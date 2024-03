После новогодних и рождественских праздников невольно настраиваешься на оптимистический лад. Однако с первых минут 2019 года не скрою, что меня не покидало чувство недоумения и тревоги. И вот почему. Накануне нового 2019 года редакция азербайджанского информационно-аналитического портала Minval. az опубликовала лучшие, на их взгляд, статьи уходящего года. Так вот, среди отобранных «лучших» материалов четвертую строчку занимает статья зав. кафедрой журналистики Бакинского славянского университета, заслуженного журналиста Шелале Гасановой под заглавием «Мы должны вернуться в Иреван».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Вы ошиблись, уважаемый читатель, если подумали, что после широко освещенных телевидением праздничных осенних мероприятий, посвященных 2800-летию со дня основания Еревана, заслуженную журналистку потянуло «в город юности её мужа», который «вырос в центре Еревана на улице Чаренца, учился в престижной по тем временам школе имени Дзержинского», чтобы самой увидеть красивую столицу Армении. Увы, побудительные мотивы Шелале Гасановой совершенно другие. Что же такое интересное поведала читателям автор одной из «лучших» статей 2018 года?

«Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это — наша политическая и стратегическая цель, и мы должны приближаться к ней, — этот призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, недавно прозвучавший с трибуны VI съезда партии «Ени Азербайджан», приобрел стратегическое измерение для каждого азербайджанца, ибо возвел Иреван в символ Храма (странно, почему не Мечети — А.Г.) Исторической Памяти».

Согласитесь, лихо сказано. Дальше-больше. Шелале Гасанова продолжает:

«…президент Азербайджана глобализирует этот политический тренд (имеет в виду возвращение в Иреван — А.Г.), чтобы НЕ ПОЗВОЛИТЬ ОТНЯТЬ У АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА ИСТОРИЮ переселения престола армянской церкви из Киликии в государство Кара-Коюнлу… Да, мы вернемся в Иреван, чтобы почтить память предков, всколыхнуть в сердце историю средневекового азербайджанского города! (подчеркнуто мной — А.Г.)».

Мартирос Сарьян. В старом Ереване. 1930

Этот воинственный маразм с точки зрения истории не выдерживает никакой критики. Достаточно привести выдержку из американской универсальной энциклопедии, чтобы убедиться в полной абсурдности мыслей Шелале Гасановой:

«Britannica. Ереван. «Несмотря на то, что Ереван впервые исторически записан в 607 году до н.э., датируется археологическими свидетельствами как поселение 6−3 тысячелетия до н.э., а затем и как крепость Эребуни с 783 года до н.э., с VI века до нашей эры стал частью Армянского царства» (Britannica. Yerevan. «Though first historically recorded in 607 ce, Yerevan dates by archaeological evidence to a settlement on the site in the 6th-3rd millennia bce and subsequently to the fortress of Yerbuni in 783 bce. From the 6th century bce it formed part of the Armenian kingdom.»).

Но нелепость ситуации в том, что, если начать всерьез оспаривать историческую принадлежность Еревана (основанного в 782 году до н.э. царем государства Урарту Аргишти I) к племенной конфедерации Кара-Коюнлу (тюрк. «чернобаранные» — А.Г.) огузских тюркских кочевых племен, это будет то же самое, как если добровольно взять на себя роль комического персонажа из прикольной фразы — не пытайтесь понять женщину, а то, не дай Бог, еще поймете!

Тиражирование циничной исторической лжи, откровенные призывы к войне, для пущей убедительности Шелале Гасановой подкрепляемые цитатами от Ильхама Алиева, таковы главные достоинства одной из «лучших» статей, опубликованных интернет-порталом Minvаl. az в 2018 году. Уверен, что Шелале Гасанова найдет новый неиссякаемый источник вдохновения из строк новогоднего (2019 г.) поздравления президента Азербайджана И. Алиева. Так, к чему же призвал в своем поздравлении азербайджанский народ апшеронский султан:

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть полностью выполнены, оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с наших земель. Могу сказать, что в 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования конфликта… режим криминальной, коррумпированной хунты, узурпиро­вавший власть в Армении на протяжении 20 лет, пал, и это является полным фиаско захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана… Считаю, что сегодня складывается новая ситуация для урегулирования конфликта. Надеюсь, что в 2019 году в этой области могут быть подвижки».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

