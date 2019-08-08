Правительство Грузии опять берется за реформу сферы образования и намеревается дореформировать то, что не успели переделать его предшественники. А таких попыток было предпринято немало, правда, на уровне образования населения это сказалось мало.

summa Глобус

Вначале отменили выпускные экзамены в школах, а с целью борьбы с коррупцией при выдаче школьных аттестатов и приеме в вузы аннулировали экзаменационные центры в самих вузах и создали Единый национальный центр оценок и экзаменов. Именно здесь проходили и проходят «единые национальные экзамены», аналог российских ЕГЭ, только со своими особенностями.

Пересмотрели и правила приема в высшие учебные заведения, введя вместе с тремя основными профильными предметами и обязательный экзамен по так называемым «общим навыкам», точнее, по логике. От сдачи этого экзамена зависело и то, получит будущий студент грант (государственное финансирование) или нет.

Так как в школах этот предмет преподавался очень поверхностно в рамках программы по математике, родителям приходилось нанимать для своих детей репетиторов, которые накачивали абитуриентов различными способами решения тех или иных логических задач. И делали это за солидные деньги.

Но для поступления в вуз нанимать репетиторов приходилось и по остальным, профильным, предметам, так как обычно на уроках в школах ученики необходимых для сдачи единых национальных экзаменов знаний не получали.

Так продолжалось до 2010 года, до тех пор, пока по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили в школы не вернули аттестационные выпускные экзамены. И не просто вернули, а сделали их двухэтапными. На первом этапе, в 11-м классе, грузинские школьники сдавали 4 из восьми обязательных аттестационных экзаменов — по географии, биологии, физике и химии, а в 12-м классе получали аттестат после успешной сдачи экзаменов по грузинскому языку, иностранному языку (этот предмет сдавался на выбор, и выпускники грузинских школ могли сдавать либо английский (французский, немецкий и т. д.), либо русский), математике и истории. Затем, по следам массовой компьютеризации школ, были введены так называемые САТ-экзамены, экзамены в форме тестов на компьютере.

Саакашвили вах

Протест в грузинском обществе в свое время вызвало и введение в школах обязательного 12-го класса, так как этот последний год выпускники обычно занятия не посещали либо посещали изредка, в зависимости от важности для них того или иного предмета, и весь год уделяли подготовке у репетиторов к аттестационным и единым национальным экзаменам. Родители недоумевали, зачем их детям лишний год в школе, который ничего, кроме траты времени, им не дает. Обещания отменить 12-й класс звучали еще при правлении Саакашвили, затем к ним неоднократно возвращалось правительство «Грузинской мечты», но на кардинальные меры ни те ни другие так и не решились.

Очень инициативным в свое время оказался бывший министр образования «Грузинской мечты» Александр Джеджелава, особенно запомнившийся грузинской общественности своей борьбой с грузинскими народными сказками, требуя изъятия их из программ обучения родному языку.

Очередные реформы системы образования поставило перед собой и правительство премьера Мамуки Бахтадзе. Приоритеты этой реформы были представлены на презентации проекта в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.

NATO North Atlantic Treaty Organization Мамука Бахтадзе

Нынешнее правительство собирается в очередной раз отменить введенные Саакашвили аттестационные экзамены в школах, но делать это будет постепенно, в два этапа. В 2018—2019 учебном году не будут проведены аттестационные экзамены в 11-м классе, а в 2019—2020 году отменят и четыре выпускных экзамена для 12-классников.

Поэтапные изменения планируются и в единых национальных экзаменах. В 2018—2019 учебном году сами правила сдачи ЕНЭ не изменятся, но будет отменено правило, согласно которому абитуриент, срезавшийся или не явившийся на экзамен, терял право на получение гранта. А с будущего учебного года абитуриенты в рамках ЕНЭ будут сдавать уже не 4 экзамена, а 3, так как именно с 2019—2020 учебного года будет отменен экзамен по общим навыкам (логике). Изменения произойдут и в списке трех основных экзаменов. Два из них останутся обязательными для всех — экзамены по грузинскому и иностранному языкам. А что касается третьего обязательного предмета, абитуриентам придется выбирать один из двух в зависимости от выбранного ими факультета — математику для поступающих на технические специальности и историю для поступающих на гуманитарные направления. Раньше у гуманитариев было право выбора и они могли вместо истории сдавать экзамен по географии либо по обществознанию, именуемому в Грузии «Гражданским образованием».

Еще одно новшество, которое собирается ввести министерство образования, касается обязательного базового образования. Раньше аттестат о таком неполном, но базовом образовании выдавался выпускникам 9-го класса, но в рамках реформы система базового образования будет увеличена до 10 классов.

Это пока лишь проект и предложение, которое министерство образования до претворения в жизнь планирует обсудить вместе с вузами и школами, но инициатива уже вызвала резкий протест в грузинском обществе. Особенно у педагогических коллективов школ, которые сочли отмену аттестационных экзаменов шагом назад, а изъятие из списка ЕНЭ той же географии — дискриминацией в отношении конкретного предмета и его специалистов.

Педагоги, большая часть которых подрабатывает еще и в качестве репетиторов, в результате такой реформы останутся без дополнительного дохода. Особенно это касается репетиторов по географии и логике.

summa Глобус

В протесте педагогов есть и своя правда: некоторые так называемые «необязательные» предметы совершенно утратят свою актуальность, в том числе и география, знания в которой у многих нынешних выпускников школ на достаточно низком уровне. Противники реформы опасаются, что ее следствием станет окончательный развал системы образования и все будет сведено к покупке родителями дипломов своим детям.

«Уважаемый господин министр образования и всего остального, давайте уж совсем отменим школу. Зачем мучить детей? Прямо с рождения раздадим им дипломы, и все наладится, и все успокоятся», — примерно так обратилась к авторам нынешней реформы одна из преподавательниц школы, которая, в отличие от педагогов по географии, без дела не останется, так как учит детей грузинскому языку. Пока еще необходимому и обязательному для поступления в вузы предмету.

Правительство же считает, что таким путем сумеет окончательно расправиться с коррупцией в системе образования. Эти же цели преследовало и правительство Саакашвили. В школах в период его правления была введена целая система слежки за педагогами, чтобы те после уроков ненароком не собирали детей у себя для дополнительных занятий и не брали за это деньги. Конечно, искоренить систему и Саакашвили с его строгим и жестким режимом не удалось, потому что родители все равно нанимали педагогов и абитуриенты готовились и продолжают готовиться к поступлению в вузы с помощью традиционных репетиторов.