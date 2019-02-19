Сохранили ядерный паритет

Иван Шилов ИА REGNUM

Есть снимок, на котором пляж, солнце, сотни купающихся-загорающих и за ними в море — огромная подводная лодка. Не знаю, монтаж ли это или правда. Мимо пляжа на северодвинском острове Ягры пролегает фарватер, ведущий в Беломорскую военно-морскую базу. Здесь, у причала, швартуется чудо военно-технической мысли позднего СССР, не порезанное на иголки, а находящееся на службе Отечеству — ТК-208 «Дмитрий Донской». Содержание остальных 5 самых больших в мире АПЛ его серии Россия «не потянула» по деньгам, и «Донской» — единственный уцелевший — благодаря настойчивости директора «Севмаша» Д. Г. Пашаева и ее создателя С. Н. Ковалева.

С. Н. Ковалев, генеральный конструктор атомных подводных крейсеров стратегического назначения, создатель проекта «Акула»: «С 1971 года США приступили к созданию подводных ракетоносцев класса «Огайо»,… вооруженных мощными твердотопливными ракетами «Трайдент-1», а затем «Трайдент-2». В своем докладе на XVIII съезде КПСС Л. И. Брежнев сказал, что США отклонили предложение СССР воздержаться от создания этих кораблей. В ответ на вызов США в СССР в 1973 году было принято Постановление о создании серии ракетоносцев 3-го поколения, вооруженных 24 твердотопливными ракетами… Д-19. …Несколько аварий жидкостных ракет на Северном и Тихоокеанском флотах, одна из которых привела к потоплению подводной лодки К-219 с человеческими жертвами, а другая к потоплению боевого блока на ТОФ, который удалось выловить только рыбакам за бочку спирта,… привели к убеждению о необходимости создания эффективной морской твердотопливной ракеты» (1).

Разработка подводных стратегических ракетоносцев третьего поколения в США и СССР — ответ спорщикам кто разгонял гонку ядерных вооружений. Предэскизная проработка АПЛ «Огайо» с ракетами «Трайдент» велась с 1966 года, в СССР по АПЛ «Акула» с ракетами «Тайфун» — с 1971 года. Работы в СССР велись в ситуации цейтнота, так как было необходимо не дать Соединенным Штатам ни года преимущества в ядерных вооружениях и ввести АПЛ в строй одновременно. В ходе осуществления проекта советские ученые и промышленность время наверстали.

С. Н. Ковалев: «…Все перерывы на XVIII съезде КПСС я использовал для убеждения министра общего машиностроения Сергея Афанасьевича Афанасьева в необходимости создания твердотопливной ракеты для ракетоносцев 3-го поколения. Однако он, человек очень умный и положительный, несколько раз менял свою позицию, понимая, что переход на твердотопливные ракеты означает создание практически нового ракетостроительного производства… В конечном итоге все проблемы по созданию первой мощной морской твердотопливной ракеты были решены положительно. К сожалению, сказалось наше отставание от США в создании морских твердотопливных ракет. Не уступая ракетам «Трайдент-1» в дальности полета и боевом оснащении, наша ракета оказалась в 2 раза тяжелее и, соответственно, больше по габаритам. Спроектировать подводную лодку, вооруженную 24 такими ракетами, было очень непросто, тем более что по условиям базирования мы были ограничены длиной и осадкой…» (2).

Приоритет безопасности — АПЛ с двумя прочными корпусами

И. Д. Спасский, генеральный конструктор ЦКБМТ «Рубин»: «Поиски архитектуры подводного гиганта, несущего 200 боеголовок, затянулись, и решение далось непросто. Более 200 вариантов проекта оказались забракованными — один из-за очень большой длины прочного корпуса, другие из-за чрезмерной длины, трети — из-за очень большой осадки» (3).

С. Н. Ковалев: «Было принято общее решение о размещении ракетных шахт между прочными корпусами, что привело к созданию подводной лодки уникального архитектурного типа…» (4).

И. Д. Спасский: «Надо отметить, что это решение появилось, когда сроки разработки эскизного проекта уже подходили к концу и найденный вариант докладывался министру судостроительной промышленности и заместителю главнокомандующего ВМФ с чертежами нарисованными карандашом на листе ватмана» (5).

