Политическое руководство Белоруссии анонсировало перезагрузку отношений с Польшей. Об этом 17 февраля сообщил белорусский гостелеканал «ОНТ», оценивая итоги визита в Польшу делегации официального Минска во главе с бывшим премьер-министром — председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В ходе состоявшегося на минувшей неделе визита посланники Александра Лукашенко провели переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и маршалом польского сената Карчевским. Телеканал отметил: «В Варшаве подтвердили, что поддерживают процесс улучшения отношений Минска с ЕС и заинтересованы в скорейшем подписании Соглашения об упрощении визового режима. Анонсирована перезагрузка двусторонних отношений».

Мясникович сообщил, что Минск и Варшава достигли согласия по вопросу «формирования политики доверия и согласованных действий в политической, экономической и гуманитарной сферах». В частности, обсуждался вопрос сотрудничества в сфере энергетики, что немаловажно в контексте стремления Литвы блокировать поставки электроэнергии из строящейся в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС).

Поднял Мясникович и вопрос возможности размещения в Польше военной базы США, которую поляки назвали «Форт Трамп». Президент США Дональд Трамп отказался усиливать военное присутствие своей страны на польской территории, однако Минск желает большей ясности, отметил спикер верхней палаты белорусского Нацсобрания.

«Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и также по линии министерства иностранных дел», — сообщил Мясникович, комментируя проблему размещения военной базы США у границы Союзного государства Белоруссии и России.

Он также рассказал о продолжении политического диалога с Варшавой, отметив: «Будет оказывать содействие работе Белоруссии и на международных площадках».

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Premier.gov.ru Михаил Мясникович

Накануне визита официальной делегации в Польшу власти Белоруссии предприняли ряд реверансов в сторону официальной Варшавы. Незадолго до отъезда группы во главе с Мясниковичем в Минске прошла ежегодная XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка, наглядно продемонстрировавшая ревизионизм в официальной белорусской историографии с явно националистическим креном.

Юзеф Пилсудский смотрел на участников и посетителей минской книжной выставки с большого релапа, рекламировавшего книгу «Jozef Pilsudski. Opowiesci kresowe» Эльжбеты Иневской и Дяниса Кравченко. На растяжке были логотипы МИД Польши и издательства «Голиафы», известного тиражированием русофобских сочинений.

Книга переведена на «беларускую мову» и представлена в государственной сети книготорговли наряду со скандальным русофобскими сочинениями. Очевидно, подобное не могло произойти без согласования с мининформации Белоруссии, активно преследующим пророссийских публицистов и подавляющим любые проявления свободы слова.

«Кресами всходними» («восточными окраинами») в межвоенной Польше официально именовались Западная Украина и Западная Белоруссия. В ходе Освободительного похода РККА 17 сентября 1939 года они воссоединились с УССР и БССР.

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По понятным причинам на Украине идейные наследники Степана Бандеры не отмечают юбилей воссоединения. Однако не понятны причины, по которым власти Белоруссии не только не отмечают юбилей воссоединения белорусского народа в едином государстве — белорусской республике (БССР), но и способствуют обелению идеологов и практиков уничтожения всего белорусского и украинского на «кресах».

ИА REGNUM XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка: реклама книги «Jozef Pilsudski. Opowiesci kresowe» Эльжбеты Иневской и Дяниса Кравченко

Роман Дмовский другие классики польского национализма активно популяризируются действующими в Белоруссии филиалами польских НГО, языковыми курсами при костёлах — специально организованных для претендентов на получение «карты поляка», сотрудниками действующих под патронажем польских властей учреждений. Среди наиболее активных — минский «Институт Польский».

Заметна активность и чисто польских учреждений: «Институт национальной памяти» (Instytut Pamięci Narodowej) не ограничивается распространением красочных буклетов и другой печатной продукции, но активно работает с белорусской интеллигенцией, прежде всего — научными сотрудниками институтов Академии наук Белоруссии и профессорско-преподавательским составом вузов. Благодаря этому сотрудничеству, наиболее плодотворному при неформальных подходах и без лишней огласки, в республике возрождается русофобская мифология начала XX века и сочиняется новая националистическая мифология.

ИА REGNUM Буклет польского «Института национальной памяти», распространяемый в Минске

Польские товарищи не имеют ничего против рвения белорусских коллаборантов, усилиями которых в Белоруссии лидеры антироссийских восстаний записываются в «национальные герои», а польская шляхта — в «белорусскую шляхту», и всё это преподносится с билбордов, СМИ и учебников. Ведь такая политика руководства бывших «кресов» вполне в польских национальных интересах.

Ради достижения стратегических целей Варшава с удовольствием пожертвует отработанным материалом и переведёт стрелки на американских и английских спонсоров радикального национализма в Белоруссии, подрывающего так и не состоявшееся Союзное государство. Тем более, что британские и американские консультанты официального Минска принципиально не возражают и заверяют посланников Владимира Макея во всяческой поддержке при решении проблем тактического и стратегического характера. Взамен от руководства Белоруссии требуются услуги определённого характера, к которым оно, судя по многим фактам, морально готово.

Вопросы гуманитарного сотрудничества обсуждались недавно во время очередной встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи. По итогам появились восторженные и осторожные комментарии с надеждами на развитие этого направления двустороннего сотрудничества. На самом деле адекватно воспринять реалии и перспективы возможно лишь в общем, весьма непростом контексте с учётом внутренней «белорусизации» и внешней «многовектороности».