Главными обсуждаемыми событиями недели в Татарии стали годовые отчёты глав Казани и Набережных Челнов, на которых присутствовал глава республики Рустам Минниханов. По ложке «дёгтя» после «бочки мёда» в виде озвученных в отчётах мэров цифр досталось обоим — и Ильсуру Метшину, и Наилю Магдееву. Последнего раскритиковали за плохую работу с бизнесом, добавив, что долю малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте нужно поднимать с 30 до 45%, а также досталось округу и за то, что «занимают последние места в Татарстане по обеспеченности спортивными объектами и сооружениями».

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль

На сессии Казанской городской думы, где выступил с отчётом мэр, Рустам Минниханов раскритиковал подход минтранса и минздрава к государственно-частному партнерству: «Можно ли с такими руководителями работать, если у вас мозгов нет на государственно-частное партнерство. Вы не можете повернуться к предпринимателю, это относится к главам, министрам, руководителям и ко мне тоже! Бюджетом мы эти вопросы не решим».

Депутатов же Минниханов призвал на личном примере повышать рождаемость: «По демографии вообще в целом в стране плохо… Мы падаем… Не видно, Ильсур Раисович, не видно! Личным примером мы должны показать. Откуда у нас демография будет? Надо уговорить наших женщин, чтобы они больше рожали! На самом деле, те решения, которые озвучены президентом, они беспрецедентны. Я уверен, что мы должны донести, многие депутаты показать личным примером своё участие в поручениях президента нашей страны. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное — уговорить женщин!»

Густав Климт. Мать и Дитя

Депутат Госсовета Татарии выступил с инициативой поправить закон о публичных акциях, разрешив их рядом с госучреждениями (в 10 метрах вместо нынешних 50), но запретив ближе 25 метров от жилых домов. Помимо этого, единорос Ильдар Шамилов предложил предусмотреть подачу уведомления о проведении публичного мероприятия в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр или портал госуслуг республики. Эксперты же опасаются, что в ходе рассмотрения законопроекта в нём «останутся только новые запретительные меры».

Сфера экономики всё так же была богата на события. Республиканские власти активно встречались с потенциальными и действующими инвесторами: с гендиректором инвестиционно-девелоперского холдинга «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко Рустам Минниханов обсудил вопросы реализации совместных взаимовыгодных проектов, а после встречи с руководством Университета Потомак и Университета Woz-U (США) решено создать рабочую группу для подробного изучения программы К-12 в области компьютерных наук и её адаптации в российских условиях. Программа охватывает сферу программирования, дизайна, инжиниринга, робототехники. На встрече с советником генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником обсуждались вопросы взаимодействия республики с Фондом, реализация совместных проектов в области образования.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала о новых инвестиционных проектах в Татарии, среди интересных — смотровая башня «Тюбетей-Tower» стоимостью 350 млн рублей. Площадь смотровой площадки, расположенной по периметру «тюбетейки» на самой вершине сооружения, составит 120 кв. метров.

Минуллина также отметила, что в 2018 году при содействии агентства на территории региона было реализовано более 400 инвестиционных проектов с участием частного капитала. Инвестиции поступали из 29 стран, наиболее активными из которых стали США, Германия, Турция, Китай, Нидерланды. Основная часть вложений была в сферу обрабатывающих производств, развитие финансовой и страховой деятельности.

Сразу с тремя диппредставителями встретился Рустам Минниханов на прошлой неделе: с послом Туркмении Батыром Ниязлиевым обсуждался вопрос развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, а также предстоящий визит делегации республики, намеченный на апрель 2019 года, с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым речь шла также о визите делегации Татарии, который намечен на 19−20 марта, а генконсула Узбекистана Фариддина Насриева власти региона поблагодарили за принятое решение открыть генконсульство именно в Казани. По словам Минниханова, появление диппредставительства Узбекистана позволит вывести торгово-экономические и гуманитарные связи на более высокий уровень.

