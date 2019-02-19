В Нижегородской области, которая в качестве положительного примера по борьбе с бедностью прозвучала в послании президента РФ Федеральному собранию, подготовят предложения по реализации тезисов послания.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Нижегородский губернатор Глеб Никитин заявил, что при борьбе с бедностью в регионе «сделали ставку на адресность мер поддержки» и в 2019 году усовершенствуют механизм социального контракта, наполнив его новыми функциями, чтобы семьи получали «готовый план своего развития», а в самом контракте будет прописан чёткий алгоритм действий и обязанности сторон.

По ряду тезисов послания работа в регионе уже начата. Так, региональному минздраву поручено обеспечить перевод на новые «бережливые» стандарты всех детских поликлиник к 2021 году. По этой технологии в 2018 году начали работать 53 медорганизации, из которых 39 детских и 14 взрослых, а в 2019 году планируется привлечь к участию в проекте 105 медучреждений. Также в 2019 году в области будет выделено свыше 145 млн рублей на развитие системы паллиативной медпомощи.

«Будет проводиться расширение системы этого вида помощи. В этом году запланирована организация дополнительно 10 бригад выездных патронажных служб и 21 кабинета паллиативной медицинской помощи. Президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу уделить максимальное внимание развитию паллиативной медицины. Нижегородская область будет выполнять эту установку», — заявил Глеб Никитин.

После декабрьского демарша сразу трёх городских депутатов, в том числе и замспикера Елизаветы Солонченко, Дмитрий Барыкин остался лишь с двумя заместителями, и оба от оппозиции. На неделе стало известно, что одно из вакантных мест вице-спикеров займёт Ольга Балакина от «Единой России». Эксперты отмечают, что «можно искать в назначении Балакиной антисорокинские настроения, если погрузиться глубоко в историю», но, скорее всего, «дело в элементарной нехватке кадров», так как «не осталось в местной думе опытных депутатов», а «Балакина в данном случае один из лучших вариантов — и по опыту, и по юридическим знаниям».

В кадровом вопросе на прошлой неделе не обошлось без казусов. Назначенный почти одновременно с новым главой Фонда капремонта заместитель Игорь Фирер продержался на посту три дня, после чего покинул его по собственному желанию. Поговаривают, что он «посмотрел, как обстоят дела на новом месте работы, и ушёл со словами, что такого бардака он давно не видел».

Government-nnov.ru Капитальный ремонт

Дорожный конфликт, в котором одним из участников стал зампредседателя дзержинской думы Игорь Крашенинников, не удержавший эмоций и сдобривший их русским матом, расплатился за свою несдержанность полномочиями. Крашенинников попал на видео, в котором он выходит с лопатой к женщине-автомобилистке, утверждающей, что он задел её автомобиль. Обе стороны были не сдержанны в своей речи, но депутата за подобное поведение осудили, отметив, что народный избранник, тем более тот, что входит в состав комитета по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья, не имеет права разговаривать в таком ключе. На партсобрании было принято решение, что Крашенинников сложит полномочия члена местного политического совета отделения «Единой России» и зампредседателя думы Дзержинска, но «вот заставить Крашенинникова вовсе сдать мандат депутата у партии влияния не хватило».

Нижегородский губернатор провёл первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» и возглавил подгруппу «Формирование комплексной системы обращения с ТКО в субъектах Российской Федерации, ликвидация накопленного вреда, формирование системы обращения с отходами I и II класса опасности», хотя в самом регионе с одним из «мусорных операторов» назревает крупный скандал.

В своём докладе Глеб Никитин напомнил, что нацпроект «Экология» — третий по бюджету в стране и на него выделят более 4 трлн рублей, а задача профильной группы — «уже к марту представить первые результаты работы».

"В Нижегородской области мы планируем перейти на раздельный сбор мусора с 2020 года, но для этого необходимо посмотреть и на ситуацию в других регионах, чтобы полноценно проанализировать последствия такого шага для тарифной политики», — добавил губернатор.

