Все мы хорошо знаем страсть наших чиновников к оптимизации. С подобными инициативами краевые власти выступали не раз и каждый раз получали по носу, сталкиваясь с реакция общественности. Подобные процессы всегда вызывали достаточный резонанс в народе, отлично понимающем истинное значение этого странного слова «оптимизация».

pixabay.com Лыжник в сугробе

Но, к сожалению, тяга чиновников к словам гораздо сильнее их памяти, поэтому после очередного щелчка по самому их чувствительному органу, так красочно описанному Николаем Гоголем в одноименной повести, они недолго пребывают в растерянности и, опомнившись, вновь приступают к очередному прожектерству.

В настоящее время энергия властей направлена на СДЮСШОР №3, а точнее на её слияние с СДЮШОР «Летающий лыжник».

Какой глубокий смысл ведет политиков по тернистому пути оптимизации? Наверное, стремление сделать жизнь спортсменов, их родителей, а также всех тех, кто развивает спортивное ориентирование в крае, еще чуточку лучше.

Неважно, что причастные к работе спортивного учреждения люди категорически против подобного слияния, они ведь ничего не понимают, а школа, видимо, показывает недостаточно высокие результаты. Но так ли это?

Людмила Семыкина. Победители соревнований. 1950-е

О результатах СДЮСШОР №3

В 2017—2018 годах спортсменами СДЮСШОР №3 были завоеваны золотые награды на чемпионате мира, на чемпионате Европы, на первенстве мира. В 2018 году учебное заведение заняло 2-е место по спортивному ориентированию на Спартакиаде спортивных школ России.

Из 40 членов сборной страны по данному виду спорта восемь — воспитанники нашей школы. За последние годы учащимся СДЮСШОР № 3 были присвоены высокие спортивные звания: несколько человек стали мастерами спорта международного класса. В настоящее время в школе проходят обучение заслуженный мастер спорта России, два мастера спорта международного класса, пять мастеров спорта и 23 кандидата в мастера спорта, не говоря о разрядниках.

Реакция властей

Неудивительно, что возмущенные родители начали бомбардировать представителей власти просьбами отменить намеченное слияние, смысла в котором они не видят, но очень хорошо понимают, к каким последствиям это приведет.

Среди тех, кому направили обращения, были глава города Перми Дмитрий Самойлов, ряд депутатов Законодательного собрания края, городской думы. Но все бесполезно — в ответ приходят привычные для наших властей отписки за подписью министра спорта Пермского края Владимира Епанова и председателя спортивного комитета города Сергея Сапегина.

Возмутительность отписок проявляется в том, что они формальны, от них просто разит безразличием к судьбам людей, к судьбе отечественного спорта. Фактически министерство спорта, при таком отношении, стало не чем иным, как превращенной формой, главным врагом спорта в крае.

Магритт Рене. Без названия

Их мотивы и оправдания

Какова же цель оптимизаторов? Они сами достаточно прямо об этом говорят, практически не скрывая своих мотивов.

«Присоединение МБУ ДО СДЮСШОР №3 г. Перми к МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» проводится с целью эффективного использования средств бюджета города Перми», — говорится в ответе Сапегина.

Все остальное — лишь жалкие попытки прикрыть главный мотив. Чиновники просто ищут, откуда бы еще выжать деньги. Однако при этом настаивают на правоте, мотивируя свое решение тем, что

«в отрасли спорта при оптимизации, кроме количественного фактора, учитывается еще и направленность учреждений, т. е. объединяемые виды спорта должны быть близкими по специфике. Именно поэтому было принято решение, что вид спорта «спортивное ориентирование», где частью тренировочного процесса является лыжная подготовка, будет передан спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва «Летающий лыжник», которая располагает материально-технической базой для занятия лыжным спортом», — подчеркивает Сапегин.

Нам, видимо, стоит сказать спасибо чутким политикам, которые пытаются проводить оптимизацию максимально мягко, вот только эта «мягкость» очень жёсткая, если послушать мнение тех, кто в этом кое-что смыслит.

Как утверждают люди, непосредственно причастные к обучению детей в указанной спортивной школе, специфика ориентирования совершенно отличается от лыжных гонок, тем более от прыжков с трамплина.

Если чиновник, несомненно, являющийся большим экспертом в области оптимизации, но не в вопросах, за которые должно отвечать его ведомство, считает, что все те, кто надевают на ноги две странные деревянные дощечки, автоматически становятся идентичными в своих спортивных пристрастиях, то его следует разочаровать.

melanieschamboeck0 Лыжный спорт

Дощечки могут быть использованы в таком виде спорта, как лыжные гонки, есть еще и такие любопытные дисциплины, как биатлон, триатлон, прыжки с трамплина и, о ужас, спортивное ориентирование тоже бывает с использованием дощечек. А раз дощечки прилагаются ко многим видам спорта, то, наверное, стоит подумать о том, что и подготовка в разных дисциплинах разная, несмотря на то, что дощечки могут быть одинаковыми? А значит, слияние двух совершенно разных спортивных школ по принципу общности дощечек выглядит, мягко говоря, абсурдным.

«Ориентирование — очень специфичный вид спорта, объединение обезличит, разрушит, уничтожит одну из лучших спортивных школ страны, занявшую в 2018 году второе место в Спартакиаде спортивных школ России, вырастившую и воспитавшую чемпионов мира и Европы», — подчеркивают знакомые с ситуацией люди.

Кроме того, после слияния двух учебных заведений, как опасаются в СДЮСШОР №3, могут возникнуть споры относительно финансирования, что просто убьет творческий и учебный процесс. Недопустимо, чтобы финансовые и хозяйственные сложности, которые непременно возникнут после оптимизации, разрушили спортивный процесс.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

По словам Сапегина, пытавшегося как-то объяснить политику властей по уничтожению спорта в крае, от слияния будет получена выгода в размере 1 млн или 2 млн рублей ежегодно, что можно потратить на пополнение фонда оплаты труда и закупку инвентаря (а можно и не потратить, верно?). Однако данная сумма просто смехотворна в сравнении с краевым бюджетом, выделяемым на спорт. И, конечно же, не может быть основанием для слияния двух спортивных учреждений.

Итог

Данная статья появилась на свет после обращения ко мне родителей, тяжело переживающих за судьбу спортивного учреждения, за судьбы детей, уже ставших гордостью спортивной России, за судьбы детей, которые только делают первые шаги на этом поприще и, несомненно, продолжат путь, проторенный их старшими товарищами, если, конечно, от школы уберут свои липкие руки представители неспортивных профессий. Боль родителей, думаю, понятна каждому, но только не чиновникам-оптимизаторам, у которых, по-видимому, нет своих детей.

«Затеянное ими слияние убьет одну из лучших спортивных школ России. Поэтому мы выступаем категорически против этого слияния. Заверения должностных лиц о том, что на качество тренировочных процессов и воспитания наших детей оптимизация не повлияет, для нас выглядят очевидным образом ошибочными», — говорят родители.

Если у горе-оптимизаторов возникла мысль, что им удастся проделать очередную операцию по уничтожению общественно значимого спортивного объекта, и проделать это в тишине, то они заблуждаются. Им стоит вспомнить аналогичные попытки оптимизации ряда колледжей города в 2012 году, которые завершились масштабным митингом в центре Перми и последующей за этим отставкой губернатора Олега Чиркунова.