После этих слов так и хочется сказать муаллиму Ильхаму спасибо за откровения. Произошедший в апреле-мае в Армении государственный переворот президентом Азербайджана оценивается не иначе, как «полное фиаско захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана». Что же касается оценок типа «режим криминальной, коррумпированной хунты, узурпировавший власть в Армении», то складывается впечатление, что действующие власти Армении в подкрепление этих оценок Алиева проводят громкие, широко рекламируемые в СМИ «разоблачения» высокопоставленных должностных лиц и их родственников, причем с грубейшим нарушением одного из основополагающих принципов уголовного судопроизводства — принципа презумпции невиновности, приклеиванием разного рода ярлыков и эпитетов, обозначенных в Уголовном кодексе Республики Армения. А судилище над первым президентом Нагорно-Карабахской Республики, вторым президентом Республики Армения Робертом Седраковичем Кочаряном — так это в подтверждение новыми властями Армении объективности другого определения из новогоднего поздравления И. Алиева касательно «узурпировавших власть в Армении». Особо удивляться не приходится, так как если государственные перевороты, подобные тому, что произошел в Армении в мае минувшего года, вместо осуждения их антиконституционности восторженно принимаются разного рода поборниками, как то: прав человека, свободы личности, особенно из ЛГБТ-сообщества, свободы вероисповедания, естественно, включая приверженность тоталитарным религиозным сектам типа «Слово жизни», то и эти факты говорят о рукотворности имевшего место в Армении государственного переворота. Об этом нам косвенно поведал и сам И. Алиев все в том же новогоднем поздравлении. Как и следовало ожидать, мысли муаллима Ильхама 4 января 2019 года развил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в статье на интернет-портале https://apa.az под заглавием «Гасанов: мир увидел военный потенциал Азербайджана», в которой он, в частности, заявил:

«Азербайджанская армия встретила свое 100-летие на высоком уровне. Наша армия провела успешные операции против врага (имеется в виду против Армении и Арцахской Республики — А.Г.) в апреле 2016 года и июне 2018 года» (подчеркнуто мной — А.Г.).

President.az Национальная армия Азербайджана

Примечательно, что 26 июня 2018 года, выступая на военном параде в Баку в связи со 100-летним юбилеем создания вооруженных сил Азербайджана, Ильхам Алиев заявил, что «в результате успешной операции, проведенной в прошлом месяце, (то есть в мае 2018 г. — А.Г.) отдельной общевойсковой армией в Нахчыване, были освобождены 11 тысяч гектаров земли». Думается, что читатель обратил внимание на нестыковку дат «освобождения» 11 тысяч гектаров, а именно: по Алиеву, это произошло в мае, а согласно Закирову — в июне 2018 года. А вот нынешнее руководство РА четко придерживается другой версии — 11 тысяч гектаров были «освобождены» в апреле прошлого года, о чем, согласно версии, выдвинутой Н. Пашиняном, ни верховный главнокомандующий, ни министр обороны Азербайджана и знать не знают. Я специально обращаю внимание читателей на эту нестыковку с тем, чтобы констатировать непреложный факт: политическая вакханалия, царившая в Армении после государственного переворота в мае-июне 2018 г., создала благодатную почву для чувствительного и опасного продвижения азербайджанских вооруженных сил в Нахичеванском направлении армяно-азербайджанской границы. И этот факт настолько вдохновил Апшеронского султана, что он в этом же вышеупомянутом своём выступлении от 26 июня 2018 г. заявил:

«Мы освободили стратегические высоты. Сегодня мы контролируем стратегические коммуникации, дороги… Мы в состоянии уничтожить любой стратегический объект врага. Все его стратегические позиции могут быть поражены силами азербайджанской армии» (Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом, 26 июня 2018 г.).

