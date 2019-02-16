В воскресенье днем зал кинотеатра заполнен людьми. Малыши с родителями, подростки, взрослые пары пришли посмотреть полнометражную ленту аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ». У многих название уже ассоциируется с набившей оскомину классикой жанра — «Тетрадью Смерти», но на деле ничего общего у картин нет: «Нацумэ» транслирует легкость, идеи дружбы и много, очень много японской мифологии. А еще там есть кот, от которого даже у махрового циника защемит сердце — идеальный элемент культуры «каваи» (в переводе с японского — «милый»).

Иван Шилов ИА REGNUM

14 февраля фильм вышел в прокат; на русской версии «Кинопоиска» еще нет ни одного отзыва о нем, хотя оценки в среднем хорошие. Мы решили разобраться, что хорошего привнесла в мир «Тетрадь дружбы» и почему она — хороший сюжет для зимнего серого дня.

Во-первых, у этого аниме уже шесть сезонов (примерно по 13 серий в каждом) и несколько OVA (эпизодов, выходящих исключительно в видеопрокате), а манга-источник включает 22 тома. Первый выпуск появился в 2005 году, а спустя три года рисованные картинки ожили благодаря студии Brain's Base. Во-вторых, автор «Тетради» — Юки Мидорикава, чьей руке принадлежит также трогательная мистическая драма «В лес, где мерцают светлячки» (рейтинг IMDb — 8 баллов, в российском Кинопоиске — 8,275 на основании почти 9 тысяч оценок). В-третьих, «Тетрадь дружбы Нацумэ» наполнена сотнями отсылок к японской культуре, что делает произведение самобытным и интересным.

Цитата из аниме-сериала «Тетрадь дружбы Нацумэ (второй сезон)». реж Омори Такахиро. 2009. Япония Кавайный кот

Сразу оговоримся: возрастной ценз в прокате — 6+, а жанр аниме — сёдзё, что подразумевает вовлеченность молодых девушек от 12 до 18 лет. Типичным представителем жанра является многим известная франшиза «Сейлор Мун» (включающая огромный аниме-сериал на 200+ серий): то есть ждать от истории серьезных моральных проблем, политических вопросов или боевого экшена изначально не стоит.

Если друг оказался дух…

Сериал рассказывает о приключениях мальчика Такаси Нацумэ и его друзей. Такаси с детства умеет видеть мир духов, то, что сокрыто от глаз простых смертных. Дар был унаследован им от бабушки — бойкой девицы, что умерла молодой и успела наломать дров, перессорившись и подружившись почти со всем потусторонним миром. Бабушка предлагала духам побороться с ней в соревнованиях, и, если она побеждала (а она обычно всегда побеждала), дух вписывал свое имя в тетрадку «дружбы», после чего девушка могла повелевать несчастным. Теперь, спустя много лет, Такаси стремится раздать имена обратно, чтобы духи обрели покой; однако некоторые злые создания стремятся убить мальчишку и забрать вожделенную тетрадку самостоятельно. Каждая серия — это история одного духа, в которой молодой Нацумэ раскрывается с разных сторон.

То он отважный и храбрый, то чуткий и понимающий, то неуклюжий и милый — типичный Марти Сью, эдакий «Усаги Цукино» в брюках и без космической предыстории. Тем более ему тоже помогает кошка. Точнее, кот — в русском дубляже его зовут Мяф-Сенсей, и он похож на большую плюшевую подушку, которая обожает сладости и сакэ, бурчит по любому поводу и бесконечно опекает Такаси. Проку от него было бы мало, если бы он не являлся типичным представителем духов оками — огромным крылатым волком Мадуро в своем паранормальном обличье. «Господина Мадуро» боятся мелкие духи и опасаются крупные, поэтому подобный авторитет сильно помогает миссии Нацумэ.

Цитата из аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ». реж Такахиро Омори, Хидэки Ито. 2019. Япония Нацумэ с Мяф-Сенсеем и духами

Несмотря на свою «инаковость», мальчишка не замыкается в себе и не является школьным изгоем. У него есть обычные друзья и те, кто знает о его особых способностях, а также добрые опекуны — семья, которая считает, что у их пасынка просто сильно развитое воображение (и еще самый милый толстый кот на свете).

