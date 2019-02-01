



Пресс-служба президента России

Когда министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом в Ереване не исключил встречу с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Мюнхене на конференции по безопасности, стало казаться, что переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжает сохранять свою динамику.

«Я буду в Мюнхене, там будет и Мамедъяров. Наши встречи в Париже и Давосе были весьма существенны, — говорил Мнацаканян. — На базе этих встреч мы ведем обсуждения с посредниками. Ничего не исключено. Сроки и другие вопросы пытаемся согласовать, после этого общественность будет проинформирована». Что касается возможности очередной неофициальной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, то Мнацаканян отметил, что «не может ручаться, будет премьер в Мюнхене или нет». Напомним, что предыдущая встреча Мнацаканян — Мамедъяров состоялась в январе в Париже. Она вызвала позитивную оценку со стороны переговорщиков и посредников Минской группы ОБСЕ. Тем более что тогда же была анонсирована очередная (пятая) встреча глава МИД Азербайджана и Армении в ближайший месяц, то есть в феврале.

Mfa.am Зограб Мнацаканян вместе с армянскими военными

Но Баку отреагировал на сообщение Мнацаканяна не так, как ожидалось. Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что «дата и место очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении пока не определены». Допустим, но это технический вопрос. А вот когда она отметила, что «азербайджанская сторона поддерживает переговоры не ради переговоров, а их нацеленность на заметные результаты, это наша принципиальная позиция», появилось ощущение, что в переговорном «закулисье» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта появились какие-то проблемы. Вопрос в том, на каком этапе и можно ли это считать проявлением недовольства Баку тем, что некие предварительные договоренности во время встречи Пашиняна с Алиевым в Давосе не получили своего продолжения.

Сработал внешний фактор? Не исключено. Известно, что накануне встречи двух лидеров на швейцарском курорте с армянским премьером связывался по телефону помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. О чем они говорили, неизвестно. Сам Пашинян категорически заявил, что тема Нагорного Карабаха не затрагивалась, что выглядит странно. Затем уже в Ереване он подчеркнул, что «в карабахском вопросе мы не будем обсуждать мир в обмен на возвращение территорий» (или возвращение территорий в обмен на статус Нагорного Карабаха — С.Т.). Баку отреагировал резко. Абдуллаева отчеканила:

«Трудно понять логику господина Пашиняна, потому что краеугольным камнем переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод вооруженных сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана. Этого требуют 4 известные резолюции Совета Безопасности ООН и практически все документы, принятые международными организациями по поводу урегулирования конфликта».

То есть спикер МИД Азербайджана обозначила, что все переговоры между Баку и Ереваном по урегулированию конфликта велись только в одном русле — возвращения территорий — и ни о чем другом. Что подводит нас к выводу: Пашинян принимал такую повестку. Теперь же азербайджанская дипломатия ставит вопрос ребром: «Следует ли рассматривать подобную позицию господина Пашиняна как его отказ от переговоров?». Комментируя ситуацию, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров считает, что «нужно ставить знак «стоп» на любых попытках возобновления переговоров». Любопытно, что именно в этот момент Болтон связался по телефону уже с Алиевым. Было сообщено, что стороны «говорили о двусторонних, региональных проблемах и поддержке со стороны США мирного урегулирования карабахского конфликта».

Foreign and Commonwealth Office Эльмар Мамедъяров

Многие эксперты — и мы с ними согласны — не считают, что звонки американского чиновника в Баку и Ереван являются случайностью. Правда, ясности, на чьей стороне играет Вашингтон, пока нет. Болтон, сообщая о разговоре с Пашиняном, вроде бы обошел карабахскую проблему стороной, в то время как с Алиевым ее упомянул. Создается впечатление, что США проводят одностороннее обсуждение карабахского вопроса с Азербайджаном. Однако это лишь один из сюжетов интриги. Вторую обозначил бывший руководитель секретариата президента Азербайджана Эльдар Намазов в интервью бакинскому порталу Axar.az. Он считает, что «репутация новой власти в Армении как прозападной создает уникальную ситуацию, открывает «окно возможностей», чем должен воспользоваться Азербайджан». В чем же уникальность?

Primeminister.am Во время саммита в Душанбе

Оказывается в том, что «Россия приступила к сближению и стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном» на фоне «серьезных проблем в российско-армянских отношениях», когда в Ереване «основные государственные посты заняли прозападные политики — люди, которые годами выступали против России, организовывали антироссийские митинги». Поэтому, по мнению Намазова, «национальные интересы России диктуют необходимость изменения существующего положения в карабахском вопросе» и такие «трансформации приведут к возврату Азербайджану либо всех оккупированных земель, либо большей их части». Но, по Намазову, «окно возможностей» скоро может быть захлопнуто «в случае новой смены власти в Армении, прихода к власти в Ереване пророссийских сил». Из чего следует любопытный вывод: «прозападный» Пашинян готов «сдать» регионы, но ему может в этом «помешать Россия». Согласно другой, циркулирующей уже в Ереване, версии, Россия, наоборот, «толкает Пашиняна к сдаче районов».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Нагорный Карабах

Но все точки над i расставил не Болтон, а заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, совершивший визит в Ереван и проведший переговоры с Мнацаканяном, вернув ситуацию в прежнюю колею. В армянской столице в ходе брифинга Карасин выступил со своеобразными антитезисами. Прежде всего он подчеркнул, что «встречи представителей Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию должны иметь должную подготовку для гарантии их результативности и субстантивности», что воспринимается как намек на то, что сценарии предыдущих переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении даже при посредничестве Минской группы были недостаточно проработаны. Это должно быть сделано потому, по словам Карасина, что «предстоят новые встречи, в том числе глав государств и глав дипведомств двух стран».

При этом «все страны-сопредседатели МГ ОБСЕ солидарны в том, что силовые сценарии разрешения карабахской проблемы должны быть исключены». Карасин также специально акцентировал внимание на «установлении предсказуемой международной обстановки вокруг проблемы Нагорного Карабаха». Наконец, говоря о перспективах и сроках урегулирования конфликта, он призвал всех «быть реалистами и полагаться на здравый смысл и на переговоры, которые прежде всего касаются руководства Армении и Азербайджана и ведутся при помощи международного сообщества, в первую очередь тройки сопредседателей», что «в 2019 году в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет зафиксирован существенный прогресс», хотя «по-прежнему не решена проблема Нагорного Карабаха». Вот почему складывается еще одно ощущение: Баку и новые власти Армении прошли по «очень чувствительному переговорному кругу» и уперлись в старые ворота.

Сам же Пашинян в Кельне на встрече с представителями местной армянской общины, отвечая на вопрос о возможных компромиссах в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил: «Кто сказал, что мы являемся основным субъектом вопроса? Почему никто не спрашивает Азербайджан, готовы ли они к компромиссам? И поэтому я неоднократно публично заявлял, что мы не ответим на этот вопрос, пока Азербайджан не ответит на него». И далее: «Однажды я пригласил Мнацаканяна и спросил, может ли быть, что на нас оказывается давление, но мы не догадываемся об этом? Потому что создается впечатление, что мы — самые неосведомленные люди в Армении по карабахской проблеме».

А может, так оно и есть?