На первый взгляд читатель подумает, что нет ничего нового в воинственной риторике И. Алиева. Но это лишь на первый взгляд. Ведь продвижение вооруженных сил Азербайджана в Нахичеванском направлении делает уязвимыми стратегические объекты, дороги и другие коммуникации на территории Республики Армения. То есть И. Алиев уже напрямую угрожает Армении. Неужто ему неведомо, что еще 14 ноября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение, которым одобрил «Соглашение об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил (ОГВС) РА и РФ» (далее Соглашение). Отметим, что в июле 2017 года Совет Федерации Российской Федерации ратифицировал это Соглашение, а в октябре 2017 г. Соглашение было ратифицировано Национальным Собранием Республики Армения (далее НС РА). При этом отметим, что из 94 участвовавших в голосовании депутатов НС РА 87 проголосовали «за», а 7 депутатов из фракции «Выход», руководимой Николом Пашиняном, в том числе и он сам, проголосовали «против» ратификации Соглашения, двое из членов фракции «Выход» в день голосования отсутствовали, иначе голосующих «против» было бы на двух депутатов больше. Так вот, основная цель Соглашения — предупреждение вооруженного нападения на Россию или Армению, прикрытие государственной границы и другие виды военной защиты. Ильхам Алиев не мог не знать, что Соглашение предусматривает формирование общего (для России и Армении) пространства обороны и безопасности. Тогда какую же цель преследуют его воинственные угрозы? Породить у граждан, проживающих в приграничных с Азербайджаном регионах Армении (в данном случае с Нахичеваном), чувство незащищенности или же разыграть уже единожды испробованный изначально ложный тезис о том, что в ходе апрельской (2016 г.) четырехдневной войны в Нагорном Карабахе Москва якобы недостаточно поддержала своего единственного военно-политического союзника на Южном Кавказе? При этом самые разношерстные ангажированные русофобские СМИ, смею предположить, что согласно имеющихся у них инструкций, будут умалчивать, что еще 2 апреля 2016 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с И. Алиевым выразил поддержку и солидарность Баку в связи с конфликтом с Арменией. «Турецкий народ всегда находится рядом с азербайджанским народом», — заявил тогда Эрдоган. Не станут эти масс-медиа упоминать и о том, что в воскресенье, 3 апреля 2016 года, когда Армия обороны Нагорного Карабаха организовала контрнаступление и выбила азербайджанцев из части ранее захваченных ими населенных пунктов, Баку предлагал перемирие на условиях статус-кво, однако уже 4 апреля 2016 г., когда Эрдоган заявил: «Турция с самого начала карабахского кризиса была рядом с Азербайджаном и будет продолжать это. Однажды Карабах непременно вернется к своему настоящему хозяину, снова станет азербайджанским», планы апшеронских ястребов поменялись. Будут эти писаки также умалчивать и тот факт, что договоренность о прекращении огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил была достигнута 5 апреля 2016 г. после организованной Министерством обороны России встречи начальников генштабов вооруженных сил Армении и Азербайджана. Поддержать И. Алиева в реализации тщательно скрываемой им цели — посеять чувство незащищенности не только у населения Арцахской Республики, но и приграничных районов Армении, в том числе и путем дискредитации армяно-российского военного сотрудничества, взялся и небезызвестный эксперт по вопросам государств бывшего СССР, профессор Вашингтонского Института мировой политики Пол Гобл. Так вот, сей американский аналитик, вслед за Ильхамом Алиевым и Закиром Гасановым, 4 января 2019 года в интервью проамериканскому, однако почему-то называемому армянским, информационному порталу 1in. am дал интервью, которое было опубликовано под заглавием «Пол Гобл: «Москва продаст Армению, если будет убеждена в том, что взамен на это получит Азербайджан», которое не без радости перепечатали и азербайджанские интернет-порталы, например, Minval. az. Согласитесь, что после новогодних празднеств и до светлого праздника Рождества Христова кажется весьма и весьма подозрительной публикация этого откровенно русофобского интервью. О чем же вещает сей американский аналитик. «Тогда как в Баку Алиев стремится к умеренному сближению отношений с Москвой, Москва может существенно расширить свое влияние в Азербайджане, если заставит Ереван отступить от своих позиций, пойти на уступки в вопросе Нагорного Карабаха. Я всегда был убежден в том, что Москва продаст Армению, предаст ее, если будет убеждена в том, что взамен на это получит Азербайджан… Я предполагаю, что в 2019 году тоже не будет серьезных подвижек в процессе урегулирования, хотя Москва и спровоцирует новые столкновения, насилие — чтобы напомнить обеим сторонам, что никто, кроме нее, не может решать, что там должно происходить». Если вдуматься в суть сказанного Полом Гоблом, то невольно станешь восторгаться всесильной Москвой, которая, оказывается, добилась от бывшего посла США в Республике Армения Ричарда Миллза озвучивания откровенных признаний, отражающих американский подход в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта по печально известной формуле «Территории (земли) — в обмен на мир». Реализация же этого подхода на практике означает развязывание новой войны между Азербайджаном и Арцахской Республикой (по логике Гобла, виноватой за развязывание войны будет Москва). Далее, оказывается, что это Москва сумела оказать давление и на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который по итогам своего визита в Армению 25 октября 2018 г. на пресс-конференции сказал, что «если прогнозы общественного мнения в Армении подтвердятся, то после выборов у премьер-министра будет очень сильный мандат для реализации решительных и решающих шагов и реализации усилий по урегулированию карабахского вопроса». Таким образом, цена мандата Н. Пашиняна, в понимании американской стороны, — это решительные шаги по сдаче «территорий — в обмен на мир», то есть опять-таки создание условий, которые неизбежно приведут к развязыванию новой нагорно-карабахско-азербайджанской войны. С чем мы имеем дело в случае с интервью Пола Гобла. Видимо, уже всем заокеанским стратегам стало понятно, что американская формула урегулирования карабахского конфликта неизбежно приведет к войне. Поэтому они в срочном порядке предприняли действия по отвлечению внимания, хотя бы граждан Армении, от их опасных действий назначением России виновной за будущую войну, согласись Армения на те условия урегулирования, повторюсь, которые предлагают США. Вместе с тем, видимо, чувство профессионализма у американского аналитика еще напрочь не искоренено и в конце своего интервью Пол Гобл явно не слукавил, когда сказал: «Если вопрос Карабаха будет решен в пользу Азербайджана, это даст США еще больше возможностей для того, чтобы изолировать Иран, поскольку решение Карабахского конфликта означает, что Тегеран потеряет возможность влиять на политические вопросы на Кавказе. Но Москва это понимает и сделает так, чтобы этого не допустить».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Думается, что в связи с вышеизложенным будет весьма уместно привести выдержку из пресс-конференции президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко от 14 декабря 2018 года, в ходе которой он рассказал об озвученных ранее предложениях по участию России и Белоруссии в разрешении нагорно-карабахского конфликта. А.Г. Лукашенко отметил, что этот вопрос ранее обсуждался в Ереване на одном из саммитов ОДКБ, когда президентом Армении был Серж Саргсян. При этом он отметил, что Белоруссия и Россия заняли консолидированную позицию:

