Если попросить любого человека назвать десяток вещей, которые для него в жизни важнее всего, в этом списке наверняка окажется свобода, причем где-то ближе к началу. Свобода дорога каждому человеку, где бы он ни жил и какого бы роду-племени ни был. Но всё же есть места, где вкус свободы совершенно особый, и есть народы, для которых свобода — это не право, гарантированное статьями конституции, а нечто выражаемое непереводимым на юридический язык словом «воля». Даже если это слово не содержится в языке этого народа прямым текстом.

Марина Александрова ИА REGNUM Концерт ансамблей народной песни «Рустави» и «A Filetta» на XII Зимнем международном фестивале искусств

Горы и море… Люди, рожденные в горах, спускающихся к морю, знают вкус воли, вкус простора, ограниченного одной только линией горизонта, причем их свобода простирается во всех направлениях, как у птиц и рыб. Жизнь человека на границе гор и моря может быть совсем не райской и подверженной внешнему гнету бедности и несправедливости, но тот, кто вдыхал чистейший холод вершин и ловил губами соленые брызги, никогда не будет полностью порабощен ни людьми, ни обстоятельствами. Даже в темнице он будет помнить, что крылат. И петь совсем особые песни.

Название концерта, прошедшего в Зимнем театре города Сочи в рамках традиционного Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, уже обещало встречу двух стихий. Но и сам концерт стал встречей, дуэтом, диалогом. Грузинский ансамбль песни и танца «Рустави» и вокальный ансамбль «A Filetta» с Корсики по очереди знакомили российских зрителей со своим удивительным искусством, очень разным, но объединенным тем самым ощущением безбрежной воли.

Марина Александрова ИА REGNUM Грузинский ансамбль народной песни и танца «Рустави»

Если вид рослых мужчин в светло-серых чохах с газырями обещал нечто знакомое и любимое с детства, то не очень молодые люди в скромных темных одеждах, как-то незаметно появившиеся на сцене, для российского зрителя были загадкой. Но вскоре стало ясно, что оба коллектива пришли, чтобы подарить чистейший восторг прикосновения к душам двух народов, таких далеких вроде бы друг от друга географически, с разной историей, культурой, верой, но в то же время чем-то близких.

Грузинский хор, точнее, Академический ансамбль народной песни и танца «Рустави» существует уже полвека и за это время записал более 800 песен и посетил с концертами 80 стран мира. В состав ансамбля входят певцы из разных концов Грузии, и каждый из них внес свой вклад в репертуар. Корсиканский коллектив менее знаменит, хотя он младше лишь на десяток лет. В переводе с местного диалекта его название означает «папоротник» — растение древнее и считавшееся колдовским. «A Filetta» также с большим успехом гастролирует по всему свету, ее песни входят в саундтреки известных фильмов.

Марина Александрова ИА REGNUM Вокальный ансамбль «A Filetta»

Конечно же, песни на концерте звучали без перевода, но и так можно было легко отличить веселую застольную от признания в любви, а обе — от раздумчивого и сдержанно скорбного поминовения тех, кто не с нами. Знаменитое грузинское многоголосие создает чрезвычайно богатую музыкальную палитру. В «Рустави» нет солистов и хора, каждый участник может выступать в любой роли. Часто сразу два солирующих голоса вступают в перекличку или спор, либо кто-то один рассказывает свою историю, остальные же поддерживают его своими голосами, словно дружная компания товарища, который решил поведать о своих чувствах. Грузинские песни звучат широко, просторно и самозабвенно, поющие не скрывают ни радости, ни горя и стремятся поделиться ими со всем миром, чтобы гигантские трубы горных ущелий разнесли эту весть далеко-далеко.

Корсиканские народные песни звучат иначе — с одной стороны, лиричнее, чувственнее, с другой — сдержаннее. Как будто доносятся не с горной вершины, а от скрытого в ущелье костра контрабандистов или партизан. Но и здесь, может быть, еще сильнее ощущается братство поющих, абсолютная искренность и доверительность каждого солирующего голоса. Так делятся самым сокровенным перед опасным делом или собравшись вечером в маленькой таверне, где не бывает чужаков.

Марина Александрова ИА REGNUM Вокальный ансамбль «A Filetta»

Была в концерте еще одна важная часть, без которой впечатление от него не имело бы такой захватывающей силы. Картины Грузии и Корсики представали перед зрителями в фотографиях, наивной народной живописи и фрагментах видовых фильмов. Горные хребты, древние храмы и замки, отвесные кручи с лепящимися над обрывом домиками, обточенные ветрами и прибоем причудливые камни, похожие на головы титанов… Тоже музыка — но для глаз, еще один мощный голос в каждой песне. Ведь о чём бы ни была народная песня, это песня о Родине. Не важно, какие виды встают у тебя перед глазами — Тбилиси или Аяччо, чувство они рождают одно.

Марина Александрова ИА REGNUM Грузинский ансамбль народной песни и танца «Рустави»

Во времена потрясений случается так, что любовь к своей Родине порождает ненависть к другим народам, но так быть не должно. В прошлом году исполнилось десять лет драматическим событиям, которые, увы, заставили некоторых известных и любимых в России деятелей грузинской культуры занять резко антироссийскую позицию, и это не изменилось по сей день. Но так думают и чувствуют, к счастью, далеко не все. В конце вечера один из ведущих артистов «Рустави» вспомнил поговорку о том, что разрушенное войной возрождается любовью. И запел песню о взгрустнувшей кудрявой рябине. А перед этим зал с восторгом, овацией встретил «Сулико». И стало пронзительно ясно, что для народов — всех и каждого — куда естественней быть голосами, сплетающимися в едином сложном многоголосии, чем стремящимися заглушить друг друга фальшивыми нотами какофонии. И придет время, когда это понимание не будет приходить к людям только во время концертов, а станет вечным в своем спокойствии и щедрости. Как горы и море.