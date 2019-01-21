Прошедшая неделя в Татарии была наполнена событиями с экономическим уклоном, при этом не только со знаком плюс. Роскосмос всё-таки расторг государственный контракт почти на 39 млрд рублей, заключённый осенью 2018 года с фирмой республиканского депутата Равиля Зиганшина — ООО «ПСО «Казань». Отлучение компании от космических денег прокомментировал по итогам совещания заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, заявив, что «по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается», учитывая «тяжёлое финансовое положение». Правда, он не уточнил, чьё именно положение имеется ввиду. Уж не ПСО «Казань» ли, которое осенью попыталась обанкротить за долги почти на 2 млрд рублей налоговая служба, но дело кончилось мировым соглашением? Борисов также добавил, что по второму стартовому комплексу космодрома «Восточный», который уже не построит фирма из Татарии, «практически полгода потеряно» и к первоначальному сроку «никто сегодня не способен построить», поэтому не надо «питать иллюзий».

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль и мечеть Кул-Шариф

"Безусловно, эта чехарда с выбором основного подрядчика и пробуксовка на старте работ привели объективно к тому, что сегодня срок скорректирован и стоит за 2021 годом, но не позднее 2023-го. Иначе у нас происходит рассинхронизация с опытно-конструкторскими работами. Ракета будет создана, пускать неоткуда будет. Это же тоже полная бесхозяйственность. То есть за 2023 год нам уходить нельзя», — добавил Борисов, чьё заявление для многих в Татарии стало неожиданностью.

К слову, в 2017 году поговаривали, что глава Татарии Рустам Минниханов поручился за подрядчика, но официально эти сведения не комментировались.

Тем временем в думе Казани на два вакантных мандата стало больше — досрочно свои полномочия сложили сын гендиректора АО «Концерн радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростехнологии» Николая Колесова — директор группы компаний «Кан Авто» Александр Колесов и коммерческий директор «Казанской Ривьеры» Елена Войтко, пару лет назад выступившая против исполнения Казанью требований ЮНЕСКО, которые обязывали убрать рекламу с крыш центра города.

После сдачи мандатов в казанских СМИ стали фигурировать слухи, что оба депутата попробуют свои силы на предстоящих выборах в Госсовет Татарии, которые пройдут осенью 2019 года, и «теперь в Госсовет придет новое поколение людей». Бывшие народные избранники, однако, опровергли слухи, заявив, что причина сложения полномочий — в большой загруженности по основной работе.

Данные разговоры активизировали слухи о том, что в предстоящих выборах не будет участвовать нынешний спикер Госсовета 71-летний Фарид Мухаметшин, а главным фаворитом гонки станет нынешний министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов. Помимо нынешнего вице-спикера Юрия Камалтынова в числе возможных претендентов на главное кресло Госсовета называют Ильдара Халикова — бывшего премьер-министра Татарии, ушедшего с поста на фоне банковского кризиса и проблем у «Татфондбанка», где к тому моменту доля республики превышала 40%.

Тема банковского кризиса на прошлой неделе поднималась не только в связи с Халиковым. Нынешний глава правительства Татарии Алексей Песошин встретился с инициативной группой вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ООО «ИК «ТФБ Финанс». Последнее — «дочка» ТФБ, куда под соусом заключения договоров доверительного управления «ушли» деньги вкладчиков банка. На встрече Песошин заявил, что главой республики «поставлена задача — охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк»», а также добавил, что принято решение — обеспечить «выплаты в размере 500 тысяч рублей лицам, чьи требования превышают 500 тысяч рублей, а также вкладчикам ООО «ИК «ТФБ Финанс», которые до 16 ноября 2018 года обратились в суд и получили решение суда». На эти цели потребуется около 2 млрд рублей. Но если власти ждали аплодисментов от пострадавших вкладчиков, то не дождались, потому что 2 млрд рублей — это капля в море долгов ТФБ, которые уже превышают 166 млрд рублей.

Лидер «Союза кредиторов банков-банкротов» Елена Косоурова, отстаивающая интересы физлиц, после встречи в комментариях СМИ отметила, что до последнего надеялась, что «погорельцам» предложат более приемлемый вариант решения их проблемы.

«Они, наверное, думали, что мы будем аплодировать перед камерами», — едко заметила она.

Не очень доволен предложенным решением и активист «Союз пострадавших клиентов» банков, представлявший на встрече интересы юрлиц, Тимур Джабаров, отметивший, что «для многих юрлиц эта сумма — капля в море, она не решит их проблем». Джабаров добавил, что премьер-министр РТ от ответа о других выплатах «фактически ушел, сказав, что надо сначала провести эти выплаты, а там снова соберемся и будем решать, что делать дальше». Власти понадеялись снять социальное напряжение этой встречей, но эффекта не достигли, ведь главную претензию бывших клиентов «лопнувших банков» — вывод высоколиквидных активов, который случился в преддверии ввода временной администрации, — так и не рассмотрели.

