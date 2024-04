Их история осталась нерассказанной. Смерть оборвала жизни девятерых человек морозной февральской ночью на безымянном перевале в горах Северного Урала. Несложный перевал получил свое название, но причины гибели группы Дятлова остались неизвестными, и трагедия обросла домыслами, в которые поверил единственный уцелевший. Безукоризненная книга «Мертвая гора» Донни Эйчара увидела свет в 2013 году; это попытка американца проникнуть в атмосферу похода и логику смерти. Далекий от идеала русский перевод «Dead Mountain: The Untold True Story of the Dyatlov Pass Incident» вышел в издательстве «Э» под заголовком «Тайна перевала Дятлова. Захватывающая история погибшей экспедиции». Ожидаемо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Парадокс — множество некорректных текстов, тех, кто называет себя исследователями гибели группы Дятлова, пишутся теми, кто в глаза не видел гору Холатчахль. Особенно зимой. Это, как и навязчивая глупость журналистов, стало тем, что удивило Эйчара. Случай в горах — объект коллективного помешательства. Так, апофеозом нагромождения нелепостей стала история эвакуации МЧС обмороженного Андрея Подкорытова, когда СМИ, обыгрывая «мрачную репутацию» места, намеренно переместили путешественника из долины реки Луцоулья на перевал Дятлова, что в 80 километрах от нее.… Эйчар — далекий от туризма кинопродюсер и режиссер — занялся старой историей спонтанно. Он дважды посетил Урал и нанял проводников, чтобы пробиться по снегам к месту финала похода.

Донни Эйчар «Тайна перевала Дятлова. Захватывающая история погибшей экспедиции»

Чтение «Мертвой горы» — тяжелое занятие. И затягивающее. Я не пожалел, что взял эту книгу, на обложке которой было много рекламного вздора. Автор, не понимая русский язык, ведет безукоризненный репортаж из уральских городов и тайги, пытаясь реконструировать события 1959 года. Донни интересно интервьюировать неразговорчивых близких команды Дятлова, чтобы понять их двойственный мир, в условиях которого люди рвались в изнурительные походы. И Эйчару, человеку субтропиков, зима и глушь даются нелегко: «Мороз начал сковывать пальцы на ногах. В тот момент я поразился стойкости молодых людей, прошедших здесь пятьдесят лет назад, ведь погодные условия тогда были намного хуже, а одежда — легче».

«В таких условиях спуск лавины маловероятен», — счел Брюс Тремпер, директор Центра лесохозяйственной службы штата Юта и создатель книги «Мифы о горных лавинах». Версия, к которой склонился Эйчар после консультаций с физиками из Национального управления океанических и атмосферных исследований — вихри Кармана в воздухе и инфразвук, вызвавшие приступ страха. Помутнение рассудка изгнало людей из палатки на стужу и верную смерть на склоне горы Холатчахль. Впрочем, русские ветераны зимних походов дают предположительные оценки катализатору паники. Но наличие взвешенного мнения не избавит информационное пространство от конспирологии и сказок о ракетах или ядерном облучении.