На прошлой же неделе по федеральным телеграм-каналам и в нижегородских СМИ со ссылкой на неофициальные источники прошла информация, что правоохранительные органы провели совместную выемку документов в департаменте Росприроднадзора по ПФО, компаниях «Управление отходами-НН» и «ЛУК Регионы». Официально представители ведомств отказываются комментировать вопрос для СМИ, но не лишним будет напомнить, что ЗАО «Управление отходами-НН» получило в своё ведение две «мусорные зоны», в которые входят Балахнинский район, городской округ Чкаловский, город Заволжье, Сормовский район Нижнего Новгорода, городской округ Бор, городской округ Семеновский, Сокольский, Городецкий (за исключением г. Заволжье) и Ковернинский районы, а также левобережные части Лысковского и Воротынского районов. Эксперты пишут, что «тема вывоза отходов сейчас крайне взрывоопасная», поэтому, если нарушения подтвердятся, то отвечать оператору придётся по всей строгости.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

Тем более в связи с тем, что предельный тариф на услугу по обращению с ТКО установлен ниже запрошенных операторами параметров, разница будет субсидироваться им из областного бюджета, а тут такая неприятная неожиданность, как выемка документов у одного из крупных операторов. Пока данный скандал официально власти не комментируют.

Строительство низконапорного гидроузла, который призван решить проблему судоходства на участке Нижний Новгород — Городец, ещё не началось, а уже обрастает конфликтами. В этот раз неожиданные заявления в рамках общественных слушаний предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду сделала руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора Наталья Чиковитова. Она сообщила, что строительство может привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемической ситуации и ухудшению качества воды. На сегодня уровень стояния грунтовых вод на большой территории составляет 1,5−2 м, а после завершения строительства объекта положение может ухудшиться — ведь там, где вода пойдёт вверх, расположены четыре действующих кладбища, промышленные предприятия, шламонакопитель, места складирования навоза и хозяйственно-бытовых отходов. Прогнозируется также и увеличение площади подтопляемых территорий.

Чиковитова также акцентировала внимание на том, что в представленных на слушаниях материалах нет прогнозных цифр по инфекционной и соматической заболеваемости после окончания строительства объекта. Более того, не проведена оценка воздействия на окружающую среду по Балахнинскому району, а в материалах не проработаны решения проблем, связанных с санитарно-эпидемическим благополучием жителей.

Министерство экологии региона также имеет ряд замечаний к материалам, представленным на слушаниях, и настаивает на полной проработке вопросов защиты и компенсаций окружающей среде от проектируемого гидроузла и создаваемого им водохранилища.

Government-nnov.ru Строительство нижегородского низконапорного гидроузла

Богата на события на прошлой неделе была и сфера экономики. Налоговые органы подвели итоги 2018 года. В ходе вывода «теневой» зарплаты в бюджет поступил 741 млн рублей, а после анализа деклараций подоходного налога по итогам 2017 года выяснилось, что 475 тысяч физических лиц (29% работающих) получили доход ниже прожиточного минимума.

На прошлой неделе ЦБ РФ потребовал банкротства нижегородского «Радиотехбанка», у которого он отозвал лицензию в январе 2019 года.

Нижегородское правительство заключило соглашения с 11 потенциальными резидентами ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха», готовыми инвестировать порядка 700 млн рублей.

Нижегородские власти и АО «Скоростные магистрали» обсудили вопросы строительства ВСМ Москва — Казань. Планируется, что станции ВСМ будут в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Замгубернатора Сергей Морозов отметил, что «строительство высокоскоростной магистрали — стратегический вопрос для Нижегородской области» и потребность в высокоскоростной магистрали есть не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске.

Помимо этого, четыре инновационные компании стали новыми резидентами технопарка «Анкудиновка». Их проекты направлены на диджитализацию практически всех бизнес-процессов, создание систем электрообогрева для крупных промышленных предприятий, создание многофункционального видеоредактора VSDC Video Editor для профессиональной обработки видео. Ещё один резидент представил проект многофункционального комплекса для сверхвысокочастотной (СВЧ) диагностики тканей пораженной ожогом области. Последняя технология не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, и её реализация позволит качественно улучшить диагностический арсенал как ожоговой медицины, так и смежных областей.

