В истории Ганзы, торгового сообщества городов балтийского региона, русская средневековая республика играла важную роль. Как говорилось в «Ливонской хронике», именно в Новгород «обыкновенно все дорогостоящие меха, а именно соболя, куницы, выдры, белок, горностаев, ласки, а также множество воска и других дорогих товаров доставлялись… а уже потом через Ливонию в немецкие и прочие земли».

Доктор исторических наук Марина Бессуднова (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого) подготовила и прокомментировала ганзейские документы, связанные с Немецким подворьем — именно на его территории и располагалось «русское отделение» ганзейского союза.

Несмотря на значимость для Ганзы Новгорода, отношения между ними были непростыми. В значительной степени это обуславливалось языковыми, культурными и конфессиональными различиями. Но нередко ситуация усугублялась чисто политическими факторами. Так, например, первоначально благоволивший к ганзейцам князь Иван III (Новгород к этому времени был уже присоединен к Москве) в 1494 г. закрыл их представительство. Вновь функционировать оно стало лишь спустя двадцать лет.

Впрочем, трудности бывали и раньше. В 1407 г. ганзейские купцы жаловались ревельскому магистрату («хотим уведомить ваше благоразумие»), что хотя новгородские власти и разрешили им свободно передвигаться водным и земным путем («иметь чистый путь»), но запретили местным купцам торговать с ними.

А спустя пять лет имела место чистая уголовщина: «из соляного амбара украли девять бочек меда», также была попытка ограбления церкви святого Петра и вооруженного вторжения на само подворье.

Ганзейцы испытывали на себе и иные виды правонарушений. В 1515 г. ивангородский воевода не пропускал их товаров, вымогая взятку («хочет получить от нас дары и подношения»).

Иногда купцы становились разменной монетой. В 1439 г. после того, как у их русских коллег в Ревеле возникли проблемы, они оказались на положении заложников. В итоге ганзейцам сообщили, что их освободят после того, как новгородцы будут доставлены вместе с товарами к границе.

Такое вот «окно в Европу» было еще до Петра I. Правда, не совсем понятно, рубили мы его или, напротив, пытались заколотить изнутри.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».