Kremlin.ru Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

К вопросу самозанятых также вернулись на прошлой неделе. Власти Татарии поставили перед собой цель зарегистрировать в качестве самозанятых 60 тысяч человек до конца года. Об этом заявил заместитель регионального министра экономики Олег Пелевин на общественных слушаний по реализации национальных проектов в Госсовете республики.

На этом же мероприятии депутаты решали, как потратить 48 млрд, выделенных на реализацию нацпроектов. Предыдущие решения по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение», на реализацию которых в РТ запланировано 8,2 и 5,7 млрд соответственно, спикер парламента Фарид Мухаметшин раскритиковал. Досталось и закону о выделении земли многодетным — «у таких семей ни копейки за душой, и они даже лачугу не могут построить»: «Потом им разрешили продавать землю, и богатые люди начали ее скупать и породили новые проблемы. Сотни домов понастроили эти небедные люди и сегодня ставят вопросы перед властью: «Вы должны решить наши коммунальные проблемы: провести дороги, свет, газ, воду!» Как мы эту задачу решим? Денег у нас нет!»

Интересную инициативу выдвинул депутат-единоросс — он предложил ограничить продажу спиртного в жилых домах, заявив, что так можно «снизить доступность алкоголя для граждан» и обеспечить «тишину и общественное спокойствие». Против задумки выступил бизнес-омбудсмен Татарии Тимур Нагуманов, назвав ее «разрушительной» для предпринимателей. Его поддержали эксперты, отметившие, что большинство небольших магазинов в регионе «без алкоголя не выживут», и назвали инициативу «пиаром депутата» перед выборами в Госсовет и отработкой мандата.

Пока на федеральном уровне говорят о необходимости оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, власти Казани «закручивают гайки» — ужесточена программа кредитования предпринимателей. Верхний предел банковской ставки по программе льготного кредитования малого бизнеса увеличен с 4,5% до 15% с учетом компенсации 5% из городского бюджета. В администрации объясняют этот шаг тем, что в противном случае не смогут найти банки, желающие участвовать в программе. Кредиты будут предоставлять под «приоритетные» и «особо приоритетные» направления, в числе которых создание социальной инфраструктуры, производство изделий народных художественных промыслов, обращение с отходами, образование, ЖКХ, внутренний туризм, общественное питание и ремонт фасадов зданий.

В Казани прошёл международный образовательный форум Edu Russia, собравший 4 тыс. педагогов и экспертов из регионов России. Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин, выступивший на нём, посетовал на систему ЕГЭ, из-за которого, на его взгляд, одни предметы стали важнее других, и добавил, что «почувствовал, что некоторая разобщенность в педагогических коллективах»: «Например, к математике или физике внимание приковано, а вот к астрономии, труду, другим предметам — несколько ослаблено. И школьник тоже быстро сориентировался. Он «нажимает» на два-три предмета, по которым сдает ЕГЭ, а по остальным — согласен и на «троечку». Кого мы выпускаем, правильно ли делаем?»

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ по математике

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина на форуме отметила, что «никакие наши прогнозы о том, какие именно компетенции будут востребованы завтра, не сбываются», а «технологии развиваются с такой скоростью, что мы не можем сказать, какие именно знания будут нужны».

Предпосылки громкого скандала возникли в столице Татарии — около 300 домов «приговорили» к сносу для того, чтобы построить на их месте дорогу, но при этом выкупная цена может быть ниже рыночной стоимости в три раза. Окончательные цифры будут известны весной, и жители замерли в ожидании. Казанские СМИ сообщают, что «собственники в поселке Борисково, чьи участки мешают закольцевать Большое Казанское кольцо, — в ожидании, уведомления им должны принести со дня на день». Все последние месяцы жители посёлка пытались достучаться до администрации и убедить их проложить дорогу не через дома, а через гаражи и пустыри, но менять планы власти не стали. Единственное, на что теперь надеются жители, — достойная компенсация.