Девятибалльные автопробки, причиной которых стал снегопад, заторы на Мызинском мосту, проспекте Гагарина и Московском шоссе. К погодному кошмару можно прибавить многочисленные аварии из-за скользкой дороги. Тем, кто пересел на общественный транспорт, тоже пришлось несладко — люди выходили из автобусов и маршруток, чтобы продолжить путь пешком. Такой выдался последний рабочий день в Нижнем Новгороде на прошлой неделе. Тем временем мэр Нижнего Новгорода после жалоб жителей на плохую уборку снега во дворах раскритиковал работу ДУКа Канавинского района, а губернатор 22 февраля поручил муниципалитетам бросить все силы на уборку снега, добавив, что «руководители муниципалитетов несут личную ответственность за уборку снега», а «предпраздничный день не повод расслабляться тем, кто отвечает за уборку снега».

Government-nnov.ru Снегопад

После обнаружения случаев кори в учебных заведениях Нижегородской области ввели ограничение на допуск учеников и студентов, не имеющих прививку от неё. В Роспотребнадзоре предлагают не паниковать и отмечают, что «охват вакцинацией населения Нижегородской области более 95%», а все зарегистрированные случаи болезни были выявлены у непривитых жителей региона.

Нижегородская область и послание президента

В Нижегородской области, которая в качестве положительного примера по борьбе с бедностью прозвучала в послании президента РФ Федеральному собранию, подготовят предложения по реализации тезисов послания.

«Были даны конкретные поручения правительству Нижегородской области. Необходимо тщательно проанализировать тезисы послания, для того чтобы подготовить наши предложения по их реализации», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин, напомнив, что в регионе реализуется пилотный проект по борьбе с бедностью.

Он уточнил, что в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты России были подготовлены изменения в методологию социального контракта. Подобных контрактов в регионе за 2018 год было заключено 27 тысяч, но их число в ближайшие годы планируют увеличить.

«Приятно, что президент обозначил Нижегородскую область в числе регионов, успешно проводящих работу по снижению уровня бедности. Мы действительно сделали ставку на адресность мер поддержки. Уже в этом году мы усовершенствуем механизм социального контракта, наполним его новыми функциями. Необходимо работать над повышением уровня благосостояния каждой конкретной семьи. Это помощь в поиске работы, поддержка при создании собственного дела, получении дополнительных источников дохода. Семьи должны получать готовый план своего развития. В контракте будет прописан четкий алгоритм действий и обязанности сторон. Это позволит добиться максимального результата и наиболее эффективного использования выделяемых средств», — добавил Никитин.

Kremlin.ru Послание президента Федеральному собранию

Напомним, помимо Нижегородской области, где доходы ниже прожиточного минимума имеют 9,9% населения, в пилотном проекте участвуют Татария, где бедны 7,7% населения, Кабардино-Балкария (24,1%), Томская область (17,5%), Новгородская (14,8%), Приморский край (14,7%), Ивановская область (14,3%) и Липецкая область (9%).

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По ряду тезисов послания Владимира Путина работа в Нижегородской области уже начата. Так, региональному минздраву поручено обеспечить перевод на новые «бережливые» стандарты всех детских поликлиник к 2021 году. По этой технологии в 2018 году начали работать 53 медорганизации, из которых 39 детских и 14 взрослых, а в 2019 году планируется привлечь к участию в проекте 105 медучреждений. Также в 2019 году в области будет выделено свыше 145 млн рублей на развитие системы паллиативной медпомощи.

«Будет проводиться расширение системы этого вида помощи. В этом году запланирована организация дополнительно 10 бригад выездных патронажных служб и 21 кабинета паллиативной медицинской помощи. Президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу уделить максимальное внимание развитию паллиативной медицины. Нижегородская область будет выполнять эту установку», — заявил нижегородский губернатор.

Следует напомнить, что работа по созданию «бережливых поликлиник» идёт в рамках проекта «Эффективная губерния», стартовавшего в начале 2018 года. Проект включает оптимизацию работы и позволяет улучшить качество услуг, в том числе сократив время ожидания в очереди.

