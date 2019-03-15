Прошедшая неделя, без преувеличения, стала знаковой в деле углубления российско-белорусской союзной интеграции. Президенты двух стран получили возможность в течение трех дней спокойно общаться и обсуждать как проблемы процесса Союзной интеграции, так и ее перспективы.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Далеко не случайно Александр Лукашенко отметил, что президенты затронули и такой аспект — кто и как будет продолжать дело союзной интеграции после того, как нынешние лидеры России и Белоруссии покинут свои посты и передадут дела своим преемникам. Это серьезный знак того, что лидеры обсуждали весь комплекс вопросов стратегически и на перспективу.

Показательно в этой связи тотальное молчание белорусских как мягко оппозиционных, так и откровенно необандеровских СМИ. Давно замечено — если в белорусско-российских отношениях проблемы, то они заливаются соловьями, публикациям, в том числе провокационным, нет числа.

В Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко общались целых три дня. Казалось бы, бери и пиши — информационных поводов хоть отбавляй. Но нет — в оппозиционных СМИ на этот счет стоит уже пятый день мертвая тишина. Обсуждается только, какой фирмы лыжи у президентов и как народ фотографировал их на горнолыжных склонах.

Из этого молчания белорусской оппозиционной прессы следует один вывод — переговоры лидеров двух стран в Сочи прошли успешно и сулят нашим народам Большую сделку по восстановлению того разорванного в прошлом веке большого политического пространства, имя которому — Союз.

Несомненно, в том, что переговоры лидеров Белоруссии и России в Сочи прошли успешно, огромная заслуга принадлежит новому послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу. За короткий срок он сумел разобраться в ключевых проблемах в отношениях двух стран, мешавших двигаться вперед. Провел заметную работу с белорусскими политическими и экономическими элитами. Сумел сформулировать ключевые точки роста и решить главную задачу — вернуть доверительную коммуникацию между президентами России и Белоруссии.

Wikiapril Михаил Бабич

Пока широкой публике неизвестны детали переговоров, однако, судя по первой реакции Запада, по его планам в отношении отрыва Белоруссии от России в Сочи был нанесен серьезный удар. Одним из признаков этого является отмена визита главы белорусского МИД Владимира Макея на Мюнхенскую конференцию по безопасности и замена его председателем белорусского КГБ Валерием Вакульчиком.

Важно отметить и то, что президент России Владимир Путин стал постепенно вводить белорусского лидера в глобальную геополитическую проблематику, пригласив его на встречу с главами Турции и Ирана, демонстрируя предельное доверие президенту Белоруссии.

Несомненно, впереди еще много работы. Надо активнее формировать общее политическое, экономическое и деловое пространство, чтобы как можно большее количество людей не просто получали бонусы от союзного строительства, но чтобы они сами принимали в нём самое активное участие, насыщая его так необходимой повесткой.

Необходимо формировать пространство общих интересов, как политических, так и экономических, чтобы элиты понимали, что они не только займут свое место в политическом процессе, но и что экономические элиты также будут только выигрывать от углубления интеграции. И тут нет никаких сомнений — заработать дадут всем, и бизнесменам, и рядовым гражданам, которые получат свои бонусы от реализации идей нового Союзного договора.

Сочи обозначил радикальный и положительный прорыв в построении Союзного государства Белоруссии и России. Владимир Путин и Александр Лукашенко сдвинули процесс Союзной интеграции с мертвого места. Ближайшие дни и недели покажут, насколько стратегическими были принятые в Сочи решения и как быстро начнут реализовываться договоренности лидеров двух наших стран.