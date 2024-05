После крайне удачного ремейка Resident Evil 2 японская компания Capcom выпускает на устройства всего мира Devil May Cry 5 — прямое продолжение культовой серии, которое фанаты ждали целых 11 лет. За прошедшие годы серьёзно изменилась и игровая индустрия, и сами геймеры. Поэтому релиз проекта, выполненного по лекалам популярного экшена 2000-х годов, мог стать как очевидным успехом, так и самым громким игровым провалом года.

«Дьявол может плакать» был и остаётся игрой «не для всех», но это не помешало адреналиновой истории о близнецах-полудемонах закрепиться в титуле «законодателя мод в жанре Slasher». У релиза пятой номерной части Devil May Cry были все шансы стать неудачным проектом, который не понравится ни фанатам серии, ни новым игрокам. И причин для того было множество: финансово-провальный перезапуск серии от студии Ninja Theory, резкое изменение визуального стиля и новый главный герой, серьёзно меняющий привычную игровую механику. Но стоит отдать должное мастерам японского игропрома — Devil May Cry 5 стал, пожалуй, лучшей игрой в серии, созданной фанатами и для фанатов. Но обо всём по порядку.

Из зомби-вируса в охоту на демонов

Первоначально над разработкой Devil May Cry трудилась команда другого успешного проекта Capcom — Resident Evil. Правда, в своих экспериментах японские разработчики зашли так далеко, что стало очевидным — получившийся проект никак не вписывается в привычную линейку RE. Тогда мастера игрового цеха закатали рукава, сменили название предстоящей игры и добавили в неё ещё больше индивидуальных черт. С того самого момента эталоном адреналинового экшена является серия Devil May Cry.

Главный герой всех частей серии — демон-полукровка по имени Данте. Его отец был генералом армии демонов, полюбившим человеческую женщину и предавший собственный род ради защиты мира людей. Родители юного Данте погибают от атаки бывших сослуживцев Спарды (отец Данте), а единственным родственником героя остаётся хладнокровный брат-близнец Вергилий. Годы идут, мальчики вырастают и решают использовать свою природную демоническую силу по-разному: Вергилий мечтает заполучить всю мощь отца и стать законным правителем мира демонов, а Данте, наоборот, отрицает свою демоническую сущность и ведёт на потусторонних монстров охоту за деньги. На этой охоте (а именно на способах её ведения) и сделан основной акцент всех игр серии.

SSStylish!!!

Главной особенностью всех проектов под общим названием Devil May Cry всегда был не сюжет (откровенно простой и переполненный пафосом), а геймплейная составляющая. DMC — это slasher (узкий поджанр Action-игр), строящийся на изничтожении орд противников при помощи оружия ближнего и дальнего боя. Игры подобного жанра существовали и раньше, но именно появление Данте на игровом Олимпе придало им современный вид. Если попытаться описать Devil May Cry одним словом, то этим словом будет «Стиль». И это раскрывается не только в профессионально поставленных кинематографичных роликах с участием главного героя, но и в самом игровом процессе. Данте не может просто рубить противником мечом, он должен делать это максимально эффектно. За разнообразие приёмов, комбинаций и креативный подход к убийству противников геймеры получают различные ранги «Стиля» — от них зависит наносимый урон и награды, получаемые в конце каждой миссии.

Скриншот из игры Devil May Cry 5 Данте

Именно этим «стильным» подходом к созданию игр геймерам и запомнились разработчики Devil May Cry и их творение. Не в каждой игре можно прокатиться верхом на ракете и сделав сальто обрушить свинцовый дождь на головы противников. Помимо этого, Данте умел пользоваться десятком разнообразного оружия, превращаться в свою демоническую форму (восстанавливающую здоровье и увеличивающую урон) и переключаться между одним из четырёх игровых стилей, дающих уникальные способности на время прохождения.

В демонической семье пополнение

К четвёртой части проекта разработчики начали расширять вселенную игры и добавили в неё нового главного героя — Неро. Юный бунтарь с демонической рукой и (спойлер!) сын самого Вергилия хоть и был похож на Данте, но давал ощутить совершенно иной игровой опыт.