Мусор и экология

Нижегородский губернатор провёл первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» и возглавил подгруппу «Формирование комплексной системы обращения с ТКО в субъектах Российской Федерации, ликвидация накопленного вреда, формирование системы обращения с отходами I и II класса опасности». А фоном этому стала довольно странная история с одним из «мусорных операторов», которая грозит обернуться грандиозным скандалом, но обо всём по порядку.

«Мне важно поделиться опытом Нижегородской области в этом вопросе и узнать о результатах коллег из других регионов. Везде своя специфика, которая может быть полезна при выстраивании дальнейшей работы», — заявил Никитин в преддверии заседания.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

В своём докладе глава рабочей группы напомнил, что национальный проект «Экология» — третий по бюджету в стране и на него выделят более 4 трлн рублей, а задача профильной группы — «уже к марту представить первые результаты работы».

"В Нижегородской области мы планируем перейти на раздельный сбор мусора с 2020 года, но для этого необходимо посмотреть и на ситуацию в других регионах, чтобы полноценно проанализировать последствия такого шага для тарифной политики», — добавил губернатор и напомнил, что эффективность средств, выделяемых по нацпроекту, напрямую зависит от законодательной базы и от того, как законы будут работать на местах.

На прошлой же неделе по федеральным телеграм-каналам и в нижегородских СМИ со ссылкой на неофициальные источники прошла информация, что правоохранительные органы провели совместную выемку документов в департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу и в компаниях «Управление отходами-НН» и «ЛУК Регионы».

Напомним, с 1 января 2019 года в Нижегородской области, как и в других регионах России, стартовала «мусорная реформа». Область была поделена на девять зон, которыми управляют семь региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. ЗАО «Управление отходами-НН» получило в своё ведение две «мусорные зоны», в которые входят Балахнинский район, городской округ Чкаловский, город Заволжье, Сормовский район Нижнего Новгорода, городской округ Бор, городской округ Семеновский, Сокольский, Городецкий (за исключением г. Заволжье) и Ковернинский районы, а также левобережные части Лысковского и Воротынского районов.

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Изданию «Нижний Новгород. Онлайн» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области подтвердили, что «сотрудниками полиции в вышеуказанных учреждениях проводились мероприятия, регламентированные Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»», но комментировать информацию о выемке документов подробнее в ведомстве не стали, сославшись на тайну следствия.

«В Росприроднадзоре по ПФО обещали разъяснить ситуацию позже. В компании «ЛУК Регионы» беседовать с корреспондентом категорически отказались», — отмечает издание.

Government-nnov.ru Мусор

Эксперты пишут, что «тема вывоза отходов сейчас крайне взрывоопасная», поэтому, если нарушения подтвердятся, то отвечать оператору придётся по всей строгости. Не лишним будет напомнить, что для снижения финансовой нагрузки на жителей в регионе на 2019 год установлен предельный уровень цены на услугу по обращению с ТКО в размере 665 рублей 67 копеек за кубометр. Разница оператору субсидируется из областного бюджета, на что заложено около 150 млн рублей.

«Действие данного положения затрагивает более чем 915 тысяч человек. В целом же в Нижегородской области 23 федеральных и региональных льготных категории граждан, которые в той или иной степени получают поддержку при оплате этой услуги. В бюджете на это предусмотрено более 257 миллионов рублей», — ранее сообщал губернатор.

Пока скандал с одним из «мусорных операторов» официально власти не комментируют.

Новый заместитель спикера и карьера в три дня

После декабрьского демарша сразу трёх городских депутатов, в том числе и замспикера Елизаветы Солонченко, Дмитрий Барыкин остался лишь с двумя заместителями, и оба от оппозиции. На неделе стало известно, что вакантное место займёт Ольга Балакина от «Единой России».

