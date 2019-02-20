Грузинский Синод как мост к России
Место Грузии в русской культуре определил Евгений Евтушенко словами «о Грузии забыв неосторожно, поэтом быть в России невозможно». В наше время ее место и роль на Кавказе выпукло значимы и в прозаических измерениях. И также в теологических.
В апреле Синод Грузинской православной церкви примет судьбоносное решение по предоставленной Украине автокефалии. Внутриконфессиональные споры не терпят вторжения посторонних. Мы будем говорить только о политических аспектах теологических решений, принимаемых в эту пору.
Можно смело сказать, что от апрельского решения ГПЦ зависят в немалой степени дальнейшие отношения между двумя странами. Разумеется, церковные иерархи руководствуются прежде всего внутренними законами, свободными от политического вмешательства. При этом их решения в случае с автокефалией Украине окажут несомненное влияние на межгосударственные отношения. Впрочем, в наше время мы не можем с уверенностью сказать, что все решения церковных иерархов свободны от политического влияния. Да и в былые время тоже «кое-где, порой» знаваемо всякое.
Решение Вселенского патриархата о предоставлении Украине автокефалии было встречено приветственно рядом политиков и общественных деятелей Грузии, о чем мы уже сообщали. При этом председатель парламента Кобахидзе и президент Зурабишвили высказались сдержанно и умеренно.
Переломным моментом стало там выступление лидера оппозиции Нино Бурджанадзе, которая напомнила о последовательной позиции РПЦ, не признавшей односторонних шагов на отделение со стороны некоторых церковных институтов в Абхазии и Южной Осетии. Так она напомнила о том, насколько пагубным для Грузии может оказаться церковный конфликт с Россией.
Сама Грузинская православная церковь отказалась признавать или не признавать автокефалию до серьезного теологического исследования вопроса. Свое теологическое постановление она огласит в апреле.
На сегодняшний день пресса широко цитирует митрополита Потийской и Хобской епархии Григория, который безоговорочно поддержал предоставление Украине автокефалии как шаг к будущему. Но это мнение меньшинства.
Сам патриарх Илья Второй склоняется к сохранению статус-кво в отношениях с РПЦ, согласно его приближенным. Такова и позиция местоблюстителя католикоса — Патриарха всея Грузии, владыки Шио. Три недели назад Тбилиси посетила делегация от Вселенского патриарха, которую возглавлял митрополит Франции Эммануэль. Можно резюмировать встречи как обоюдное согласие не соглашаться.
Согласно осведомленным источникам в Тбилиси, на сегодняшний день среди сорока шести иерархов Синода Грузии за признание «томоса» ратуют не более тринадцати. Это по большей части руководители зарубежных епархий или же сторонники Михаила Саакашвили.
На данный момент прогнозы по голосованию в апреле в целом оптимистичны для тех, кто стоит за непризнание автокефалии Украины. Тем не менее позиция Грузинской православной церкви может оказаться как принципиально отвергающей новую автокефалию, так и выжидательной.
Для Москвы куда предпочтительнее была бы теологически обоснованная позиция Тбилиси против нововведения Константинополя. Так получилось, что Грузия снова играет важную роль в событиях исторической международной значимости.
Вопрос в том, на какие шаги готова будет Россия пойти, чтобы показать грузинской стороне свою добрую волю? Это может быть отмена визового режима. Это может быть лицензия на экспорт вина и другой продукции грузинским экспортерам, отношения с которыми заморожены. Это может быть согласие на перезахоронение грузинских царей, погребенных в Астраханской области.
Так или иначе, Грузия обретает сейчас добавочную важность. Решение по автокефалии Украины может стать началом конструктивных отношений между двумя странами. Чего ждут с надеждой миллионы людей в обеих странах.