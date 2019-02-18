Редкий пример, когда зов исторической правды оказался сильнее насущных интересов. Израильские политики, один за другим, проявили невиданную для современных управленцев безотступность от принципов. Именно так можно охарактеризовать кризис в отношениях между Израилем и Польшей в эти дни. Лучше всех это охарактеризовал министр просвещения Нафтали Беннет: «Мы не позволим переписывать историю». Знакомые до боли слова.

Израиль

Началось всё с заявления израильского премьера Нетаньяху в Варшаве на прошлой неделе, в котором упоминался факт массового сотрудничества поляков с нацистскими оккупантами. Гость из Израиля в своем выступлении хотел похвалить нынешнее правительство Польши, что не привлекло к суду никого после принятия закона в прошлом году, запрещающего де-факто напоминать полякам об их роли в уничтожении трех миллионов евреев в ходе Второй мировой войны. Это привело к кризису в отношениях с Израилем. Был найден компромисс, закон скорректирован.

В варшавском гетто

Нетаньяху был сдержан и деликатен, но само упоминание правды о событиях семидесятипятилетней давности вызвало гром и молнии в Варшаве. Там сразу поставили под вопрос участие в саммите в Иерусалиме «Вышеградской четверки», намеченную на завтра, на девятнадцатое февраля. Мы говорим о встрече на высшем уровне лидеров Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, которая должна была пройти в столице Израиля. Это было бы немалым событием для всего Ближнего Востока. В прошлом такие международные встречи проходили где угодно. Но не в Иерусалиме. И Нетаньяху мог бы смело сказать, что и это успех его внешней политики.

Действительно, отношения со странами «Вышеградской четверки» развиваются превосходно. Чего нельзя сказать о том, как эти же страны были настроены по отношения к Израилю тридцать лет назад.

После взрыва страстей в националистической Варшаве начались тихие дипломатические ходы, приведшие к согласию Польши участвовать в саммите, но — снизив уровень присутствия с премьер-министра до министра иностранных дел. Однако события приняли новый оборот.

Выступавший сегодня утром по израильскому телевидению заместитель иностранных дел Исраэль Кац прямо сказал, что искажение истории недопустимо и процитировал бывшего примьер-министра Израиля Ицхака Шамира, родители которого погибли в ходе Второй мировой войны собственно от рук поляков. Кац привел слова легендарного борца за образование Израиля и несгибаемого премьера: «Поляки с молоком матери впитывают ненависть к евреям».

В Израиле другого и не услышишь обычно. Все помнят, как уже после войны сами поляки зверски убивали евреев, возвращавшихся домой из концлагерей. Помнят и Гомулку, помнят 1968 год. Вслед за заместителем министра иностранных дел сказал свое слово и министр просвещения Беннет о недопустимости переписывания истории. А вслед за ним и министр юстиции Аелет Шакед.

В варшавском гетто

Варшава отреагировала жестко. От участия в саммите правительство Польши отказалось, сорвав его. Поляки угрожают отозвать посла из Израиля. Представители Чехии, Словакии и Венгрии прибудут в Иерусалим. Они проведут встречи с израильскими лидерами, но саммит «Вышеградской четверки» как таковой не состоится.

Признаем, что не раз Израиль оказывается перед непростой дилеммой. Например, представим себе теоретически одну из стран бывшего СССР, готовую поддерживать Израиль в ООН и участвовать в борьбе с терроризмом, но грешащую позитивным восприятием своих нацистских преступников из прошлого. Что тут важнее?

Или же наоборот. Представим себе чисто теоретически чистую в вопросе памяти о великой победе страну, которая сегодня поддерживает продолжателей дел и идеологии коллаборационистов в лице Хамаса. И как тут сработают весы совести и весы ответственности?

В Израиле на этот раз отдали предпочтение национальной памяти, а не национальным интересам. Необычно, не прагматично. Но, быть может, именно это дает Израилю силу? Не это ли дает ему внутренний заряд, который вывел его на второе место в мире в сфере высоких технологий и на четвертое — по освоению Луны?