Несвоевременная уборка снега на прошлой неделе привела к сразу двум ЧП — скорая не смогла подъехать к дому жительницы села Апастовского района, которой требовалась срочная госпитализация, и перевозить пациентку с гипертоническим кризом до автомобиля скорой помощи пришлось в ковше трактора, а в Казани под тяжестью снега провалилась крыша пустующего здания середины XIX века в Старо-Татарской слободе.

Громкий скандал с участием лизинговой госпрограммы может привести к её свёртыванию. Основанием стала серия разоблачений по распределению лизинговых грантов. После этого минэкономики Татарии начало массовую работу по взысканию грантов, что были выделены в 2013—2014 годах, но обязательств получатели не выполнили и деньги в бюджет не вернули. Всего подано свыше 20 схожих исков. Казанские СМИ отмечают, что такое рвение чиновников объясняется тем, что Минфин России еще в 2018 году потребовал вернуть в казну неэффективно израсходованные средства на малый и средний бизнес. Более того, есть сведения, что «весной госпрограмму «Лизинг-грант» могут не запустить».

Отчёты Набережных Челнов и Казани: по ложке дёгтя для мэров

Главными обсуждаемыми событием недели в Татарии стали годовые отчёты глав Казани и Набережных Челнов, на которых присутствовал глава республики Рустам Минниханов.

Мэр столицы Татарии Ильсур Метшин сыпал на сессии Казгордумы, где и происходил отчёт, цифрами, отмечая высокие результаты.

Он сообщил, что индекс промышленного производства в Казани составил 104,8%, крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 314,9 млрд рублей, что выше уровня 2017 года на 8%, а общий объем инвестиций по итогам года составил 200,2 млрд рублей. Мэр также отметил, что Казань продолжает оставаться привлекательной для крупных игроков рынка ретей̆ла и логистических услуг. Остановился он и на таком болезненном в целом для России вопросе, как демография.

«За прошедший год в Казани родилось более 21 тысячи малышей. С 1994 по 1998 год в городе ежегодно рождалось не более десяти тысяч малышей. 20 лет назад зафиксирован исторический минимум рождаемости в Казани, когда родилось меньше 9 тыс. детей, и только с начала 2000-х годов рождаемость стала возрастать. А с 2010 года на протяжении семи лет Казань ставила демографические рекорды, но сейчас мамами и папами становятся представители малочисленного поколения 90-х годов. Именно поэтому последние два года мы наблюдаем незначительное падение уровня рождаемости в городе. Но даже с учетом этого спада сегодня в Казани рождается в 2,3 раза больше детей, чем в 2000 году.

На протяжении последних лет структура рождений меняется в сторону увеличения вторых и последующих детей, тогда как раньше большинство составляли первые дети. Уже традиционное для Казани значительное превышение рождаемости над смертностью в 1,6 раза позволяет отнести наш город к разряду устойчиво развивающихся», — заявил Метшин, добавив, что в Поволжье Казань является лидером по этому показателю, а в рейтинге городов-миллионников мы продолжаем лидировать по числу родившихся в расчете на 1000 жителей.

Новорожденный

Ложку «дёгтя» добавил Рустам Минниханов. Сначала при обсуждении государственно-частного партнёрства он раскритиковал подход минтранса и минздрава к государственно-частному партнерству: «Можно ли с такими руководителями работать, если у вас мозгов нет на государственно-частное партнерство. Вы не можете повернуться к предпринимателю, это относится к главам, министрам, руководителям и ко мне тоже! Бюджетом мы эти вопросы не решим».

"Однозначно, для бизнеса эффективность работы в Казани намного привлекательнее. Мы должны развивать как промышленные направления, так и сферу услуг. В частности, за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства», — резюмировал он по данному вопросу.

