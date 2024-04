На этой неделе в специализированных изданиях, анализирующих экономику большой Сети, появились первые официальные подтверждения, что «Рэддит» (Reddit), социальная площадка новостей, занимающая 5-ю строчку в мировом рейтинге по посещаемости, получит новый пакет инвестиций в размере $300 млн. Сама по себе эта новость ни у кого не вызвала удивления. Действительно, 340 миллионов активных пользователей ежемесячно — та аудитория, которая, по оценкам аналитиков, вполне способна привлечь такие совложения. Ранее «Рэддит» уже успешно привлек $250 млн, и новый раунд увеличит общий объем финансирования до более чем полумиллиарда (точнее, $550 млн) долларов.

Сенсацией стал тот факт, что половина инвестиций — 150 миллионов долларов — поступят от китайского технологического гиганта «Тенсент» (Tencent), первой в истории азиатской технологической компании, прошедшей рыночную стоимость в 500 миллиардов долларов. На первый взгляд, ничего удивительного — китайцы много и охотно вкладывают в перспективные IT-компании, в том числе и сопоставимые суммы. Тонкость в том, что «Тенсент» является не просто резидентом китайского интернета — компания является одним из главных архитекторов проекта «Золотой щит» (неофициальное название — «Великий китайский файрвол») — системы фильтрации содержимого интернета в КНР. А вот «Рэддит», один из самых популярных веб-сайтов в интернете, регулярно — и в настоящее время — блокируется в Китае по политическим мотивам. Как раз специалистами из «Тенсент». Тотально блокируется: аналитическая организация GreatFire.org по мониторингу цензуры в Китае показывает, что за последние 90 дней сеть «Рэддит» была заблокирована в Поднебесной на 100 процентов.

«Золотой щит» не был построен Коммунистической партией, он построен техническими гигантами Поднебесной, во главе которых стоит «Тенсент». Эти непрозрачные, но явно прочные отношения между международной по роду операций публичной компанией с бюджетом в 500 миллиардов долларов и Центральным комитетом коммунистической партии Китая в новом свете позволяют взглянуть на вложения «Тенсент» в западные IT-активы, включая вопросы о будущем «Рэддит».

"Я думаю, что существует широко распространенное недопонимание того, как цензура работает в Китае… Мы склонны думать о Великом брандмауэре как об огромной вещи, которую построило государство. На самом деле, именно компании несут ответственность за отсеивание неблагоприятной информации в интернете. Существует целый ряд нормативных актов, в среднем каждые два дня принимается один новый закон о том, что контент может и не может появляться в интернете. Затем китайские компании реализуют этот широко распространенный режим цензуры, установленный самой коммунистической партией», — так оценивает роль китайских технологических гигантов в системе контроля китайского интернета Адриан Шахбаз, директор по исследованиям в области технологий и демократии в «Фридом Хауз».

В прошлом году исследователи из канадской аналитической компании «Ситизен Лаб» посвятили отдельное исследование тому, как «Тенсент» в беспрецедентном масштабе изобретает для ЦК новые способы цензуры текста и изображений.

«Алгоритмы для выполнения фильтрации изображений и видео являются вычислительно ресурсоемкими — с точки зрения машинного времени и мощностей… Тот факт, что он [«Тенсент»] делает это, наводит на мысль, что «Тенсент» находится под прямым влиянием со стороны китайского руководства …» — заявил на пресс-конференции, представляя доклад, Джеффри Ноккель, руководитель коллектива авторов.

Точнее, с будущим как раз почти все прозрачно. Теперь социальной площадке новостей точно гарантирован успех — не для того ЦК КПК (зачеркнуто) китайский гигант индустрии вкладывает в него $300 млн, чтобы банально закрыть. Да и с прохождением «Великого китайского файрвола» через какое-то время проблем не возникнет. Не сразу, чтобы не было слишком заметно — но довольно быстро, чтобы ищущие окно свободы китайские инакомыслящие и просто мыслящие пользователи интернета не нашли другую площадку. Покупай ее потом…

Изящество этой конструкции достойно восхищения. «Рэддит» получает не просто стратегические инвестиции, но де-факто гарантированное будущее. «Тенсент» резко упрощает себе выполнение поставленной партией задачи удержания «Золотого щита». Контролирующие функционеры ЦК КПК получают доступ к каждому субреддиту (так называются в социальной площадке новостей страницы пользователей) — и не только китайских. Инакомыслящие получают доступное окно свободы.

Перехват контроля над социальным пространством через вложения в собственность владельца этого пространства — уже не первая операция, проведенная «Тенсент» в рамках этой конструкции. Китайский гигант владеет примерно 14% компании «Снап», хотя основной актив «Снапа» «Снапчат» — мобильное приложение обмена сообщениями — в Китае запрещен. «Тенсент» также владеет частью активов чата «Дискорд», хотя, как вы уже догадались, «Дискорд» заблокирован в Китае. В дополнение к «Снап», «Рэддит» и «Дискорд» ускоренная инвестиционная программа «Тенсент» охватила более 700 компаний по всему миру. Заметная часть этой программы получения контроля мотивирована не только рыночными резонами, но и поручением цензоров Центрального комитета.

