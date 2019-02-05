Администрация президента Белоруссии и Национальное собрание отказались рассматривать обращение белорусских общественных организаций по факту русофобских заявлений праворадикальной националистической «Партии Белорусского народного фронта» — местных, белорусских необандеровцев, которые официально зарегистрированы в виде партии минюстом республики. Генеральная прокуратура Белоруссии в свою очередь рассмотрела изложенные в обращении факты и не нашла оснований для прокурорского реагирования.

Mininform.gov.by Александр Карлюкевич

Поводом для заявления белорусских НГО стало заявление «праворадикальной русофобской прозападной оппозиционной «Партии БНФ», отрицающей закреплённый в Конституции итог всенародного референдума 1995 года, а также отрицающей правовые основания Союзного государства Белоруссии и России, которое лживо и провокационно трактуется как причина «долгосрочной угрозы». Упомянутая партия в своём заявлении сделала ряд призывов и констатаций, в которых белорусские общественные организации усмотрели признаки экстремизма и русофобии.

Член палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Наумович сообщил: «Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, ее постоянные комиссии не наделена правом давать оценку решениям и действиям правоохранительных органов, других государственных органов и организаций, а также вмешиваться в их деятельность».

Naumovich.house.gov.by Андрей Наумович

Совет Республики сообщил, что законодательные акты «не наделяют его полномочиями по осуществлению контроля за деятельностью политических партий» — об этом проинформировала белорусские НГО замначальника секретариата верхней палаты Нацсобрания Валентина Петруша.

Чиновник президентской администрации Кристина Поболь в своём письме указала на компетенцию Генпрокуратуры при рассмотрении заявления белорусских общественных организаций. В свою очередь в Генпрокуратуре ответ на обращение предоставил соучастник политических репрессий — один из фигурантов уголовного «дела регнумовцев», заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Павел Елисеев.

Согласно ответу Елисеева, в Генпрокуратуре изучили заявление «Партии БНФ» от 12 января 2018 года и пришли к выводу, что нет оснований для прокурорского реагирования. В тексте документа представляет интерес уровень компетенций белорусских прокуроров и их способность понять два совсем не сложных документа — заявление партии и заявление общественных организаций.

Из ответа Генпрокуратуры следует, что как минимум один её представитель на ответственной должности не совсем понимает, что из себя представляет Союзное государство Белоруссии и России, как пишется название этого объединения. Судя по орфографии и пунктуации официального документа Генпрокуратуры, заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан не усвоил нормы русского языка из школьной программы, однако взялся анализировать заявления политической партии и общественных организаций, составлять ответ по факту, получившему широкий общественный резонанс.

Возможно, Генпрокуратура проявила банальный формализм, а не идеологизированность и стремление сохранить в политическом ландшафте «удобную в быту» официальному Минску политическую партию. Елисеев даёт основания для таких предположений, оценивая заявление «Партии БНФ».

«При этом используемые формы и методы доведения информации не свидетельствуют о намерениях создания нездорового негативного имиджа России, как союзного государства, ущемления прав и свобод носителей русского языка на территории Республики Беларусь, — сказано в ответе Генпрокуратуры РБ. — Содержащиеся в тексте выводы не являются категоричными, не содержат безапелляционных призывов к совершению провокационных, экстремистских или иных противоправных действий в отношении граждан Российской Федерации».

Moladzbelarus Символ нынешней БНФ

«Партия БНФ» — одна из 15 политических партий Белоруссии, из числа старейших националистических партий, ведущих свою родословную от «Белорусского народного фронта «Возрождение»— местных необандеровцев. Деятельность этой партии представлена заявлениями по разным поводам, а также нечастыми локальными собраниями нескольких десятков человек. Отсутствие сколь либо заметного участия её членов в реальных политических процессах компенсируется бумаготворчеством и эпатажем, остающимся без внимания широкой публики. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что ему выгодна «такая оппозиция».

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорилось в заявлении «Партии БНФ», которое изучила (?) Генпрокуратура республики в лице Павла Елисеева.

Полный текст заявления партии размещён на её сайте, и каждый вправе самостоятельно ознакомиться с этим документом и сделать выводы. Белорусская общественность в лице шести НГО свои выводы сделала, а власти союзной с Россией постсоветской республики сделали свои выводы, заняв вполне понятную политическую позицию.

Российская общественность заметила и заявление «Партии БНФ», и заявление белорусских общественных организаций, оценила их в контексте давно проводимой властями Белоруссии политики «белорусизации».

Так, следящее за проявлениями русофобии на постсоветском пространстве издание «Бдительность» процитировало председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике, автора аналитической программы «Постскриптум» Алексея Пушкова, который по данному поводу сказал: «Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали «межнациональную вражду» к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

В данном контексте уместно напомнить о принятом в январе решении мининформа Белоруссии разрешить на территории республики трансляцию украинского телеканала UATV, созданного в рамках мер «новой оборонной политики» постмайданного руководства Украины, неоднократно декларировавшего войну с Россией. Война ведётся и в информационном пространстве, где Россия позиционируется как оккупант, источник агрессии и всего плохого во всём мире — на это недвусмысленно указывают материалы, размещённые на сайте телеканала.

Более того, Белоруссия позиционируется как источник угрозы для украинцев и украинского государства, на что с очевидностью указывают материалы со ссылками на главу МИД Украины Павла Климкина и представителя Главного управления разведки МОУ Вадима Скибицкого. Вот такой телеканал власти Белоруссии запускают в республиканский эфир, нисколько не заботясь о своей репутации как в глазах белорусской общественности, так и политической элиты пока ещё союзной Российской Федерации.

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Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич, выполняя поручение руководителя республики и обосновывая разрешение вещания украинского телеканала, сослался на мнение «экспертов». Среди них — тот же Павел Елисеев, а также другие соучастники политических репрессий, прославившиеся преследованием так называемых пророссийских журналистов и в целом свободомыслящих людей в Белоруссии.

Mininform.gov.by Александр Карлюкевич

Будучи некомпетентными как эксперты, они считают себя экспертами на основании постановления совмина Белоруссии и сами же на себя ссылаются при принятии решений — кого на нары отправить, а кого оградить от уголовного преследования.

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Сложилась интересная ситуация: руководство Белоруссии не видит русофобии на своей территории и видит экстремизм на территории России (примером тому — «дело регнумовцев»). Представители формально союзной республики жалуются на Россию в США и ЕС, выставляя себя обиженными и обделёнными (примером тому — кулуарные встречи чиновников МИД РБ).

Регнумовцы, подвергшиеся преследованиям в Белоруссии: Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Когда от официального Минска ждут поведения как союзника — он прячется в кусты и в лучшем случае заявляет о нейтралитете. Когда в Белоруссии и государственные, и негосударственные СМИ демонизируют Россию и позиционируют её как источник всяческого неблагополучия — этого преподносится как вклад в союзное строительство и даже как объективная журналистика (примером тому — деятельность Белтелерадиокомпании и газет вроде «Новы час»).

Возникает интересный вопрос: в созданной ситуации на какую реакцию Москвы рассчитывают защитники белорусской необандеровщины?

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