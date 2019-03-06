Project Syndicate: Афганистан оказался на пороге нового исторического этапа
Новейшую геополитическую историю Афганистана можно разделить на пять этапов. Сейчас страна оказалась на пороге нового этапа, характеристики которого ещё предстоит выяснить, пишет Дхрува Джайшанкар в статье для издания Project Syndicate.
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В течение первого периода, длившегося с 1974 по 1979 год, Пакистан начал предоставлять убежище и осуществлять подготовку исламистов, которые затем действовали против правительства бывшего президента Афганистана Мухаммеда Дауда Хана. Затем с 1979 по 1989 год Пакистан Соединённые Штаты и Саудовская Аравия финансировали, обучали и снаряжали моджахедов, сражавшихся против советских войск. С 1989 по 1996 год Афганистан оказался в переходном периоде, когда региональные полевые командиры свергли тогдашнего президента Афганистана Мохаммада Наджибуллу и захватили власть. С 1996 по 2001 год длился период бессмысленной дикости правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказавшегося в дипломатической изоляции. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживали дипломатические отношения только с Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Пятый этап начался в 2001 году после терактов 11 сентября в США. С тех пор США ведут войну на стороне афганского правительства против поддерживаемых Пакистаном талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В преддверии шестого этапа возникают два вопроса: проиграли ли США войну в Афганистане и, если да, то почему это произошло?
Ответ на первый вопрос: и да, и нет. США не смогли ликвидировать в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полностью исключить вероятность того, что страна вновь может превратиться в убежище для террористов. Продолжающиеся мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и надвигающееся сокращение военного присутствия США в стране свидетельствуют об этом. Американская общественность устала от войны. Президент США Дональд Трамп готов объявить о прекращении самого длинного международного конфликта в истории США до президентских выборов 2020 года.
В то же время США смогли достигнуть многих своих первоначальных целей. Вашингтон смог очистить Кабул от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, несмотря на текущие мирные переговоры, его безоговорочное возвращение остается сомнительным. Также США ликвидировали в соседнем Пакистане Усаму бен Ладена, так же как и бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллу Омара и его преемника Ахтара Мансура, ликвидированного ударом беспилотника в 2016 году. Вашингтон сформировал подобие действующего афганского государства со своим национальным правительством и вооруженными силами.
Но в целом у США всё пошло не по плану. Можно выделить ряд причин. Во-первых, Вашингтон совершил несколько политических ошибок из-за своего невежества и высокомерия. После 2001 года США навязали Афганистану президентское правительство, а также неадекватную систему сдержек и противовесов. После 2003 года Вашингтон перенёс своё внимание с Афганистана на более интенсивный конфликт в Ираке. Кроме того, с самого начала США уделили недостаточно внимания созданию афганских национальных сил безопасности (АНСБ). Кроме того, усилия по демократизации шли в основном сверху вниз, а не снизу вверх.
Второй набор ошибок связан с военными действиями. После 2008 года американские военные считали, что их подход к борьбе с боевиками сработает. Подход, позволивший первоначально снизить уровень насилия в Ираке, не сработал в Афганистане по ряду причин.
США не смогли решить вопрос с приграничными убежищами боевиков в Пакистане, откуда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли планировать и проводить продолжающиеся атаки. Кроме того, тогдашний президент США Барак Обама объявил об увеличении военного контингента в Афганистане, одновременно указав дату вывода войск. Это подорвало усилия США в Афганистане. Даже Трамп оказался мудрее, не повторив этой ошибки.
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США также не смогли извлечь уроки из прошлых ошибок. В частности, сменявшие друг друга администрации, военные командиры и дипломаты полагали, что Вашингтон с помощью угроз, помощи и военной поддержки сможет договориться с Пакистаном. Нежелание обратиться к пакистанской поддержке в борьбе с терроризмом было продиктовано озабоченностью США по поводу ядерной программы Исламабада. В результате на протяжении многих лет американские политики продолжали убеждать себя, что ключ к миру в Афганистане заключается в том, чтобы оказывать давление на Индию, заставив её урегулировать территориальной спор с Пакистаном в Кашмире, чтобы ослабить дестабилизирующую роль Пакистана.
Учитывая географическое положение Афганистана, он по-прежнему будет представлять интерес для Ирана, России, Китая, Пакистана и Индии. И пока террористические группы будут обучаться и действовать на международном уровне с территории Афганистана и Пакистана, США и ЕС также будут постоянно интересоваться будущим страны.