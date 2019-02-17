Он всегда был последователен. Когда большая часть руководства белых армий декларировала непредрешенчество по отношению будущего устройства России, генерал-майор Сергей Позднышев (1889−1980) подчеркивал свои монархические убеждения.

Генерал храбро сражался в Первую мировую и Гражданскую войну. После эвакуации из Крыма жил сначала в Югославии, а затем переехал в столицу Франции. В эмиграции Сергей Дмитриевич взглядов своих не менял, помимо работы в Зарубежном союзе военных инвалидов (он был секретарем, а затем председателем этой благотворительной организации), генерал возглавил Союз ревнителей памяти императора Николая II, а в 1952 году издал документальный роман «Распни Его» о последнем государе. Роман планировался в двух частях: первая была посвящена царствованию Николая Александровича, вторая — периоду от отречения до гибели. Позднышев написал лишь первую часть.

Чем интересен неоконченный роман, созданный более полувека назад?

К сожалению, образ царственного страстотерпца и его семьи до сих пор не только в массовом сознании, но и среди интеллектуалов воспринимается сквозь призму советской пропаганды, которая нередко смыкалась с безответственными (а часто не менее лживыми) утверждениями дореволюционного либерального общества. Генерал писал по этому поводу: «проверить правду было очень легко. Но правда в борьбе с царем была не нужна. Для этой цели было другое оружие — испытанное и неотразимое: клевета».

В этой связи книга Позднышева полезна тем, что в популярной форме опровергает некоторые из таких заявлений и дает оценки антиправительственной фронде. Вот как Сергей Дмитриевич объяснял появление многих непопулярных министров (одно из обвинений в адрес императора). В романе Николай II говорит председателю думы Михаилу Родзянко: «сколько раз я приспосабливал выбор министров в угоду думе, но вы травили всякого, кто приходил к власти». Иными словами, популярный в среде «либеральной общественности» человек в одночасье становился «реакционером», войдя в состав правительства. Опровергается и расхожее клише о якобы имевшем место влиянии Григория Распутина на управление государством. В дополнение к книге следует отметить, что несостоятельность мифа о влиянии «старца» на императора доказывается простым подсчетом упоминаний Распутина имени в письмах царственных супругов. В 1914—1917 годах Александра Федоровна в письмах к супругу упоминала его имя 228 раз, в то время как Николай Александрович — лишь 8.

Что же касается собственно либералов, то вот еще одна цитата: «обществу нужна революция и только революция. Но революция опасная игрушка: она опрокинет трон, но она разнесет и уничтожит всё то, что вы так слепо отстаиваете. Снимите красные очки и посмотрите вокруг себя с благоразумием».

Замените слово «революция» на «либерализм» и «общечеловеческие ценности», и мы получим сегодняшнюю Россию.