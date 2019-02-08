Парадокс: теория «политического богословия» возникла не внутри религиозных течений или в дискуссиях между конфессиями, а в рамках политической философии. Ее первым сформулировал знаменитый немецкий мыслитель Карл Шмитт в книге «Политическое богословие. Четыре главы к учению о суверенитете» (1922). Правда, сам термин возник ранее, впрочем, тоже не в теологическом дискурсе, а, скорее, ему противоположном, антиклерикальном — в труде Михаила Бакунина «Бог и государство» (1872).

В рецензируемый сборник вошли работы отечественных и зарубежных авторов, стремящихся понять, как религиозный и политический факторы взаимодействуют в современном им обществе. В книгу вошли тексты таких классиков богословской мысли, как Дитрих Бонхеффер и Карл Барт и современных теологов, в частности Константинопольского патриарха Варфоломея I.

Так, например, Рене Жирар (Франция) прямо заявлял, что «политика больше не может нам помочь», и видел в государстве «порочный круг насилия». Оно легитимируется через понятие священного, «которое все в меньшей и меньшей степени сдерживается обрядом». А потому «мы должны вернуться к исходу из религии, который мог произойти лишь в демистифицированной религии, иначе говоря — в христианстве».

Схожая мысль присутствует и у Стивена Гарретта (Литва), который утверждал, что тупики и противоречия современного права, связанные с тем, что правосудие «отвергает социально-культурные обстоятельства в пользу некой нейтральной и универсальной точки зрения», могут быть преодолены возвращением к религиозным началам. Согласно ученому, «понимая церковь как неотъемлемую часть народа», можно «сделать более гуманными социально-экономические структуры национального государства. Для этого, писал Гарретт, может быть использовано понятие блаженного Августина «истинная справедливость».

В свою очередь российские ученые Борис Кнорре и Арсений Куманьков проанализировали обратную тенденцию, включение светских практик в богословские. Они проанализировали понятие «теология войны» в церковной субкультуре и церковно-общественном дискурсе. По мнению исследователей, «в церковной среде постсоветского православия сегодня формируется целая традиция оправдания войны».

Также интересны статьи архимандрита Кирилла Говоруна (США) «Фундаментализм в восточном христианстве» и Майкла Кирвана (Великобритания) «Между политикой и апокалипсисом»: теополитические истолкования современного мирового кризиса».

Вот только насколько предлагаемые практики возможно реализовать в мультиконфессиональных обществах? Как они могут коррелироваться в светских странах и, скажем шире, в культуре постмодерна? Сможет ли религия оправдать свое первоначальное значение и преодолеть все противоречия — ведь она происходит от слова «соединять» (лат. religare).

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».