Депутатов же Минниханов призвал на личном примере повышать рождаемость:

«По демографии вообще в целом в стране плохо… Мы падаем… Не видно, Ильсур Раисович, не видно! Личным примером мы должны показать. Откуда у нас демография будет? Надо уговорить наших женщин, чтобы они больше рожали! На самом деле, те решения, которые озвучены президентом, они беспрецедентны. Я уверен, что мы должны донести, многие депутаты показать личным примером своё участие в поручениях президента нашей страны. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное — уговорить женщин!»

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Наиль Магдеев амбициозно заявил, что «Набережные Челны могут стать территорией новых возможностей и территорией успеха». Порция «дёгтя» досталась и ему. Магдеева критиковали за плохую работу с бизнесом, добавив, что долю малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте нужно поднимать с 30 до 45%.

«Нужно вести открытый диалог, находить совместное решение проблем, препятствующих развитию бизнеса. Тридцать процентов — недостаточно. У вас 40−45% должен быть показатель. Но само по себе этого не произойдет», — отметил Минниханов.

Также досталось округу и за то, что «занимают последние места в Татарстане по обеспеченности спортивными объектами и сооружениями»: «Набережные Челны по социально-экономическим показателям и качеству жизни должны равняться на города общероссийского значения».

Напомнили мэру и про то, что среди челнинцев 51% недовольны качеством медицинских услуг, и попросили уделить этой теме самое серьезное внимание.

Рустам Минниханов в завершение мероприятия напомнил, что 2019 год — исторический для Автограда, так как в декабре будет праздноваться 50-летний юбилей со дня начала строительства Камского автозавода.

Протестное движение: законопроект для публичных акций

Депутат Госсовета Татарии, единоросс Ильдар Шамилов предложил внести поправки в действующий республиканский закон о публичных акциях, разрешив проводить их рядом с госучреждениями (в 10 метрах вместо нынешних 50), но запретив их ближе 25 метров от жилых домов. Помимо этого, он предложил предусмотреть подачу уведомления о проведении публичного мероприятия в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр или портал госуслуг республики. Предусмотрена также обязанность обнародовать уведомления о предстоящих акциях, а не только тех, что запланированы в гайд-парках. Этот пункт особенно важен оппозиции, так как зачастую в проведении акции отказывают, ссылаясь на то, что площадка занята другим мероприятием, но проверить это невозможно.

«Разбираемся ли мы в истинных причинах именно отказа в митингах? Нет ли административного давления?» — вопрошал ещё в октябре 2018 года Шамилов на одном из заседаний профильного комитета.

ИА REGNUM Митинг. Нет сносу конституции

Тогда же депутату предложили разработать и внести поправки в закон, что он и сделал.

«Единоросс считает необходимым смягчить требования к мероприятиям возле зданий госорганов и местных властей. Сейчас проведение акций запрещено в радиусе 50 м от них. Господин Шамилов предлагает сократить это расстояние до 10 м, но сохранить прежний порядок возле прокуратуры, консульств, культовых сооружений, медицинских и образовательных учреждений. В то же время депутат-единоросс предлагает ввести новый запрет: ограничить акции в радиусе 25 м от «жилых домов и многоквартирных домов», — пишет газета «Коммерсантъ».

Эксперты же опасаются, что в ходе рассмотрения законопроекта в нем «останутся только новые запретительные меры», и добавляют, что «нужно будет смотреть на окончательную редакцию закона, если ему, конечно, дадут ход».

Экономика недели

Сфера экономики на прошедшей неделе всё так же была богата на события. Республиканские власти активно встречались с потенциальными и действующими инвесторами.

Рустам Минниханов на встрече с гендиректором инвестиционно-девелоперского холдинга «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко обсудили вопросы реализации совместных взаимовыгодных проектов. А после встречи с руководством Университета Потомак и Университета Woz-U (США) решено создать рабочую группу для подробного изучения программы К-12 в области компьютерных наук и её адаптации в российских условиях. Программа охватывает сферу программирования, дизайна, инжиниринга, робототехники.

