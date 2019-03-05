Любое военное и политическое противостояние требует знаний о своём противнике. Ввиду развития науки в середине ХХ века, в годы холодной войны, в СССР развилась мощная школа особой научной дисциплины — американистики, науки изучающей США и Канаду.

Иван Шилов ИА REGNUM

Известный российский американист С. Ю. Жук в 2018 году издал своё исследование, посвящённое американистике в Советском Союзе. Ввиду того, какой огромный масштаб приобретала эта наука в СССР, какое огромное количество специалистов она оставила в центрах и на периферии, он задался вопросом — а какое место она занимала в жизни СССР, и какое влияние оказала на становление научной элиты страны?

В названии ключевое словосочетание — культурная история. Сведения о кадровом отборе американистов в РСФСР и Украинской ССР, о консультациях советским политикам, научной работе должны сложиться в общую картину, которая станет базой для более глубоких выводов. Автор решил рассмотреть эволюцию науки в хронологическом порядке, от позднего сталинизма, когда началась Холодная война и до Перестройки, завершая рассказ 1991 годом. Идя по годам, опираясь на интервью американистов, их служебные записки, переписку — как деловую так и частную, он показывает историю развития концепций истории Америки в СССР, как формировались взгляды и подходы, как они влияли на самих учёных. В результате сформировалось три поколения советских американистов — три разных мыслящих типа, живших в одно время, но переживавших разные периоды.

В названии не случайно присутствует слово «украинские» — развитие науки привело к становлению региональных центров, которые оказались в оппозиции столичным (Москва, Ленинград). Тут понятие «культурный» играет более яркими красками, так как показывается становление провинциальной научной культуры, личности ученых, культурные связи с украинской диаспорой в Канаде как средство изучения истории этой страны.

В рецензиях на статьи, предшествовавшие выходу книги, указывалось то, что изучение Америки способствовало деконструкции советского модерна в сознании историков. Автор не обошёл стороной и это явление, когда американисты, получавшие возможность вкусить от благ «загнивающего капитализма», сравнивали США и СССР не в пользу последнего. При этом, отчасти их стараниями, в головах людей была создана некая воображаемая Америка, где нет очередей, дефицита, и все среди небоскрёбов ходят в джинсах, жуя жвачку.

Эта книга стала результатом как личного опыта автора, заставшего в перестройку закат советской американистики, так и её сознательного, долгого изучения. Таким образом, получился взгляд изнутри и снаружи, что даёт цельную, умную книгу, рассматривающую историю науки с культурной точки зрения.