«День защитника отечества» в России непосредственно влияет и на продвижение продуктов игропроизводства. В преддверии 23-го февраля цифровые магазины предлагают скидки на все брутальные и тестостероновые видеоигры, а таких лишь в одном жанре Action наберётся несколько сотен. Действительно, сильным и решительным персонажам отведено особое место в игровой индустрии, и «День защитника отечества» — дополнительная возможность вспомнить самые подходящие этому празднику игры.

Ведь «защитник отечества» — не обязательно солдат, с ружьём наперевес защищающий свою страну на войне. «Защитник» — прежде всего личность. Сильная, уверенная и готовая на жертвы ради своих близких. Более того, стоит понимать, что под титулом «Защитника» может скрываться и персонаж-женщина — и современные игры уже успели сделать это актуальной тенденцией. Однако образ «Защитника» в поп-культуре принято ассоциировать именно с самыми мужественными героями. Эта «тестостероновая колыбель» зачастую и рождает самых ярких протагонистов для современных игр. О таких персонажах сегодня и пойдёт речь. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку видеоигр с самыми мужественными героями — защитниками своих семей, городов и планет.

Капитан Шепард из культовой игровой трилогии Mass Effect от канадской студии Bioware — образец мужества, упорства и решительности. Образцовый солдат, харизматичный лидер и человек с непростой судьбой — имя и манеру поведения этого персонажа игрок на протяжении трёх частей выбирает сам. В ранге «Защитника отечества» Шепард отличился спасением не только своей страны или планеты, но и вообще всего живого в Галактике. По сюжету трилогии, капитан становится первым человеком, узнавшим об угрозе вторжения древних космических организмов — «Жнецов», проводящих геноцид всей галактической жизни раз в 50 тыс. лет. Преодолевая неодобрение окружающих, козни многочисленных врагов и человеческие возможности, Шепард объединяет все расы мира для войны с угрозой. Капитан жил как эталон настоящего мужчины-героя и (спойлер) умер в том же качестве. Тысячи игроков по всему миру никогда не забудут жертву Шепарда.

Mass Effect — это Action/RPG в научно-фантастическом сеттинге. Шепард, управляемый игроком, отлично стреляет, пользуется последними достижениями техники и (при определённой прокачке) владеет рядом паранормальных навыков. Помимо капитана, в путешествие по Галактике отправляется команда разномастных искателей приключений разных полов и рас: от военных и исследователей до секретных экспериментов и представителей давно забытых цивилизаций. Mass Effect не требовательна (из-за того, что вышла относительно давно) и подойдёт любителям захватывающих космических путешествий, эпических битв и качественно проработанных персонажей.

Капитан Уильям Бласковиц — один из самых мужественных и запоминающихся героев видеоигр. Этот высокий, атлетически сложенный и голубоглазый американо-польский шпион сражался с нацистами столько, сколько себя помнит. Уильям суров, справедлив и в меру жесток. В мире Wolfenstein нацистские секретные эксперименты помогают Германии выиграть Вторую мировую войну и завоевать весь мир — Уильям этого не помнит, на своём последнем задании он получает осколок в голову и впадает в кому на несколько лет. Но Бласковиц не берёт больничный для реабилитации, а сразу хватает в каждую руку по автомату и идёт освобождать всех несчастных, лишившихся свободы из-за войны.

Уильям («Би-Джей», как его дружески называют в игре) образцовый защитник Отечества — ради своей страны и родных людей герой готов на любые жертвы. Би-Джей — не столько персонаж видеоигры, сколько мужественный образ надежды. Его не берут пули, многочисленные взрывы и самые жестокие пытки врагов. Несмотря на запредельные градус адреналина и жестокости на экране, мы знает, что с Бласковицем всё будет хорошо — он «наш парень», и он должен победить.

У серии Wolfenstein богатая история, но современным игрокам советую начинать с Wolfenstein: The New Order, которая вышла в 2013 году. Эта игра — самый настоящий «мясной шутер» с океанами крови, адреналиновыми выбросами и простой моралью. При этом New Order, пожалуй, одна из самых кинематографичных игр последних лет. Игровые катсцены поставлены настолько качественно, что ощущение полного присутствия не отпускает до финальных титров. Все любителям ураганного экшена и темы борьбы с нацистами в видеоиграх определённо рекомендуется к прохождению.