Ректор Университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс, на базе которого планируется внедрять новую технологию, отметила на встрече, что опыт изучался несколько месяцев.

«Больше всего в этой системе нас привлекает обучение компетенциям, в наших школах это направление пока только-только начинается. Здесь же есть полная гарантия того, что за десять лет они дадут учащимся конкретные компетенции, которые необходимы нашей промышленности», — сказала она.

Ещё одна встреча у главы Татарии состоялась на прошлой неделе с советником генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником. На ней обсуждались вопросы взаимодействия республики с Фондом, реализации совместных проектов в области образования, но подробности пресс-служба не сообщала.

Интересные республиканские инвестиционные проекты представила на прошлой неделе глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Среди них — смотровая башня «Тюбетей-Tower» стоимостью 350 млн рублей.

«Объем инвестиций в эту башню порядка 300−350 млн рублей, средства инвестор вносит сам. Мы планируем разместить ее у стадиона «Казань-Арена». Есть кадастровый номер участка, который мы под этот проект определили. Сама смотровая площадка пока планируется площадью 120 кв. метров», — отметила Талия Минуллина, добавив, что «тюбетейка» будет выполнять сразу две функции — роль смотровой площадки, а также в ней разместят ресторанный комплекс и сувенирные магазины.

Инвестиции

Напомним, в 2018 году при содействии агентства на территории региона было реализовано более 400 инвестиционных проектов с участием частного капитала. Инвестиции поступали из 29 стран, наиболее активными из которых стали США, Германия, Турция, Китай, Нидерланды. Основная часть вложений была в сферу обрабатывающих производств, развитие финансовой и страховой деятельности.

Сразу с тремя представителями других стран встретился Рустам Минниханов на прошлой неделе: с послом Туркмении Батыром Ниязлиевым обсуждался вопрос развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, а также предстоящий визит делегации республики, намеченный на апрель 2019 года.

На встрече с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым речь шла также о визите делегации Татарии, который намечен на 19−20 марта. Известно, в ходе визита ожидается проведение бизнес-форума с участием деловых кругов Татарии и Таджикистана, направленного на развитие торгово-экономического сотрудничества.

На встрече с генконсулом Узбекистана Фариддином Насриевым Рустам Минниханов поблагодарил власти страны за принятое решение открыть генконсульство именно в Казани. По словам Минниханова, появление диппредставительства Узбекистана позволит вывести торгово-экономические и гуманитарные связи на более высокий уровень.

«Уверен, что на посту руководителя генконсульства Вы сделаете все от Вас зависящее для дальнейшего развития связей между нашими республиками на благо укрепления отношений между Россией и Узбекистаном», — сказал Минниханов, обращаясь к Насриеву.

Пока на федеральном уровне говорят о необходимости оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, власти Казани «закручивают гайки». На прошлой неделе была ужесточена программа кредитования предпринимателей. Верхний предел банковской ставки по программе льготного кредитования малого бизнеса увеличен с 4,5% до 15% с учетом компенсации 5% из городского бюджета. В администрации объясняют этот шаг тем, что в противном случае не смогут найти банки, желающие участвовать в программе. Кредиты будут предоставлять под «приоритетные» и «особо приоритетные» направления, в числе которых создание социальной инфраструктуры, производство изделий народных художественных промыслов, обращение с отходами, образование, ЖКХ, внутренний туризм, общественное питание и ремонт фасадов зданий.

«Мы рассчитываем, что принятые решения позволят не только увеличить охват предпринимателей и расширить их участие в программе, но в первую очередь повысить качество проектов, которые мы будем субсидировать», — заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

К вопросу самозанятых также вернулись на прошлой неделе. Власти Татарии поставили перед собой цель зарегистрировать в качестве самозанятых 60 тысяч человек до конца года. Об этом заявил заместитель регионального министра экономики Олег Пелевин на общественных слушаний по реализации национальных проектов в Госсовете республики.