Не прошло и месяца после скандала с главой исполкома Чистополя, который попался на взятке, чего он сам не опровергал, как фигурантом уголовного дела стал глава исполкома Болгара, известного тем, что именно в этом городе — наследнике древнего города Булгар — находится объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Алексей Тюленев подозревается в превышении служебных полномочий. Следствие считает, что он оформлял знакомым денежные компенсации за наспех приватизированные квартиры в заведомо аварийных домах, которые уже к моменту заключения договоров соцнайма были определены под снос. Казанские СМИ отмечают, что «задержанный — представитель чиновничьей династии и глава русской общины в Спасском районе». Тюленев занимает свой пост с октября 2015 года.

Скандальную находку обнаружил житель Казани на одной из придомовых свалок. Рядом с мусорным баком, заткнутыми в забор, стояли два портрета, на которых, судя по данным, были изображены ветераны Великой Отечественной войны. Сами портреты были оформлены в стиле тех, что ежегодно несут в «Бессмертном полку». Горожане шокированы ситуацией — «знали бы наши павшие деды, что стало со страной, за которую они не щадили своих жизней». А власти, несмотря на то, что ситуация попала в федеральную медиаповестку, отмолчались.

В сфере экономики на прошлой неделе важным событием стало участие главы Татарии во Всемирном экономическом форуме в Давосе в составе российской делегации, которую возглавлял министр экономичного развития России Максим Орешкин. На полях форума Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Ерболатом Досаевым, в рамках встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и укрепление торгово-экономических связей. Помимо этого, он провел ряд переговоров с представителями зарубежных компаний, в их числе — директор по международным рынкам компании Royal Philips Хенк де Йонг, с которым обсуждались вопросы развития сотрудничества в области медицины, а также перспективы совместных проектов, в том числе в области создания кластера ядерной медицины на территории республики. Состоялась встреча с руководство агрокомпании United Phosphorus, на которой участники обсудили возможное сотрудничество в сфере производства удобрений.

На сессии «Сохранение конкурентоспособности России» Рустаму Минниханову дали слово. Он отметил, что нынешние экономические санкции имеют негативный эффект для обеих сторон. Отвечая на вопрос модератора о том, как складываются отношения с иностранными компаниями, глава Татарии отметил, что «сохранили все наши отношения и с американскими, и с европейскими компаниями» и в регионе есть много международных компаний, добавив, что «за все время наших политических разногласий ни одна компания из Татарстана не ушла», а, наоборот, приходят новые. Минниханов также отметил, что «есть некий такой мусульманский фактор»: «Скажем, я мусульманин — и это открывает очень много дверей в арабском мире, в Средней Азии. У нас прекрасные отношения со всеми. Допустим, Турция сегодня — это один из главных наших инвесторов. 10 крупных заводов было построено за последние 7−8 лет. Президент РФ Владимир Путин определил меня координатором стратегической группы («Исламский мир», — прим. ред.), и мы эти моменты тоже стараемся использовать. Когда говорят: «Куда мы пойдем, если нас там не совсем ждут?» — я отвечаю: «Мы найдем другую дверь, войдем там, где нас ждут»».

По следам Чечни, где по иску прокуратуры была признана безнадёжной к взысканию задолженность населения за газ в объёме 9 млрд рублей, в Татарии прокурора просят изучить эту практику, а депутат думы Казани Алексей Серов (фракция КПРФ) пошёл ещё дальше, предложив списать долги жителей в целом за услуги ЖКХ.

Стало известно, что первый участок высокоскоростной магистрали Москва — Казань (до Нижнего Новгорода) все же решили строить. Неофициально сообщается, что целесообразность этого подтверждена на совещании у вице-премьера Максима Акимова, осталось найти 200 млрд рублей на проект.

Тем временем Казань с рабочим визитом посетила вице-премьер России Татьяна Голикова и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. С последним власти Татарии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду совместных проектов. В том числе — по вопросам подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в Казани. А Татьяна Голикова проинспектировала ход подготовки Казани к мировому чемпионату, который пройдёт в августе.

В преддверии Всероссийского митинга против мусорной мафии, на который планируют выйти и экоактивисты города, выступающие за раздельный сбор мусора и против строительства мусоросжигательного завода, власти Казани усилили социальный накал. Активисты не смогли попасть на заседание городской думы под председательством мэра Ильсура Метшина, одним из вопросов повестки которого как раз числилось обращение с твердыми коммунальными отходами в Казани, хотя ещё накануне по телефону им обещали, что и место найдётся, и вопросы задать можно будет.

