На Житомирщине уже 15 религиозных общин провели собрания и приняли решение перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, передает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Из них четыре общины — села Станиславовка Романовского района, Базар Народичского района, Сингуры Житомирского района и Приветов Любарского района — приняли такое решение во время собраний, которые прошли в течение 31 января — 2 февраля, о чем проинформировали в районных государственных администрациях. Во время собрания в селе Базар общине представили и нового священника ПЦУ, ведь собственного настоятеля Свято-Покровской церкви у общины не было с 1919 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Харьковской области количество религиозных общин, которые перешли из УПЦ МП в ПЦУ, достигло трех, сообщает «Вечерний Харьков» (Харьков). Об этом заявили глава Богодуховского района Владимир Шаров и вице-губернатор Анатолий Бабичев. Напомним, первыми решение о переходе приняли жители села Дмитровка. В тот же день аналогичное решение приняли жители Воскресеновки Богодуховского района. А чуть позже Бабичев сообщил, что первая община ПЦУ появилась и в Харькове — на территории бывшего танкового училища на Полтавском шляхе. «Религиозная община Святого мученика Иоанна Воина Харьковской епархии УПЦ. Там не только военные, на службы всегда пускали и посторонних. Так настоящая община, юридически — так точно», — уведомил чиновник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса (УПЦ, религия, православие, украина, Порошенко, Киевский)

Не проехав с «гастролями» и трети из запланированных 17 областей, президент Украины Петр Порошенко приостановил так называемый «томос-тур», рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Причиной тому могло стать возмущение украинцев пиаром на теме религии и неприятные «нюансы», которые возникали чуть ли не в каждой поездке. Тем более что они не задались еще до начала. Первым городом в программе должен был стать Луцк, однако за неделю до визита в сеть «слили» копии распоряжения главы Волынской областной государственной администрации Александра Савченко, который требовал обеспечить явку массовки для визита из всех районов области — всего около 2,5 тысяч человек. Вероятно, из-за испорченной подготовки Порошенко отменил визит в Луцк и начал «томос-тур» из Ровно. Там все проходит как по маслу. Люди радуются историческому событию — получению автокефалии ПЦУ. Следующей на очереди стала Винничина и только затем Волынь. Но здесь программа дала сбой. Общественные наблюдатели фиксируют своз массовки, в том числе на школьных автобусах. А сам Порошенко попадает сразу в две неприятные ситуации: выбивает из рук блогера телефон, когда тот пытается задать вопрос, а затем сеть облетает фото, где в луцком соборе женщина почтенного возраста целует руку президенту. Из-за этого Порошенко даже сравнивают с Януковичем. Однако Петра Алексеевича уже не остановить. Он настолько входит в роль то ли проповедника, то ли религиозного деятеля, что во время визита в Черкассы на вопрос местного предпринимателя о том, когда президент начнет борьбу с коррупцией, Порошенко называет его «москальским провокатором» и советует «поставить свечку, чтобы отпустило». В Белой Церкви, где запланировали торжества по случаю встречи военных 72-й бригады, президент становится участником еще одного скандала. В сеть попадает видео, где Порошенко на русском языке отдает приказ оттеснить от него людей, чтобы он шел среди военных. Вероятно, для того, чтобы овации и крики приветствий людей в адрес защитников он мог принять на свой счет. Порошенко теряет чувство меры. Со временем «томос-тур» и постоянная самореклама за счет Церкви начинает играть против президента, а историческое и важное для Украины событие, обретение независимой Церкви, нивелируется предвыборным пиаром на этой теме.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

Телеканал ТСН показал пятиминутный сюжет о «МАГах» Порошенко в Черкасской области, информирует «Провінція» (Черкассы). МАГ — мобильная агитационная группа. Агитаторы за 300 гривен в сутки ездят по глухим деревням и спрашивают у людей об их отношении к вступлению Украины в Европейский союз. Что сделали журналисты. Они, прикидываясь желающими подзаработать на выборах, находят работу через интернет. Встреча с вербовщиками проходит в офисе территориальной организации партии «БПП «Солидарность» (глава — Сергей Кудактин). МАГи едут в отдаленные деревни для сбора подписей за вступление Украины в ЕС. Ежедневное вознаграждение за работу — 300 гривен. МАГов инструктируют, что они волонтеры. Схема запущена в различных регионах Украины. На первом этапе идет сбор данных. МАГи делают вид, что собирают подписи за вступление Украины в ЕС или в НАТО, а то еще куда-то. Параллельно формируются списки избирателей, которые готовы проголосовать на выборах за деньги. На втором этапе каждый человек, попавший в «базу данных», попадает на карандаш штабистам Петра Алексеевича. Если это глухое село, то людям будут звонить перед выборами и предлагать деньги за голос. Городские могут получить специальные «карточки единомышленников». Чем больше «единомышленник» сагитирует людей, тем больше будет его денежное вознаграждение. Технологически эта схема почти безупречна. При условии, что украинская полиция в полном составе «выйдет покурить». Очевидно, что для работы такой сложной и масштабной схемы нужны огромные денежные ресурсы, лояльность местных властей, правоохранительных органов, судов и криминалитета. Томос — оно духовненько. Но деньги «единомышленникам» за голос — надежнее.

