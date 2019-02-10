После скандально слабой уборки города от снега и нескольких случаев падения наледи на прохожих, один из которых привел к трагедии, зима на время отступилась от Петербурга, подарив долгую оттепель. Однако вторая половина февраля в Санкт-Петербурге всё равно выдалась тревожной.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Массовые эвакуации из общественных зданий после получения анонимных угроз злоумышленников приобрели характер ежедневного «ритуала», их количество исчислялось сотнями. Но важнее всех вместе взятых оказалась одна-единственная эвакуация из здания Университета ИТМО, в котором сверху донизу обрушились перекрытия. Она действительно спасла жизни десяткам людей. Тем временем политики обсуждали, как спасти предстоящие в сентябре выборы от потока грязи и обмана.

Чудо на Ломоносова

Обрушение кровли и перекрытий с 5-го по 1-й этаж в учебном корпусе ИТМО на улице Ломоносова 16 февраля только по невероятно счастливому стечению обстоятельств не обернулось страшной трагедией, которая бы затмила все остальные городские проблемы. Это понимание пришло, как только стали ясны обстоятельства и масштабы случившегося.

Катастрофическое разрушение конструкций на площади в 1000 кв. метров произошло в субботу, после 17:00, когда количество занимающихся в здании групп было минимальным. Ему предшествовали явные признаки опасности — треск, трещины и падающая штукатурка, на что обратили внимание люди. Преподаватели, занимавшиеся со студентами и будущими абитуриентами, в том числе иностранцами, верно и быстро оценили степень угрозы и сумели увести подопечных из зоны начавшегося обвала. Спасатели, мобилизованные для отработки угроз о «заминировании», быстро прибыли на место реального ЧП и спасли заблокированных на пятом этаже людей.

Сошедшиеся в одной точке в одно время эти обстоятельства избавили вуз и город от большой беды. Как заметил позже собеседник ИА REGNUM из университетской среды города, «если бы при обрушении массово погибли студенты-иностранцы, эта новость попала бы во все мировые СМИ, позор был бы на весь мир». Впрочем, ущерб имиджу петербургского образования и так налицо, а ведь оно стало одной из наиболее успешно развивающихся сфер городской экономики.

Gov.spb.ru ЧП в ИТМО

Корпус под литерой А на улице Ломоносова, д. 9, достался Университету ИТМО вместе с присоединенным бывшим Институтом холодильной промышленности в 2011 году. К этому моменту историческое здание Императорского коммерческого училища давно уже находилось в плачевном состоянии. Это было хорошо известно экспертам, строителям и реставраторам, а также пользователям здания, которые организовали в нем ремонтные работы. Именно нарушения мер безопасности при их проведении, по версии следствия, с которой в целом согласны специалисты, стали непосредственной (но не единственной) причиной обрушения.

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Ведущий специалист по фундаментам, доктор технических наук, профессор Владимир Улицкий рассказал ИА REGNUM, что еще в начале 90-х годов участвовал в экспертизе здания на Ломоносова. Она показала, что основные конструкции изношены, «косметическим» ремонтом не обойтись, нужна реконструкция. Однако средств на капитальный ремонт, на полную реконструкцию и укрепление сооружения, построенного в середине XIX века и надстроенного в советское время, все последние десятилетия не находилось. Ни у вуза, ни у федеральных владельцев петербургской недвижимости.

Теперь судьбу здания решат после новой экспертизы. Городские власти настаивают на его сохранении, ведь здание является памятником регионального значения. В Министерстве науки и высшего образования РФ запросили у вуза пакет документов по зданию, чтобы решить вопрос возможной финансовой помощи вузу.

С учетом возможностей ИТМО, как одного из ведущих вузов страны, и большого общественного резонанса, можно предположить, что деньги на восстановление пострадавшего здания найдутся и реконструкция всё-таки состоится. Но сколько еще таких «мин замедленного действия» заложено в петербургских строениях, многие из которых стоят без капремонта десятилетиями?

У петербуржцев — крепкий характер

Эвакуация из общественных зданий для Петербурга в последние дни стала ежедневной привычкой, как зубы почистить. Начиная с субботы, 16 февраля, угрозы в отношении множества самых разных объектов стали поступать ежедневно. По данным «Фонтанки», за неделю общее число эвакуированных превысило 170 тысяч человек, а проверки проходили почти на двух тысячах объектов. Для этого ежедневно было задействовано от 200 до 1100 полицейских, а также сотрудники МЧС и других структур.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Телефон

Резко расширился и диапазон мест массового пребывания людей, в отношении которых поступали угрозы. Если в предыдущие годы подавляющее большинство «мишеней» составляли торговые и торгово-развлекательные центры, то сегодня к ним в огромном количестве добавились школы и даже детские сады, крупнейшие вузы и средние профессиональные учреждения. Поступали угрозы в отношении множества бизнес-центров, а также ряда комитетов городской администрации. Злоумышленники пытались дезорганизовать работу транспорта, угрожали взрывом объектам Водоканала. Апофеозом стали угрозы в адрес здания УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте. «Большой дом» эвакуировать не стали.

Особенное возмущение у горожан вызвало массовое «минирование» больниц, в том числе тех, где находятся женщины с младенцами. В большинстве случаев больных на мороз после таких угроз никто не выгонял, ограничиваясь выводом посетителей и административного персонала. К счастью, ни в одном случае никаких опасных веществ или взрывных устройств обнаружено не было.

