«Хромая утка» — специфический термин американской политики, которым описывают вскоре уходящего с поста чиновника, часто — президента. Вроде бы человек ещё занимает кабинет и подписывает положенные документы, а всё его окружение уже настраивается на новый режим работы при новом начальнике. Многим хорошо известно это состояние из собственного опыта работы на предприятиях и в фирмах. Хорошо известно, что и к любым проявлениям норова такого уходящего начальника относятся с лёгким снисхождением и уже совсем без какой-либо серьёзности. Новые начинания старого начальника подчиненные, бывает, умышленно тормозят, а иногда и вовсе игнорируют.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Повязали

Однако если обычно такое положение вещей создаётся, когда новый начальник уже известен (назначен, и ожидает утверждения или выбран и готовится к инаугурации), то с Трампом дело обстоит иначе. Он стал «хромой уткой» уже в середине своего первого, то есть потенциально не последнего срока. И превращение это произошло внезапно и по воле его же соратников.

Вот уже более двух недель события в Вашингтоне развиваются так, как будто судьба Трампа предрешена, а вся Республиканская партия заведомо признала поражение на президентских выборах 2020 года и начала готовиться к долгому и незыблемому владычеству демократов.

Первым «звонком» стало совершенно нехарактерное для внешней политики Трампа признание самозванного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, которое уже привело к обострению кризиса в этой южноамериканской стране, но никак не приблизило его разрешение, хотя бы и такого, которого жаждут в Вашингтоне. И хотя европейские союзники после некоторого замешательства все же присоединились к Белому дому в стремлении распространить безусловное благо демократии на Венесуэлу, правительство Мадуро всё ещё не спешит складывать руки и идти под трибунал.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

Чуть позже последовало новое нехарактерное и бессмысленное решение, но уже во внутренней политике. Угрожавший бесконечным шатдауном или введением чрезвычайного положения Трамп решил приостановить шатдаун на три недели, а уже потом снова делать его бесконечным или вводить ЧП. Такая вот отсрочка своего же ультиматума. Две недели из трёх уже прошли, а никаких подвижек в вопросе о бюджете нет. Их и не будет, ведь страха у противников президента уже как не бывало. Новым шатдауном он может навредить только себе.

Следом за несчастливым разрешением кризиса с шатдауном последовали торговые переговоры с Китаем, которые проводила сначала американская делегация в Пекине, а затем китайская — в Вашингтоне. И хотя конкретных результатов пока мало, американская сторона поспешила заявить о грандиозном успехе в вопросе снижения торгового дисбаланса, а китайская сторона поспешила это исподволь подтвердить. И это вкупе с недавними новостями о том, что рост китайской экономики в 2018 году стал самым низким с 90-х годов. «Слабость» китайской экономики и «слабость» китайской делегации на переговорах могут и, вероятно, должны натолкнуть американских политиков на мысль, что КНР повержена и в дальнейшем давлении не нуждается. И это плохие новости для Трампа, ведь из всех направлений его политики именно борьба США и Китая за глобальное доминирование являлась центральным и системообразующим элементом. Если вдруг окажется, что на этом фронте достигнута «окончательная победа», то и Трамп окажется не нужен. И не важно, что самый медленный за три десятилетия рост ВВП Китая всё ещё в полтора раза больше, чем тот же показатель США…

Следующим логичным шагом для тех, кто уже сбросил 45-го президента со счетов и готовится работать со следующим, была бы отмена немыслимых для традиционного американского политика решений о том, чтобы хотя бы какие-то американские солдаты покинули Ближний Восток. Однако напрямую заблокировать объявленный Трампом вывод войск из Сирии и Афганистана конгресс не может, а значит, придётся действовать в несколько ходов. Первым шагом стало принятие резолюции сената (где в большинстве сопартийцы президента), гласящий, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является существенной угрозой и сильна, несмотря ни на что. И это при том, что сам Трамп чуть ли не в каждом выступлении хвастается, что за время его президентства от этой террористической организации остались рожки да ножки.

Американские солдаты в Сирии

Безвкусной вишенкой на бумажном торте американской политики последнего времени стало абсолютно блеклое обращение Трампа к конгрессу и нации — так называемое Состояние Союза. Внимание к этому событию было заранее подогрето спором между Трампом и Пелоси о дате и их пассивно-агрессивной официальной перепиской, а значит, это была идеальная возможность для громких заявлений и излюбленных Трампом неожиданных политических ходов. Однако вместо этого с трибуны зала заседаний конгресса прозвучала стандартная речь про то, как много было сделано и как много ещё предстоит сделать. Единственным «сюрпризом» стало оглашение даты и места новой встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры встретятся 27−28 февраля во Вьетнаме.

Всё, приведённое выше — косвенные свидетельства того, что Республиканская партия предала Трампа и ведёт себя так, как будто его уже нет или скоро не станет. И как будто демократы уже победили на выборах 2020 года, а значит, с ними нужно сотрудничать, под них нужно прогибаться. Ещё одно подтверждение упадническим настроениям — отсутствие альтернативных кандидатов от республиканцев. Было бы логично «топить» Трампа и одновременно выдвигать более умеренных, более прогрессивных или, наоборот, более консервативных консерваторов. Митта Ромни, Марко Рубио или любого другого из примерно 20 «правых» лидеров, находящихся на слуху у американцев. Однако этого не происходит, в то время как демократы уже обзавелись пятью кандидатами, каждый из которых будет нащупывать острые темы и правильные лозунги для финальной гонки.

Конечно, все это не значит, что сам Трамп не попытается вернуть себе контроль над Белым домом и партией и не выдвинет свою кандидатуру на второй срок. Напротив, всё, что известно о его характере и манере поведения, подсказывает, что он будет бороться до конца и, возможно, ещё удивит своей политической изобретательностью.

Дональд Трамп

Кто бы ни одержал верх в этой борьбе, созданный Трампом «задел» будет непросто сбросить со счётов. Налоговую реформу и упрощение бюрократических процедур нельзя отменить, не вызвав недовольства бизнеса. Вновь ввести штраф за неиспользование медицинской страховки не получится, не разозлив беднейшие слои населения. И самое главное, уже никакими законными способами не получится изгнать двух крепких консерваторов, которых Трамп возвёл в верховный суд.

Политическая борьба в Вашингтоне приняла неожиданный оборот, и тучи как никогда сгустились над Дональдом Трампом. Остались ли козыри в рукаве у президента-миллиардера? Покажет только время.