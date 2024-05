Двенадцать раз депутаты Мосгордумы прерывали аплодисментами выступление мэра Москвы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства. Примерно через каждые две-три минуты речи. Как будто это не мэр пришел с отчетом, а ровно наоборот: депутаты отчитываются о своей единодушной поддержке. Обычно аплодируют тому, к чему сами отношения не имеют, но рады обрадоваться впервые услышанному. Если же коллективно аплодируют известному или должности, то солидарные аплодисменты выглядят как корпоративная взятка.

С первых минут доклада С. Собянина руки многих депутатов были уже заняты айфонами: кто фоткал, кто снимал видео. Даже долголетний соратник Лужкова и бывший многолетний председатель Мосгордумы депутат В. Платонов не удержался (хотя это может быть селфи, по трансляции не определишь).

В общем, праздник какой-то, видеозапись которого оборвалась на последних аплодисментах.

Два года, начиная с 2009 года, боролись городские депутаты за то, чтобы не обеспокоить мэра его ежегодным отчетом перед Мосгордумой. Вслед за появлением в Конституции Российской Федерации записи, обязывающей правительство страны ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности, депутат от «Яблока» внес простенький законопроект, вносящий аналогичное изменение в Устав города Москвы. Мэр дал отрицательное заключение на законопроект. Пролужковские депутаты тоже решили, что у нас уже все что надо есть. Председатель В. Платонов (сейчас просто депутат) так выразился: «Зачем же мы дублируем чужое, если у нас есть такое богатое свое?»

Из тех депутатов в действующем составе сохранились Антонцев М. И., Герасимов Е. В., Метельский А. Н. (ныне заместитель председателя), Орлов С. В., Палеев А. Р., Платонов В. М., Портнова Т. А., Святенко И. Ю., Семенников А. Г., Стебенкова Л. В., Шапошников В. А. (теперь председатель Мосгордумы). Они были против поправок в Устав в той форме, в которой яблочники их предложили, и не пропустили текст во второе чтение.

И даже тогда, когда сверху прояснили, что без уставных правок не обойтись, через два года изменили Устав, но отчетную процедуру так и не стали прописывать. Например, как это сделано в отношении регулярных отчетов начальника Главного управления МВД России по городу Москве о деятельности подчиненных органов внутренних дел: дату отчета устанавливает спецкомиссия не ранее, чем через две недели после получения отчетных материалов. Она же и готовит проект постановления. Все депутаты вправе задавать вопросы и высказывать свое мнение о деятельности главка. Фракциям принадлежит лишь преимущественное право на выступление.

С отчетом мэра все по-другому. Порядок — максимально оберегающий время и покой С. Собянина: только фракциям разрешено задать по одному вопросу и один раз выступить, а также проголосовать. За два дня до события в пожарном порядке объявили внеочередное заседание. Материалов будущего отчета не предоставили.

Все, как говорят музыканты, «читать с листа». Все воспринимать с голоса. Что же остается? Аплодировать и фотографироваться. Помните, как в фильме «День радио»? Лучше поискать пуговицу.

С. Собянин так и не узнал бы о таком порядке, если бы не выступление депутата Н. Губенко. Отреагировал: «По правде говоря, я не знал, что надо доклад заранее вам давать». А все из-за того, что никак не расшифрована правоустанавливающая запись в Уставе Москвы о том, что Дума «заслушивает ежегодные отчеты Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы, в том числе по вопросам, поставленным Московской городской Думой».

Что означает — по вопросам, поставленным Московской городской думой? В Государственной думе ежегодный отчет правительства заранее запланирован на весеннюю сессию. Фракции заблаговременно направляют в комитет по регламенту вопросы о деятельности кабинета министров. Комитет формирует их перечень, имеет право включить в него вопросы о реализации постановлений Государственной думы, принятых при рассмотрении проектов федеральных законов и по результатам «правительственного часа». Утвержденный Советом Госдумы перечень вопросов направляется премьеру.