Если основной упор в игре за Данте делался на ловкость, комбинации различного оружия и подстрекательский характер самого персонажа, то Неро в корне отличался от него. Будучи типичным «трудным подростком», он решал все проблемы грубой силой, на чём и был основан геймплей — Неро не умел использовать такое количество приёмов и орудий, как его дядя, но мог подтягиваться к врагам и с лёгкостью швырять гигантских боссов словно тряпичные куклы.

Японские сражения с британской вдумчивостью

После успеха Devil May Cry 4 фанаты начали ждать пятую часть, но её не случилось. Вместо этого Capcom продали права на франшизу британской студии Ninja Theory и объявили о полном перезапуске проекта. Преданные фанаты остались недовольны таким развитием событий и так и не смогли принять получившийся проект. Тем не менее DMC: Devil May Cry (название перезапуска 2013 года) стал очень современной, проработанной и не менее стильной, чем оригинал, игрой. В перезапуске появился захватывающий продуманный сюжет, из диалогов героев частично ушёл пафос, а визуальный стиль и игровые локации стали куда ближе к реальному миру, чем к околофэнтезийной архитектуре оригинала. Однако поклонники оригинальной серии не оценили стараний разработчиков и подвергли игру жёсткой критике за новые образы главных героев (где Данте из атлетичного блондина стал дистрофичным брюнетом) и новую интерпретацию основного сюжета. К сожалению, из-за подобного недовольства проект провалился, и его продолжение отложили в долгий ящик.

К истокам

Анонс Devil May Cry 5 на выставке E3 2018 произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники франшизы снова поверили в разработчиков из Capcom, а новые игроки заинтересовались эффектным трейлером. И вот спустя почти год ожидания и недоверия геймеры смогли лично оценить новые «слёзы дьявола».

Скриншот из игры Devil May Cry 5 Неро

Сюжет DMC 5 начинается спустя несколько лет после событий четвёртой части. К повзрослевшему Неро заявляется таинственный незнакомец и отрывает демоническую руку (которую герой вскоре заменяет на высокотехнологичный протез), а в Devil May Cry (так называется агентство Данте по охоте на демонов) приходит загадочный юноша по имени Ви и просит победить очередного владыку демонов. Так три действующих персонажа (Ви становится полноправным играбельным героем) отправляются в путешествие, чтобы победить могущественного Уризена и достичь собственных целей.

Не прошло бесследно

Первое, что бросается в глаза в DMC 5, — это влияние перезапуска 2013 года. Локации стали более реалистичными, а Редгрейв-Сити (город в котором происходят все события игры) вообще представляет из себя среднестатистический европейский городок. Особую роль в этом играет и фотореалистичная графика — ощущения от прохождения DMC теперь ещё больше похожи на просмотр хорошего фильма, чем когда-либо. Герои не стали менее пафосными, но у них появились вполне человеческие диалоги на будничные темы, что сделало их ещё ближе к игрокам. Например, Неро почти перестал разговаривать броскими фразами прямиком из трейлеров экшен-фильмов, а начал обсуждать происходящее вокруг со своей напарницей Нико. На химии этой парочки строится львиная доля юмористических гэгов в игре, а ролики с их участием всегда радуют качественной постановкой.

Небольшой апгрейд

А вот геймплейно Devil May Cry практически не изменился, что не может не радовать. С первой миссии на экране происходит «стильное мессиво», а пальцы еле успевают прожимать очередную кнопку на геймпаде. Хотя прохождение за Неро и Данте практически не изменилось по сравнению с предыдущими частями, у каждого из героев появились новые «фишечки». Так, Неро теперь сражается киберпротезами вместо правой руки. На миссию таких рук можно взять несколько, и каждая будет выполнять особую функцию: останавливать время, стрелять ракетами, превращаться в кнут или кидаться противниками. При желании всю игру можно пройти со стандартным протезом «Прелюдия», но тогда есть риск не получить и малой доли удовольствия от игры за Неро. За счёт этого разнообразия и достигается ураганный темп схваток и набиваются очки Стиля — к врагу можно подлететь на одном из протезов, ударить мечом, откатиться, выстрелить из пистолета, подтянуться обратно, замедлить время и эффектно добить в прыжке. На экране в такие моменты творится форменное безумие, вызывающее неподдельный восторг.