С. Н. Ковалев: «Важные преимущества подводных лодок проекта 941 состоят в том, что:

А) они имеют две автономные энергетические установки, размещенные в отдельных корпусах, работающие каждая на свой винт, так что авария любой установки не отражается на работоспособности установки другого борта.

Б) корпуса сообщены между собой в носу, в корме и в средней части, и при пожаре в любом отсеке или его затоплении личный состав имеет возможность перехода из одного корпуса в другой…

В) любая авария ракеты не ведет к повреждению корпуса и травмированию личного состава. Подводная лодка проекта 941 занесена в книгу рекордов Гиннеса (1988 г.), как самая большая подводная лодка в мире. Считаю, что следовало добавить — и самая надежная» (6).

Создатель серии АПЛ «Акула» С.Н.Ковалев

Тактико-технические характеристики проекта 941:

«Водоизмещение нормальное — 23 200 тонн, подводное — 48 000 тонн

Длина — 170 м, ширина — 23,3 м, осадка — 11 м. Глубина погружения — 520−600 метров. Скорость — подводная до 25 узлов, надводная — 14 узлов.

Вооружение: 20 ракет Д-19 с дальностью действия до 10 000 км. 6 торпедных аппаратов.

Автономность — 120 суток. Экипаж — 170 чел. (7).

Старт мог осуществляться одним залпом с глубин до 55 метров, без каких-либо ограничений по погодным условиям… Был также возможен пуск с надводного положения носителя… в паковых льдах или во время пребывания в пунктах постоянного базирования. Р-39 оснащалась 10 блоками мощностью по 100 Кт» (8).

«Мы работали как в войну»

А.Макаренко, генеральный директор ПО «Севмаш» в 1986—1988 гг.: «Государство поставило задачу ускоренного строительства этих кораблей… Если иметь в виду водоизмещение и архитектурные особенности этих кораблей, то поставленная задача — построить их за пять лет казалась просто фантастической. Корабли строились почти одновременно… Были выполнены уникальные операции… доставлены с ленинградского Кировского завода на транспортном доке «Онега» блоки паротурбинных установок массой почти 600 тонн, перегружены на транспортное устройство, переведены в цех и загружены в отсек. Работы на стапеле велись почти круглосуточно… один рабочий сказал: «Мы работали как в войну» (9).

Д. Г. Пашаев, генеральный директор ПО «Севмаш» в 1988—2004 гг.: «…вывод 711 заказа (головной корабль проекта 941 — прим. автора) состоялся. При этой операции присутствовали министр судостроительной промышленности М. В. Егоров,… генеральный конструктор ЦКБ «Рубин» С. Н. Ковалев, Главком ВМФ С. Г. Горшков… много других высоких гостей. В их числе и особо уважаемый нами Б. В. Попов (первый секретарь Архангельского обкома КПСС в 1967—1983 гг., реализовал решения ЦК КПСС и Совмина по развитию Архангельской области, почетный гражданин города Архангельска — прим. автора). …Разбивались бутылки шампанского в нужное время и в нужном месте. Как и всегда, к началу движения заказа все механизмы и системы стапель-поезда неоднократно проверялись,… и тем не менее, проявился и здесь пресловутый человеческий фактор. Отказал перепускной клапан в системе гидравлики. Кто-то по невнимательности перевернул его. …Спрашиваю бригадира «Сколько на это потребуется времени?» …Думает, что в течение часа разберутся… Министр судостроительной промышленности стал возмущаться. Обстановку разрядил Борис Вениаминович, сказав министру: «Ты можешь починить?» «Нет!» «Вот. И я не смогу! Пойдем в кабинет пить чай, ребята разберутся и позовут…». Через 40 минут причину сбоя выявили, неисправность устранили и вывод благополучно состоялся» (10).

