Место Грузии в русской культуре определил Евгений Евтушенко словами «о Грузии забыв неосторожно, поэтом быть в России невозможно». В наше время ее место и роль на Кавказе выпукло значимы и в прозаических измерениях. И также в теологических.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В апреле Синод Грузинской православной церкви примет судьбоносное решение по предоставленной Украине автокефалии. Внутриконфессиональные споры не терпят вторжения посторонних. Мы будем говорить только о политических аспектах теологических решений, принимаемых в эту пору.

Можно смело сказать, что от апрельского решения ГПЦ зависят в немалой степени дальнейшие отношения между двумя странами. Разумеется, церковные иерархи руководствуются прежде всего внутренними законами, свободными от политического вмешательства. При этом их решения в случае с автокефалией Украине окажут несомненное влияние на межгосударственные отношения. Впрочем, в наше время мы не можем с уверенностью сказать, что все решения церковных иерархов свободны от политического влияния. Да и в былые время тоже «кое-где, порой» знаваемо всякое.

Патриарх Грузии Илия II

Решение Вселенского патриархата о предоставлении Украине автокефалии было встречено приветственно рядом политиков и общественных деятелей Грузии, о чем мы уже сообщали. При этом председатель парламента Кобахидзе и президент Зурабишвили высказались сдержанно и умеренно.

Переломным моментом стало там выступление лидера оппозиции Нино Бурджанадзе, которая напомнила о последовательной позиции РПЦ, не признавшей односторонних шагов на отделение со стороны некоторых церковных институтов в Абхазии и Южной Осетии. Так она напомнила о том, насколько пагубным для Грузии может оказаться церковный конфликт с Россией.

Сама Грузинская православная церковь отказалась признавать или не признавать автокефалию до серьезного теологического исследования вопроса. Свое теологическое постановление она огласит в апреле.

На сегодняшний день пресса широко цитирует митрополита Потийской и Хобской епархии Григория, который безоговорочно поддержал предоставление Украине автокефалии как шаг к будущему. Но это мнение меньшинства.

Сам патриарх Илья Второй склоняется к сохранению статус-кво в отношениях с РПЦ, согласно его приближенным. Такова и позиция местоблюстителя католикоса — Патриарха всея Грузии, владыки Шио. Три недели назад Тбилиси посетила делегация от Вселенского патриарха, которую возглавлял митрополит Франции Эммануэль. Можно резюмировать встречи как обоюдное согласие не соглашаться.

Согласно осведомленным источникам в Тбилиси, на сегодняшний день среди сорока шести иерархов Синода Грузии за признание «томоса» ратуют не более тринадцати. Это по большей части руководители зарубежных епархий или же сторонники Михаила Саакашвили.

Roberto Strauss Свято-Троицкий собор в Тбилиси (или Самебский собор)

На данный момент прогнозы по голосованию в апреле в целом оптимистичны для тех, кто стоит за непризнание автокефалии Украины. Тем не менее позиция Грузинской православной церкви может оказаться как принципиально отвергающей новую автокефалию, так и выжидательной.

Для Москвы куда предпочтительнее была бы теологически обоснованная позиция Тбилиси против нововведения Константинополя. Так получилось, что Грузия снова играет важную роль в событиях исторической международной значимости.

Вопрос в том, на какие шаги готова будет Россия пойти, чтобы показать грузинской стороне свою добрую волю? Это может быть отмена визового режима. Это может быть лицензия на экспорт вина и другой продукции грузинским экспортерам, отношения с которыми заморожены. Это может быть согласие на перезахоронение грузинских царей, погребенных в Астраханской области.

Так или иначе, Грузия обретает сейчас добавочную важность. Решение по автокефалии Украины может стать началом конструктивных отношений между двумя странами. Чего ждут с надеждой миллионы людей в обеих странах.