«Дмитрий Барыкин определился со своим заместителем в думе Нижнего Новгорода от «Единой России». Слыхано ли — после добровольного бегства Елизаветы Солонченко у спикера остались всего два зама, и оба от оппозиции. Можно искать в назначении Балакиной антисорокинские настроения, если погрузиться глубоко в историю. Но, скорее всего, дело в элементарной нехватке кадров. Ну не осталось в местной думе опытных депутатов. Балакина в данном случае один из лучших вариантов — и по опыту, и по юридическим знаниям», — отметил на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк.

Gorduma.nnov.ru Ольга Балакина

Известно, что Ольга Балакина возглавляет комиссию по местному самоуправлению, по образованию — юрист. Работать новый заместитель, которого должны утвердить на сессии 27 февраля, будет на непостоянной основе. Таким образом, у Дмитрия Барыкина остаётся вакантным ещё одно кресло заместителя.

В кадровом вопросе на прошлой неделе не обошлось без казусов. Назначенный почти одновременно с новым главой Фонда капремонта заместитель Игорь Фирера, который при старом нижегородском губернаторе Валерии Шанцеве был в его кадровом резерве, продержался на посту три дня, после чего покинул его по собственному желанию. Поговаривают, что он «посмотрел, как обстоят дела на новом месте работы, и ушёл со словами, что такого бардака он давно не видел».

Напомним, в феврале 2018 года на пост главы фонда, где до этого уже сменилось несколько директоров, был назначен Геннадий Дурдаев. Спустя ровно год он покинул свою должность в связи с недовольством правительства региона итогами его работы — фонду не удалось достичь прогнозных 80% исполнения программы, набрав лишь 56%.

Ещё в декабре 2018 года на совещании губернатор Глеб Никитин поставил «неуд» Дурдаеву, отметив и низкие итоги, и большой объём не взысканной задолженности. Последняя на тот момент составляла почти 2,9 млрд рублей, на которые было начислено около 400 млн рублей пени. В январе стало известно, что разрешить ситуацию Дурдаеву не удалось и ему предложили покинуть пост по собственному желанию. На его место до проведения конкурса был назначен первый заместитель Дмитрий Гнатюк. Вместе с ним были назначены и два заместителя, одним из которых стал Игорь Фирер, проработавший три дня.

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Судоходство: гидроузел и проблемы

На прошлой неделе в регионе прошли общественные слушания предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства низконапорного гидроузла, который призван решить проблему судоходства на участке Нижний Новгород — Городец. Строительство ещё не началось, но уже обрастает проблемами.

Government-nnov.ru Проект низконапорного гидроузла

Напомним, несколько десятилетий в округе остро стоит вопрос по непроектной отметке Чебоксарского водохранилища — 63 метра вместо 68, из-за чего лимитируется пропускная способность, что затрудняет судоходство, в том числе и на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов.

Водохранилище расположено на территории трёх регионов — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл, но уже свыше 25 лет у региональных властей нет единой позиции. Чувашия совместно с энергетиками выступает за подъём уровня воды до отметки 68 метров, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы, а её соседи выступают против повышения уровня водохранилища из-за возможного затопления территорий. Нижегородские власти в качестве альтернативы предложили проект строительства низконапорного гидроузла на Волге, заявив, что это «единственный вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород». Стоимость проекта, вошедшего в программу «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)», — более 43 млрд рублей. Во время совещания в Москве генпроектировщик сообщил, что гидрологическая ситуация в Балахнинском районе, где планируется строительство, сложная, нестабильная и требует постоянного мониторинга, а губернатор добавил, что принципиальная позиция власти — «учесть интересы жителей Нижегородской области при строительстве низконапорного гидроузла» и «минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ».

На общественных слушаниях с неожиданным заявлением выступила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора Наталья Чиковитова.

Она сообщила, что строительство может привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемической ситуации и ухудшению качества воды. На сегодня уровень стояния грунтовых вод на большой территории составляет 1,5−2 м, а после завершения строительства объекта положение может ухудшиться — ведь там, где вода пойдёт вверх, расположены четыре действующих кладбища, промышленные предприятия, шламонакопитель, места складирования навоза и хозяйственно-бытовых отходов. Прогнозируется также и увеличение площади подтопляемых территорий.