Похожий порядок давным-давно должен быть принят в Мосгордуме. Его нет. Видимо, не так просто, как кому-то кажется, сформулировать сами вопросы. Надо же озадачить городское правительство, а не получить информационную справку. Доказать свою осведомленность, перспективное видение, продемонстрировать нелинейный масштаб мышления. Таким образом, помочь правительству мегаполиса в оценке ситуации и поделиться своими наблюдениями.

В пустоту превращается принимаемое «с голоса» постановление по отчету — поддержать мэра и правительство в их многотрудных делах. Вынужденной проформой стал и последний отчет мэра, состоявшийся через неделю после его всенародного избрания.

Отсутствие заранее сформулированных депутатских вопросов лишило доклад содержательной опоры на мнение депутатов как партнеров и соратников по общему делу, полемической остроты. Он оказался посланием, а не отчетом. С. Собянину пришлось признать: «Действительно, сегодняшний отчет проходит после моего избрания мэром города. Поэтому естественно, что, помимо отчета, мы должны сегодня ответить на вопросы: что изменится в нашем городе в ближайшие пять лет, куда мы должны направить основные ресурсы, на каких задачах предстоит сконцентрироваться».

С. Собянин начал со здравоохранения, назвав его самой важной и чувствительной темой для большинства горожан. Сообщил, что проведена болезненная, но необходимая структурная реорганизация городского здравоохранения, изменена система финансирования, оплата труда. Оснастили современным оборудованием. Восемь лет назад качеством московского здравоохранения была довольна лишь четверть москвичей. В этом году уровень удовлетворенности впервые превысил 50 процентов.

Тут и раздались первые депутатские аплодисменты, хотя Всемирная организация здравоохранения считает удовлетворенность пациента от взаимодействия с медицинской системой показателем ее качества, но лишь в числе и вслед за другими: высоким профессионализмом, эффективным использованием ресурсов, минимизацией риска для пациента.

Кто предоставил мэру данные? Если заглянуть в таблицу «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями столицы в 2018 году» на сайте департамента здравоохранения Москвы, окажется: чтобы попасть в верх рейтинг-листа, достаточно получить отзывы от нескольких десятков человек или даже от всего шести интернет-откликнувшихся.

По данным московского медицинского портала «Медицина-М», проводящего с мая 2016 года регулярные опросы, на самом деле число неудовлетворенных медицинскими услугами не уменьшается с тех пор и хронически составляет 60 процентов.

Мониторинг Новой Москвы выявил недооснащенность учреждений необходимым медицинским оборудованием, низкую доступность фельдшерских здравпунктов для маломобильных групп граждан, неудобство транспортной логистики от ФАПов до центральных учреждений здравоохранения. К профильным врачам жителям Новой Москвы приходится добираться на перекладных с многочисленными пересадками. Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Москве к проблемным вопросам, волнующим москвичей, кроме того, относит отсутствие эффективной системы защиты прав пациентов.

Есть и такой критерий, как память о событиях 2014 года в Москве, когда сотни медицинских работников вышли на улицы города. У них спросили?

Н. Губенко обратился к мэру по итогам его отчета: «Я бил в набат еще в 2014 году, выступая с этой трибуны. С тех пор ситуация только усугубилась: снижается доступность медицинской помощи, уволено около 10 тысяч медработников, растут нагрузки на оставшихся, разрушен принцип участковости, закрыты десятки медицинских учреждений».

На самом деле ситуация несколько иная. По последним данным Центра медстатистики, число врачей участковой службы увеличилось на 14 процентов по сравнению с 2012 годом. Их уже 5471 специалист. До 98,1 процента увеличилось число бригад скорой медпомощи, доезжающих до пациента менее чем через 20 минут с момента вызова. На четверть выросло количество пролеченных в дневных и круглосуточных стационарах по сравнению восемью годами раньше.

Данные, предоставленные мэру для доклада аппаратчиками, могли быть более адекватными, если бы депутаты Мосгордумы поставили перед правительством вопросы, требующие конкретного ответа. Лучше — письменного. Например, в отношении хода исполнения тех личных обязательств, которые С. Собянин письменно отправил москвичам по их личной электронной почте. Что именно он обещал (цитирую с сокращениями).