«В результате мы слушали выступление по громкой связи стационарного телефона. Для трёх человек не нашлось в зале мест. Отчёты были прочитаны очень быстро. Замглавы исполкома по вопросам ЖКХ Гиниятуллин И. А. отчитался о своей гениальной работе по внедрению раздельного сбора мусора в Авиастроительном районе. По факту на сегодняшний день система не работает, а платить мы должны. Оставили свои вопросы в письменном виде, ждать ответ в течение 30 дней. Но такими ответами завалены мы все уже по горло, в виде отписок. Власть не желает с нами вести открытый диалог!» — заявили по итогам этого визита во властные коридоры представители экоактива.

Мэрии Казани на прошедшей неделе пришлось объясняться с общественностью за аренду дорогостоящего автомобиля — Porsche Cayenne в комплектации турбо. Общественность интересовало, для кого же арендуется столько мощный и дорогостоящий автомобиль. Оказалось, что «потребность в данном автомобиле возникла в связи с тем, что город Казань принимает большое количество официальных делегаций из различных стран мира». В пресс-службе исполкома заявили, что «высокие гости приезжают в столицу Татарстана как на рабочие встречи, так и на мероприятия международного уровня, которые в большом количестве проходят в городе», а «данный автомобиль необходим именно для таких поездок, а не ежедневных выездов сотрудников исполкома». Размер же арендного платежа в 30 тыс. рублей вместо рыночных 400 тыс. в исполкоме объяснили тем, что участник тендера сам предложил оказать услугу за такую сумму.

Зиганшина отлучили от «космических денег»

Несмотря на то, что ещё в декабре 2018 года стали ходить слухи о возможной смене генподрядчика на проект стартового комплекса для пуска ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара-А5», официальное объявление о расторжении контракта с ООО «ПСО «Казань» — фирмой, принадлежащей депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, — стало неожиданным для многих в регионе. Дело в том, что в 2017 году ходили активные слухи, что за подрядчика, с которым спустя год после этого подписали контракт почти на 39 млрд рублей, поручился лично Рустам Минниханов.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что Рустам Минниханов «дал личные гарантии в отношении компаний из республики, которые будут задействованы в строительстве космодрома «Восточный»» по итогам встречи, в которой участвовал вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минстроя Михаил Мень и сам Минниханов.

«Правительство было вынуждено согласиться на предложение Роскосмоса, но с условием: Рустам Минниханов должен был дать личное поручительство за «Казань», — сообщало издание, ссылаясь на неофициальные источники.

Официально сведения не подтверждались, а спустя год — осенью 2018 года — контракт с фирмой из Татарии на сумму 38,7 млрд был подписан. Тогда же сообщалось, что данный подрядчик, известный своим участием в стройках Универсиады-2013 в Казани, стадионах к чемпионату мира по футболу-2018 в Самаре и Саранске, должен завершить работы до конца 2022 года. И вот в конце ноября 2018 года УФНС по Татарии обращается в суд с иском на сумму почти 2 млрд рублей, в котором требует признать ПСО «Казань» банкротом. Дело завершилось мировым соглашением, подписанным в конце декабря 2018 года. По нему сам Зиганшин, его зять, дочь и фирмы, принадлежащие всем троим, поручились, что ООО «ПСО «Казань» за 12 месяцев погасит задолженность.

Долги

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Казалось бы, вопрос решён и ничего контракту не угрожает, но тут как гром среди ясного неба — слухи, что в январе сотрудничество будет пересмотрено, а потом и заявление зампредседателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова.

«Контракт с ПСО «Казань» был заключён буквально в сентябре прошлого года. И с учётом того, что тяжёлое финансовое положение сегодня, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается. Вот вам и ответ. Значит, практически полгода потеряно. Первоначальный срок стоял — 2021 год. Не будем питать иллюзий, к 2021 году никто сегодня не способен построить. Безусловно, эта чехарда с выбором основного подрядчика и пробуксовка на старте работ привели объективно к тому, что сегодня срок скорректирован и стоит за 2021 годом, но не позднее 2023-го. Иначе у нас происходит рассинхронизация с опытно-конструкторскими работами. Ракета будет создана, пускать неоткуда будет. Это же тоже полная бесхозяйственность. То есть за 2023 год нам уходить нельзя», — заявил Борисов по итогам совещания.

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Эксперты, комментируя казанским СМИ данную ситуацию, отмечают, что им, кажется, что «ПСО «Казань» несколько разбрасывается, берет очень много объектов».

"Я, конечно, судить об этом без полной информации не могу. Но, мне кажется, ПСО «Казань» несколько разбрасывается, берет очень много объектов. Держать все под контролем и соблюдать качество строительства в этой ситуации довольно сложно. Для этого надо иметь такой квалифицированный и очень большой инженерный корпус, чтобы все это контролировать. Вполне возможно, что поэтому такие ситуации с ними и случаются. Они берутся за слишком многое одновременно и не в состоянии все это компетентно, квалифицированно контролировать», — цитирует мнение завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александра Дембича издание «Реальное время».

