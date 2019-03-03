Мимо этой новости пройти не могу. Дело в том, что я уже лет десять официально являюсь «послом по туризму» японского города Химэдзи. Решение о присвоении этого титула с соответствующими обязанностями и некоторыми городскими привилегиями принимало по предложению мэра городское собрание. Обычно такой чести удостаиваются весьма популярные в Японии артисты или другие деятели искусства. Насколько знаю, иностранцы среди таких послов если и есть, то очень мало, а уж русский, как говорили, я и вовсе один.

В мои обязанности входит пропаганда достопримечательностей этого среднего по японским масштабам, но весьма известного в стране города, а в последнее время и за рубежом, благодаря красивейшему средневековому замку даймё. Даймё — это нечто подобное европейским средневековым феодалам, управлявшим отдельными провинциями Японии. До объединения страны сёгуном (центральным военным правителем) Токугава Иэясу даймё вели междоусобные войны, опираясь на хорошо защищенные замки.

Замки японских феодалов являли собой уникальные произведения архитектурного искусства. Считается, что замок Химэдзи, сохранившийся неразрушенным во время американских «ковровых бомбардировок» 1945 года, является одним из самых красивых и популярных среди туристов. Как указывается в путеводителях, свое название, построенный в 1333 — 1346 гг. «Замок белой цапли» получил «за особую отточенность форм и элегантность, напоминающую прекрасную белоснежную птицу… Замок Химэдзи послужил чтимым образцом для многих замков последующих поколений. Его высокий каменный фундамент, тщательно выбеленные стены, бойницы, амбразуры прочно вошли в арсенал приемов японской архитектуры».

Ныне после потребовавшего несколько лет тщательного ремонта замок преобразился и предстал в еще большем великолепии. Сообщается, что на территории замка проходили съёмки многих всемирно известных кинолент. В одном из первых фильмов «бондианы» — «Живешь только дважды» — он предстал в виде секретной школы ниндзя, где ведутся разработки ракетного оружия. Акира Куросава снимал здесь такие фильмы, как «Кагэмуся» — «Тень воина» и «Ран». Ныне замок Химэдзи входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, чем горожане очень гордятся.

Андрей Грук ИА Красная Весна Замок Химэдзи

Другой достопримечательностью для туристов из России могут стать расположенные в Химэдзи храмы Итатэ, Фунабагобо и др., в которых в годы японско-русской войны 1904—1905 гг. размещались русские военнопленные. Сохранились фотографии и документы о пребывании плененных русских солдат, их быте, общении с японцами. Есть в городе и захоронения наших соотечественников.

Поводом же для рассказа о Химэдзи на сей раз послужила переведенная ИноСМИ публикация в центральной японской газете «Иомиури симбун», озаглавленная «Свекла в Химэдзи. 110 лет назад ее выращивали русские военнопленные. В этом году откроется специализированный ресторан».

Пожалуй, о существовании овоща «красная репа» — «акакабу» японцы узнали именно от русских военнопленных. В послевоенный период, когда граждане Страны восходящего солнца стали чаще посещать нашу страну и «распробовали» борщ, появились желающие готовить это традиционное русское и украинское блюдо и в Японии. Однако приобрести свеклу долгое время можно было только в одном токийском супермаркете «Даймару», что в здании Токийского вокзала. Поэтому своим японским друзьям, научившимся готовить борщ, в качестве «сувениров» из Москвы привозил, кроме селедки и черного хлеба, которых в Японии нет, еще и отборную сырую свеклу.

В 1985 г. владевшая кулинарной школой в Химэдзи японка Харуко Мики написала книгу о свекле. Составленная на основе рассказов бабушки она была названа «Красная репа военнопленных». В ней автор так пишет о свекле: «Она красная. Из нее делают суп или рис с овощами, которые сладковаты на вкус». В книге повествуется и о том, как жители Химэдзи с интересом наблюдали за пленными и общались с ними. Что касается «красной репы», то Мики так рассказывала о ее выращивании: «Солдаты растят ее с большим усердием. Поливают водой, пропалывают сорняки, заботятся о ростках».

