Москва, 26 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Сотрудник погрануправления Федеральной службы безопасности по Белгородской и Воронежской областям был ранен в ходе пресечения провокации украинских националистов. Об этом 26 февраля сообщает ЦОС ФСБ.

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«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБРоссии по Белгородской и Воронежской областям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался найти убежище в России, был расстрелян украинскими националистами.

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