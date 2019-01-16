Голоса в поддержку украинской церковной автокефалии поутихли в Грузии. После первых проявлений радости по случившемуся со стороны некоторых политиков и журналистов мы всё больше слышим спокойные голоса об уважении правительством позиции собственно Грузинской православной церкви. А Православная церковь Грузии не намерена вмешиваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

После горячих споров и обсуждений в прессе пришло отрезвление. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась официально поздравлять лидеров Украины с обретением автокефалии. Всё это произошло благодаря сказанному вовремя слову лидера оппозиции Нино Бурджанадзе. Она просто напомнила о том, что РПЦ может признать особый статус абхазской церкви на территории этого отторгнутого на данном этапе региона от Грузии.

Как известно, РПЦ не признала де-факто отделения Абхазии от Грузии. Это проявление доброй воли по отношению к Грузии и выражение надежды на мир с Грузией и на возвращение в Грузию отделившихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Бурджанадзе напомнила коллегам, что проявление излишнего энтузиазма в отношении украинской автокефалии может оказаться крайне вредоносном для самой Грузии. Безответственные высказывания охваченных эмоциями людей.

Обсуждение внутреннего церковного вопроса далекими от любой религии людьми превратилось уже в полюбившийся спорт, когда циничные телеведущие ругают тех или иных иерархов в соответствии с сиюминутной политической потребой. Это ведь уже пару месяцев как выучившие странные слова «томос» и «автокефалия» телелицедеи ведут эфирную перебранку на радость самодовольных телеведущих. Особо много они говорили про любимую им подсознательно «анафему».

Казалось бы, религиозные споры и конфликты должны обсуждаться за закрытыми дверями. При спорах об основах веры эмоциональный накал может дойти до уровня безудержного и безостановочного кипения. Вмешательство посторонних по корыстным или узкополитическим мотивам особо опасно в таких случаях.

Мы не ошибемся, если отнесем многие высказывания новоиспеченных экспертов по «томосам», «анафемам» и «автокефалиям» к категории демагогии, граничащей с клоунадой. На повестке дня раскол внутри православия. Это историческое событие, которое окажет немалое влияние на будущую судьбу православия и христианства в целом. Без особой деликатности и без умения выражать мысли сдержанно и дипломатично нет места публичным обсуждениям. Наипаче, когда обсуждающие — люди, далекие от самой религии и ее понимания.

Телевизионные ристалища на тему раскола в православном мире подняли градус кипения до уровня разговоров о войне. То есть мало того, что религиозные внутренние споры сами по себе приводят к высочайшему эмоциональном напряжению, грозящему затмением разума, так еще приходят телекликуши со стороны с разжиганием ненависти и невежества.

Первые отклики на предоставление автокефалии Украине стали проявлением повышенной эмоциональности в Грузии. Жгучая боль по настигшим Грузию унижениям в девяностых выплескивается часто в претензиях к России. Это возникновение территориального конфликта, это более двухсот тысяч беженцев. И можно понять недовольство Грузии теми или иными действиями Москвы, но часто реакция Тбилиси отличается чувственным перехлестом и забвением собственных интересов.

Патриарх Илья Второй традиционно проводил политику конструктивного диалога и укрепления уз с Москвой. Официальная позиция Грузинской православной церкви по отношению в украинской автокефалии свелась к праву не реагировать. Премьер-министр Мамука Бахтадзе выступил сдержанно, подчеркнув уважение государства к собственным религиозным институтам. Следует заметить в этом контексте, что в Грузии православие имеет в соответствии с законом определенные преимущества по отношению к другим конфессиям. При полной свободе вероисповедания для всех.

Внутриправославные расколы стали в Грузии толчком для предания забвению некоторыми политиками и общественными деятелями собственных национальных интересов. Чувственный перехлест выразился в готовности рубить под собой сук, на котором сидят.

Голос разума Нино Бурджанадзе, напомнивший о, возможно, пагубных последствиях исступленного антироссийского разгула в прессе, привел к постепенному успокоению. Грузия не собирается поддерживать Украину во внутреннеправославных спорах. Это и жест благодарности по отношению к РПЦ, и также — признание первоочередной важности отношений с Россией.

Нежданно и негаданно, но вследствие упомянутого накала страстей и затишья появляются основания для возобновления конструктивного диалога между Москвой и Тбилиси. Его ждут многие.