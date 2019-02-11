На Западе большой популярностью пользуется теория модернизации. Применительно ко всей истории нашей страны часто используется теория географического детерминизма. Поэтому на Западе существуют книги по русской истории, сочетающие в себе обе теории. Занятный труд, рассматривающий теорию модернизации и географического детерминизма на примере отдельно взятого региона, представляет собой труд Пола Дьюкса, профессора истории Абердинского университета. Шотландский историк известен как исследователь России, специализирующийся на модернизации и системах управления. В своих прежних трудах он отличался тем, что брал широкие временные рамки исследования — от средневековья до нашего времени.

В этой книге — не только обширные рамки, но и обширные задачи: рассмотреть «всероссийский тигель» с политической, экономической и культурной точек зрения.

Политика в книге рассмотрена с точки зрения на Урал как на источник сырья и техники для российской модернизации. Нужды развивающейся империи от Петра Великого до Сталина требовали развития тяжёлой промышленности: добычи сырья, его обработки и создания из него необходимых вещей — от ножниц до пушек. Поэтому автор рассматривает возникновение Уральского региона в истории России в хронологическом порядке: от периода заселения Урала русскими монахами и казаками до петровской модернизации с её рабочими и инженерами. Далее идёт развитие Урала в Российской империи, в котором выделяются дореформенный и пореформенные периоды, но период 1884—1922 гг. автор рассматривает как единый процесс, приведший к радикальной трансформации государственности. От неё он переходит к той ключевой роли, которую играла уральская промышленность в советской государственности при выполнении её грандиозных планов.

Всё это идёт в неотрывной связи с методами управления страной, которые отражались на регионе и оказывали влияние на его развитие. Берг-коллегия сменялась Горным департаментом, тот — советскими отраслевыми министерствами, и их структура и методы работы формировали Урал.

Что касается культуры, то автор выделяет «горнозаводскую культуру» как культуру жителей горнопромышленных регионов. Эта культура на Урале — европейская, так как, по мнению автора, европейское государство закрепилось в этих горах и оттуда начало свой марш в Сибирь и к Тихому Океану. Эта европейскость проявлялась в неосознанной тяге к Москве, а в наши дни — в сети ресторанов Макдоналдс.

Такое исследование, безусловно, нужно и нам, дабы лучше понимать свою страну, её специфику. И, опираясь на эти знания, улучшать и преобразовывать её. Ввиду этого можно считать данную книгу хорошим обобщающим исследованием истории развития уральского региона в контексте русской истории.