(сс) Desertrose7 Свекла

Однако потребовалось более 30 лет, чтобы «красная репа» превратилась в некий «бренд» Химэдзи. В одной из публикаций последних лет сообщалось:

«На книгу обратил внимание бывший вице-мэр Химэдзи Тацуро Танака, который сейчас возглавляет НКО «Ассоциация городского менеджмента Химэдзи». Ему пришла в голову идея, что именно сейчас, когда замок Химэдзи, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, посещает огромное количество туристов, можно сделать свеклу местным фирменным продуктом.

Господин Танака решил, что «красная репа» — это свекла. Дело в том, что без свеклы невозможно представить русское традиционное блюдо — борщ. Свекла похожа на репу, однако она, как и шпинат, относится к семейству лебедовых. Это — полезный для здоровья овощ, богатый минералами.

Благодаря Танака несколько лет назад стартовал проект «Свекла из Химэдзи». Он собрал команду из девушек, изучающих русский язык, вьетнамок, а также пенсионеров, которые пытаются найти себе занятие после выхода на пенсию. Выращивание началось весной. Июньский урожай принес около трех тонн свеклы, что намного превысило ожидания».

Сообщалось, что, помимо русской кухни, японцы приспособили свеклу для приготовления и таких традиционных блюд Химэдзи, как тираси-дзуси (разновидность суси), соба (гречневая лапша) и кексы. «У свеклы прекрасный розовый цвет. Вкус легкий, поэтому ее легко использовать для приготовления», — говорит одна из энтузиасток употребления свеклы в японской кухне Харуёси Хамамура. Кстати, еще во время моей работы в Японии в 80-е годы доводилось покупать в японских супермаркетах напоминающий борщ консервированный суп из свеклы, а также консервы сырой свеклы.

И вот новая статья в «Иомиури». В ней сообщается, что в Химэдзи подготовлена тиражом 10 тысяч экземпляров туристическая карта, на которой обозначены места расположения лагерей русских военнопленных, общим числом 2 184 человека. Всего в плену у японцев было 72 тысячи солдат и офицеров царской армии, которые размещались в 29 лагерях в различных префектурах. Подчеркивается гуманное отношение к военнопленным: «Получив разрешение, заключенные могли выходить на улицу, делать покупки или посещать театр Кабуки. Кроме того, они выращивали свеклу на берегу реки Итикава».

Николай Самокиш. Погоня

В память об первом опыте общения более 110 лет назад жителей Химэдзи с русскими в этом городе решено открыть первый в Японии ресторан, специализирующийся на блюдах из свеклы. Корреспондент «Иомиури» сообщает:

«Возделывание свеклы началось в Химэдзи в 2017 году, когда были завезены сеянцы из Европы. В 2017 году было собрано три тонны урожая; в 2018 году — примерно четыре тонны. В октябре была зарегистрирована торговая марка «Свекла Химэдзи — овощ военнопленных». Свекла продается через интернет и другим путем».

Ресторан откроется на железнодорожном вокзале города Химэдзи. Помимо традиционного борща, меню будет включать лососевую ветчину (?!), окрашенную свеклой в красный цвет, соба, печенье, горячие напитки из маринованной свеклы и молока, а также пиво.

Во время моего знакомства с мэром Химэзди, весьма интеллигентным человеком, ученым завел разговор о перспективах установления отношений города с одним из российских городов. Даже предложил выяснить, с каким из наших городов эти связи были бы наиболее содержательны и эффективны. К сожалению, пока у Химэдзи в силу ряда причин нет российского города-побратима. Но эту идею как «посол по туризму» продолжаю держать в голове. Отрадно, что и администрация префектуры и города прилагают усилия для расширения знаний о России и контактов с нашими людьми. В том числе и через пока экзотический для большинства японцев продукт — русскую свеклу.

«В Японии свекла стоит дорого, и она практически не представлена на рынке, однако если популяризировать блюда из красивой свеклы, и их будут готовить в ресторанах и дома, это будет стимулировать развитие дружеских отношений между двумя странами», — надеется директор Российской ассоциации префектуры Хёго, в которую входит Химэдзи, Тикако Охаси. Что же, согласимся с мнением Охаси-сан.