Мандаты сдали досрочно

На прошедшей сессии думы Казани сразу два депутата сложили свои полномочия до истечения срока. Это Александр Колесов и Елена Войтко.

Коммерческий директор гостинично-ресторанного комплекса «Казанская ривьера» Елена Войтко получила депутатский мандат летом 2017 года в порядке очередности, как кандидат на выборах 2015 года по списку «Единой России», после того как номер один — Рустам Нигматуллин перешёл из вице-мэров Казани на пост первого вице-премьера республики. Войтко известна тем, что в 2016 году выступила против исполнения Казанью требований ЮНЕСКО, которые предполагают исчезновение рекламы с крыш центра города. Депутатом она тогда ещё не была, а вот бизнесменом уже являлась.

«Она заявила, что вывески «являются одним из основных инструментов продаж», а их исчезновение приведет к ухудшению инвестиционного климата. Однако возмущение Войтко не нашло поддержки у главы РТ Рустама Минниханова, который заявил, что необходимо искать «приемлемое» для всех решение», — пишет издание InKazan.

Kzn.ru Елена Войтко

Проработав в думе около 1,5 лет, Войтко решила сложить полномочия досрочно. Этому же примеру последовал и сын генерального директора АО «Концерн радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростехнологии» Николая Колесова, с 2006 года занимающий пост президента группы компаний «Как Авто», Александр Колесов, который на свой первый срок у Казгордуму пришёл ещё в 2010 году.

«Депутат систематически не посещал ежегодные отчеты, несмотря на то, что это вызывало критику Метшина. В 2016 году он резко высказался о тех, кто пропускает встречи с населением», — отметило издание.

Как только два народных избранника сдали мандаты, стали ходить слухи, что они попробуют свои силы на предстоящих выборах в Госсовет Татарии, которые пройдут осенью 2019 года, и «теперь в Госсовет придет новое поколение людей». Но оба депутата опровергли эти сведения. Войтко сослалась на развитие «проектов в рамках основной профессиональной деятельности и необходимости вести бизнес в разных городах», а пресс-служба единоросса Колесова заявила, что причиной его ухода с депутатского поста стала «большая загруженность на работе и реализация новых проектов за пределами Казани». В 2018 году он, помимо имеющихся должностей, стал генеральным директором ОАО «Завод Элекон».

Напомним, на выборах в 2015 году состав Казанской городской думы обновился более чем на 60%. Из 50 депутатов из прошлого созыва остались лишь 18 человек, в том числе и Александр Колесов.

Данные разговоры активизировали слухи о том, что в предстоящих выборах не будет участвовать нынешний спикер Госсовета 71-летний Фарид Мухаметшин, а главным фаворитом гонки станет нынешний министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов. Помимо нынешнего вице-спикера Юрия Камалтынова в число возможных претендентов на главное кресло Госсовета называют Ильдара Халикова — бывшего премьер-министра Татарии, ушедшего с поста на фоне банковского кризиса и проблем у «Татфондбанка», где к тому моменту доля республики превышала 40%.

«По нашей информации, принято решение об уходе Фарида Мухаметшина из Госсовета после выборов 2019 года. Главный фаворит в гонке за кресло спикера регионального парламента — Марат Ахметов, нынешний министр сельского хозяйства РТ. В 2016 году Ахметов был одним из лидеров регионального списка «ЕдРа». О его вице-спикерстве в Госдуме 7-го созыва в Татарстане говорили как о свершившемся факте. Однако после выборов все поменялось. Новый глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин не дал Татарстану ни одного значимого поста в Госдуме, — пишет издание InKazan в своей группе в соцсетях. — Ахметов отказался от мандата депутата Госдумы и остался министром сельского хозяйства в РТ. Спустя 3 года Ахметов рассчитывает еще раз попробовать уйти в законодательную власть. Кроме него, возможные кандидаты на должность спикера регионального парламента — нынешний вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов и бывший премьер Татарстана Ильдар Халиков».

Данное издание далеко не первое, кто говорит о возможном уходе Мухаметшина и замене его на Марата Ахметова или Ильдара Халикова.

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«Лопнувший» банк

Власти не дождались аплодисментов от вкладчиков «Татфондбанка», а встреча с премьер-министром Татарии Алексеем Песошиным, состоявшаяся на прошедшей неделе, оставила без ответов множество вопросов, в том числе и главный из них — о высоколиквидных активах, что выводились в преддверии банкротства, и о которых вкладчики рассказывают в многочисленных обращениях в прокуратуру.

