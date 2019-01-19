Говорят, есть такое страшное китайское проклятие: «Чтоб вам жить в эпоху перемен!». Россия не Китай, здесь перемены случаются настолько часто, что если бы наши люди захотели придумать проклятие с похожим смыслом, то, пожалуй, свели бы его к оптимистичному пожеланию: «Чтоб вам жить!», отбросив конец, как совершенно лишний и тривиальный. Но и у нас серьезные перемены застигают людей не в одном и том же возрасте. Одно дело угодить на слом эпох уже сложившимся человеком, с более-менее отчетливой системой взглядов, представлений, привычками, стилем. Тут и самому сломаться запросто можно. Детям, которые того, что было до перелома, вообще не видели, намного легче, хотя творящийся вокруг хаос может сделать детство вовсе не золотым. И совсем особый случай — влететь в перемены пусть не ребенком, но совсем молодым человеком или даже подростком и доформировываться уже в процессе. Вроде бы уже не tabula rasa, но и не прошедшая обжиг скрижаль. Все сложно, цветисто, сюрно и непонятно, куда вынесет и что получится, когда это все же хоть немного застынет. Порой, так никогда и не застывает до конца. Для творчества, по слухам, даже полезно.

Арт-центр «Борей» Работа Кирилла Аграновского, художественная группа «Ш.В.А.»

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Елены Бочаровой

Петербургских художников творческой группы «Ш.В.А.» объединяют, прежде всего, возраст и эпоха. Они увидели этот мир в 70-х, а творчеству начали учиться уже в перестроечные и постперестроечные годы. Возможно, именно отсюда свойственный им, пусть и незлобивый, но весьма ироничный взгляд на мир и человека. Именно на человека, потому что абстракции их не привлекают. Портреты, шаржи (в том числе и на самих себя), гротескные жанровые сценки, фантастические истории, похожие на иллюстрации к ненаписанной книге — вот, что им по сердцу. Им нужны глаза, в которые можно вглядеться, пусть даже они только подразумеваются или сделаны из стеклянных шариков. Или хотя бы предметы, к которым могут прикоснуться человеческие руки.

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке

Материалы, которыми пользуются художники, необычны. Возможно, это тоже дань трудным студенческим временам, когда с холстами было, мягко говоря, сложновато, и писали зачастую на чем придется, в том числе на старых развернутых картонных коробках, кусках гофрокартона, технических нетканых материалах. А целые небольшие коробки — если, например, за плечами кроме художественной мастерской еще и техникум и руки привыкли не только к кисти, но и к паяльнику, можно было легко превратить в очень непростые ларчики с секретом.

Марина Александрова ИА REGNUM Евгения Гладкая. Беременна третьим

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Кирилла Аграновского

Женский взгляд безраздельно царил бы на выставке — из восьми художников шесть принадлежат к прекрасному полу — если бы работы по крайней мере одного из участников-мужчин не были столь яркими по замыслу и исполнению, хоть и почти монохромными по цветовой гамме. Но по порядку — о том, что более всего запомнилось.

Марина Александрова ИА REGNUM Ксения Бурланкова. Икона русского театра (фрагмент)

Арт-центр «Борей» Елена Бочарова, Бабушка и внучка. Художественная группа «Ш.В.А.»

Работы Ксении Бурланковой и Елены Бочаровой чем-то неуловимо похожи, сразу видно, что авторы — единомышленницы. В творчестве обеих художниц заметно влияние кубофутуризма и экспрессионизма. Но если манера Бурланковой суше и геометричнее, шаржированные персонажи ее работ более угловаты и плоски, она любит смешанную технику, использует в одной работе разные, порой неожиданные, материалы, аппликацию, то гротескные образы Бочаровой налиты плотью, под вещественным напором которой, кажется, вот-вот треснет плоскость картины, техника же при этом более традиционна. Излюбленная тема Бурланковой — женская доля. Художница сталкивает стремление женщины быть прекрасной и обольстительной с ее погруженностью в быт, что вызывает трагикомический эффект. Ее молодые мамочки, измученные буйными чадами, читают педагогические руководства, возлежа в соблазнительном белье или топлесс. Даже ее бессюжетные ню полны иронии, прекрасное и нелепое совмещается в них до странного гармонично. Елена Бочарова предпочитает пластику тел выражению лиц, ее «Бабушки» завораживают и немного пугают своими узловатыми конечностями, чем-то хтоническим в облике, и одновременно трогают беззащитностью, тогда как молодые женщины похожи на сказочных великанш, тоже рожденных самой землей.

Марина Александрова ИА REGNUM Елена Бочарова. Девочки и рыбы. Ожидание

Евгения Гладкая пишет на обычном упаковочном картоне, оставляя часть его незакрашенным, и тем самым соединяет теплое свечение обнаженного тела с декоративностью старинных книжных иллюстраций и даже икон. Сдержанность манеры совершенно не мешает тонкой иронии, это не раблезианский хохот, а чуть отстраненная английская усмешка.

Марина Александрова ИА REGNUM Евгения Гладкая. Come on, shine on

Марина Александрова ИА REGNUM Евгения Гладкая. Что со мной не так?

Электрифицированные объемные работы Кирилла Аграновского затягивают в странный, фантастический мир, мир-глюк, при этом не только не призрачный, но предельно, гипертрофированно вещественный. Есть в нем что-то от Зоны или от безумной постапокалиптической реальности, обитатели которой словно бы не понимают, насколько она странная и противоестественная. Персонажи маленьких историй Аграновского живут внутри промышленных конструкций, каких-то фабрик и трубопроводов, они одеты в униформу с номерами, похожую то на рабочую, то на спортивную и заняты каким-то непонятным трудом. А может быть, им только мерещится, что они работают, а на самом деле они находятся под воздействием каких-то галлюциногенных веществ или психотронных излучений. С ними дружат лисы и зайчики — опять же не ясно, живые или воображаемые. Из плена этой причудливой и несколько зловещей техномагии непросто выбраться, словно из слишком длинного сна с множеством подробностей.

Марина Александрова ИА REGNUM Кирилл Аграновский. Из серии «Тихие девочки»

Марина Александрова ИА REGNUM Работа Кирилла Аграновского

Работы других участников объединения тоже не оставляют смотрящего равнодушным — и темноватые, геометричные, загадочные, как бы погруженные в самих себя натюрморты Олега Дуна и Ярославы Данилюк, и декоративно-яркие головы Ирины Захаровой, и камерные архитектурные пейзажи Дарьи Лавровой.

Арт-центр «Борей» Работа Ирины Захаровой, художественная группа «Ш.В.А.»

Марина Александрова ИА REGNUM Ярослава Данилюк. Дима

Творческая группа «Ш.В.А.». — несомненно яркое и цельное явление в художественной жизни Петербурга. Единственное, чего немного недостает этим художникам, так это подлинной эмпатии по отношению к своим персонажам. Ирония и взгляд естествоиспытателя преобладают над душевной теплотой. Возможно, это та цена, которую приходится заплатить за личностное и творческое становление в непростую эпоху, своеобразная защитная оболочка, без которой слишком трудно иметь дело с непредсказуемой реальностью.