Government-nnov.ru Балахнинский район

Чиковитова также акцентировала внимание на том, что в представленных на слушаниях материалах нет прогнозных цифр по инфекционной и соматической заболеваемости после окончания строительства гидроузла. Более того, не проведена оценка воздействия на окружающую среду по Балахнинскому району, а в материалах не проработаны решения проблем, связанных с санитарно-эпидемическим благополучием жителей.

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Министерство экологии и природных ресурсов региона также имеет ряд замечаний к материалам, представленным на слушаниях, и настаивает на полной проработке вопросов защиты и компенсаций окружающей среде от проектируемого гидроузла и создаваемого им водохранилища.

«Задача регионального правительства состоит в том, чтобы защищать интересы жителей Нижегородской области, — отметил министр экологии Денис Егоров. — Собранные на общественных обсуждениях замечания от жителей и от представителей общественных объединений будут включены в формирующийся сейчас минэкологии реестр замечаний. Мы считаем, что они должны быть учтены проектировщиком при доработке проекта, даны ответы на все вопросы и окончательный вариант ОВОС должен быть в обязательном порядке вынесен на обсуждение общественности».

Депутат с лопатой

Дорожный конфликт, в котором одним из участников стал зампредседателя дзержинской думы Игорь Крашенинников, стал для него «подножкой» в карьере.

Крашенинников попал на видео, в котором он выходит с лопатой к женщине-автомобилистке, утверждающей, что он её задел. Обе стороны были не сдержанны в своей речи, бранились, но депутата за подобное поведение осудили, отметив, что народный избранник, тем более тот, что входит в состав комитета по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья, не имеет права разговаривать в таком ключе.

22 февраля состоялось заседание президиума регионального отделения партии «Единая Россия», которую представлял Крашенинников. За хамское поведение его исключили из местного политсовета, заявив, что «такое поведение партийца категорически неприемлемо». Перед этим депутат Госдумы, секретарь отделения Денис Москвин назвал подобное поведение «недопустимым и заявил, что случившееся требует соответствующей оценки и серьезных выводов».

Dumadzr.ru Игорь Крашенинников

Сам Крашенинников извинился за произошедшее, но члены президиума «сошлись во мнении, что такое поведение члена партии категорически неприемлемо, наносит репутационный ущерб партийной структуре и не снимает с участника конфликта ответственности за случившееся». В итоге депутат лишился полномочий замспикера и членства в политсовете.

Денис Москвин отметил, что «наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей» и свою вину он в полной мере осознает.

«Со стороны своих товарищей по партии я был подвергнут жесткой критике, причем критике обоснованной. Я это осознаю и прекрасно понимаю, что никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством. Это неприемлемо. Я приношу свои искренние извинения», — заявил сам Крашенинников.

Между тем есть мнение, что «заставить Крашенинникова вовсе сдать мандат депутата у партии влияния не хватило».

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Экономика недели

Сфера экономики была богата событиями на прошлой неделе. УФНС по области подвело итоги 2018 года. За счёт вывода части «теневой зарплаты» бюджет удалось пополнить на 741 млн рублей. Проанализировав справки о доходах по форме 2-НДФЛ, выплаченных в 2017 году, в налоговом органе установили, что 475 тысяч физических лиц или 29% получили доход ниже прожиточного минимума.

«При этом даже среди налоговых агентов с численностью работников более 100 человек, количество которых составляет чуть более двух тысяч, 6% в 2017 году выплачивали доход ниже прожиточного минимума», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате работы комиссий 5 тыс. работодателей повысили заработную плату, в результате зарплата выросла на 33% и достигла 11 934 рубля при МРОТ 11 163 рубля.