1. Мало создать удобную запись к врачу. Нужно добиваться качественного лечения и комфорта во ВСЕХ поликлиниках Москвы (выделено мэром). Разработаем и реализуем масштабную программу реконструкции всех городских поликлиник, которая будет включать капитальный ремонт зданий, оснащение самым современным оборудованием, создание современной регистратуры, организованной по типу «ресепшен», доукомплектование врачами-специалистами, создание в помощь врачам электронных протоколов и системы клинических подсказок, которые позволят выбирать оптимальные методы лечения, избегать назначения взаимоисключающих лекарств и в целом минимизировать риски ятрогении (ненамеренных врачебных ошибок). Кроме того, продолжим строительство новых поликлиник и больниц в районах, где их не хватает.

2. Европейский check up. Регулярная диспансеризация — наиболее эффективный способ раннего выявления заболеваний. Но при этом важно не заниматься профанацией и не подвигать лечебные учреждения к припискам. В течение ближайших лет разработаем и внедрим новый московский стандарт бесплатной диспансеризации (check up), основанный на лучших образцах европейской и мировой медицины. Московский check up будет включать первичный этап и углубленные исследования состояния здоровья с помощью наиболее эффективной аппаратуры и широкого спектра анализов. Мобильное приложение ЕМИАС позволит в один клик получить персональное время и график прохождения check up. Каждый человек вправе знать, что ему положено в рамках страховки, и в любое время получать исчерпывающую информацию по этому вопросу.

3. Лекарства от инсультов. В следующие пять лет мы сделаем акцент на профилактическую работу и широкое информирование населения. Будем следовать лучшим мировым практикам в ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ пациентов. Москвичи с риском развития инфаркта или инсульта будут получать препараты нового поколения, которые потребуют дополнительных затрат бюджета, но спасут сотни жизней москвичей.

4. Рак победим (Онкологическая программа). Каждый москвич должен быть информирован о возможностях профилактики и лечения новообразований. Каждый москвич сможет пройти онкологический скрининг. В помощь пациентам будет создан единый онкологический кол-центр. Компьютерные программы с искусственным интеллектом, анализирующие электронные медицинские карты и томографические снимки, помогут врачам вовремя распознавать начинающиеся онкологические заболевания. Специальное мобильное приложение позволит организовать максимально эффективную маршрутизацию пациентов, ускорить получение специализированной помощи и в итоге улучшить результаты лечения. Во всех поликлиниках появится отдельный врач-куратор для пациентов с онкозаболеваниями. Мы внедрим современные виды профилактики онкозаболеваний, в частности — вакцинацию от вируса папилломы человека (вызывает рак шейки матки). Будем расширять возможности химио‑ и лучевой терапии. На базе Морозовской больницы будет построен Центр протонно-лучевой терапии.

5. Медицина для старшего поколения. Предлагаю продолжить активное создание комплексной системы ухода, которая будет включать индивидуальное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями в поликлиниках; медицинский патронаж для москвичей, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома.

6. Детское здравоохранение. В 2019—2023 гг. будут отремонтированы и дооснащены современным оборудованием все детские больницы.

7. Забота и внимание для московских врачей. Для этого мы создадим единую образовательную платформу медицины завтрашнего дня. Она будет включать: отбор и поддержку талантливых студентов медицинских вузов (школы профессионального роста) для последующего трудоустройства в поликлиниках и больницах Москвы; систему стимулов (материальное поощрение, статус «Московский врач») к профессиональному росту на каждом этапе карьеры от молодого специалиста до уважаемого профессионала; создание постоянно действующего бесплатного лектория (школы профессионального мастерства) с приглашением ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Мы должны избавить врачей от ненужной рутинной работы. Внедрить информационные системы, позволяющие быстрее и лучше диагностировать заболевания и выписывать рецепты.

