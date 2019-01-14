Интенсивная миграция жителей из Китая на Дальний Восток России началась во второй половине XIX века. В основном это были мужчины, они брали в жёны местных женщин из коренных малых народов — удэгейцев, нанайцев и орочей. Так появилась новая этническая группа — тазы. Современный этноним «тазы» — это русифицированный вариант китайского названия «тадцзы» — инородцы. В 1960—1970-е годы, когда политические отношения СССР и Китая обострились, начался обратный процесс — массированная кампания по вытеснению китайцев из Советского Союза. Несмотря на то, что тазы не подвергались официальным гонениям, по данным переписи 2010 года, в Приморском крае их численность составляла лишь две с половиной сотни.

Алёна Шилоносова ИА REGNUM Перепись 2010 года показала, что полноценно владеющих тазским языком в России нет. Родным языком тазы считают русский. На фото Утайсин Евгения

Алёна Шилоносова ИА REGNUM Современный этноним «тазы» — это русифицированный вариант китайского названия «тадцзы» — инородцы. На фото Лан Анатолий Григорьевич

Алёна Шилоносова ИА REGNUM Первые относительно достоверные данные о численности тазов относятся к 1872 г. Тогда их насчитывалось 638 человек по Уссурийскому краю. На фото Тинью Федор Максимович

Алёна Шилоносова ИА REGNUM В 2000 г. состоялось официальное признание тазов – они были включены в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255). На фото Ваганова Надежда Васильевна

Алёна Шилоносова ИА REGNUM В начале ХIХ в. у тазов не было отдельных поселений: они жили среди нанайцев, орочей, удэгейцев. На фото Вирютина Валентина Владимировна

Вместе с китайскими мигрантами вытеснялось и всё то, что с ними было связано. Тазский язык, появившийся как смесь китайского, удэгейского и нанайского, оказался под запретом. Вместе с языком забвению предавалась культура этой народности, поскольку именно через язык передаются опыт, ценности, фольклор, традиции, картина мира. Наибольшее количество тазов при этом оказалось в селе Михайловка, в 420 километрах от Владивостока, куда они были сселены еще в 1938 году.

Алёна Шилоносова ИА REGNUM В 1938 г. тазов решили сосредоточить в одном месте. Для этого в бывшее корейское село Михайловка Ольгинского района их привезли с рек Сучан, Судзухе, Вангоу, Пхусун, Аввакумовка, Тадуши, Тетюхе. На фото Улайси Александр Кириллович

Алёна Шилоносова ИА REGNUM В начале ХХ в. тазам был близок мир тайги: они много охотились, занимались рыболовством и собирательством. К концу века хозяйство стало ближе к китайскому образу жизни – огородничество и земледелие. На фото Андриевская Людмила Ивановна

Алёна Шилоносова ИА REGNUM Подход к земледелию тазы переняли у китайцев: названия сельскохозяйственных культур, технику земледелия, приёмы полеводства. На фото Клеменко Ольга Максимовна

Алёна Шилоносова ИА REGNUM Китайский, русский и аборигенный культурные пласты – основные группы, благодаря которым сформировался этнический облик тазов. К аборигенному пласту относятся удэгейцы, нанайцы и орочи. На фото Мамалыга Наталья Викторовна

Сейчас численность тазов в Михайловке едва ли превысит несколько десятков. Современный мир с его мобильностью, размытыми границами и тотальной глобализацией также не способствует сохранению культуры. Не получая государственной поддержки в сохранении традиций, тазы теряют свою уникальность. О тазском языке последние его носители в селе говорят: «Я понимаю, сказать не могу». Для фотопроекта они написали те слова и выражения, которые ещё помнят.

Алёна Шилоносова ИА REGNUM Сильные потери традиционной культуры тазов происходили в 1950–1970-е годы, когда началась борьба со всем, что свидетельствует о присутствии китайцев на Дальнем Востоке. На фото Мамалыга Ирина Сергеевна

Алёна Шилоносова ИА REGNUM На фото Севка Глеб Федорович

Алёна Шилоносова ИА REGNUM На фото Утайсин Кристина

Алёна Шилоносова ИА REGNUM На фото Юрганова Ангелина

Использованы материалы книги «Тазы: этническая история, хозяйство и материальная культура ХIХ-ХХ вв.» Ю. А. Сем, Л. И. Сем.