Evgeny Бумажник

На прошлой неделе ЦБ РФ потребовал банкротства нижегородского «Радиотехбанка», у которого лицензию отозвали 31 января 2019 года. Иск к производству пока не принят, дело будет слушаться в Арбитражном суде Нижегородской области. Сумма иска — 202,9 млн рублей. На начало 2019 года крупнейшим акционером «Радиотехбанка» с долей 29,5% являлось обанкроченное в 2017 году ПАО «Татфондбанк». Помимо банка из Татарии, акционерами нижегородского банка являлись ООО «УК «АктивАр» (доля — 9,7%), конечным бенефициаром которого выступает Айрат Тумакаев. Последний аффилирован с компаниями, связанными с бывшим председателем правления ТФБ, а ныне банкротом и фигурантом ряда уголовных дел Робертом Мусиным. Среди акционеров нижегородского банка было также самарское ООО «МХ-Групп» (конечный владелец — Андрей Безгин) и ещё ряд компаний из Казани.

Напомним, отзыв лицензии у банка произошёл в том числе из-за сомнительных транзитных операций, неоднократного нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. За последние 12 месяцев ЦБ РФ семь раз выносил административные решения в отношении нижегородского банка. К моменту отзыва лицензии «Радиотехбанк» занимал 270-е место в рейтинге российских банков.

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На прошлой неделе нижегородское правительство заключило соглашения с 11 потенциальными резидентами ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха», готовыми инвестировать порядка 700 млн рублей. Всего на площадки, создание которых было одобрено в феврале 2019 года, планируется привлечь около 30 инвесторов.

«Володарск и Решетиха — это монотерритории. Более 30% трудоспособного населения работают на одном градообразующем предприятии, и для экономики района это не очень хорошо. Одна из задач, которую мы ставили, подавая заявки на статус ТОСЭР — диверсификация экономики. Для области, для района новые инвесторы — это новые рабочие места (порядка тысячи), прямой бюджетный эффект», — отметил заместитель губернатора Игорь Носов во время выездного совещания.

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Игорь Носов

Глава Володарского района Геннадий Щанников отметил, что из-за конкуренции с нижегородской агломерацией, территория, у которой есть выгодное расположение, развитая транспортная и инженерная инфраструктура, свободные инвестиционные площадки, длительное время была «вне фокуса интересов инвесторов».

Также на прошлой неделе нижегородское власти обсудили вопросы строительства ВСМ Москва — Казань с представителями АО «Скоростные магистрали». Планируется, что станции ВСМ будут в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Проектирование магистрали разделено на 12 этапов, что облегчит согласование, подготовку документов и прохождение госэкспертизы.

Директор техдепартамента АО Юрий Котлов отметил, что экспертиза проекта предъявляет серьезные требования к охране окружающей среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Властями Дзержинска, Нижнего Новгорода и Володарского района на сегодня ведутся работы по планировке и постановке на кадастровый учет неразграниченных участков, где пройдёт ВСМ.

«Строительство высокоскоростной магистрали — стратегический вопрос для Нижегородской области. Принципиально новые транспортные технологии открывают большие возможности для развития региона. Потребность в высокоскоростной магистрали есть не только в Нижнем Новгороде, где мы заинтересованы связать в единый транспортный узел авиа‑ и железнодорожное сообщение, но и в Дзержинске. Правительство области и в дальнейшем будет оказывать необходимое содействие в решении на уровне региона организационных вопросов по строительству магистрали», — отметил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, что участок высокоскоростной магистрали Железнодорожный — Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода планируется как первый этап ВСМ Москва — Казань. Последняя, в свою очередь — это составная часть проекта магистрали «Евразия», по которой от Берлина до Пекина можно будет проехать за 2,5 суток.

Ещё одна новость сферы экономики на прошлой неделе затрагивает интересы технопарка «Анкудиновка». Здесь появилось четыре новых резидента. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что компании представляют уникальные импортозамещающие проекты.

Government-nnov.ru Технопарк «Анкудиновка»

Первый резидент работает над проектом платформа «Роста». Это полноценный инструмент для диджитализации практически всех бизнес-процессов, который позволяет экономить крупным компаниям от 200 млн рублей в год.

Ещё один резидент работает над системой электрообогрева для крупных промышленных предприятий, которая существенно дешевле зарубежных аналогов, причем гарантию разработчики дают на пять лет, а зарубежные — всего на два года.

