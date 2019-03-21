На днях случилось то, что рано или поздно и должно было случиться при настоящем подходе к делу. Посол России в Белоруссии, спецпредставитель президента России в Белоруссии Михаил Бабич вскрыл белорусский гнойник — тесную связь местных необандеровцев из оппозиции с определенными кругами в белорусской власти, чем серьезно теперь осложнил для официального Минска любые попытки спекулировать на тех окопах, в которых гнили наши предки, отстаивая честь и независимость нашей общей Родины — СССР, на любых преференциях в плане скидок на нефть и газ, на потоке санкционной контрабанды и так далее.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Информационная операция была проведена блестяще — весь антироссийский блок из части чиновников, местных необандеровцев и провластных «экспертов» вляпался в нее по уши. Что создает для официального Минска совершенно новую информационную реальность.

Собственно говоря, для ИА REGNUM в этом нет ничего удивительного. Именно ИА REGNUM был первым и долгое время единственным из крупных российских СМИ, кто раскрыл это единство некоторой части белоруской власти и необандеровской оппозиции, и ее жесткую антироссийскую направленность.

Именно за вскрытие этой связи между частью белорусской власти и местными необандеровцами, за аргументированный фактологический показ того, что политическое развитие республики из-за неумения управлять страной идет по украинскому пути развала молодой белорусской государственности, что экономика республики держится исключительно благодаря российским нефтяным, газовым и финансовым субсидиям, серьёзно осложняя строительство сильного Союзного государства, о чем мы активно писали начиная с 2015 года, когда все другие крупные российские СМИ старательно этого не замечали, и отсидели более года в тюрьме трое наших авторов — Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец, получив потом по приговору суда по пять лет условно.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело авторов ИА REGNUM

Многие тогда, как в России, так и в Белоруссии, пытались представить данную позицию как позицию неких маргиналов от политики. Но, как мы видим, схожие тезисы, только в гораздо более мягкой и дипломатической форме на днях высказал и посол России в республике Михаил Бабич.

Что можно сказать по этому поводу.

Надо сказать, что Михаил Бабич дал великолепное содержательное интервью. Наверное, за последние годы это самое сильное выступление посла России в СМИ. В отличие от своего предшественника, о котором либо ничего, либо только хорошо, он четко, но корректно, без перехода на личности, расставил точки над «и» по многим дискуссионным вопросам белорусско-российских отношений. Он смог аргументированно и легко, с приведением конкретных цифр и фактов, разбить те искусственные мифологемы, которые граждане России и Белоруссии постоянно слышат в белорусском изложении.

Например, посол России в Белоруссии очень четко расставил акценты по вопросу того, почему теперь необходимо поставить вопрос политической и структурной интеграции двух государств в рамках Союзного строительства на первое место:

«Россия всегда выступала за развитие Союзного государства. Для этого и подписывался Союзный договор, который в определенной степени за эти годы был реализован.

Но когда, начиная с 2000 года по 2010 год, уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов РФ в наших экономических отношениях находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2−3 миллиардов, а сейчас это уже 5−6 миллиардов в год, правовых и финансовых возможностей хватало, чтобы обеспечить тот уровень экономической и промышленной интеграции, который мы имеем».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гадание на деньгах

Или, например, Михаил Бабич очень корректно показал, как белорусские чиновники подставляют белорусского президента, предоставляя ему некорректные цифры по вопросам экономического сотрудничества Белоруссии с Россией или другими странами:

«Вы знаете, я убежден, что президента просто подвели, услужливо подложив такого рода аргументы. Размещение резервных средств государства в особо надежных активах — общепринятая мировая практика. Но только не под 0,75%, а средневзвешенная ставка по вкладам в ценные бумаги составила около 2,4%.

Если для чего-то из более чем 7,5 миллиардов долларов льготных государственных кредитов выхватили обычный коммерческий кредит Сбербанка «Беларуськалию» под 9% годовых, то необходимо было бы объяснить людям, что этот кредит — коммерческий и был получен в 2015 году, когда Белоруссия имела минимальный международный кредитный рейтинг и по существующим банковским стандартам нигде в мире ниже ставки получить не могла. Именно поэтому кредит был погашен не сразу, как говорилось, а лишь в декабре 2018 года, когда изменились, в том числе при помощи России, экономические возможности Белоруссии.

