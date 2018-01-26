Московский историк Вадим Муханов в своей новой книге рассматривает социальные и политические трансформации на южных рубежах Российской империи, связанные с февральскими, а затем и октябрьскими событиями. Автор пишет об эволюции местных национальных элит, их взаимоотношениях с представителями власти. Так,

«известие об отречении императора Николая II от престола достаточно быстро поменяло привычную картину власти на Кавказе. Вначале многие региональные политические деятели были шокированы полученным известием, не были исключением и грузинские меньшевики»,

лидеры которых посетили наместника на Кавказе, великого князя Николая Николаевича, вскоре также покинувшего свой пост. Смена политических элит в центре привела к новым формам «установления срочного порядка и устроения Закавказского края», а точнее усложнения и дополнительной бюрократизации отношений. Сначала был создан Особый Закавказский Комитет, а вскоре

«для координации деятельности нового органа и Временного правительства в составе последнего вводится должность комиссара по делам Кавказа и формируется специальное подразделение».

Популярные на Кавказе меньшевики выступали за эволюционное развитие, постепенную смену власти, а потому свержение Временного правительства большевиками вызвало у них естественное беспокойство. Как следствие, местными политическими элитами были инициированы переговоры с недавними военными противниками России — Германией и Турцией, тем более, что развал при демократах из Временного правительства армии, по сути, открыл фронт Берлину и Стамбулу. Так, в частности, крепость Карс, имея шеститысячный гарнизон, сдалась без боя. «Германия будет держать за фалды турок; за это поживится у нас кое-чем», — объяснял подобный шаг и одновременно выражал надежду участник переговоров с Турцией Зураб Авалов. В другой раз он назвал это «политикой германского намордника».

Следует отметить, что схожие переговоры привели к политическому банкротству в годы Гражданской войны лидера партии конституционных демократов Павла Милюкова. Не способствовали они стабильности и на Кавказе. Как пишет Муханов,

«Закавказская федерация, просуществовавшая чуть больше месяца, стала своеобразным переходным мостиком из имперского прошлого в независимое настоящее».

В 1991 году ситуация повторилась. Республики СССР на Кавказе обернулись независимыми государствами.