Третий проект — многофункциональный видеоредактор VSDC Video Editor для профессиональной обработки видео, который, по словам министра, «стремительно завоёвывает популярность не только в России, но и во всём мире», и ежемесячно с официального сайта текущую версию редактора скачивает около 200 тыс. пользователей.

Последний резидент — это компания «БиоФизМед-НН», которая представила проект многофункционального комплекса для сверхвысокочастотной (СВЧ) диагностики тканей пораженной ожогом области.

«Подобная технология вообще не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, и её реализация позволит качественно улучшить диагностический арсенал как ожоговой медицины, так и смежных областей», — заявил Максим Черкасов, отметив, что все проекты крайне амбициозные.

Погодный кошмар

Конец рабочей недели выдался для Нижегородской области бурным — мощные снегопады привели к девятибалльным автопробкам, заторам на Мызинском мосту, проспекте Гагарина и Московском шоссе.

«Нижний встал в девятибалльных пробках. Всему виной — сильный снегопад, прошедший по городу ночью. Нижегородцы жалуются на заторы на Мызинском мосту, проспекте Гагарина и Московском шоссе. К погодному кошмару можно прибавить многочисленные аварии из-за скользкой дороги. Тем, кто пересел на общественный транспорт, сегодня тоже несладко. Люди выходят из автобусов и маршруток, чтобы продолжить путь пешком. Тяжелая пятница!» — писал 22 февраля телеграм-канал «Горький Нижний».

Government-nnov.ru Уборка снега

В этот же день мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и прокурор города Николай Борозенец проверили, насколько качественно проходит уборка снега в Канавинском районе, откуда поступило больше всего жалоб. В итоге градоначальник раскритиковал работу ДУКа Канавинского района. Прокурор остался также недоволен.

«Граждане оплачивают услуги домоуправляющих компаний, значит, предоставляться они должны надлежащим образом. Однако буквально сегодня наш совместный выезд с мэром на место показал, что денежные средства от граждан непонятно куда расходуются», — цитирует Николая Борозенца издание «АиФ Нижний Новгород».

Губернатор поручил муниципалитетам бросить все силы на уборку снега.

«Предпраздничный день не повод расслабляться тем, кто отвечает за уборку снега. Снегопады не приходят внезапно, и снегоуборочная техника должна была быть вовремя выведена на дороги», — сказал он, добавив, что особенно сложная ситуация сложилась в Нижегородском, Советском, Канавинском районах Нижнего Новгорода, а также в числе проблемных территорий оказались Дзержинск, Кстово, Бор.

Никитин также напомнил руководителям муниципалитетов об их личной ответственности за уборку снега.

«Этой ночью нужно вывести на уборку максимум людей и техники, чтобы к утру привести свои территории в порядок. Итог этой работы будет проанализирован, изучены мнения жителей, при необходимости будут приниматься соответствующие кадровые решения», — резюмировал он.

Корь: доступ в учебные заведения ограничили

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших корью. Выявлено уже шесть случаев — все у непривитых граждан: три случая в Нижнем Новгороде, два — в Кстово и один в Дзержинске. Из шести заболевших — двое детей.

Cdc.gov Корь

С 25 февраля в регионе начало работать ограничение на доступ в учебные заведения непривитых школьников и студентов. Вместо сертификата о прививках также принимается документальное подтверждение о перенесенном заболевании корью, которое также создаёт иммунитет. Решение об ограничении в учебные заведения принято «для сохранения здоровья населения и в связи с регистрацией спорадических случаев кори у непривитых нижегородцев» санитарно-противоэпидемической комиссией при нижегородском правительстве.

«Охват вакцинацией населения Нижегородской области (как детского, так и взрослого) более 95% обеспечивает достаточный уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори, поддерживаемый в результате системной плановой работы по иммунизации против кори граждан в рамках национального календаря профилактических прививок, а также широкие противоэпидемические и профилактические мероприятия, проводимые при регистрации случаев заболевания», — отметили в Роспотребнадзоре региона.

Напомним, помимо Нижегородской области, случаи кори в 2019 году выявлялись в Москве, Санкт-Петербурге и Ивановской области, а во Владимирской области была вспышка массового заболевания у цыган.

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