



Владимир Станулевич Памятник Г.Л. Просянкину на площади Г.Л. Просянкина в Северодвинске. Открыт в 2004 году

«Просянкин Григорий Лазаревич (6 января 1920, село Нижнее Попаснянского района Ворошиловградской области — 17 сентября 1998, Севастополь). Инженер-кораблестроитель, генеральный директор Севмашпредприятия (1972−1986), Герой Социалистического Труда (1971), лауреат Государственной (1978) и Ленинской (1984) премий СССР. Участник Великой Отечественной войны. Работал в Молотовске (Северодвинске) на заводе №402 (ныне ПО «Севмашпредприятие») помощником мастера, мастером, начальником участка, старшим инженером-технологом, начальником бюро, начальником цеха (1943−1956). В 1956—1972 — директор завода №893 (ныне ФГУП «МП «Звездочка»). Под его руководством освоены ремонт и переоборудование АПЛ, выполнен ремонт и модернизация первого в мире атомного ледокола «Ленин», освоено гражданское судостроение. В 1972—1986 работал директором ПО «Севмашпредприятие». Под его руководством построена серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 667Б, 667БД, 667БДР, 667 БДРМ, 941, АПЛ проектов 705К, 949, 949А, 685. Депутат ВС РСФСР (1975−1979). Награжден Орденами Ленина (1966, 1974), Отечественной войны II степени (1985), медалями СССР. Его именем названа площадь в Северодвинске (1999). Почетный гражданин Северодвинска (1980)» (1).

Удивительная ситуация — в 5-ти томной «Истории Отечественного судостроения» 1996 года (2) Г.Л. Просянкин и «Звездочка» упоминаются единственный раз, в новейшем «Отечественном кораблестроении» издания 2017 года (3) — ни «Звездочки», ни Г.Л. Просянкина. Более того — и сама «Звездочка» не имеет научного издания о своей истории! АО «ПО Севмаш» издал нетолстую книгу воспоминаний «Два завода Григория Просянкина». Когда ничего нет, воспоминания становятся основным источником информации — архивы закрыты. Но возникает вопрос — как в стране, где решения принимаются с учетом социологии, Министерство обороны и ОСК надеются на одобрение народом их проекта гособоронзаказа, если не рассказывают о прямой связи ракетных подводных лодок и мирного неба?

Как делался «ядерный зонтик» страны

Г.Л. Просянкин, в то время начальник цеха 50 Севмаша:

«Вдруг звонит Владимир Иванович Дубовиченко, тогда он исполнял обязанности директора: «Слушай, тут ко мне приехали товарищи из Москвы, мы хотим к тебе зайти». Я говорю: «Пожалуйста».

Приезжает, а с ним Апрелев, был такой начальник управления кадров в министерстве. Вот он без особого предисловия и заявляет: «Есть предложение назначить тебя на «Звездочку». Ошарашил он меня. А я думаю, чего я туда пойду? Тогда ведь какая «Звездочка» была? Один девятый цех, песок, деревянный мост… И чего он, думаю, мне предлагает? Абсолютно никакого желания. Апрелев меня выслушал и говорит: «Значит так, с парткомом согласовано, с горкомом согласовано. С обкомом согласовано. У нас уже билеты куплены. Завтра вместе поедем в Москву, сначала в седьмой главк, а потом утвердим на коллегии» (4).

Г.Л. Просянкин, уже директор «Звездочки»: «С чего мы начали? Составили перспективный план работы, главной идеей которого было стремление отказаться от относительно простых заказов и переходить к ремонту более сложных кораблей. Надо сказать, девиз «От простого — к сложному» всегда красной нитью проходил через всю историю «Звездочки». И каждый новый сложный корабль был этапом в совершенствовании производства, развитии завода» (5).

Г.Л. Просянкин, директор «Звездочки»: «В 1964 году перед нами стояла задача — сдать ВМФ две первых отремонтированных и переоборудованных АПЛ. Трудности большие: завод не достроен, не хватало ни производственных мощностей, ни людей, ни опыта. Несмотря на огромное желание коллектива справиться с поставленной задачей, я понимал, что без помощи Севмашпредприятия нам эти подлодки не сдать. Поэтому, когда летом 1964 года меня вызвали на Севмашпредприятие в кабинет Е.П. Егорова, то приехавшим из Москвы главнокомандующему С.Г. Горшкову и заместителю министра Ю.Г. Деревянко я прямо так и сказал: «Людей нет. Для сдачи двух заказов нужна помощь Севмашпредприятия — 250−300 человек». Разговор получился резким. Егоров вспылил. В итоге каждый остался при своем мнении.

Вскоре приехала вторая комиссия во главе с заместителем министра Л.Н. Резуновым — снимать меня с работы. Однако ни городской, ни областной комитеты партии своего согласия на это не дали. Так комиссия и уехала ни с чем. Когда они доложили Бутоме (министр судостроительной промышленности СССР — В.С.) об итогах своей поездки в Северодвинск, тот сказал: «Когда я ставил Просянкина на Ягры, там были только песчаные дюны, а теперь стоит завод. Надо ему помочь». И вот тогда уже действительно Севмашпредприятие очень серьезно помогло «Звездочке». На сдаточные работы пришли бригады, специалисты, имевшие опыт сдачи атомных подводных лодок (6).

Г.Л. Просянкин, директор «Звездочки»: «Вторым таким испытанием для нас стал ледокол «Ленин». Заводчане работали на ледоколе хорошо, если надо, то и сверхурочно. Действовал закон: «Не выполнил сменного задания — не уходи домой!» (7).