«Потом уже откровенно сказал (А. Лукашенко — А.Г.): слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию: Серж (имеет в виду Сержа Азатовича Саргсяна — А.Г.) отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет мы на это не пойдем, мы этого не хотим».

Герой Арцаха Серж Азатович Саргсян не мог ответить иначе, так как прекрасно понимал, что реализация подхода «территории — в обмен на мир» неминуемо привела бы к новой войне. Здесь заметим, что в случае развязывания Азербайджаном войны (по подсказке из-за океана или через их известных доверенных посредников) не приходится сомневаться, что свои миротворческие войска в зону военных действий введут не только наши союзники по ОДКБ, но и НАТО, ведь сопредседателями Минской группы ОБСЕ кроме России являются США и Франция. Ведь американская сторона никогда и не скрывала особую стратегическую важность 100-километровой прифронтовой линии, границы с Ираном, ныне контролируемой вооруженными силами Арцахской Республики.

Возвращаясь к поспешно данному Полом Гоблом интервью, отметим также, что по какому-то загадочному стечению обстоятельств в тот же день, 4 января 2019 года, накануне Рождества Христова «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода») поместила на своем сайте статью Сатеник Кахзванцян под заглавием «С 1999 года в Гюмри по вине военнослужащих российской военной базы погибли 12 человек». Цель публикации — в предпраздничные дни, накануне святого Рождества Христова, как и в случае с интервью Пола Гобла, демонизировать Россию, демонизировать расквартированных в Гюмри военнослужащих 102-й российской военной базы, уж, во всяком случае, постараться, чтобы во время традиционных в Армении новогодних и рождественских семейных встреч эта тема не только присутствовала, но и порождала у обремененных заботой и обезволенных нуждой наших согражданах чувство необъяснимой тревоги, из-за кажущейся (а, скорее, умело насаждаемой специалистами информационных войн) своей собственной незащищенности. Не скрою, что, размышляя об этом в семейном кругу, я услышал, казалось бы, неожиданное объяснение совершенно другому феномену — значительной эмиграции из Армении в Россию. Один из одаренных молодых кинорежиссеров Армении Артур Варданян рассказал о своем весьма интересном наблюдении. Работая над сценарием фильма, рассказывающего о жизни эмигрантов из Армении в России, ему довелось переговорить со многими десятками из них. В итоге у него сложилось впечатление, что многие из наших соотечественников выезжают именно в Россию, потому что там себя чувствуют более защищенными. Судя по всему, об этом феномене о причинах эмиграции из Армении хорошо осведомлены, если и не в руководстве Азербайджана, то уж точно в том из центров силы мировой политики, на который возложено политическое кураторство Азербайджаном, не исключаю, что опосредованное, к примеру, через страну, которая больше, чем США, заинтересована в изолировании Ирана…