Prav.tatarstan.ru Встреча Премьер-министра РТ Алексея Песошина с вкладчиками

Встреча Песошина с инициативной группой вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ООО «ИК «ТФБ Финанс» — «дочкой» ТФБ, куда под соусом заключения договоров доверительного управления «ушли» деньги вкладчиков банка, прошла 24 января. Глава республиканского правительства напомнил, что созданный для помощи вкладчикам фонд оказывает помощь всем юридическим и физическим лицам, находящимся в реестре кредиторов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» с требованиями, которые не превышают 500 тыс. рублей, а также льготным категориям граждан. Он добавил, что «Рустамом Миннихановым поставлена задача — охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк»».

Песошин также уточнил, что принято решение — обеспечить выплаты в размере 500 тысяч рублей лицам, чьи требования превышают 500 тысяч рублей, а также вкладчикам ООО «ИК «ТФБ Финанс», которые до 16 ноября 2018 года обратились в суд и получили решение суда. На поддержку указанных групп потребуется не менее 2 млрд рублей. Фонд должен будет заключить 4 тыс. договоров переуступки с пострадавшими, чьи долги он выплатит.

Напомним, на начало декабря 2018 года ТФБ, обанкроченный в апреле 2017 года, задолжал свыше 18 тыс. кредиторов более 166 млрд рублей, и фактически 2 млрд рублей — это капля в море. О чём Песошину на встрече и сообщили представители групп активистов. Лидер «Союза кредиторов банков-банкротов» Елена Косоурова, отстаивающая интересы физлиц, после встречи в комментариях СМИ отметила, что до последнего надеялась, что «погорельцам» предложат более приемлемый вариант решения их проблемы.

«Они, наверное, думали, что мы будем аплодировать перед камерами», — цитирует её издание «Бизнес-онлайн».

Не очень доволен предложенным решением и активист «Союз пострадавших клиентов» банков, представлявший на встрече интересы юрлиц, Тимур Джабаров.

«Я сказал Песошину, что для многих юрлиц эта сумма — капля в море, она не решит их проблем. Спросил, будут ли другие выплаты. От ответа он фактически ушел, сказав, что надо сначала провести эти выплаты, а там снова соберемся и будем решать, что делать дальше», — отметил Джабаров изданию.

В завершение встречи один из активистов недоуменно заметил Песошину: «Вы думаете, этой встречей вы снимете социальное напряжение?«

На что тот парировал: «А разве мы не для этого собираемся?«

Уголовное дело в Болгаре

Не успели в Татарии оправиться от скандала с главой исполкома Чистополя Александром Заиконниковым, помещённым под домашний арест как фигурант уголовного дела о взятке в 880 тыс. рублей, как новое уголовное дело — и снова глава исполкома в подозреваемых. В этот раз — города Болгара, чьё название до этого было на слуху отнюдь не в скандальном контексте.

Городское поселение Болгар находится на месте древнего города Булгар, а Болгарский историко-археологический комплекс вот уже пятый год является частью списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. На проведение реставрационных работ в Болгаре ежегодно выделяются крупные суммы, а с 2010 года главой попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», занимающейся возрождением в том числе и памятника федерального значения древнего города Болгар, является является первый глава Татарии, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

Kremlin.ru Белая мечеть. Болгар

24 января СУ СК РФ по Татарии сообщило, что «возбуждено уголовное дело в отношении руководителя исполнительного комитета города Болгара Спасского района 41-летнего Алексея Тюленева» по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»).

«По версии следствия, в июле 2015 года, Тюленев зная, что дом № 77 по улице Ленина города Болгара признан аварийным и подлежащим сносу, незаконно заключил договор социального найма жилого помещения на одну из квартир со своими знакомыми. На основании вышеуказанного договора они приватизировали квартиру, а в дальнейшем, при изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, незаконно получили компенсацию в сумме более 187 тыс. рублей. Кроме того, в феврале 2012 года, при аналогичных обстоятельствах подозреваемым был заключен договор с другой своей знакомой проживавшей в аварийном доме № 94 на той же улице. При этом женщина получила компенсацию в сумме более 300 тыс. рублей», — отмечалось в официальном сообщении и уточнялось, что вопрос избрания меры пресечения ещё не решён, а в исполкоме была сделана выемка документов.

Казанские СМИ отметили, что «задержанный — представитель чиновничьей династии и глава русской общины в Спасском районе».

"О задержанном известно немного. За плечами у 41-летнего Тюленева — внушительный опыт муниципальной службы. Он выдвигался в 2005 году в совет Спасского района от республиканского общественного движения «Татарстан — Новый век». Тогда он еще работал директором центра социального обслуживания. И спустя лишь год стал главой исполкома Болгара, сменив на этом посту своего отца Михаила Тюленева. Тогда будущему сити-менеджеру Болгара минуло всего 29 лет. Кроме всего прочего, Тюленев успешно совмещал муниципальную службу с председательством в Спасском отделении «Русского национально-культурного объединения Татарстана», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

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Портреты из «Бессмертного полка» нашли среди мусора

И хотя с акции «Бессмертный полк», которая ежегодно проходит 9 мая, прошло уже много месяцев, в Казани на свалке в декабре обнаружили портреты ветеранов, оформленные в том же стиле, что и в «Бессмертном полку».

