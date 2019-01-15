Сразу после вызова японского посла в МИД России 9 января — и особенно по завершении вчера российско-японских переговоров в Москве на уровне министров иностранных дел — провластные пропагандисты обрушились с критикой на экспертов и политиков, выступающих против проводимой Кремлём линии на заключение мирного договора с Японией «на основе Декларации 1956 года». Между тем неприятие этой линии является абсолютно обоснованным. Она не может не подразумевать тех или иных уступок в пользу давно известной и подтверждённой вчера генеральным секретарём кабинета министров Японии позиции Токио по Курилам: острова Кунашир и Итуруп и Малая курильская гряда являются «исконными территориями Японии».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Провластные пропагандисты говорят: никаких уступок в пользу японской позиции никогда и не планировалось. Скажите мне тогда, пожалуйста, кто в таком случае неадекватен?

Asienspiegel.ch Карта Курильских островов

Ни один ответственный эксперт по Японии не поставит свою подпись под утверждением о том, что японцев можно убедить отказаться от их известной, утверждённой на всех возможных уровнях и многократно подтверждённой в переговорах с российской стороной позиции по южным Курилам. Предложить президенту вести переговоры о заведомо неосуществимом могли только авантюристы.

В нашей истории, однако, были и руководители-волюнтаристы и авантюристы: это Никита Хрущёв, ставший инициатором известного обещания раздачи территории России и на восточных её рубежах, это Михаил Горбачёв с наиболее ярким примером политических и разоруженческих уступок ФРГ и США, это Борис Ельцин, находившийся в конце 1990-х в шаге от государственного преступления по Курилам. Владимир Путин решил пойти по их пути? Большинство не хочет в это верить. А втягиваться в переговоры о неосуществимом, вести их более полутора десятков лет — разве это в духе столь любимого нашим президентом прагматизма?

Можно и нужно, как это сделал МИД России, заявить, что «решение проблемы мирного договора должно основываться на признании Японией итогов войны, включая суверенитет России над южными Курилами». Можно, как это делают некоторые публицисты, поиздеваться на Синдзо Абэ с его клятвами. Надо, однако, понимать, что любой другой партнёр лидера России по переговорам займёт ещё более жёсткую позицию, чем была у нынешнего японского премьера.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и премьер-министраЯпонии Синдзо Абэ. Владивосток. 2017

Вот цитата из одной из мусорных провластных статей, написанных после вызова японского посла и в преддверии переговоров: «Так что расходимся. Кина не будет. В принципе, его и не могло быть по определению». Она была адресована общественности, которая стала выходить на митинги и пикеты с целью не допустить территориальных уступок Японии. Эти акции, однако, сыграли свою роль, а приведённые мной слова оказались своего рода предсказанием: делегации разошлись; компромисса с японцами и мирного договора на устраивающих Россию условиях не может быть по определению.

О чём Владимир Путин будет говорить с Синдзо Абэ на предстоящем саммите, если он состоится, мы, видимо, так же не узнаем, как до сих пор не знаем сути их прошлых обсуждений в режиме тет-а-тет. Просто соберутся, чтобы заявить друг другу взаимоисключающие позиции?

Вчитайтесь внимательно в то, что сказал по итогам российско-японских переговоров министр Лавров: «Позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили, но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать».

Воля — это хорошо. Лишь бы она не превращалась в волюнтаризм.