С. Н. Ковалев: «Начав создание ракетоносцев 3-го поколения, спустя год после начала работ в США по созданию «Огайо», нам удалось не только догнать, но даже опередить США. Головная подводная лодка проекта 941 вышла на морские испытания 4 июля 1981 года, на месяц раньше начала морских испытаний «Огайо». При этом затраты на создание подводных лодок, в том числе и «Огайо», в США многократно превышают наши. Строительство ракетоносцев проекта 941 завершилось в 1991 году сдачей шестого корабля» (11) (первоначально планировалось строительство 12 таких АПЛ — прим. автора).

Конструкция и экипаж предотвратили катастрофу

Приоритет безопасности, сделанный С. Н. Ковалевым при выборе типа ракеты и конструкции корпуса, подтвердила авария 27 сентября 1991 года, когда в Белом море горел самый большой в мире атомный подводный корабль — тяжелый ракетный крейсер из семейства «Акул» ТК-17:

«Командир ТК-17 капитан 1 ранга Игорь Гришков:

— Это были плановые стрельбы ракетой по береговому полигону… 27 сентября 1991 года в 19 часов начали предстартовую подготовку. И тут во время посекундного отсчета на мнемосхеме тревожно замигала лампочка: «автоматическая отмена старта» — как потом выяснилось, из-за заводского дефекта в ракете. Я приказал всплывать, чтобы дать радио на береговой КП. С приходом на перископную глубину крейсер сотрясли три мощных — один за другим — удара.

Заместитель командира по политчасти капитан 2 ранга Сергей Шабовта:

— Но тут все команды в центральном посту перекрыли нарастающий рокот и сильная вибрация корпуса. Мы сразу поняли: в пусковой шахте вопреки отбою стрельбы сработал ракетный двигатель…

В смежных с горящей шахтах уже могли греться боевые блоки других ракет. А потом и эти ракеты начнут срабатывать и подрываться, полетят во все стороны разделяющиеся боеголовки, ракетный град накроет акваторию Белого моря, обрушится на многонаселенный Архангельск и Северодвинск с его крупнейшей в мире верфью… Это будет похуже Чернобыля!

Только погружение могло прекратить пожар. Но погружаться было нельзя, потому что на крейсере был перерасходован запас сжатого воздуха для аварийного всплытия. Погружаться было нельзя потому, что все руководящие документы, а главное — здравый смысл запрещали уходить под воду в любой аварийной ситуации. Окончательное решение было за командиром, и капитан 1 ранга Гришков его принял. Он отдал приказ на погружение.

ТК-17 ушла за перископную глубину, но и этого хватило, чтобы гигантский пожар сразу стих. После было всплытие. Шли со скоростью пешехода — в три узла, но все же самостоятельно прибыли в Северодвинск» (12).

Если бы взрыв произошел в ракетной шахте встроенной в прочный корпус АПЛ, как у американцев на «Огайо», то лодка, скорее, бы всего погибла и ядерная катастрофа была не исключена.

Чуть не остались без ядерного щита

С. Н. Ковалев: «…Когда твердотопливный ракетный комплекс Д-19 и ракетоносец проекта 941 были фактически созданы, казалось очевидным, что строительство ракетоносцев второго поколения с жидкостными ракетами нужно прекратить, сосредоточившись на строительстве ракетоносцев проекта 941. Были очень авторитетные и уважаемые сторонники такого крайнего решения. Но в этом случае у нас резко бы сократилось число новых ракетоносцев. Кроме того, был уже готов проект 667 БДРМ, весьма близкий по качеству к ракетоносцам третьего поколения, вооруженный созданной Макеевым новой, весьма совершенной жидкостной ракетой Д-9РМУ… Я был сторонником одновременного строительства ракетоносцев проектов 667 БДРМ и 941. …Сторонники строительства и ремонта ракетоносцев 667 БДРМ, в том числе и я, оказались правы.

Последующие события, связанные с… прекращением строительства ракет Д-19 в 1988 году, политический и финансовый крах государства,… поставили крест на вершине технической мысли, на красе и гордости, на главной ударной силе ВМФ — ракетоносцах третьего поколения. При таких обстоятельствах ракетоносцы второго поколения проекта 667 БДРМ, находящиеся в эксплуатации… Сегодня представляют собой морской компонент стратегической триады… Урок попытки отказа от подводных лодок проекта 667 БДРМ при наличии проекта 941 показывает, что не всегда нам дано предвидеть, куда нас «загогулина» истории занесет… Поэтому оружие всегда должно быть самое лучшее, хотя бы на всякий случай, который сегодня может оказаться таким же абсурдным каким казался когда-то развал СССР» (13).