Житель столицы Татарии Андрей в середине декабря пошёл выносить мусор и в заборе возле мусорного бака заметил портреты.

«18 декабря, вынося мусор, обнаружил портреты двух участников ВОВ на свалке у дома по адресу: Сибирский тракт, 28. Когда увидел портрет, то сперва отошел от мусорки, но потом вытащил его из забора — оказалось, что там два фото. На портретах с обратной стороны был двусторонний скотч. Видимо, кто-то их использовал на акции и после выбросил», — цитирует горожанина издание «Бизнес-онлайн».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Подготовка к шествию «Бессмертный полк». Казань. 2018

Таблички, на которых были портреты ветеранов с наградами, мужчина забрал с собой и попытался найти владельцев, но это не удалось. Мужчина считает, что подобное поведение является кощунственным по отношению к памяти ветеранов. С ним согласились и горожане:

«Знали бы наши павшие деды, что стало со страной, за которую они не щадили своих жизней», «Пусть стыдно будет тому, кто выбросил», «Кощунство!», «Главное, что фамилия известная. В пос. Левченко есть ул Рахимова, героя, погибшего на ВОВ. А вот у его дочери, учительницы, власти никогда не спрашивали: а чем мы можем вам помочь?», «Видеть такое стыдно. Стыдно, противно, прискорбно. Позорище».

Данная история попала в федеральную медиаповестку, но власти отмолчались.

Напомним, 9 мая 2018 года в Казани в акции «Бессмертный полк» приняли участие 163 тыс. человек.

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Акценты экономики

Главным событием в сфере экономики на прошлой неделе стало участие главы Татарии Рустама Минниханова во Всемирном экономическом форуме в Давосе в составе российской делегации, которую возглавлял министр экономичного развития России Максим Орешкин.

На полях форума Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Ерболатом Досаевым. По этой встрече известно только, что стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и укрепление торгово-экономических связей. Помимо этого, глава Татарии провел ряд переговоров с представителями зарубежных компаний, в их числе — директор по международным рынкам компании Royal Philips Хенк де Йонг, с которым обсуждались вопросы развития сотрудничества в области медицины, а также перспективы совместных проектов, в том числе в области создания кластера ядерной медицины на территории республики. Состоялась встреча с руководством агрокомпании United Phosphorus, на которой участники обсудили возможное сотрудничество в сфере производства удобрений.

На сессии «Сохранение конкурентоспособности России» Рустам Минниханов выступил с докладом. Он подчеркнул, что нынешние экономические санкции имеют негативный эффект для обеих сторон, но тем не менее, иностранные компании продолжают работу на территории России, готовы реализовывать здесь свои коммерческие проекты.

«Мы сохранили все наши отношения и с американскими, и с европейскими компаниями. Конечно, у нас работает много международных компаний. Пока за все время наших политических разногласий ни одна компания из Татарстана не ушла. Наоборот, приходят новые. Мы развиваем новые площадки. Тем не менее на уровне бизнеса мы не ощущаем каких-либо сложностей. Но вот на уровне политиков эти вопросы возникают. Сейчас, помимо Запада, активно работаем с арабским миром, с Юго-Восточной Азией и особенно Китаем. Время лечит — наверное, все это утрясется. Надо сохранить наши отношения и продолжать работать», — заявил он, добавив, что в отношениях с мусульманскими странами «есть некий такой мусульманский фактор»: «Скажем, я мусульманин — и это открывает очень много дверей в арабском мире, в Средней Азии. У нас прекрасные отношения со всеми. Допустим, Турция сегодня — это один из главных наших инвесторов. 10 крупных заводов было построено за последние 7−8 лет. Президент РФ Владимир Путин определил меня координатором стратегической группы («Исламский мир», — прим. ред.), и мы эти моменты тоже стараемся использовать. Когда говорят: «Куда мы пойдем, если нас там не совсем ждут?» — я отвечаю: «Мы найдем другую дверь, войдем там, где нас ждут».

President.tatar.ru Рустам Минниханов на Всемирном экономическом форуме в Давосе

В Татарии прокурора ИлдусаНафикова просят изучить опыт Чечни, где по иску прокуратуры была признана безнадёжной к взысканию задолженность населения за газ в объёме 9 млрд рублей, и «обратиться с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории республики».

Напомним, решением суда одного из районов города Грозного по иску прокурора к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» свыше 9 млрд рублей долгов жителей Чечни за газ были признаны невозможными к взысканию. Ответчик обжалует вердикт суда, но регионы откликнулись на него своего рода флешмобом — просьбами к своим прокурорам перенять опыт Чечни. Подобные обращения уже появились в Смоленской области, Чувашии и ряде других регионов. А депутат Госдумы Михаил Емельянов (фракция «Справедливая Россия») предложил устроить «газовую амнистию» регионам с малыми доходами.