Корво Аттано из Dishonored — противоположность Би-Джея из предыдущей игры. Корво — мастер скрытных и элегантных убийств, способный покончить с десятком врагов, не издав ни звука. С героем Wolfenstein их объединяет лишь запредельная тяга к справедливости и готовность пожертвовать всем ради любимых. По сюжету первой части Dishonored, Корво — «Лорд-Защитник» самой императрицы (в мире Dishonored «Лорд-Защитник» — это одновременно и телохранитель, и ближайший советник). Вернувшись из путешествия, герой становится свидетелем жестокого убийства правительницы и тут же оказывается за решёткой как главный подозреваемый в преступлении. Сбежать из заключения Корво помогают загадочные благодетели и помощь сверхъестественного существа Чужого, который одаривает героя рядом паранормальных способностей. Теперь Корво больше не второй человек в Империи, а убийца в маске, который вершит правосудие, чтобы докопаться до истины.

Несмотря на то, что все жители боятся и презирают героя, он остаётся настоящим защитником своей страны и делает всё возможное для её спасения, а также спасения маленькой Эмили — дочки императрицы и (спойлер) дочери самого Корво. Хладнокровный, мужественный, обдумывающий каждое своё действие на десять шагов вперёд — таков главный герой Dishonored.

Dishonored, разработанная Arkane Studios — один из лучших современных представителей жанра стелс-экшен. Для победы игроку не нужно с боем пробиваться через армии врагов, здесь всё решает скрытность и правильное планирование. При этом каждый уровень предлагает геймерам более десятка различных способов прохождения: убить охрану, прокрасться мимо неё, усыпить транквилизатором или пробраться через канализацию, вселившись в крысу — это лишь самые очевидные варианты действия на каждом уровне. При этом всю игру можно пройти без единого убийства, Корво понимает, что военные и охранники невиновны и лишь выполняют приказы. От решения «казнить или помиловать» будет зависеть и концовка игры: хорошая и плохая соответственно. Dishonored рекомендуется всем любителям скрытного прохождения, планирования своих действий и мрачного стимпанк-стиля, вдохновлённого викторианской эпохой.

Batman (вся серия Arkham)

Брюс Уэйн в серии Arkham от Rocksteady Studios не пытается спасти мир или Вселенную. Всё, что заботит игровую версию Бэтмена — это спокойствие и безопасность его родного Готэм-сити. Потеряв родителей в детстве, Брюс встаёт на тернистый путь борьбы с преступностью и защиты простых граждан. И если в комиксах или мультсериалах мысль о взрослом мужчине в костюме летучей мыши без суперспособностей может не вызвать должного уважения, то игровой Бэтмен, действительно, пугает. Жестокий, хладнокровный и готовый к любому столкновению — Брюс Уэйн стал героем под стать тому городу, который защищает. В своём желании защитить простых жителей Бэтмен порой заходит даже слишком далеко — у гиперответственного супергероя нет семьи, а каждую ночь дворецкий Альфред зашивает очередную почти смертельную рану на его теле. Игры о Бэтмене представили всем знакомого персонажа в новом свете — стараниями разработчиков из Rocksteady он стал ещё мрачнее, опаснее и обзавёлся новыми гранями личности. Брюс Уэйн как мужчина и как защитник действительно вызывает уважение, ему не нужны сверхсилы или чья-то помощь для того, чтобы принести мир в родной город. Хватит лишь его собственной силы воли и пары кулаков (а ещё нескольких миллионов долларов и десятка опасных гаджетов впридачу).

Вся серия Arkham (четыре части) — качественный приключенческий экшен и, пожалуй, всё ещё лучшая игра о супергерое в истории. Arkham предлагает игроку практически всё, что вообще могут предложить видеоигры: забористый экшен, погони на Бэтмобиле, возможность скрытного прохождения, увлекательный сюжет, многогранных персонажей и, что самое важное, запоминающийся игровой опыт от каждой части проекта. Рекомендуется не только любителям супергероики, но и любителям хороших игр в целом.

Образ сильного мужчины в видеоиграх быстро стал культовым. И таких героев действительно много: Адам Дженсен из Deus Ex, Кратос из God of War, Джоэл из The Last of Us, Данте из Devil May Cry и многие-многие другие. И, несмотря на гиперболизированную мужественность, эти персонажи хороши тем, что у них есть особая сила. Не сила сверхспособностей или смертоносного оружия, а собственное желание защищать то, что им дорого, и бороться за это.