8. Цифровые технологии. В ближайшем будущем москвичи смогут узнавать результаты анализов и обследований в личном кабинете; накапливать информацию в истории электронной медицинской карты; получать дистанционные консультации врачей; получать электронные рецепты и больничные; контролировать свое состояние при хронических заболеваниях посредством носимых медицинских устройств. Индивидуальный электронный помощник напомнит о дате и времени визита к врачу и необходимости прохождения диспансеризации, составит индивидуальную траекторию прохождения обследований.

9. Стационары. Мы продолжим серьезную работу по реконструкции и модернизации наших больниц, будем поддерживать на высоком уровне обеспеченность современным оборудованием. Для этого создадим отдельную программу.

Согласитесь — весьма конкретные обязательства. Ход реализации легко проверяется в ежемесячном режиме. Однако вопросов от Мосгордумы к отчету по этим обязательствам так и не поступило. Поэтому, «с голоса» выслушав критику Н. Губенко, С. Собянин был вынужден отвечать в самых общих чертах и начал именно с того, что в своих обязательствах считал не самым важным (помните — «мало создать удобную запись к врачу», надо обеспечить одинаковое качество во всех клиниках).

«Я просто со страхом думаю, если бы мы ничего не делали, поверьте мне, зарплата врачей, медицинских сестер сейчас бы была раза в полтора меньше. А качество услуг было бы значительно хуже. Доступность же в наших поликлиниках врачей первого уровня сегодня значительно улучшилась, и 90 процентов москвичей записываются к врачам общей практики — терапевтам практически в первый же день. Вспомните, сколько сидели пациенты под дверями у врачей: 40 минут — это было среднее время. Сегодня ситуация значительно лучше, хотя и не идеальная, но значительно лучше.

Да, у нас есть целый ряд больниц, которые требуют экстренного вмешательства и модернизации, но в целом ситуация значительно улучшилась.

Тем не менее считаю, что для Москвы, для себя лично одним из главных приоритетов — это улучшение работы здравоохранения».

Фактически депутаты Мосгордумы вынудили мэра как бы оправдываться, на ходу подбирая слова и выражения, защищать департамент здравоохранения, который не смог сообразить, что депутатам нужно постоянно давать конкретную информацию, а не по их запросу (кстати, сайт департамента оказался абсолютно не информативен).

Это неправильно и досадно, потому что — если говорить о самом существенном и по-государственному важном — С. Собянин действительно работает на износ, не имея ни выходных, ни проходных. Подсчитано, что в прошлом году он провел непосредственно на московских стройках 244 выездных совещания. Не прячется за спинами депутатов и подчиненных, принимает решения на себя. В городе огромное число проблем, поэтому, несомненно, нужна партнерская поддержка в форме совета и конструктивной критики, и особенно в сфере контроля за действиями многотысячных чиновников и структур.

Вопросы к мэру в ходе подготовки его к отчету в Мосгордуме — это и есть тот самый совет и партнерская поддержка, в которых нуждается любой руководитель. Например, о ходе московской реновации, о том, почему объявленные сроки ее завершения — 2032 год — сдвигаются уже на 2035 год. Для чего Московскому фонду реновации уже потребовалась коренная реформа?

Но главное, как считает депутат Н. Губенко, — это малая прозрачность московского бюджета, высокая степень авторитарности в принятии решений, недоступность их для обсуждения. Достаточно вспомнить историю с реновацией, когда в бюджете города вдруг нашлись неучтенные 300 миллиардов рублей, о которых депутатам ничего не было известно. В Москве слишком жесткая, почти военная, централизация исполнительной власти при полном подчинении и бесправии законодательной. А ведь во многих регионах до сих пор у депутатов есть полномочия назначать или согласовывать региональных министров — даже не верится. У нас все наоборот: министры назначают депутатов и решают, кто из них будет получать зарплату, а кто нет, кто из них будет работать депутатом шесть дней в месяц, а кто — 24.

Так считает фракция КПРФ в Мосгордуме, но ответа на свои вопросы она не получила. Потому что в Мосгордуме пока не принято ставить вопросы перед правительством столицы, хотя этого требует Устав города Москвы.

Поговорим и об этом.