Б. Кантор, заместитель главного конструктора «Звездочки» с 1964 по 1993 год: «Сидим как-то на проверке по плавучему доку, который строил завод. Мастер трубомедников С.И. Ляпин докладывает, что ему не выписывают 24 конденсатных горшка. Гробовое молчание. Директор поднимает начальника службы снабжения Г.С. Козьмина:

— Доложите, когда будут горшки.

— Нет и не будет!

Григорий Лазаревич наклонил голову, его лицо окаменело, и он произнес металлическим голосом:

— Если через неделю их не будет, то и тебя не будет!

Через неделю горшки появились» (8).

Е. Кучеренко, заместитель генерального директора Севмаша по ремонту с 1983 по 1995 годы: «Однажды, когда в техническом отделе возникли трудности с решением одного из технических вопросов, Григорий Лазаревич спросил меня:

— Знаешь сколько чиновников работает в Ватикане? На Папу Римского служит 75 человек, а у вас сколько в конструкторском отделе?

— 800 человек — ответил я.

— И не можете решить вопроса? Даю два дня на поиск технического решения. Не успеете, тебя сниму с работы, а отдел лишу премии» (9).

А. Макаренко, генеральный директор Севмаша с 1986 по 1988 годы, Герой Социалистического Труда: «Как и у любого из нас, у Григория Лазаревича были недостатки. Как человек плоть от плоти из народа, он довольно часто для большей ясности и связки использовал в своей речи непарламентские выражения. Особенно неприлично это выглядело по отношению к подчиненным, и, хуже того, он мог отчитать провинившегося в присутствии других лиц. Однажды мы с Н.Г. Орловым выбрали подходящее время и аккуратно попросили директора избегать грубости. Тогда Григорий Лазаревич обескуражил нас вопросом: «Можем ли мы назвать случай, когда он незаслуженно обидел или уволил подчиненного?» Таких случаев действительно не было» (10).

В. Бородин, главный технолог проекта «Акула», лауреат Государственной премии: «Однажды он мне говорит: «Вы что думаете, я просто так, может быть жестко и грубо, себя веду? Я с утра себя завожу и других, чтобы начали работать! Вы прекрасно знаете, что после обеда, когда все заняты делом, я совершенно спокоен» (11).

В. Петрушин, при Г. Просянкине заместитель директора по капитальному строительству ПО Севмаш: «Не обращая внимания на мои доводы, директор сказал: «Вот что, может быть и надо менять насосы, но если ты не обеспечишь нормальную работу, будешь воду шапкой носить». Я говорю: «…К нам у подрядчика вопросов нет. Я инженер, и воду шапкой носить не буду!».

— Если ты со мной не согласен, тогда нечего тебе здесь делать — твердо сказал директор. Я встал и ушел. Расстроенный, вернулся на рабочее место. Вдруг, в конце дня, звонок по прямому телефону — Григорий Лазаревич вызвал к себе. Он сидит за столом, поднимает свою седую голову, и говорит: «Ну вот что. Я поседел не на кораблях, а на капитальном строительстве. Поэтому извините меня. Погорячился. Больше этого не повторится» (12).

В строю до сих пор

«За годы работы Г.Л. Просянкина директором, предприятие «Звездочка» выполнило ремонт и переоборудование 39 подводных лодок, в том числе 13 атомных, 26 надводных кораблей — больших охотников, сторожевых кораблей, эскадренных миноносцев, кораблей радиолокационного дозора, 19 гражданских судов и атомного ледокола «Ленин». Построено более 409 судов… Под руководством Г.Л. Просянкина был создан благоустроенный микрорайон с развитой социальной инфраструктурой: жилые дома общей площадью 210 тыс. кв. метров, Дворец культуры, кинотеатр, школы, детские сады, медицинские учреждения, встроенные магазины, столовые, кафе, почты, сберкассы…» (13).

Ищем в справочниках АПЛ, сданные флоту Севмашем в период руководства Г.Л. Просянкина. С 1972 по 1986 годы приемный акт был подписан по следующим АПЛ:

проект 667 Б (Дельта — I) — К-279, К-447, К-450, К-385, К-457, К-465, К-460, К-472, К-475, К-171,

проект 667 БД (Дельта — 2) — К-182, К-92, К-193, К-421,

проект 667 БДР (Дельта-3) К-424, К-441,К-449, К-455, К-490, К-487, К-496, К-506, К-211, К-223, К-180, К-433, К-129, К-44,

проект 705К (Альфа) — К-123, К-432, К-493,

проект 949 и 949А (Оскар-1 и Оскар-2), К-525, К-206, К-148, К-173,

проект 941 (Тайфун) — ТК-208, ТК-202, ТК-12, ТК-13,

проект 685 (Майк) — К-278, проект 677 БДРМ (Дельта-4) К-51, К-84, К-64.

Кроме того, К-114, К-117, К-18, ТК-17, ТК-20, К-132, К-119, К-480 были заложены, зачислены в списки флота и спущены на воду также при директоре Г.Л. Просянкине (14). Итого генеральный директор «прикоснулся» к строительству 51 атомной подводной лодки и ремонту 39 подводных лодок.

При сравнении со списками ВМФ России 2018 года напрашивается вывод, что вышедший на пенсию в 1986 году Григорий Лазаревич обеспечил Россию и всех нас ядерным щитом, действующим до сих пор! Только в последние годы происходит замена построенных им ПЛАРБ проекта 667 БДРМ Дельта-4 на РПКСН проектов 955 и 955А «Борей».

Примечания: