Изображение и музыка… Они только с виду кажутся далекими друг от друга, потому что создаются и воспринимаются разными образам чувств. Синестетики-саванты с этим не согласятся, да и не только они. В индийских медитациях пространство, наполненное звуком, таинственный эфир, предлагают представлять в виде дождя или облака из прекраснейших цветов и лепестков. Да и любые абстрактные картины — это, по сути, музыка для глаз.

Арт-центр «Борей» Анна Зельцман. НА ПОЛПУТИ. Графика / пастель, коллаж, наброски

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Анны Зальцман

Марина Александрова ИА REGNUM Анна Зальцман на вернисаже, момент общения

Немного жаль, что чудесные акварельные наброски Анны Зальцман, выставленные в арт-центре «Борей» (и там же, кстати, и созданные!), не навеяны музыкальными произведениями, нотные записи которых стали для них основой. Это было бы чрезвычайно остроумным решением, но нет, музыка во время работы с обнаженной натурой не звучала, и ноты Анна читать не умеет. Это ее подруга поет в хоре, она и предоставила листы с нотами и текстами известных песен, арий и ораторий. Анна признается, что иногда соотносила изображение с текстами произведений для хора, порой в виде легкого троллинга — так на листе с «Пусть всегда будет солнце» оказалась сладко спящая девушка, изображенная явно в ночном колорите.

Марина Александрова ИА REGNUM Внимательный ценитель

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Анны Зальцман

Но чаще всего для нее это просто музыка в потенциале, заключенная в листе, музыка как явление. Гармония звуков и гармония линий человеческого тела, которые совершенно равноправны и слиты воедино. Наброски Зальцман не имеют ничего общего с академической точностью форм, но при этом они полны жизни и индивидуальности. Думается, что позировавшие девушки вполне могли бы узнать себя, хотя их фигуры составлены из размашистых жирных линий и цветных пятен, а лица очень условны. Но в них чувствуется теплый юмор и любовно-внимательный взгляд художницы, только маскирующийся под условность и небрежность.

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Анны Зальцман. Коллаж

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Анны Зальцман. Коллаж

Есть на выставке и совершенно абстрактные работы, выполненные в манере аппликации на таких же листах с нотами. По словам Зальцман, это точно такие же наброски с натуры, только впечатления от женских фигур переданы напрямую, минуя форму. И, хотя создавать абстракции с натуры — это не такое уж и открытие, многие художники делают это, однако создание их в быстрой набросочной манере, без долгих раздумий и внутренней работы — это достаточно смелый эксперимент.

Художница представила в «Борее» не только «музыкальную» серию. Часть набросков созданы совсем в другой манере и с использованием других материалов — сухой пастели на черной бумаге. Как говорит Анна, в отличие от акварели, сухая пастель до сих пор была «совсем не ее материалом» — тем интереснее было поэкспериментировать с нею. Эти работы по атмосфере и колориту настолько не похожи на светлые «музыкальные», что посетители пытались выяснить, к какому году и к каким событиям в жизни автора относится «черный период». И очень удивлялись, узнав, что все работы были созданы в одно время, во время сеансов позирования для художников, которые устраивал «Борей».

Марина Александрова ИА REGNUM Анна Зальцман. Работы сухой пастелью

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Анны Зальцман

«Черные» работы вовсе не выглядят мрачными, они красочны и даже более наполнены цветом, в них есть объем, персонажи помещены в некий условный, но комфортный для них мир. Вообще вся выставка пронизана спокойствием — не аскетически-возвышенным, а, скорее, по-кошачьи ленивым и разнеженным. Позирующие натурщицы по определению никуда не спешат, они на время выбросили из головы семейные, денежные и прочие заботы — или, по крайней мере, отключили на время свою «мыслемельницу» от тела и дали возможность своей женской телесной сути говорить без посредников и помех. Эти нечастые в наше время моменты и удалось поймать Анне Зальцман, превратив то, что обычно используется для «набивки руки» и каких-то промежуточных поисков, в самостоятельный и самодостаточный цикл произведений. Так порой музыкальная шутка, сочиненная и исполненная для друзей, входит если не в золотой фонд музыки, то занимает достойное место в собрании опусов. Хорошо, что эти работы не задержались где-нибудь на полпути до зрителя, а смогли принести в холодную зиму теплые, почти пляжные ноты.

Арт-центр «Борей» Анна Зельцман. НА ПОЛПУТИ. Графика / пастель, коллаж, наброски