Если говорить о китайских кредитах под 2%, то важно понимать, что это так называемые связанные кредиты, когда не менее половины оборудования и услуг предоставляются китайскими предприятиями, а генеральным подрядчиком, как правило, выступают китайские компании. И если прибыль, которую они заложили в стоимость своих услуг и оборудования, переложить на банковские проценты, то их величина может иметь двузначные значения».

То есть все абсолютно в рамках корректного отношения к партнеру, к его самоуважению, с доброжелательной улыбкой, с цифрами и фактами на руках.

Однако вместо корректного и содержательного ответа, также опирающегося на широкую фактологическую базу, в ответ со стороны белорусского МИД российская сторона услышала неприкрытое хамство, в том числе личностные выпады в адрес спецпредставителя президента России в Белоруссии, переходящее моментами в неприкрытую истерику. Такое бывает. Когда нечего возразить относительно озвучиваемых фактов. Именно поэтому посла Белоруссии в России Владимира Семашко и вызвали в российский МИД, чтобы подсказать, что такие вещи не допустимы в отношениях между ближайшими союзниками.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ вызывает

Но интервью посла России в Белоруссии — это только первый акт произошедших за последние два дня в республике событий. Гораздо более важным является совсем другое.

Впервые на таком уровне стала видна неприкрытая и явная связь между позицией белорусского МИД, так называемых провластных экспертов и прозападной необандеровской оппозиции. Все они образовали единый негативный, но достаточно агрессивный информационный фронт воинственного восприятия тех установок, которые Михаил Бабич дал в своем интервью.

Дело дошло до того, что некоторые из тех провластных «экспертов», что разъезжают по российским столицам, предложили выслать посла России из Белоруссии. Понятно, что на такую глупость официальный Минск никогда не пойдет — Россия не США, чтобы высылать ее посла, и ответ не заставит себя долго ждать.

Что можно сказать по факту вскрытия белорусского гнойника. Его вскрытие означает многое, в том числе тот факт, что Москва вынесла необходимые уроки из украинских событий (например, что кормить чужаков бессмысленно) и не допустит их в Белоруссии, нравится это кому-то или нет.

У Александра Лукашенко есть два варианта реагирования на серьезнейший прокол белорусского МИД. Первый — лично дезавуировать заявление МИД РБ, тем самым подтвердить основные тезисы Михаила Бабича. Представить произошедшее как сознательную подставу со стороны главы МИД РБ Владимира Макея, направленную на срыв дальнейшего строительства Союзного государства. Отправить его в отставку и таким образом дистанцироваться от местных необандеровцев.

Mfa.gov.by Владимир Макей

Второй вариант — пойти по пути нагнетания дипломатического скандала с учетом всех политических и экономических последствий такого шага накануне президентских выборов, окончания срока действия контракта на газ, желания получить 800 млн долларов от России по различным кредитным линиям, объема поставляемой нефти в республику и так далее.

Не реагировать — не получится, так как это будет сочтено признаком слабости.

В любом случае, прокол белорусского МИД, который так явно подставил себя неприкрытым трамвайным хамством в адрес спецпредставителя президента России, несомненно, будет учтен при выработке дальнейшей позиции Москвы в отношении «союзника».

То, что официоз стал критиковать Бабича и спустил своих информационных шавок, а не заткнул им рот, говорит о том, что ситуация запущена. Гнойник уже образовался. Такая ситуация не оставляет мягких терапевтических способов лечения проблемы. И белорусским чиновникам и силовикам — сторонникам Союзного государства с Россией — надо задуматься о настоящих угрозах белорусской государственности и с кем их надо будет решать.

Есть и ещё один очень глубокий смысл интервью Михаила Бабича — белорусские сторонники Союзного государства Белоруссии и России как во власти, так и среди рядовых граждан республики всех национальностей, наконец-то увидели четкую и ясную позицию — что Россия не бросит своих единокровных белорусских братьев в беде и не отдаст их на заклание местных необандеровцев.

Виктор Иванов. Подать руку помощи братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии — наша священная обязанность! 1939

Если же нынешняя искра в двусторонних отношениях по каким-то субъективным причинам приведет к некоему кризису в двусторонних отношениях — то этого бояться не стоит, совместными усилиями зерна будут отделены от плевел. Союзное государство состоится при любом руководстве республики, а настоящие патриоты Белоруссии всегда найдут в нем свое место — работу и достойное будущее для себя и своих детей.