За Данте динамика прохождения совершенно иная — игра словно ускоряется в полтора раза. Атаки и передвижения быстрее, оружия больше, а фирменные стили героя теперь можно переключать прямо во время боя. Основой прохождения за Данте снова стал богатый выбор разнообразного оружия. Особенно в душу западает Кавалерия — магический мотоцикл, трансформирующийся в две бензопилы. Однозначно схватку, в которой ты таранишь противника передним колесом мотоцикла, а уже через секунду разрубаешь напополам огромной пилой, можно увидеть только в Devil May Cry. И такие игровые ситуации дорогого стоят.

Скриншот из игры Devil May Cry 5 Ви

А вот геймплей за Ви вызвал множество споров и разногласий. Слабый физически он предпочитает вообще не ввязываться в сражения, а предоставляет это своим магическим фамильярам: Грифону, пантере по имени Тень и огромного голему Кошмару. По сути, демоны атакуют также как оружие других персонажей, только на расстоянии и с небольшой задержкой. Из-за этого прохождение за Ви становится более размеренным и тактически обдуманным. В разгар любого боя можно забраться на выступ и чередуя своих демонов убить всех врагов с безопасного расстояния. Многие фанаты серии посчитали эту механику «главной неудачей игры» и «позором для слэшера». На мой взгляд, герой-маг сильно освежает прохождение и добавляет в него куда больше интересных ситуаций. К слову, все уровни, где героя для прохождения можно было выбирать, я прошёл за Ви.

От фанатов и для фанатов

Отдельно хочется отметить подход разработчиков к удовлетворению фанатских потребностей. Игра состоит из отсылок к предыдущим частям и услужливо напоминает об их событиях. Многие боссы в Devil May Cry 5 так или иначе связаны со своими предшественниками, а битва с вожаком Церберов на 100% заряжена ностальгией по Devil May Cry 3. Таким образом разработчики словно извиняются перед игроками за ожидание в 11 лет, но делают это в крайне приятной форме.

До финала не дотянули

А вот история, рассказанная в новом проекте, на мой взгляд, оказалась достаточно спорной. Интересных поворотов сюжета за прохождение игры будет предостаточно, вот только завершатся все они на до ужаса странной и неинтересной ноте. В какой-то момент игра словно превращается в типичное аниме жанра сёнэн (жанр аниме и манги для мальчиков, основанный на многочисленных боях и сюжете о преодолении самого себя), а герои начинают вести себя наивно и глупо. С одной стороны, хочется простить им это из-за непередаваемой харизматичности самих персонажей. С другой стороны, Данте и Вергилий (который всё-таки вернулся в игровую серию) уже взрослые мужчины и некоторые их поступки не поддаются вообще никакому объяснению. Так, Данте всю игру преследует цель убить собственного брата, но в последний момент просто даёт заднюю, а все реплики Вергилия (хладнокровного интеллектуала, продумывающего все свои действия на несколько шагов вперёд) звучат как: «Мне не важно, что происходит вокруг, я хочу побить Данте!».

И если для Неро история заканчивается хорошо, то для Данте словно и не заканчивается вовсе. Вероятно, таким образом разработчики намекают на очередное продолжение — но если его не будет, то история легендарного охотника на демонов завершилась до ужаса нелепо.

Лучший DMC из созданных?

Тем не менее Devil May Cry 5 — это квинтэссенция любви разработчиков к своему творению. Взяв всё лучшее из предыдущих частей игры Capcom смогли создать современную и невероятно стильную игру в, казалось бы, уже непопулярном жанре Slasher. Она точно понравится всем фанатам серии и, скорее всего, очень удивит новых игроков. Особенно приятно, что в тот момент, когда God of War раскрылась с новой стороны, уйдя от первоначальной концепции, Devil May Cry осталась верна оригиналу до последнего. Остаётся лишь надеяться, что на этом история отпрысков Спарды не закончится, а дьявол заплачет как минимум ещё один раз.