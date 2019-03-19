Повышая плату за государственные услуги или штрафы, московские власти считают каждую копейку и сообщают о рекордном размере бюджета. Когда же дело доходит до того, чтобы собранные деньги потратить, проявляют удивительную беспечность. Только за последние две недели Федеральная антимонопольная служба России сообщила о трех картельных сговорах на государственных закупках в Москве. Казалось бы, алчность предпринимателей — не вина власти. Вот только о подозрительных результатах торгов сотрудники госучреждений почему-то сообщают не всегда, а порой даже участвуют в сговорах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Самый крупный из «последних» картелей обнаружили в сфере благоустройства Москвы. Антимонопольное соглашение заключили участники госзакупок на создание транспортной инфраструктуры и оснащение объектами дорожного хозяйства территории Троицкого и Новомосковского автономного округа Москвы, а также благоустройства территорий, прилегающих к станциям МЦК в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном автономном округе Москвы. Торги проводили с мая по ноябрь 2017 года. Заказчиками выступили ГУП «Мосремонт» и ГКУ «Дирекция капитального ремонта Департамента капитального ремонта города Москвы».

Две компании договорились не конкурировать, из-за чего контракты заключали всего на 1−5% ниже максимальной планки, которую установил государственный заказчик. В итоге общая стоимость 7 контрактов составила 1,3 млрд рублей, при начальной цене в 1,4 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расчистка обломков снесенных палаток

На фоне картеля в 1,3 млрд рублей сговор на торгах стоимостью 96,9 млн рублей уже не кажется внушительным. Однако в этом случае удивляет не сумма, а количество госзакупок, по которым обнаружили сговор. Антиконкурентное соглашение заключили, предположительно, участники 28 аукционов по благоустройству территорий на севере Москвы в 2016—2018 годах. По каждому из них цену снизили на 1,5−3% от начальной. Доказать факт картеля и вину участников еще только предстоит. Московское управление ФАС рассмотрит дело 14 февраля.

Примечательно, но в надзорные органы о нарушениях нередко сообщают не чиновники, а просто неравнодушные граждане. Ранее ИА REGNUM сообщало, как в конце 2018 года московское управление ФАС выявило сговор на 16 торгах на сумму более 263 млн рублей по уборке улиц от снега в Северо-Западном административном округе столицы. Остается только догадываться, почему в ФАС не обратились госслужащие, которым и надлежит радеть над каждым бюджетным рублем. В чём причина такого пренебрежительного отношения к казенным деньгам, в непрофессионализме или личной заинтересованности?

На сомнительное поведение участников госзакупок закрывают глаза не всегда по халатности. Один из примеров — торги по ремонту и обслуживанию оборудования городской клинической больницы имени С.С. Юдина. В июле и октябре 2016 года медучреждение провело два электронных аукциона по ремонту и обслуживанию оборудования медучреждения. Общая стоимость обоих контрактов составила около 49 млн рублей, следует из материалов дела, которые размещены в базе правовых актов ФАС. Как впоследствии установило московское управление Федеральной антимонопольной службы, заказчик прописал в документации специальные условия, которыми ограничил количество участников. Изначально на участие в первом аукционе подали заявки 5 компаний. Две из них отклонила больница, еще одна фирма сама отказалась участвовать в закупке и не подавала ценовые предложение. Два оставшихся претендента в ходе первого аукциона подали по одному ценовому предложению. В итоге начальная цена в 49 млн была снижена всего на 1% — примерно на полмиллиона рублей. Как впоследствии установило московское управление УФАС, оба участника подали ценовые предложения с одного IP-адреса, хотя были зарегистрированы по разным адресам. Аналогичную схему фирмы повторили и по другому электронному аукциону с начальной ценой 848 тыс. рублей. В постановлении ФАС отмечено, что в сговоре участвовали не только частные организации, но и представители больницы. Справедливости ради отметим, что с департамент здравоохранения Москвы расторг трудовой договор с главврачом больницы в ноябре 2016 года. Сведения об этом также содержатся в материалах дела.

Gkbyudina.ru Операционная в городской клинической больнице имени С.С. Юдина

Год только начался, а картелей в Москве выявили почти на 1,5 млрд рублей. О раскрытии всех трех перечисленных выше сговоров ФАС РФ сообщила в течение последних двух недель. Почему же в столице так остро встала проблема антиконкурентных соглашений на госзакупках? Не потому ли, что в государственных учреждениях Москвы вяло реагируют на сомнительное поведение участков госзакупок, не обращаются с жалобами в надзорные органы, тем самым побуждая непорядочные компании к новым махинациям? Или экономическая политика московских властей сводится только к тому, как побольше денег собрать, а вопрос о том, как их тратить, уходит на второй план?

Недавно ФАС разработала законопроект, который позволит ей получить доступ к банковской тайне. Меры принимают для более эффективной и оперативной борьбы с картелями. Однако даже такие механизмы не смогут эффективно помочь, если московские госзаказчики будут «закрывать глаза» на признаки сговоров участников закупок.