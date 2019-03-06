Новейшую геополитическую историю Афганистана можно разделить на пять этапов. Сейчас страна оказалась на пороге нового этапа, характеристики которого ещё предстоит выяснить, пишет Дхрува Джайшанкар в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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В течение первого периода, длившегося с 1974 по 1979 год, Пакистан начал предоставлять убежище и осуществлять подготовку исламистов, которые затем действовали против правительства бывшего президента Афганистана Мухаммеда Дауда Хана. Затем с 1979 по 1989 год Пакистан Соединённые Штаты и Саудовская Аравия финансировали, обучали и снаряжали моджахедов, сражавшихся против советских войск. С 1989 по 1996 год Афганистан оказался в переходном периоде, когда региональные полевые командиры свергли тогдашнего президента Афганистана Мохаммада Наджибуллу и захватили власть. С 1996 по 2001 год длился период бессмысленной дикости правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказавшегося в дипломатической изоляции. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживали дипломатические отношения только с Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Пятый этап начался в 2001 году после терактов 11 сентября в США. С тех пор США ведут войну на стороне афганского правительства против поддерживаемых Пакистаном талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В преддверии шестого этапа возникают два вопроса: проиграли ли США войну в Афганистане и, если да, то почему это произошло?

Ответ на первый вопрос: и да, и нет. США не смогли ликвидировать в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полностью исключить вероятность того, что страна вновь может превратиться в убежище для террористов. Продолжающиеся мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и надвигающееся сокращение военного присутствия США в стране свидетельствуют об этом. Американская общественность устала от войны. Президент США Дональд Трамп готов объявить о прекращении самого длинного международного конфликта в истории США до президентских выборов 2020 года.

В то же время США смогли достигнуть многих своих первоначальных целей. Вашингтон смог очистить Кабул от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, несмотря на текущие мирные переговоры, его безоговорочное возвращение остается сомнительным. Также США ликвидировали в соседнем Пакистане Усаму бен Ладена, так же как и бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллу Омара и его преемника Ахтара Мансура, ликвидированного ударом беспилотника в 2016 году. Вашингтон сформировал подобие действующего афганского государства со своим национальным правительством и вооруженными силами.

Солдаты армии США вблизи от границы с Пакистаном. Афганистан

Но в целом у США всё пошло не по плану. Можно выделить ряд причин. Во-первых, Вашингтон совершил несколько политических ошибок из-за своего невежества и высокомерия. После 2001 года США навязали Афганистану президентское правительство, а также неадекватную систему сдержек и противовесов. После 2003 года Вашингтон перенёс своё внимание с Афганистана на более интенсивный конфликт в Ираке. Кроме того, с самого начала США уделили недостаточно внимания созданию афганских национальных сил безопасности (АНСБ). Кроме того, усилия по демократизации шли в основном сверху вниз, а не снизу вверх.

Второй набор ошибок связан с военными действиями. После 2008 года американские военные считали, что их подход к борьбе с боевиками сработает. Подход, позволивший первоначально снизить уровень насилия в Ираке, не сработал в Афганистане по ряду причин.

США не смогли решить вопрос с приграничными убежищами боевиков в Пакистане, откуда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли планировать и проводить продолжающиеся атаки. Кроме того, тогдашний президент США Барак Обама объявил об увеличении военного контингента в Афганистане, одновременно указав дату вывода войск. Это подорвало усилия США в Афганистане. Даже Трамп оказался мудрее, не повторив этой ошибки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

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США также не смогли извлечь уроки из прошлых ошибок. В частности, сменявшие друг друга администрации, военные командиры и дипломаты полагали, что Вашингтон с помощью угроз, помощи и военной поддержки сможет договориться с Пакистаном. Нежелание обратиться к пакистанской поддержке в борьбе с терроризмом было продиктовано озабоченностью США по поводу ядерной программы Исламабада. В результате на протяжении многих лет американские политики продолжали убеждать себя, что ключ к миру в Афганистане заключается в том, чтобы оказывать давление на Индию, заставив её урегулировать территориальной спор с Пакистаном в Кашмире, чтобы ослабить дестабилизирующую роль Пакистана.

Учитывая географическое положение Афганистана, он по-прежнему будет представлять интерес для Ирана, России, Китая, Пакистана и Индии. И пока террористические группы будут обучаться и действовать на международном уровне с территории Афганистана и Пакистана, США и ЕС также будут постоянно интересоваться будущим страны.