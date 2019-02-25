Узбекистан обладает уникальным климатом, количество солнечных дней в республике составляет не менее 300, что создает предпосылки для выращивания широкого спектра фруктов и овощей.

Узбекистан

Сочные персики, виноград, яблоки, груши, инжир, айва, дыни, арбузы, абрикосы и многие другие фрукты и ягоды растут не только на полях фермеров, но и в каждом приусадебном участке, вдоль дорог, иными словами, везде.

Ввиду большого количества солнечных дней и сухого климата, фрукты и овощи набирают нужное количество природного сахара и отличаются замечательным вкусом и ароматом.

Некоторых гостей солнечной республики удивляет, что в сезон поспевания тех или иных фруктов повсюду в городах на земле наблюдается большое количество поспевших плодов, которые затем убираются, как мусор, в то время как в их странах такое сокровище и стоит соответственно.

Плодоовощная продукция является одной из важных статей экспорта Узбекистана, по итогам 2018 года доходы от поставок плодоовощной продукции в зарубежные страны составили около двух миллиардов долларов.

По некоторым данным, лидером по закупкам узбекской сельхозпродукции является Казахстан и Россия. Среди стран, наиболее активно закупающих узбекские фрукты и овощи, — Вьетнам, Китай, Турция, Киргизия, Пакистан. Афганистан и Иран. В Узбекистане в 2018 году принято решение сократить посевы хлопка на площади около 100 тысяч гектаров в пользу выращивания плодоовощной продукции. Как известно, ранее государство благоприятствовало производству хлопка, который дает меньший урожай из расчета на гектар, приносит меньше прибыли и в его производстве занято меньше людей, чем в плодоовощеводстве.

(сс) Adam Jones Узбеки продают яблоки

Экспорт

По данным Международной финансовой корпорации (входит в группу Всемирного банка), ежегодный экспорт из Узбекистана продуктов плодоовощеводства составляет около 1 миллиарда долларов. Вместе с этим эксперты корпорации считают, что Узбекистан не в полной мере использует преимущества своего климата и географического положения.

«Почти 80 процентов экспорта составляют свежие продукты, и почти все эти продукты предназначены для соседних казахского и российского рынков. Импорт из Узбекистана представляет значительную долю общего импорта России и Казахстана, поэтому Узбекистан является главным региональным игроком. Во многих отношениях Узбекистан — это азиатская Калифорния в отношении потенциала и удаленности от рынков. Подобно Калифорнии, Узбекистан производит высококачественные продукты, которые он мог бы экспортировать в Европу и другие части Азии», — говорится в исследовании, проведенном МФК.

В некоторых случаях, отмечают исследователи, у Узбекистана мало конкурентов, например, спрос на черешню в Восточной Азии удовлетворяется штатами Калифорния и Вашингтон, а Турция и Исламская Республика Иран поставляют орехи и сухофрукты в Европу.

«Узбекистан осуществляет экспорт почти эксклюзивно в Россию и Казахстан по причине близости и более низких предельных уровней качества, хотя маржа (прибыльность) была бы намного выше в Западной Европе и некоторых частях Восточной Азии», — отмечает МФК.

Вместе с этим Узбекистан пока не может использовать свои преимущества из-за низких стандартов качества, слабо развитых транспортных услуг и логистики, и государственного регулирования, которые тормозили рост производительности.

Узбекистан имеет стратегическую возможность расширения производства и экспорта нескольких ключевых сельскохозяйственных продуктов, в частности черешни, сушеных косточковых фруктов, орехов и изюма. Рынок имеет значительный потенциал сбыта этих продуктов. Мировые рынки разделены на три основных региона: США, Европа и Восточная Азия.

(сс) Stefan Munder Сухофрукты

«Принимая во внимание расширение среднего класса в Азии и учитывая относительно благоприятное географическое положение, Узбекистан мог бы позиционировать себя как главный поставщик орехов и сухофруктов. Турция и Исламская Республика Иран являются двумя главными мировыми экспортерами в Азии; при развитии лучших средств сообщения и строгой сертификации, брендинге и повышении качества Узбекистан мог бы конкурировать с ними», — считают в МФК.

На прибыльном рынке черешни в размере 2,5 миллиарда долларов Узбекистан имеет возможность закрепиться в Восточной Азии, где США занимает доминирующее положение, воспользовавшись тем фактом, что узбекский сельскохозяйственный сезон начинается раньше (в середине апреля), чем в Калифорнии (конец мая) и Вашингтоне (в июне).

Цены

Ценовые различия между рынками, в настоящее время обслуживаемыми Узбекистаном — в основном Россия и Казахстан — и потенциальными новыми рынками для узбекского экспорта, показывают немедленные выгоды рыночной диверсификации.

Например, Узбекистан экспортирует 80 процентов свежей черешни в Казахстан, где получает за нее примерно половину стоимости, по сравнению с получаемой в Южной Корее, но доля этой страны в общем экспорте узбекской черешни составляет всего один процент.

«Аналогичным образом, узбекский экспорт сушеных абрикосов в Казахстан составляет 90 процентов общего экспорта данной продукции, что составляет четверть стоимости узбекского экспорта сушеных абрикосов в Германию, доля которой в общем узбекском экспорте составляет всего 4 процента. В экспорте изюма похожая ситуация, при этом Казахстан получает половину всего узбекского экспорта за четверть его стоимости в Германии, доля которой в общем экспорте составляет всего 4 процента», — подчеркивается в исследовании.

Устранение значительных различий в стандартах и инфраструктуре обеспечения качества является ключевым компонентом, способствующим выходу на новые и более выгодные рынки. Среди прочего необходим больший объем инвестиций в существующие ирригационные системы и исследования по расширению разнообразия культур.

Производство

Фрагментация производства в Узбекистане препятствует использованию преимуществ плодоовощеводства, а малый размер компаний и фрагментированные цепочки стоимости могут отталкивать крупных иностранных инвесторов.

«В Узбекистане есть ирригационные системы, конкурентный рынок факторов производства и компетентные работники, но плодоовощеводству мешает его масштаб», — отмечает МФК.

Аурелио Артета. Сбор урожая

Большая часть продукции производится в декханских хозяйствах площадью менее 1 гектара и 12 000−15 000 фермерских хозяйств площадью до 5 гектаров. Производство на таких маленьких участках земли не обеспечивает экономии от масштаба, требуемой для конкурирования на международных рынках. Как правило, не менее 10 гектаров земли необходимо для создания экономии от масштаба и получения международных сертификатов, применения улучшенных агрономических методов и обеспечения надежных и стабильных поставок продукции.

Иностранные инвестиции

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в отрасль могут ускорить модернизацию, но только после ее реструктуризации и дерегулирования ключевых функций, что потребует времени и технического содействия.

«В плодоовощеводстве инвестиции, вероятно, появятся только после налоговых реформ, ускоряющих рост фирм и объединение мелких фирм в более крупные компании», — говорится в документе МФК.