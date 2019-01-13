После того, как глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук в интервью украинскому «5 каналу» назвал возможное единение УГКЦ и новосозданной Православной церкви Украины «хорошей радостной перспективой», обозначив в качестве конечной цели евхаристическое общение двух Церквей, свой ход сделал Константинополь.

Иван Шилов ИА REGNUM

Архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) из Украинской православной церкви в США (подчиняется Фанару), который сыграл одну из ключевых ролей в создании Православной церкви Украины, побеседовал с корреспондентом BBC. Его слова в определенном смысле стали ответом на тезисы Шевчука. Напомним, лидер униатов тогда рассказал, что уже о кое-чем договорился с возглавляющим ПЦУ митрополитом Епифанием (Думенко). «Прежде всего мы хотим вместе исследовать общее наследие киевского христианства, — заметил лидер украинских униатов. — Потому что так исторически получилось, что Греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности Латинской церкви. Православная церковь попадала под влияния московские, то есть под влияния этой славно или печально известной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах».

Ранее — в послании от 18 декабря 2018 года — УГКЦ протянула руку ПЦУ и предложила в будущем создать единый Киевский патриархат. Как отмечают некоторые украинские издания, после этого «появилось немало противоречивых комментариев, преимущественно в российских СМИ, что якобы это является уходом греко-католиков от католицизма и попыткой создать на Украине еще одну конфессию, которая выйдет за юрисдикционные границы и Константинополя, и Рима». Шевчук был вынужден уточнить свою позицию, но, похоже, еще больше запутал. С одной стороны, он обусловил появление единого Киевского патриархата «восстановлением евхаристического общения между Римом и Константинополем», то есть Ватиканом и Фанаром. С другой, по его словам, «сегодня нужно приложить все усилия, чтобы не только преодолеть разделение внутри украинского православия, но и серьезно богословствовать, молиться, работать для того, чтобы восстановить первоначальное единство Киевской церкви в ее православной и католической ветвях».

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Святослав Шевчук

При этом униатский архиепископ еще раз подчеркнул, что именно «УГКЦ несет мистическую церковную память неразделенного христианства первого тысячелетия» подтвердив тем самым прежние претензии на главенство в любых процессах единения или объединения с украинскими православными. Но это, судя по всему, не устраивает Константинополь. Со своей стороны Фанар в лице архиепископа Памфилийского предложил греко-католикам кнут и пряник. Даниил иронично заметил, что «исторически греко-католики пытаются найти свою идентичность. Они являются православными христианами в единстве с Римским престолом», но «постоянно возвращаются обратно к киевской традиции, к крещению, принятому от Константинополя». И в ситуации, когда Святой престол отказывает униатам в получении патриаршего куколя, помочь может Фанар.

Отвечая на вопрос корреспондента ВВС, возможно ли присоединение УГКЦ к Православной церкви Украины спустя 10−20 лет, когда ПЦУ станет патриархатом, Даниил ответил: «Я уверен, что это вполне возможно». Поэтому «создание Православной церкви Украины является определенной предпосылкой для диалога Православной церкви с Греко-католической и поиска путей для их понимания». По факту архиепископ Константинопольского патриархата объяснил униатам, что Фанар будет сам диктовать условия потенциального объединительного процесса и только он может повысить статус будущей объединенной Церкви на Украине. В противном случае Константинопольский патриархат готов начать активную экспансию на исконной территории УГКЦ. По словам Даниила, сегодня «логично, чтобы со временем открылась ставропигия Константинопольского патриархата на Западной Украине, например, во Львове».

President.gov.ua Архиепископ Даниил

Интересно и другое. В контексте действий Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла архиепископ Памфилийский заявил: «Мы не можем предусматривать, что церковные структуры суверенных государств должны принадлежать или быть подчиненными структурам иностранного государства». По сути, еще один прозрачный намек украинским униатам, чей церковный центр находится в Ватикане. Напомним также, как 24 августа, выступая на параде по случаю празднования дня независимости, президент Украины Петр Порошенко заявлял: «Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане… Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери. И именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы».

Учитывая, что Киев в деле создания ПЦУ всем обязан Фанару, последний может и взыскать долги с украинских властей, начав создавать греко-католикам режим неблагоприятствования. В частности, стимулировать переход в Православную церковь Украины верующих и священников не только Украинской православной церкви Московского патриархата, но и Украинской греко-католической церкви. Благо, методы отработаны. Не случайно в последнее время униатские иерархи в ряде своих выступлений подчеркивают, что «пока признаков переходов греко-католиков в ПЦУ» они не видят и «тенденций не отмечают». Вопрос в том, как долго продлится это «пока».