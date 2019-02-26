Кинопремия «Оскар-2019» в отличие от предыдущих лет прошла без серьёзных эксцессов. От тех, кто мог бы набарогозить, заранее благоразумно избавились, как, например, от комика Кевина Харта, отличившегося гомофобными высказываниями. Так что действовали чинно и благородно, в строгом формате. С акцентом на музыку и супергероев.

Иван Шилов ИА REGNUM

В прошлом году, напомню, главный приз киноакадемии получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», рассказывающий о любви уборщицы секретной лаборатории к человеку-амфибии. И это отнюдь не беляевский сюжет, а во многом доведённая до сюрреалистического абсурда история о толерантности, политкорректности и прочих стандартных атрибутах, на которых шатко выстраивается западный мир. Перебрав чернокожих геев и лесбиянок, инвалидов и карликов, Голливуд решил рассказать о любви к абсолютному меньшинству.

Так что дальше падать было некуда. И вот — «Оскар» перезагрузился. Это, собственно, не означает, что в 2019 классические теги из «общечеловеческих ценностей» не присутствовали на церемонии — нет, конечно. Но до откровенной глупости дело, что называется, не дошло.

Хотя каждый из оскароносных фильмов, что неудивительно, нёс соответствующую социополитическую идею. У Спайка Ли чернокожий и еврей разбирались с ку-клукс-кланом, через триумф «Ромы» мексиканца Куарона жюри передало привет Дональду Трампу, в «Чёрной пантере» говорили об эко-состоянии планеты, и даже прекраснейшая «Богемская рапсодия» из-за благодарственной речи Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркури и удостоенного приза за лучшую мужскую роль, подавалась как история о торжестве эмигранта в чужой стране, его приютившей и наградившей.

Показательнее всего в данном плане два фильма — «Власть» и «Зелёная книга». Первый — тем, что ничего, кроме статуэтки за грим, не получил. Второй — тем, что был удостоен главного приза.

Цитата из к/ф «Зеленая книга». Реж. Питер Фаррелли. 2018. США

«Власть» Адама МакКея — кино для Америки неоднозначное. На экране — Кристиан Бейл и Сэм Рокуэлл, играющие соответственно Дика Чейни и Джорджа Буша —младшего. За такое не награждают. Лично меня порадовало, что Дика Чейни сыграл именно Кристиан Бэйл, растолстевший на десятки килограммов и побрившийся наголо. Бэйл известен по ролям супергероев («Бэтмен»), но куда убедительнее он выглядит в образе безумца («Американский психопат» и «Помни»).

Что касается «Зелёной книги» Питера Фарелли, то это фильм, выстроенный по однозначным, коммерчески просчитанным лекалам. И, конечно, главного «Оскара» заслуживала «Рома» Альфонсо Куартана — работа великолепная, погружающая на экзистенциальное и социальное дно и с него одним рывком поднимающая. Картина не столько даже о личной трагедии, сколько об изломах в той или иной форме — изломах, имеющих и личные особенности, и общие характерные закономерности.

Меж тем «Зелёная книга», какой бы коммивояжёрской она ни была, сделана высококачественно и вкусно — с уровневой операторской работой, отличной игрой актёров и, главное, бодрым, поджарым сюжетом. И это, на самом деле, урок нам (да и не только) того, как можно доносить «правильные», нужные мысли, снимая на «заданную тему», но не опошлив и не превратив в банальную агитку. В России же зачастую выходит совсем наоборот — так что и не понять: люди кино делали, или предвыборный ролик, или, наоборот, злобную русофобскую чернуху, которую можно было укоротить до одного кадра — вроде того, что показали нам в «Курочке-рябе», когда приезжий человек, проломив трухлявые доски, падает в яму деревенского сортира.

Цитата из к/ф «Власть». Реж. Адам МакКей. 2018. США

Это я к тому, что у нас едва ли не обязательной традицией является критика «Оскара». Мол лицемерные они там, толерантные, предсказуемые. Однако ругань такая — именно что ругань — выглядит по большей части смешно и нелепо. Потому что современное российское кино на 90% — плюс-минус — сделано как подражание голливудскому, причем 10−15-летней давности. Неважно, снимают комедии, или триллеры, или боевики, — всё это подражание, как правило, дешёвое и бездарное.

Уж не знаю, желание ли это быть в формате или удовлетворение запросов вестернизированного общества, потерявшего свою национальную основу, — скорее всего, и то и другое. Однако результат от этого не меняется. Потому что общество от такого вторичного кино будет продолжать тупеть и нищать духом, лишённое первоосновы и знания. Впрочем, кого это волнует? Хорошо, скажу понятнее: между подделкой и оригиналом зритель всё равно выберет второе, а, значит, солидной кассы сделанное «под них» российское кино не соберёт. Да и в мире мало кому будет интересно; лучше американцев «американское кино» снимать не научишься, а интересны, наоборот, национальные картины.

Museikino.ru Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Эдуард Тиссэ, Уолт Дисней

Тем удивительнее и печальнее, что изначально Голливуд учился на наших примерах: на Станиславском, Чехове, Эйзенштейне, Довженко. Они восприняли от нас всё лучшее и развили в своё. А мы? Сделали с точностью до наоборот — разрушили свою школу, чтобы попытаться создать новую, но уже не свою. Однако и с ней выходит, прямо-таки скажем — не очень.

Так над кем смеёмся? Над собой, вспоминая классика? Не совсем. Смеёмся, ругая, мы над тем, кем хотели бы стать, но — не получается. И, боюсь, данная история касается не только кинематографа.