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Депутат думы Казани Алексей Серов (фракция КПРФ) пошёл ещё дальше, предложив списать долги жителей по ЖКХ.

«Учитывая, что вопрос коммунальных платежей носит острый социальный характер, прошу вас провести аналогичную проверку ресурсоснабжающих организаций Татарстана», — цитирует Серова издание «Коммерсантъ».

Депутат отметил, что речь идет о «задолженности потребителей — физических лиц, которая в силу истечения сроков исковой давности подлежит соответствующему списанию».

Иван Шилов ИА REGNUM Долги за ЖКХ

На прошлой неделе также стало известно о судьбе важного транспортного проекта, затрагивающего интересы республики. Первый участок высокоскоростной магистрали Москва—Казань (до Нижнего Новгорода) все же решили строить. «Коммерсантъ» сообщил, что целесообразность этого подтверждена на совещании у вице-премьера Максима Акимова, осталось найти 200 млрд рублей на проект.

«Финансовая модель проекта не предполагает субсидий на стадии эксплуатации, но «требует окончательных решений по предоставлению капитального гранта, и по возможности его предоставлению в как можно более ранние годы». По модели, операционная рентабельность для концессионера лишь в 2025 году уходит в минус, в остальные годы она положительная, а операционная безубыточность перевозчика достигается в 2026 году. Модель выдерживает рост капзатрат на инфраструктуру до 10%, а также падение прогнозного спроса до 30%, но «на плановую операционную безубыточность могут оказать влияние иные, не контролируемые концессионером факторы», — пишет издание, ссылаясь на материалы с совещания.

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Тем временем Казань с рабочим визитом посетила вице-премьер России Татьяна Голикова и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. С последним власти Татарии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду совместных проектов. В том числе — по вопросам подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в Казани, так как госкорпорация выступает национальным стратегическим партнером чемпионата. А Татьяна Голикова проинспектировала ход подготовки Казани к мировому чемпионату, который пройдёт в августе, после чего была открыла стела обратного отсчёта времени, которая, по мнению Рустама Минниханова, станет новым символом чемпионата, привлечёт внимание еще большего числа туристов в Казань.

«Сегодня мы осмотрели главный объект чемпионата — международный выставочный центр «Казань Экспо» и дополнительные сооружения. Они все подготовлены. Кроме этого, в намеченные сроки будут смонтированы еще 50 тыс. квадратных метров тентовых сооружений. В целом работу по оформлению этого огромного комплекса мы завершили и передали все объекты дирекции чемпионата», — резюмировал Рустам Минниханов.

Экоактивистам не нашли места

В преддверии всероссийского митинга против мусорной мафии, который намечен на 3 февраля и где примут участие активисты общественного движения «Против мусоросжигательного завода в Казани. За раздельный сбор и переработку отходов», власти добавили накала.

На очередном заседании думы Казани депутаты рассмотрели вопрос организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. На этом вопросе экоактивисты планировали задать вопросы о внедрении раздельного сбора мусора, что могло бы стать альтернативой сжиганию, против которого выступают жители региона. Вот только в зал их не допустили.

Alexander Klink Сортировка мусора

Напомним, о строительство мусоросжигательного завода в Татарии стало известно в 2017 году, и сразу же жители Казани, которая была заявлена как первоначальная площадка для строительства, выступили против. Начались акции протеста, открытые письма, обращения к властям. Горожане настаивали, что заводу в регионе не место, а они имеют право на чистый воздух и здоровье. В июне 2017 года под проект была выбрана компания-оператор — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (100% уставного капитала в ней принадлежат ООО «РТ-Инвест Финанс»). Позднее стало известно, что под завод был выкуплен участок в посёлке Осиново Зеленодольского района, и к жителям Казани присоединились житель нового микрорайона, рядом с будущей стройплощадкой. Сдать в строй завод стоимостью более 30 млрд рублей планируют в 2022 году, а пока жители региона через суд пытаются опротестовать планы власти.

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На сессии, куда не допустили активистов, замруководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин напомнил, что для того чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, закрыть несанкционированные навалы мусора, сократить объемы образования отходов, в России с 2019 года стартовал федеральный проект «Экология», в рамках которого в республике разработана территориальная схема обращения с отходами. Казань вместе с 21 муниципальным районом республики вошла в состав западной зоны, которую будет обслуживать ООО «УК ПЖКХ». Тариф на услугу для жителей многоквартирных домов составит 71,95 рубля с человека ежемесячно, для жителей частных домов — 78,05 рубля с человека в месяц.

Он добавил, что к 2022 году планируется построить экотехнопарк с современной автоматической мусоросортировочной станцией и производственными линиями, перерабатывающими широкий спектр вторсырья, и к этому времени планируется построить в западной зоне завод для термического обезвреживания оставшихся после сортировки отходов.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что «ничего нового мир не придумал, поэтому завод — это второй этап».