Ракетоносцы «Акула» были частью большой системы «Тайфун», требующей для обслуживания новой, дорогой, инфраструктуры. Это раздражало как финансистов, так и некоторых руководителей ВМФ. До перестройки такие настроения легко преодолевались, но когда в результате необдуманных экономических экспериментов денег в бюджете стало не хватать, и особенно после 1991 года, «Акулы» первыми попали под нож сокращений:

«Уже на стадии технического проекта было очевидным, что стоимость постройки и эксплуатации кораблей по 941 будет чрезмерно велика. При этом у Р-39 были примерно такое же боевые возможности, что и у жидкостной ракеты Р-29РМ, предложенной в 1979 г. В. П. Макеевым для вооружения АПЛ пр. 667БДРМ… Система «Тайфун» отличалась крайне сложной и дорогостоящей эксплуатацией, и из-за этого не могла в полной мере отвечать требованиям флота» (14).

В начале 1990-х «Акулы» остались без ракет. Планировалась их модернизация лодок с установкой новой ракеты «Барк». Но она опоздала на 8 лет, и три ее запуска с испытательного стенда в Неноксе оказались неудачными. Раньше такой результат не считался провальным: «…При наличии желания «Барк» можно было бы закончить разработкой и принять на вооружение, но вот этого желания, как раз и не оказалось» (15). В сентябре 1997 года умами в Минобороны РФ овладела идея создать универсальную ракету наземного и морского базирования, министр маршал И. Д. Сергеев пролоббировал такое решение через Совет Безопасности РФ. Началась разработка «Булавы», которую приняли на вооружение только в 2018 году, — спустя 20 лет. А пока шли неудачные пуски, наверху посчитали, что безоружные «Акулы» не имеет смысла ремонтировать.

Последняя «Акула»

Спас, единственную как оказалось, «Акулу» директор «Севмаша» Д. Г. Пашаев: «Под особым вниманием генерального директора (Д. Г. Пашаева — прим. автора) был процесс создания ракетного комплекса «Булава-30». Московский институт теплотехники был вынужден предложить принципиально новую методику отработки комплекса… Методология эта диктовалась, с одной стороны, отсутствием на территории Российской Федерации специальных стендов для отработки подводного старта, которые остались на Украине, и полной неготовностью наземного стенда на полигоне Белого моря. …В стапельно-сдаточном цехе Севмаша находится на модернизации… крейсер проекта «Акула» «Дмитрий Донской». Мы вышли с предложением использовать крейсер для отработки комплекса… «Дмитрий Донской» был достроен и подготовлен к проведению испытаний ракетного комплекса. Достройка «Дмитрия Донского» была непростой задачей для Севмаша. Министерство обороны финансировало этот заказ по остаточному принципу. И все же генеральный директор сдержал обещание и обеспечил спуск на воду крейсера в 2002 году» (15).

Е. Слободян, ответственный сдатчик кораблей ПО «Севмаш»: «В 1996 году Давид Гусейнович Пашаев доверил мне руководить работами по ремонту и модернизации головного корабля проекта 941… А через несколько месяцев, после неудачных испытаний ракетного комплекса «Барк», модернизация заказа была остановлена. Пошли разговоры об утилизации корабля. Но Давид Гусейнович добился оформления совместного решения с Минобороны о продолжении работ на подводном крейсере, доказал, что его можно использовать для испытания нового основного комплекса оружия, и таким образом уберег его от уничтожения… Однажды, после очередного моего доклада на совещании, в котором отмечалась необеспеченность заказа необходимым оборудованием… Пашаев вспылил и потребовал составить общий бизнес-план по кораблю. В то время для нас это было что-то небывалое. …я, выждав когда Давид Гусейнович остался один, подошел к нему и доложил, что в данном документе изложены основные крупные направления работ, а все позиции просто не отобразить. Он внимательно посмотрел на меня, задумался, и сказал свою любимую фразу: «Главное, чтобы караван шел!»

