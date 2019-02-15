Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны…

Иван Шилов ИА REGNUM

Подмосковные власти в духе выбранной ими раз и навсегда стратегии продолжают навязывать обществу уничтожающие природу и отнимающие у людей здоровье проекты. В 2018 году наступил черед Сергиево-Посадского района, здесь вблизи деревни Сахарово было решено построить мусороперерабатывающий комплекс (МПК), и при нём полигон по захоронению так называемых хвостов, иначе говоря, свалку.

Как всегда, прекрасные и правильные на бумаге прожекты разбиваются о суровую российскую действительность. Не стал исключением и подверстанный под стратегию социально-экономического развития Московской области до 2020 года проект МПК и полигона при нём.

Начнем с того, что и здесь не обошлось без «длинной руки» Москвы, 30% отходов будут из белокаменной. Опять захоронят значительно больше, чем переработают. Из совокупных 1 млн 50 тыс. тонн отходов, которые будут завозиться на полигон, перерабатывать собираются около 15%. Но зато готовы оснастить производство и участком для производства RDF-топлива из остатков пластика и макулатуры. В то время, когда цивилизованный мир стремительно приближается к тому, чтобы перерабатывать все 100% отходов, даже неловко задаваться вопросом, почему у нас выбирают технологии, отставшие на десятилетия.

Может показаться, что речь идет о непрофессионализме лиц, принимающих решения, нетранспарентных интересах сросшихся с бизнесом чиновников, каких-либо еще привходящих обстоятельствах, вроде экономической ситуации и такого прочего. В непрофессионализм мы не слишком верим, непрозрачные интересы на то и непрозрачные, чтобы о них можно было только догадываться и строить предположения. Да и все прочие обстоятельства не выдерживают критики. А вот реализуемая региональными властями стратегия, что называется, налицо и двояких толкований не подразумевает.

Дело в том, что поблизости от будущего МПК вблизи Сахарово расположено ФГУП «Радон», которое принимает и размещает в своих хранилищах 80% радиоактивных отходов со всей территории России. Также неподалеку расположено захоронение 350 тонн ядовитых высокотоксичных химикатов, которые, несмотря на клятвенные заверения властей, так до сих пор и не убраны.

В отличие от умеющих не замечать неприятные факты чиновников, местные жители обращают внимание и на якобы закрытый полигон ТБО «Парфеново», куда нескончаемым потоком продолжают везти мусор. Естественно, что объект при такой варварской эксплуатации периодически загорается и отравляет канцерогенами и мутагенами Сергиев Посад и его окрестности.

При всем при этом подмосковная администрация без тени сомнений меняет категорию разрешенного использования земель и без конкурса отдает участок инвестору под строительство МПК. И ее совершенно не волнует ни то, что под мусорный объект выбрана самая высока точка Сергиево-Посадского района, ни то, что площадка частично попадает в водоохранную зону рек, и на ней находится близко расположенный водоносный горизонт, используемый жителями окрестных сёл в качестве источника питьевого водоснабжения.

В радиусе 10 км от МПК и полигона находится порядка 43 населенных пунктов и многочисленных дачных и коттеджных поселков с большим количеством жителей (СНТ «Сахарово», «Приозерье», «Актер», «Садовод» и другие), которые в качестве источника питьевой воды используют обычные колодцы. А на расстоянии 4−5 км были выделены земельные участки многодетным семьям.

На наш взгляд, уже сказанного достаточно, чтобы остановить строительство и перенести объект в другое место. Благо, что бывший областной министр экологии господин Коган заявлял о том, что выбирали из 800 мест для размещения подобных производств. Самое главное заключается в том, что всё тот же господин Коган согласовал компании АГК-1 размещение золы и шлака от четырех будущих МСЗ.

Неужели за почти 30 постсоветских лет система управления настолько деградировала, что высшие региональные власти и их специалисты не понимают, какими бедствиями грозит любой ЧП на этом объекте? Ой ли!