"Прежде всего необходимо повысить культуру мусорообразования среди жителей Казани. Это экология, это наш завтрашний день. Нет ни одного человека, которого это не касается, причем вне зависимости, поддерживают ли они инициативы руководства, чиновников. Здесь нет ни чиновников, ни оппозиции, мы все равны, мы все — казанцы», — добавил он.

Денис Гордийко. kzn.ru Ильсур Метшин

Экоактивисты, которым дали возможность прослушать выступление через аудиосвязь, заявили, что власть не желает вести открытый диалог, и пригласили всех на митинг 3 февраля, который пройдёт как раз в Осиново.

«В 10:00 мы прибыли на заседание, где должен был быть озвучен доклад по обращению с ТКО, где планировали задать вопросы по внедрению раздельного сбора мусора в нашем городе, о новой строчке за ТКО в коммунальных платежках и тарифах. Накануне по телефону нам обещали, что даже если в зале не будет мест, нам обеспечат отдельный зал с монитором, где мы сможем смотреть и слушать отчёт. В результате, мы слушали выступление по громкой связи стационарного телефона. Для трёх человек не нашлось в зале мест. Отчёты были прочитаны очень быстро. Зам. главы исполкома по вопросам ЖКХ Гиниятуллин И. А. отчитался о своей гениальной работе по внедрению РСО в Авиастроительном районе. По факту на сегодняшний день система не работает, а платить мы должны. Оставили свои вопросы в письменном виде, ждать ответ в течение 30 дней. Но такими ответами завалены мы все уже по горло, в виде отписок. Власть не желает с нами вести открытый диалог!» — написали активисты в группе после сессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в 69 российских регионах начат переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ключевым элементом реформы стало появление региональных операторов, чью работу будет контролировать единый федеральный оператор — публично-правовая компания «Российский экологический оператор», учрежденный для того, чтобы стать федеральным помощником регионов и региональных операторов в выполнении поставленных перед ними задач. Его создание — это сигнал региональным операторам, что государство выступает гарантом проводимой реформы, участвует в преобразованиях.

Дорогой автомобиль «для высоких гостей» за смешные деньги

За аренду автомобиля Porsche Cayenne Turbo, цена которого начинается от 9 млн рублей, на прошлой неделе пришлось оправдываться властям Казани. Общественность интересовало, как это они умудрились арендовать за 30 тыс. рублей в месяц автомобиль, чья рыночная арендная ставка — 400 тыс. рублей, и кого же катают на скоростном автомобиле представительского класса.

(сс) Alexandre Prévot Porsche Cayenne Turbo

История началась с тендера, которое в середине декабря 2018 года объявило хозяйственно-транспортное управление, обеспечивающее машинами городских чиновников. Лотом была услуга аренды автомобиля представительского класса на девять месяцев за 267,578 тыс. рублей. В техзадании была указана марка автомобиля — «Форд эксплорер», но позднее оказалось, что вместо внедорожника в аренду городские власти получили более дорогой автомобиль — Porsche Cayenne Turbo, причём без изменения арендной стоимости около 30 тыс. рублей в месяц. Единственным участником торгов было некое ООО «Уют Сервис».

По данным ЕГРЮЛ, данная компания учреждена 21 октября 2016 года, её директор и единственный владелец — Динар Абдулин, уставный капитал — 10 тыс. рублей, а основной вид деятельности указан — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Абдулин также является совладельцем ООО «Подсекай», созданной в марте 2016 года совместно с Максимом Коженковым. Основной вид деятельности этой компании — розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

После того как скандал набрал обороты, исполком дал официальный ответ на ситуацию.

«Потребность в данном автомобиле возникла в связи с тем, что город Казань принимает большое количество официальных делегаций из различных стран мира. Высокие гости приезжают в столицу Татарстана как на рабочие встречи, так и на мероприятия международного уровня, которые в большом количестве проходят в городе. Данный автомобиль необходим именно для таких поездок, а не ежедневных выездов сотрудников исполкома. Исходя из этого, аренда (не приобретение) автомобиля является инструментом экономии бюджетных средств и обычной практикой для многих организаций в подобных случаях, — цитирует пресс-службу исполкома издание «Вечерняя Казань». — Что касается стоимости аренды автомобиля в месяц, то она четко регламентируется постановлением Кабмина РТ от 30.12.2016 №1076 «О нормативных затратах на текущее содержание служебных легковых автомобилей». Стоимость аренды с учетом повышающего коэффициента для города Казани — 1,03, составляет на суточный норматив пробега 100 км 29 730,95 рублей».

В пресс-службе также напоследок добавили, что предварительная проверка закона о госзакупках признаков коррупции в этой истории не выявила.