Самозанятый

Пелевин отметил, что на проект республика потратит 1,8 млрд рублей в течение трёх лет, из которых 1,4 млрд рублей выделит федеральный центр.

На этом же мероприятии депутаты решали, как потратить 48 млрд, выделенных на реализацию нацпроектов. Предыдущие решения по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение», на реализацию которых в РТ запланировано 8,2 и 5,7 млрд соответственно, спикер парламента Фарид Мухаметшин раскритиковал. Досталось и закону о выделении земли многодетным — «у таких семей ни копейки за душой, и они даже лачугу не могут построить».

"Потом им разрешили продавать землю, и богатые люди начали ее скупать и породили новые проблемы. Сотни домов понастроили эти небедные люди и сегодня ставят вопросы перед властью: «Вы должны решить наши коммунальные проблемы: провести дороги, свет, газ, воду!» Как мы эту задачу решим? Денег у нас нет!» — цитирует спикера издание «Реальное время».

Ещё одну инициативу, затрагивающую малый и средний бизнес, выдвинул депутат Госсовета Татарии, единорос Ильдар Шамилов. Он предложил полностью запретить продажу алкоголя любыми торговыми объектами, если вход в них расположен «со стороны земельных участков, являющихся общим имуществом многоквартирных домов». Под запрет должны попасть и те магазины, что расположены непосредственно во дворах. Документом предусмотрен «переходной период» для собственников торговых точек — полгода от опубликования.

Против задумки выступил бизнес-омбудсмен Татарии Тимур Нагуманов, назвав ее «разрушительной» для предпринимателей.

«До 50% выручки продовольственных магазинов формата «у дома» приходится именно на алкоголь. Это совсем небольшие предприниматели, которые не могут оперативно переориентировать свой ассортимент. Для них их торговая точка и возможность продавать алкоголь — это по факту основа существования, особенно в условиях жесткой конкуренции с крупным ретейлом», — цитирует Нагуманова газета «Коммерсантъ».

Уполномоченного поддержали эксперты.

«Он просто пиарится, отрабатывает мандат», — заявил изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, уточнив, что «60% магазинов без алкоголя просто не выживут, а большинство из них как раз располагаются в жилых домах».

Дробиз выразил надежду, что «здравый смысл возобладает» и закон не примут.

Образовательный форум: ЕГЭ и его последствия

На прошлой неделе в столице Татарии состоялся международный образовательный форум Edu Russia, собравший 4 тыс. педагогов и экспертов из регионов России, а также в нём участвовала заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина.

Большой блок вопросов был уделён теме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Особенно откровенно высказался председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, посетовавший на систему ЕГЭ, из-за которой, на его взгляд, одни предметы стали важнее других, и добавил, что «почувствовал, что некоторая разобщенность в педагогических коллективах»: «Например, к математике или физике внимание приковано, а вот к астрономии, труду, другим предметам — несколько ослаблено. И школьник тоже быстро сориентировался. Он «нажимает» на два-три предмета, по которым сдает ЕГЭ, а по остальным — согласен и на «троечку». Кого мы выпускаем, правильно ли делаем?»

Kremlin.ru ЕГЭ

Ирина Потехина назвала ситуацию с образованием в целом непростой.

«Давать базовое образование мы умеем, а вот научить ребенка меняться… Сегодня самые главные качества, которые называют все работодатели, выбирая себе сотрудников, — адаптивность и умение учиться. А это как раз то, к чему мы пока с нашей традиционной системой образования меньше всего готовы. Мы можем дать хорошие базовые знания, но пока учимся учить и сами учимся меняться», — сказала она.

Замминистра также отметила, что «практика показывает, что никакие наши прогнозы о том, какие именно компетенции будут востребованы завтра, не сбываются».