Время расставило все на свои места: 29 октября 2010 года, после очередного удачного ракетного пуска, завершившего программу испытаний, начальник главного штаба ВМФ адмирал Александр Татаринов, направил на предприятие благодарственное письмо: «Успешное окончание программы летно-конструкторских испытаний ракетного комплекса «Булава» с крейсера «Дмитрий Донской» открывает дорогу установке этого комплекса на строящихся ракетных подводных крейсерах проекта «Борей». Трудовой коллектив АО «ПО Севмаш»,… делает все возможное, чтобы Военно-морской флот обладал самым совершенным оружием по обеспечению национальной безопасности России» (16).

Но даже на весьма интенсивно участвовавшем в испытаниях «Булавы» «Дмитрии Донском» пытаются экономить. Точнее на ее экипаже: С. Н. Ковалев: «В доперестроечные времена денежное вознаграждение командира подводной лодки, а тем более ракетного крейсера, было значительно выше, чем у гражданских лиц соответствующего интеллекта, знаний и ответственности, сейчас оно значительно ниже… Доходит до абсурда. Лодка проекта 941 У («Дмитрий Донской» — прим. автора) …наплавала в море больше всей дивизии. И она не только плавала, но и проходила ответственные испытания, включая пуски ракет… управляет лодкой штатный личный состав… Однако обычных доплат за выходы в море они не получают, т. к. формально лодка считается находящейся в ремонте и пребывает не по месту штатного базирования, а на акватории завода и Беломорской военно-морской базы. Кстати, в связи с этим офицеры вынуждены оплачивать одну квартиру по месту базирования, а вторую снимать за свои деньги по месту ремонта» (17).

«Кто, чем и от кого будет защищать нашу страну?»

Незавершенность системы «Тайфун» после краха СССР привела «Акулы» к быстрой утрате боеспособности. Во-первых, лодки оказались без ракет — в 1990-е Д-19 сняли с производства, а создание взамен ракеты «Барк» прекратили, «Булава» была принята на вооружение только в 2018 году. «К январю 2005 г. только на одной лишь ТК-20 в шахтах оставалось всего 10 ракет…» (18). Во-вторых, модернизацию прошел только «Дмитрий Донской», перестроенный в лодку для испытаний ракет. Да и то Минобороны с трудом наскребло на него деньги — благодаря настойчивости Д. Г. Пашаева. В-третьих, лодки не проходили даже среднего ремонта, так как вторая очередь цеха №15 завода «Звездочка», предназначенного для них, не была закончена.

«Из-за плохого технического состояния четыре ТАПКР, по существу, утратили свою боеспособность, и в бухте Нерпичья их пришлось поставить на прикол. В 1998—1999 гг. ТК-202, ТК-12, и ТК-13 исключили из списков флота и в период с августа 1999 г. по август 2009 г. в рамках российско-американской программы «Совместное уменьшением угрозы» разобрали на металл. … К январю 2005 г. ТК-17 и ТК-20 также полностью утратили свою боеспособность и в бухте Нерпичья встали на прикол. Таким образом система «Тайфун» прекратила свое существование» (19).

С. Н. Ковалев: «…Будущее, которое наступает не вдруг, а свершается с каждым новым днем, с каждой секундой, вызывает большое беспокойство. …Если профессор в институте получает меньше рабочего низкой квалификации на порядок меньше банковской девочки-операционистки, то о какой перспективе образования и науки можно говорить? Когда старые профессоры перестанут быть профессорами, кто придет на их место? Кто, чем и от кого будет защищать нашу страну? Я не вижу ответов на эти вопросы. Мне кажется, что сегодня наша страна похожа на семью, где муж пропивает зарплату, а жена делит между ребятишками отобранные у мужа крохи и радуется своим успехам…

Сегодня, когда новое руководство страны пришло к пониманию того, что государственные интересы надо защищать силой, а не только игрой в демократию и что военная промышленность в разумных пределах способствует прогрессу и обогащает, а не разоряет государство, появилась надежда на создание флота, без которого не может быть Российской государственности» (20).

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