В кино мы видим будто один растянутый эпизод сериала (который при этом сюжетно гармоничен и не вызывает скуки). Такаси учится в старшей школе и по-прежнему опасается безумных духов, которые стремятся забрать злополучную тетрадь дружбы. Каждый раз, когда мальчик попадает в передрягу, ему на помощь приходят либо дружелюбные призраки, которым он уже помог, либо Мяф-Сенсей. В какой-то момент кот-обжора влезает в драку с мелкой шушерой и подхватывает мистическую «заразу»: маленькое семечко, которое прорастает во дворе в гигантское дерево.

Азбука синтоизма и японского фольклора

Те, кто смотрел сериал, уже понимают, что такие деревья — происки духов земли, и обычно они не несут в себе ничего хорошего. Но голодный Мяф съедает плод… и превращается в трех маленьких котят, теряя способность разговаривать и приобретать облик оками.

Параллельно развивается и семейная ветка сюжета: Такаси встречает женщину, которая знала его бабушку в школьные годы. Из ее рассказов мы понимаем, что образ Рейко Нацумэ — двойственный; одновременно она и женщина-лидер, сильная, смелая и независимая от мнения окружающих (знакомая песня в современном мире, правда?), и изгой, куда более отделенный от мира людей, чем ее внук. Рейко вызывает одновременно восхищение и ярость: она тиранит духов, беспощадно порабощая их. Интересно, что в сериале в первых же сериях она говорит первому побежденному монстру — «теперь ты будешь моим слугой». Не другом, а именно рабом — исполнять желания госпожи. И пусть большинство духов отзываются о женщине с благоговением, а многие грустят по ней, — мы видим, что не такой уж она была положительной.

Цитата из аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ». реж Такахиро Омори, Хидэки Ито. 2019. Япония Рэйко Нацумэ

Женщина — мила и покладиста, живет со взрослым сыном, который оказывается не совсем тем, за кого себя выдает. Впоследствии Такаси предстоит сделать выбор: что больнее, сладкая ложь или горькая правда?

Курьезные ситуации вплетаются в обычное течение жизни, а новые истории из жизни бабушки дают младшему Нацумэ пищу для размышлений. Впрочем, философия сразу отходит на задний план, когда на переднем появляется кошачья морда (а то и все три): устоять перед обаянием Мадуро невозможно, и это хитрый, хоть и достаточно банальный ход: посвятить достаточно экранного времени самому милому и харизматичному персонажу.

Сам главный герой в полнометражной ленте свою историю рассказывает буквально в двух словах: мы не знаем, как умерли его родители, когда его взяла приемная семья, что связывает мальчика с его одноклассниками. Несколько строчек погружают нас в сюжет с тетрадкой, и, на самом деле, понять происходящее совсем несложно. Есть отдельная линия с охотниками на духов — вот ее понять без подготовки, возможно, тяжело; ко всему прочему для удобства лучше все-таки немного почитать о японской мифологии.

Мы узнаём, что йокай — это нечистая сила, бакэномо — дух, умеющий менять облик, а юрэй — это призрак в нашем понимании. Чаще всего в японской мифологии духи приобретают вид животного (как Мадуро становится котом) и классифицируются именно по звериному облику: тануки похожи на енота, кицунэ — на лисицу, бакэнэко может оказаться вашей домашней кошкой, каппы связаны с водой, а аякаси можно увидеть после кораблекрушения.

Цитата из аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ». реж Такахиро Омори, Хидэки Ито. 2019. Япония Духи

Если знать истинное имя духа, то можно ему приказывать, а если хозяин духа умрет, то сверхъестественное существо может застрять на последнем приказе умершего. Духа можно запечатать особым образом, а можно сломать печать и отпустить его на волю. Образы, взятые в «Тетради», очень близки движению синтоизма: у природы и у «святых» мест есть свои волшебные покровители, а зла как такового не существует. Есть людские пороки и личностный выбор, от которого и зависит человеческий путь. Велико значение совести, поскольку судить человека (или духа) может только он сам.

«Тетрадь дружбы Нацумэ» — не блокбастер, а мифологическая сказка, повествующая в первую очередь о японском мировоззрении и обычной жизни необычного школьника. Без голливудских спецэффектов и диснеевской графики мультфильм отнюдь не вызывает тоску, скорее, наоборот: мы будто приезжаем на каникулы в провинцию к тетушке, где нет места бешеным скоростям, а жизнь течет размеренно, как река. И в этом главное обаяние аниме: созерцание дарит спокойствие и внутреннее тепло.