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Но общественный резонанс от небывалой волны «заминирований» заставил отреагировать на нее власти Санкт-Петербурга. Это произошло впервые за последние годы, когда возникла проблема ложных сообщений о терроризме. До этого в редких случаях власти ограничивались указанием количества проверенных объектов, а чаще всего — просто молчанием.

В этот раз официальную оценку происходящего дало новое руководство комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«У города, полиции, спасателей и других профильных ведомств достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями. Стоит отметить, что граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев, и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом!» — заявила глава комитета Ольга Аришина.

Gov.spb.ru Смольный

В Смольном напомнили, что при объявлении сигнала об эвакуации необходимо сохранять спокойствие, выполнять команды представителей органов власти или должностных лиц учреждения, где объявлена эвакуация. «Город продолжает держать ситуацию на контроле», — заверили в Смольном.

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…В понедельник, 25 февраля, после короткой передышки массовые эвакуации в Петербурге продолжились. Опять под ударом школы, из которых приходится сотнями выводить учеников: младшеклассников отправляют в учебные заведения по соседству, старшеклассники ждут на улице. Всё это приводит к стрессу у детей и учителей, срывает учебный процесс и подготовку к сдаче экзаменов.

В петербургских СМИ высказываются самые разные предположения о том, кто стоит за этими провокационными угрозами, дестабилизирующими жизнь огромного города. Главной версией остается причастность украинских спецслужб, возможно, отдавших «на аутсорсинг» собственно исполнение массовой рассылки сообщений с угрозами с помощью анонимайзеров, серверов бесплатной почты и других инструментов, затрудняющих обнаружение злоумышленников. В пользу этой версии говорит тот факт, что не только Петербург остается на волне «заминирований».

В то же время именно город на Неве оказался «на гребне» этой волны, и упорство анонимов в угрозах всё новым и новым объектам в Петербурге (дошло дело до проверок сотен городских мостов) вызывает стойкое ощущение, что вся эта история понадобилась неким желающим половить рыбку во взбаламученной невской воде. Либо добившись шантажом негласных выплат себе от коммерческих структур, несущих прямой убыток от эвакуаций торговых и развлекательных центров, либо — имея политическую задачу по дестабилизации обстановки в городе за полгода до губернаторских и муниципальных выборов.

Кампания чистоты

С приближением выборов в центре внимания оказывается проблема соблюдения их чистоты и строгого соответствия закону. То, что с этим не всё в порядке, на материалах предыдущих кампаний, говорилось не раз и на городском, и на федеральном уровне.

Gov.spb.ru Выборы

Особенно ярким примером стали муниципальные выборы в 2014 году, на которых «исчезали» или закрывались перед носом потенциальных кандидатов в депутаты избирательные комиссии муниципальных образований, а у некоторых комиссий дежурили «братки», чтобы помешать независимым кандидатам подать документы на выборы.

Скандал уже федерального уровня произошел в ходе думских выборов 2016 года, после которых в город приезжали ответственные чиновники Центризбиркома — разбираться с нарушениями при агитации и подсчете голосов и соответствующими жалобами кандидатов. А местные окружные комиссии нагло игнорировали московских визитеров, не обращая внимания даже на грозный крик Эллы Памфиловой.

Во время президентской кампании 2018 года стало еще «интереснее». Тогда большое число петербургских избирателей, придя на участки, просто не обнаружили себя в списках: граждан без их ведома открепили от петербургских участков и прикрепили к другим, подчас очень далеким от Петербурга, регионам страны. Фактически, отдав (или продав) их, как мертвые души. Кем, для чего и за какое вознаграждение это делалось, так и осталось невыясненным. Хотя главе Горизбиркома Петербурга эта история стоила поста — он уволился по настоянию Центризбиркома.

Однако в этот раз ЦИК полон решимости не допустить новых фокусов в Петербурге. Побывавшая в городе Элла Памфилова упрекнула петербургскую избирательную систему в «автономии» и «сепаратизме», заявила о полной ответственности Горизбиркома не только за губернаторские, но и муниципальные выборы, а также резко отвергла попытки вернуть досрочное голосование, ставшее основным инструментом нарушений на предыдущих петербургских выборах.

«Сейчас возрождать механизм, который породил невероятные злоупотребления, — это невозможно <…> Это моя жёсткая позиция, ее разделяют мои коллеги по ЦИК», — сказала Памфилова.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Бегловподдержал председателя ЦИК и в признании «грязи» прошлых выборных кампаний в Петербурге, и в стремлении не допустить возвращения досрочного голосования.

«Мы поддерживаем намерение руководства ЦИК обеспечить жесткий контроль за соблюдением законности на всех этапах выборного процесса в Петербурге», — заявил Александр Беглов. Он также объявил об открытости петербургских муниципальных выборов для кандидатов из других регионов, хотя раньше резко выступал против появления «залётного воронья».

В то же время усилий ЦИК и Смольного, даже если они искренне выполнят свои обещания, для обеспечения чистоты кампании всё равно недостаточно. Важнейшим фактором остается позиция руководства Законодательного собрания Петербурга, которое традиционно имеет большое влияние на глав муниципальных советов и администраций МО, также на Горизбирком. Внятно выраженное предостережение от попыток обойти закон в ходе будущей кампании может оказать отрезвляющее воздействие.

Но еще более важно то, чтобы был преодолен фактор безнаказанности, о котором также говорила в Петербурге Элла Памфилова. И если на малейшую попытку нарушить выборные законы будет следовать незамедлительная и жесткая реакция полиции, прокуратуры, Следственного комитета — это даст шанс Петербургу, наконец, избавиться от скандального шлейфа, тянущегося годами после каждых новых выборов.