"Технологии развиваются с такой скоростью, что мы не можем сказать, какие именно знания будут нужны. Мы начинаем понимать, что если у ребенка есть хорошее базовое образование, то на него можно «накрутить» компетенцию, которая востребована в конкретный момент. Сегодня в авангарде — айтишники. Кто будет в авангарде завтра, мы не знаем», — резюмировала она, добавив, что учителям необходимы новые методики.

Напомним, форум проходил в Казани с 28 февраля по 1 марта.

300 домов за одну дорогу: скандал в Казани

В посёлке Борисково жители пытаются достучаться до администрации Казани — несколько месяцев они пытались убедить их проложить дорогу не через дома, а через гаражи и пустыри, но менять планы мэрия не стала. Единственное, на что теперь надеются жители, — достойная компенсация.

Напомним, в итоговом отчёте исполкома Казани было озвучено, что в 2019 году планируется изъятие 100 земельных участков от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической. Всего же, по словам местных жителей, под снос попадают 250—300 участков.

«Власти хотят построить несколько дорог, но выплачивать достойную компенсацию жителям, чьи дома попадают под снос, по словам последних, не хотят. Владельцам участков в Залесном озвучили стоимость в три раза ниже рыночной. Собственники в поселке Борисково, чьи участки мешают закольцевать Большое Казанское кольцо, — в ожидании, уведомления им должны принести со дня на день. Всего речь идет минимум о 300 домах. Массово участки под муниципальные нужды мэрия Казани выкупает не первый раз, и не всегда владельцы земли получают «копейки» — в феврале этого года жители Савиново получили по 1 млн за сотку. Как показывает практика, победу в спорах одерживает самый настырный», — пишет газета «Реальное время».

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

В комментариях изданию жители говорят, что оценщики неофициально называли сумму 300 тысяч рублей за сотку, но сами владельцы настаивают минимум на 600 тысячах за сотку.

«Уведомления о сносе первой очереди домов придут уже в марте. Единственное, на что мы еще надеемся, — это на достойное возмещение убытков», — цитирует издание Татьяну М., чей дом тоже попадает под снос.

Издание, ссылаясь на экспертов, уточняет, что хотя большая часть выкупаемой земли относится к садовым обществам, но фактически живут там круглогодично, и дома капитальные — «на сайтах объявлений стоимость недвижимости в этом районе колеблется от 2,7 млн до 16 млн рублей — в зависимости от состояния дома».

Снежные ЧП

Несвоевременная уборка снега привела к сразу двум ЧП — скорая не смогла подъехать к дому жительницы села Апастовского района, которой требовалась срочная госпитализация, и перевозить пациентку с гипертоническим кризом до автомобиля скорой помощи пришлось в ковше трактора, а в Казани под тяжестью снега провалилась крыша пустующего здания середины XIX века в Старо-Татарской слободе.

О происшествии с историческим зданием на улице Каюма Насыри, 12, которое было отреставрировано в 2013 году ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз», сообщил 1 марта на странице в соцсетях старший сотрудник Центра молодежных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Искандер Ясавеев.

«В каталоге-справочнике «Республика Татарстан: памятники истории и культуры» (Казань, 1993) здание описывается следующим образом: «Дом Г. Ибрагимова, середина XIX — архит. [памятник архитектуры]. Одноэтажное здание на цокольном этаже с резными наличниками в классицистском стиле, вторая часть здания — кирпичная, с кирпичными проездными воротами». К Универсиаде-2013 дом был покрашен, на окна повесили занавески, скрывающие внутреннее запустение (дом пустует уже несколько лет)», — отметил он, добавив, что в перечень объектов культурного наследия здание не входит, но «очень ценно как один из немногих сохранившихся уголков Старо-Татарской слободы, образуя вместе с соседним Домом Марджани (ул. Каюма Насыри, 10а) и двухэтажным бревенчатым домом второй половины XIX века (ул. Каюма Насыри, 10) небольшую зону исторической застройки».

