличивающуюся брешь в пополнении госбюджета страны, во-вторых, создав видимость борьбы с коррупцией, «выявить» новых контрреволюционеров, якобы препятствующих, торпедирующих претворение в жизнь очередного абсурда — затеянной Н. Пашиняном экономической революции.

Не скрою, что, слушая выступление Н. Пашиняна 12 февраля т. г. на заседании НС РА при обсуждении пятилетней программы деятельности правительства, я был несколько обескуражен и вот почему. Помнится, что «народный премьер» тогда заявил: «Я сегодня с высокой трибуны парламента объявляю об общенациональной экономической революции в Армении. Армянский народ победил коррупцию (это особенно наглядно прослеживается в оттягивании судебного разбирательства коррупционного скандала, связанного с руководством Государственной контрольной службы — А. Г.), вседозволенность, клановость (обилие родственников Н. Пашиняна в НС РА тому доказательство, не говоря уже о новых назначенцах на руководящие должности родственников и друзей нынешних властей — А. Г.) и будет бороться против бедности, безработицы (сокращая чуть ли не на 10 тысяч число государственных служащих — А. Г.) и бездеятельности (если он имеет в виду новых назначенцев на государственные должности, то в этом он прав и, думаю, что получит общественную поддержку — А. Г.)». Я себя поймал на мысли, что не совсем представляю, что есть экономическая революция в Армении. Может, мое непонимание исходило из того, что последняя книга, которую я читал про революцию, — это был труд президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, изданный в 2016 году под заглавием «Четвертая промышленная революция». В предисловии своей книги Клаус Шваб честно признается: «Мы являемся свидетелями кардинальных изменений по всем отраслям, которые отмечены рождением бизнес-моделей, а также коренным преобразованием систем производства, потребления, транспортировки и поставки… Развитие и внедрение новейших технологий связаны с неопределенностью и означают, что мы пока не имеем представления, как в дальнейшем будут развиваться преобразования, обусловленные промышленной революцией». Читая эти строки, невольно поражаешься скромности Клауса Шваба. Так и хочется пригласить его на прием в правительство Армении, там бы ему по-простому объяснили не только, что означает четвертая промышленная революция, а бери шире — экономическая революция вообще. Читая муру про экономическую революцию, на память приходило ставшее крылатым выражение армянского писателя-сатирика второй половины XIX века Акопа Пароняна — не знаешь смеяться или плакать. Можно было и далее продолжить перечисление нелепостей, содержащихся в выступлениях и действиях «народного премьера», но, думается, что вышеизложенное позволяет вновь и вновь сделать вывод: в условиях крайне сложного положения, сложившегося в азербайджано-нагорно-карабахско-армянских отношениях, пребывание у власти в Армении некомпетентного руководителя чревато серьезными угрозами национальной безопасности. В своей статье в ИА REGNUM «Азербайджан полностью созрел для нового сокрушительного поражения» от 13 февраля т. г., я надеюсь, что убедительно обосновал актуальность принятия Закона Республики Армения и Арцахской Республики «О создании объединенного комитета обороны» в полном соответствии с конституцией Республики Армения и Арцахской Республики и с положениями Международного права. Убежден в востребованности реализации этой идеи, потому что на одном из популярных интернет порталов РА с идеей создания «Объединенного комитета обороны» Армении и Арцахской Республики ознакомились 27 915 читателей, что для Армении довольно-таки значительная читательская аудитория, а читатели, оценившие статью на «отлично», составили 78,33%, «хорошо» — 3,33%.

Ваган Караханян ИА Красная Весна Памятник «Мы — наши горы». Нагорный Карабах

Не хотелось завершать статью на грустной ноте. Есть и светлые страницы в деятельности «народного премьера». Так, по итогам поездки в Араратскую область 16 марта т. г. Н. Пашинян признался: «Из села Ранчпар Араратской области вернулся с тяжкими впечатлениями. Знал, что по итогам должен сделать какие-то выводы и сказать что-нибудь. Подумал сделать пост, но понял, что запись не сможет передать все, что хочется сказать. Решил выступить в прямом эфире, но осознал, что моя речь будет хромать». В результате Н. Пашинян написал стихотворение, которое назвал «Ранчпар» (что переводится как пахарь). Прочитав это стихотворение Н. Пашиняна, я мысленно погрузился в 66 год н. э., вспомнив Гая Петрония, прозванного Арбитром изящества, римского консула в Вифинии, а точнее, его письмо императору Нерону. Ниже приведен текст этого шедевра: «Императору и Повелителю Рима, Божественному Понтифу, Родиться во время Твоего правления — это большой просчёт, Но умереть во время Твоего правления — это великая радость. Я могу простить Тебе то, что Ты сжёг наш любимый Рим.

И то, что Ты наполнил наш благоуханный край зловонием Своих преступлений. Но я не могу простить Тебе одного — скуки, в которую Ты поверг меня, заставляя слушать Твои стихи, Твои жалкие песенки, смотреть Твои пошлые представления. Что касается Твоих особых талантов, Нерон, то они — поджог, предательства и террор. Мучай Своих подданных, если так хочется, но умоляю Тебя — не уродуй и не калечь Искусства. Прошу Тебя: не сочиняй большей музыки. Если хочешь — калечь людей, но не заставляй их умирать от скуки».

Хотя я не могу уподобиться Гаю Петронию, а Никол Пашинян — Нерону, но посоветовать «народному премьеру» считаю своим долгом. Никол Воваевич, всё-таки лучше пишите стихи, они не столь опасны для безопасности армянского государства, сколь Ваше правление. Неужели Вы, Никол Воваевич, не осознаете, что Ваше пребывание в должности премьер-министра — это угроза безопасности Республики Армения и Арцахской Республики.