Москаль Геннадий reg

Эфирное вещание редакций национальных меньшинств в составе Закарпатского филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины резко уменьшилось, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Так, румынская редакция сократила объем вещания вдвое, причем часть материалов, которые идут в эфир на румынском языке, разрабатывается Черновицкой филиалом, а также телевизионными редакциями соседних уездов Румынии. Вещание венгерской и цыганской редакции Закарпатского филиала длительное время не ведется вообще. «Мало того, что темы для редакций нацменьшинств навязываются из Киева (на что в областную государственную администрацию поступают многочисленные жалобы), в Закарпатском филиале по разным причинам созданы такие условия работы, что журналисты увольняются и уходят, — заявляет закарпатский губернатор Геннадий Москаль. — А сокращение эфирного вещания редакций нацменьшинств противоречит как украинскому законодательству, так и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств». Москаль подготовил обращение в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в котором просит вмешаться в ситуацию с сокращением вещания редакциями нацменьшинств Закарпатского филиала НСТУ и не допустить сужения прав национальных меньшинств.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

Венгры Закарпатья во главе с Василием Брензовичем презентовали пособие о праве обучения на родном языке на Украине и в соседних странах, передает Mukachevo.net (Мукачево). Издание подготовили доктор филологических наук Степан Черничко и кандидат юридических наук Михаил Товт. В 60-страничном пособии содержится информация о законодательном урегулировании обучения на родном языке в исторической ретроспективе в Венгерском королевстве, Чехословацкой Республике и Советском Союзе, а также на Украине времен независимости. Авторы обобщили и систематизировали информацию о законодательном регулировании обучения на родном языке на современном этапе в Словакии, Венгрии и Румынии. Приведены фрагменты законов, регулирующих право на обучение на родном языке в практике государств, в состав которых земли современного Закарпатья входили с 1867 года до провозглашения независимости Украины. Цитируются также законодательные акты суверенной Украины, которыми предоставлялось право представителям национальных меньшинств на обучение на родном языке. Однако в новой редакции «Закона о языке», принятой на Украине 5 сентября 2017 года, по мнению Брензовича «произошла потеря национальными меньшинствами права на получение образования на родном языке». В презентации приняли участие представители румынской общины Украины — Иван Попеску и Аурика Божеску (межрегиональное объединение «Румынское сообщество Украины»).

Jozsef Bikkessy Heinbucher. Венгр с двумя лошадьми (фрагмент). 1816 год

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что мусороперерабатывающий завод, строительство которого в этом году должны начать во Львове, является «экологически необоснованным и хозяйственно нецелесообразным», сообщает Zaxid.net (Львов). В воскресенье, 3 февраля, он встретился с жителями, которые выступают против строительства завода и пообещал, что обратится в министерство экологии и скажет о невозможности его строительства. Синютка пытается заблокировать строительство завода на последнем этапе. Директор львовского коммунального предприятия «Зеленый город» Вадим Ноздря считает эти заявления необоснованными и имеющими исключительно политический характер. На вопрос издания, как обращение губернатора может повлиять на строительство завода, Ноздря ответил: «Это может быть опасный прецедент, когда по политическим соображениям могут быть заторможены процедуры, и орган местного самоуправления может быть лишен возможности реализовывать свои решения на своей территории. Я считаю это очень опасным прецедентом и если он как-то повлияет на строительство завода, тогда не стоит говорить, что мы живем в правовом государстве».

Kremlin.ru, google, cc-by-4.0 Беседа с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Президент

«Для многих наших земляков, особенно из полесских районов, увлекаться соседним государством — это обычное дело, — пишет колумнист «Волинь» (Луцк). — Главный тезис: в Белоруссии порядок. Улицы подметены, дороги отремонтированы, власть работает как одно целое, а Батька лично следит за чиновниками и пугает, чтобы не брали взяток и думали о благе государства. А все остальное как-то остается за кадром. Между тем множество фактов свидетельствует, что и у северного соседа не все так блестяще, как подают некоторые из наших сограждан. Как-то еще до российско-украинской войны пришлось побывать в Белоруссии в составе официальной делегации. Конечно, нам показывали все самое лучшее: передовые хозяйства, агрогорода, объекты социально-культурного быта в райцентрах. На мой вопрос о закупочной цене молока от населения работники одного из крупнейших молочных комплексов в деревне Олтуш Малоритского района ответили, что сырье принимают только от предприятий. Так в селе никто коров не держит? Держат, но мало. А зачем? У предприятия выписывают и молоко, и мясо, и солому, и трактор. Хм, думаю, на Украине труднее. У нас сам должен думать, где продать молоко и мясо, где дешевле трактор нанять. Но если вдруг ты пришелся не по вкусу директору сельхозпредприятия? Тогда ни молока, ни мяса, ни трактора. Ха, это значит, что не так у нас уже плохо. Потому что монополии в селах ни на трактор, ни на комбайн никто не имеет. Молоко же и мясо иногда становится существенным довеском в семейном бюджете, а то и его основой. Но это уже предполагает совершенно иной тип общественного устройства, где основой экономики является негосударственный сектор. Белорусский подход иной — там все должно быть под контролем. Поэтому недаром слагают анекдоты о белорусской собаке, которая несмотря на свою сытую жизнь все же возвращается на Украину: «Еды у Батьки много, но есть одна проблема: там лаять не позволяют».