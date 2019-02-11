Сырьё и машины для Российской империи
На Западе большой популярностью пользуется теория модернизации. Применительно ко всей истории нашей страны часто используется теория географического детерминизма. Поэтому на Западе существуют книги по русской истории, сочетающие в себе обе теории. Занятный труд, рассматривающий теорию модернизации и географического детерминизма на примере отдельно взятого региона, представляет собой труд Пола Дьюкса, профессора истории Абердинского университета. Шотландский историк известен как исследователь России, специализирующийся на модернизации и системах управления. В своих прежних трудах он отличался тем, что брал широкие временные рамки исследования — от средневековья до нашего времени.
В этой книге — не только обширные рамки, но и обширные задачи: рассмотреть «всероссийский тигель» с политической, экономической и культурной точек зрения.
Политика в книге рассмотрена с точки зрения на Урал как на источник сырья и техники для российской модернизации. Нужды развивающейся империи от Петра Великого до Сталина требовали развития тяжёлой промышленности: добычи сырья, его обработки и создания из него необходимых вещей — от ножниц до пушек. Поэтому автор рассматривает возникновение Уральского региона в истории России в хронологическом порядке: от периода заселения Урала русскими монахами и казаками до петровской модернизации с её рабочими и инженерами. Далее идёт развитие Урала в Российской империи, в котором выделяются дореформенный и пореформенные периоды, но период 1884—1922 гг. автор рассматривает как единый процесс, приведший к радикальной трансформации государственности. От неё он переходит к той ключевой роли, которую играла уральская промышленность в советской государственности при выполнении её грандиозных планов.
Всё это идёт в неотрывной связи с методами управления страной, которые отражались на регионе и оказывали влияние на его развитие. Берг-коллегия сменялась Горным департаментом, тот — советскими отраслевыми министерствами, и их структура и методы работы формировали Урал.
Что касается культуры, то автор выделяет «горнозаводскую культуру» как культуру жителей горнопромышленных регионов. Эта культура на Урале — европейская, так как, по мнению автора, европейское государство закрепилось в этих горах и оттуда начало свой марш в Сибирь и к Тихому Океану. Эта европейскость проявлялась в неосознанной тяге к Москве, а в наши дни — в сети ресторанов Макдоналдс.
Такое исследование, безусловно, нужно и нам, дабы лучше понимать свою страну, её специфику. И, опираясь на эти знания, улучшать и преобразовывать её. Ввиду этого можно считать данную книгу хорошим обобщающим исследованием истории развития уральского региона в контексте русской истории.