Ясавеев уточнил, что если ничего не предпринять, то дом разрушится и будет снесён, а «на его месте появится ещё один новодел». Официального комментария власти пока не делали.

Ещё более шокирующая история произошла в селе Биябаш Апастовского района. Там 66-летней женщине врач диагностировал «гипертонический криз», и потребовалась срочная госпитализация, но из-за несвоевременной уборки снега скорая помощь не смогла подъехать к дому. Тогда фельдшер обратился за помощью к трактористу, который довёз пациентку до медавтомобиля в ковше трактора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Дочь пострадавшей в комментариях СМИ сказала, что если бы не тракторист, то «мамы бы сейчас не было».

28 февраля 2019 года на официальном сайте минздрава Татарии появилась благодарность трактористу и объяснение ситуации:

«Главный врач Апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин от имени министерства здравоохранения РТ объявил благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая отправила заболевшую сельчанку до машины скорой помощи в ковше частного трактора. 66-летней жительнице села Средний Биябаш потребовалась медицинская помощь, однако автомобиль медиков не смог проехать к ее дому из-за заснеженной дороги. В итоге фельдшерам пришлось обратиться за помощью к водителю трактора, чтобы тот довез ее в ковше до машины врачей».

Прокуратура Апастовского района после появления в СМИ и соцсетях сведений о доставке пациента в ковше трактора возбудила уголовное дело, потребовав наказать чиновников, из-за которых территорию не очистили от снега и скорая не смогла добраться до пациентки.

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Лизинговый скандал: грантоеды

Громкий скандал с участием лизинговой госпрограммы дал старт крупной судебной кампании по взысканию распределенных в 2013—2014 годах грантов, по которым получатели не выполнили свои обязательства, но и не вернули средства в бюджет. Речь идёт о бюджетной субсидии на частичную компенсацию лизинга оборудования по государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса «Лизинг-грант». Размер грантов варьировался в зависимости от опыта компании: помощь для бизнесменов составляла от 1 до 3 млн рублей каждому с условием создания нового производства и открытия рабочих мест.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

Десятки предпринимателей получали гранты под честное слово, и вскоре это стало достоянием общественности, породив скандал.

«Действительно, лизинговые гранты первой волны выдавались под «честное слово» бизнесмена. Тем не менее минэкономики РТ надеется вернуть улетевшие в трубу бюджетные миллионы, несмотря на отсутствие обеспечения,. По слухам, это рвение чиновников объясняется тем, что Минфин РФ еще в прошлом году потребовал вернуть в казну неэффективно израсходованные средства на МСБ. Якобы под этим предлогом Москва отказала республике в выдаче очередного транша на 150 млн рублей», — пишет издание «Реальное время» со ссылкой на источники, близкие к минэкономики РТ, отмечает, что «этой весной госпрограмму «Лизинг-грант» не запустят», так как её хотели переформатировать так, чтобы запустить в оборот «возвратные деньги» с лизинга, вот только «возвращать-то оказалось нечего».

Напомним, в 2018 году программа «Лизинг-грант» работала с бюджетом 150 млн рублей. Известно, что из 216 заявок, рассмотренных комиссией, было одобрено 84. Средний размер субсидии составил примерно 1,8 млн рублей.

Точное количество исков, поданных министерством экономики РТ в арбитраж к «грантоедам», неизвестно, но их очередная партия составляет свыше 20.

Издание отмечает, что большинство компаний «прописаны» в Казани и Набережных Челнах. Источники, близкие к минэкономики РТ, рассказывают, что претендентам не ставили практически никаких условий, за исключением сдачи формальной отчетности о ходе производства: «Это была чистая халява: деньги давались под производство пластиковых окон, гофрированных труб и прочей ерунды. Выигрывали девять из десяти соискателей. Крутись — не хочу!»