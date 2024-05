В очередной раз Министерство культуры РФ приводит в трепет здравый смысл, ставит вопрос о своей компетенции и целесообразности самого своего существования на бюджетные (они же народные) средства. Радует одно, что находятся неравнодушные люди, такие, например, как Кирилл Некрасов из Екатеринбурга, которые внимательно и бережно относятся к военно-историческому прошлому своей страны. Этим молодым человеком была обнаружена настоящая подлость, процветающая на просторах YouTube в виде перевода на английский язык российской ООО «Стар Медиа Про» текста к сериалу «Великая война» (Россия, 2010−2011, реж. М. Соханенков) в его англоязычной версии. Приводим примеры только двух эпизодов.

Советская артиллерия бьёт по рейхстагу. 1945

Эпизод 1

Русский оригинал:

«Агрессия первых дней на территории противника прошла достаточно быстро. Разумеется, были случаи, когда у кого-то из бойцов за время войны погибала вся семья и он сводил личные счёты с немцами. Но зачастую ко времени вступления на территорию Германии эта боль уже успевала притупиться».

Английская версия:

«It was not just property that felt the wrath of the Red Army. Soviet soldiers, many fueled by alcohol, were responsible for the rape of thousands of German women, many of whom they then murdered».

Перевод английской версии:

«Не только имущество ощутило на себе гнев Красной Армии. Советские солдаты, многие из которых были пьяны, ответственны за изнасилования тысяч немецких женщин, множество из которых они потом убивали».

Эпизод 2

Русский оригинал:

Таких фраз в оригинале нет. В эпизоде играет музыка.

Английская версия:

«The Soviet people had been subjected to endless propaganda. But they had also suffered terrible and brutal losses. To many, the German soldier was a fascist beast, responsible for murders and rapes, and the burning of villages and towns».

Перевод английской версии:

«Советские люди были подвергнуты бесконечной пропаганде. Но они также понесли страшные и жестокие потери. Для многих немецкий солдат был фашистским зверем, ответственным за убийства и изнасилования, и за сожжения деревень и городов».

Для оценки данного «произведения» и принятия соответствующих мер было направлено письмо в Министерство культуры РФ, на которое чиновники Министерства культуры в лице директора департамента кинематографии О.Б. Любимовой (письмо от 28.02.2019 г. №426−03−6) ответили следующим образом:

Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации принял к сведению Ваше обращение от 02.02.2019 г. и выражает благодарность за заинтересованное внимание к показу сериала.

Переводом сериала «Великая война» (Россия, 2010−2011, режиссер — М. Соханенков (М. Граждан) занимался ООО «Стар Медиа Про», к которому и следует обращаться для проверки качества перевода.

Вмешательство в творческую деятельность авторов произведения является нарушением профессиональной самостоятельности, что недопустимо в соответствии с действующим законодательством

Директор департамента кинематографии О.Б. Любимова

Значит, по мнению Любимовой О.Б., клеветать на солдат Красной армии, искажая смысл и суть фильма, перевирая текст оригинала — это «творческая деятельность». Значит, любой такой «творческий деятель» может облить грязью любого гражданина России, включая президента (что мы неоднократно наблюдали), и это будет, по замыслу чиновников Минкульта, «творческий поиск»? Может быть, это Министерство культуры выполняет какие-то другие функции, а не те, о которых говорил президент в своих выступлениях?

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство Культуры РФ

Вспомните недавний (монумент установлен 19 сентября 2017 г.) конфуз с установкой памятника великому русскому оружейнику Михаилу Калашникову. На посвященной ему скульптурной композиции нашли чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44. Ранее, в 2014 году, при открытии памятника «Прощание славянки» на Белорусском вокзале, в котором принимали участие министр культуры В. Мединский и президент ОАО «РЖД» В. Якунин, на монументе, изображающем уходящего на фронт советского солдата, обнаружили немецкую винтовку Mauser 98.

Такой подход к исполнению указаний президента России чиновников Министерства культуры и Российского военно-исторического общества (РВИО), возглавляемого тем же министром культуры В. Мединским, вызывает, мягко говоря, удивление.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Мединский

Сам автор этой статьи тоже сталкивался с чиновниками РВИО, когда пытался обратить внимание ответственных за культуру столицы лиц на «арт-проект графити» РВИО по адресу ул. Садовая — Каретная, д 24/7, открытый министром культуры В. Мединским 2 октября 2015 года. Внимательно посмотрите на выражение лиц летчиков-Героев на плакате РВИО.

На некотором отдалении они просто похожи на солдат войск СС. Ответ из РВИО за подписью исполнительного директора В.А. Кононова (письмо №1086 от 14.06.2018 г. ) можно изучать как образец формализма и бюрократизма. Абсолютно не понимая сути вопроса о художественном содержании этого «арт-проекта», они отвечают:

«…Сообщаем, что сотрудниками РВИО был проведен сравнительный анализ изображений советских летчиков и военнослужащих частей СС нацистской Германии по следующим пунктам:

— фасон мундира;

— форма и расположение наград и нагрудных знаков;

— форма и расположение знаков различия (погонов и петлиц), нарукавных шевронов;

— форма кокард на головном уборе;

— форма пряжки парадного ремня.

В результате анализа вышеперечисленных факторов, совпадения ни по одному из пунктов не выявлено. Причиной, по которой у Вас сложилось ошибочное восприятие арт-проекта, стало изображение советских летчиков в мундирах черного цвета. Но, ввиду того, что в качестве воспроизводимого образца использовалась черно-белая фотография, иное художественное решение было невозможным.

Ввиду вышеизложенного, РВИО считает излишним вносить какие-либо изменения в граффити, созданное на основе оригинальной фотографии времен Великой Отечественной войны.

Исполнительный директор В.А. Кононов»

Прочитав такую отписку, невольно думаешь, всё ли в порядке с мировосприятием работающих там чиновников, или все они страдают культурно-художественным дальтонизмом? Они что, не видят очевидного? Они не замечают, что такими «арт-графити» уродуют красоту столицы и искажают облик советских летчиков-Героев?

Когда ошибки повторяются с удивительной регулярностью, возникает предположение о том, не являются ли они системными ошибками. Системная ошибка предполагает случайный или намеренный постоянный сдвиг в сторону от правильного результата. Например, в случае с обыкновенными весами, стрелка на которых без груза показывает не ноль, а какую-то отличную от него величину, это отклонение будет постоянным и регулярным. До тех пор, пока весы не будут заново оттарированы. В рассматриваемых здесь случаях, как и в других, о которых здесь не говорится, эти системные ошибки Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества можно обозначить как небрежность, непрофессионализм, бюрократизм, отсутствие ответственности и чиновничий формализм. При таком подходе этим чиновникам Минкультуры и РВИО никогда не справиться с задачами, которые поставил перед ними президент России, давая поручение создать РВИО, (Указ президента РФ №1710 от 29 декабря 2012 года), в целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России для противодействия попыткам его искажения.

Видимо, давно назрела необходимость создавать независимые экспертные советы, которые занимались бы согласованием значимых художественных военно-исторических проектов, влияющих на облик Москвы. Привлекать в них знающих военных консультантов. В Министерстве же культуры, как и в РВИО, должны работать не равнодушные бюрократы, а ответственные знающие специалисты.