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Армения

Статья уже была готова к публикации, как все тот же интернет-портал haqqin. az опубликовал статью под заглавием «Тигран Хзмалян: Армения не является независимым и суверенным государством». Кинорежиссер Тигран Хзмалян поведал о том, что 12 января 2019 г. — в день 4-й годовщины убийства семьи Аветисян российским военнослужащим Валерием Пермяковым и на 40-й день со дня убийства Джульеты Гукасян, в смерти которой также подозревается военнослужащий 102-й российской военной базы (при этом заметим, что решения суда по данному делу нет), запланирована демонстрация траура и протеста в Гюмри напротив 102-й военной базы Российской Федерации. «Подобные акции протеста будут продолжительными. Мы поставили цель не только вывести российскую военную базу из Армении, но и решить вопрос деколонизации нашей страны, а это будет возможно только посредством отмены Московского договора от 16 марта 1921 года», — объяснил он в своем интервью a1plus. am, которое с удовольствием опубликовал и haqqin.az. Чтобы не забыть: оказывается, Хзмалян одновременно является главой Европейской партии Армении. Только патологическая антироссийскость и русофобство в сочетании с абсолютным незнанием истории, уже не приходится говорить о полном отсутствии представлений и элементарных знаний о современных геополитических реалиях, могли породить такие бредовые мысли. Что имеется в виду.

Да, Московский договор, подписанный 16 марта 1921 года в Москве представителями правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР, даже по прошествии 98 лет не может не вызывать чувство гнева и осуждения у каждого армянина, проживающего в Армении, Арцахской Республике или в восьмимиллионной армянской Диаспоре. Ведь в соответствии со Статьей I Договор устанавливал новую северо-восточную границу Турции, в частности бывшая Карсская область и бывший Сурмалинский уезд Эриванской губернии (которые входили в состав Российской империи с 1828 года) отходили к Турции. Статья III Договора гласила, что стороны согласны на образование на территории бывшего Нахичеванского уезда Эриванской губернии автономии «под протекторатом Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит этого протектората третьему государству» (имелась в виду Армения). Так, расторгнув Московский договор, выдворив из Армении 102-ю российскую военную базу, сняв с границы российских пограничников Пограничного управления ФСБ России в Армении, передислоцировав из Армении летную военную базу «Эребуни», на кого рассчитывает кинорежиссер Тигран Хзмалян? Кто поможет торжеству справедливости в этом вопросе, а именно: возвращению исконно армянских земель, с которыми связаны многие славные страницы истории армянского народа? Не думаю, что Тигран Хзмалян уверовал в доселе никому неведомую цивилизованность турецкого и азербайджанского лидеров и их жажду в утверждении исторической справедливости. А, может, он думает, что нам помогут европейцы, извлекшие горькие уроки из аннексии в 1974 году более 40% территории Республики Кипр? Быть может, он, как человек искусства, надеется, что восстанут потомки доблестных фидаинов, до последнего сражавшихся плечом к плечу с русскими братьями по оружию за Баязет, о чем столь прекрасно было описано Валентином Пикулем в романе «Баязет». Нет, уважаемый читатель, перед неискушенными в политике людьми искусства кукловодами из-за бугра поставлена куда более банальная задача — любыми средствами: манипулированием, распространением откровенной лжи дискредитировать Россию, российско-армянское стратегическое партнерство. А там, глядишь, может и грант сумеют подцепить, к примеру, для съемок философско-размышленческого фильма, естественно, с антироссийским душком. Одновременно с публикацией интервью Тиграна Хзмаляна haqqin. az, впрочем, как и 1news. az, опубликовал интервью под заглавием «Глеб Павловский: «Скоро в Карабахе начнется война» известного российского публициста, бывшего советника главы администрации президента России Глеба Павловского, данное им радиостанции «Эхо Москвы». В нем известный российский политолог размышляет:

«Столько уже войн в одном маленьком месте было за последние 20−30 лет. Больше нигде же не было на постсоветском пространстве. Только в Югославии сравнимое что-то было. Поэтому нельзя. Надо просто на союзников не дышать, я бы сказал. А революции… в Армении их уже было немало. Они уже были. Армения переживает революции… в конце 80-х, начале 90-х — боже мой! — там было больше людей на улицах, чем было в дни вот этой революции (имеется в виду в дни, предшествовавшие государственному перевороту — А.Г.). Все люди жили на улицах, съезжались в Ереван, стояли там сотнями тысяч на улицах. Потом революция — война, война — революция. Вот сейчас революция была — видимо, дальше — война… Теперь я думаю, что люди захотят результатов. Откуда он (Никол Пашинян — А.Г.) достанет результаты, какие можно достать особенные результаты? Саакашвили и тот не смог. Ну, значит, война!»

billert 102-я российская военная база. Гюмри

Уважаемый читатель, в данной статье я не ставил перед собой задачу дать обзор публикаций в азербайджанских СМИ, а ставил перед собой другую цель: показать всю опасность ситуации, складывающейся в регионе армяно-азербайджанской и арцахско-азербайджанской границы в условиях абсолютно неадекватных действий со стороны сегодняшних власть предержащих Армении во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, которые, создается впечатление, что находятся в блаженном неведении происходящего. Вызывает сомнения лишь одно обстоятельство — бездействие правительства Армении является результатом абсолютной некомпетентности Н. Пашиняна и Ко, или же мы имеем дело с тщательно продуманным и реализуемым из-за океана сценарием, результатом которого будет претворение в жизнь формулы экс-посла США в Армении Ричарда Миллза — «Территории — в обмен на мир». В заключение статьи я невольно призадумался и, не скрою, надеюсь, что и в этот раз ИА REGNUM мне, убежденному стороннику жизненной востребованности подписания Соглашения о российско-армянском военно-политическом союзе, даст возможность поделиться с читательской аудиторией вышеизложенными глубокими тревогами. Вместе с тем я прекрасно понимаю, что публикация данной статьи не может быть равноценным ответом на системно проводимую и щедро финансируемую подрывную работу, преследующую реализацию губительных для существования самого армянского государства задач, конечная цель которых как можно побольнее ударить по России, великой стране — архитекторе становления нового справедливого мирового порядка. Словом, для Республики Армения 2019-й — год тревог и надежд. Надежд, что у армянского руководства, наконец, будет понимание непреложной истины — альтернативой военно-политическому союзу Армении и России является война.

Mil.ru Россия и Армения

P.S. Не хотелось завершить статью на грустной ноте и, к моему удовлетворению, на память пришел чудесный концерт Государственной Академической Капеллы Армении, состоявшийся 23 декабря 2018 года в день 90-летия со дня рождения выдающегося армянского маэстро, Народного артиста СССР, депутата Верховного Совета СССР (1982−1987 гг.), Лауреата Государственной премии СССР, Национального героя Республики Армения Оганеса Чекиджяна. Маэстро Чекиджян в день своего юбилея в очередной раз поразил зрителей, которые переполнили зал Национального театра оперы и балета им. А. Спендиарова, своим высочайшим дирижерским мастерством. Поклонники таланта маэстро Чекиджяна бурными и продолжительными аплодисментами встретили не только бессмертную песню Великой Победы — Журавли (слова Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля), но и официальное, глубокое и сердечное поздравление министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского, текст которого зачитал Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин. Примечательно, что около двух третей поздравительных посланий, приветственных адресов и телеграмм, которые поступили в адрес юбиляра, были из России. В их числе и сердечное поздравление от председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам Содружества независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Ивановича Калашникова. Уже по прошествии двух недель, в день светлого праздника Рождества Христова маэстро Оганес Арутюнович у себя дома попросил меня найти возможность и выразить особую благодарность руководству Государственной думы и Совета Федерации Российской Федерации (видимо, предполагая, что все еще будучи сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА, я смогу исполнить его поручение-просьбу) за проявленное ими внимание к его личности и творчеству. Умудренный большим жизненным опытом маэстро далее поправил самого себя, специально сказав — «передайте особую благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, ведь без его поручения не стал же Чрезвычайный и полномочный посол России лично зачитывать послание министра культуры РФ. Словом, я счастлив, — продолжил маэстро, — что в моем лице Россия видит друга и при этом поддерживает и не забывает своего друга» (в кавычках прямая речь маэстро Оганеса Чекиджяна). Пользуясь случаем, хочу сказать, что я, как зритель юбилейного концерта, испытал чувство гордости, когда под бурные аплодисменты зрителей оглашалось приветствие Владимира Мединского, кстати, единственное приветствие от зарубежного должностного лица, при этом вновь убедился в том, что Россия никогда не забывает своих подлинных друзей!