Вчера стало известно о том, что власти города Купянск Харьковской области разрабатывают стратегию децентрализации системы отопления. Об этом сообщила пресс-служба Купянского горсовета. Уже началось информирование жителей тех домов, которые будут первыми отключены от централизованного отопления, о порядке этой процедуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Данный факт — это первый скандал такого рода, но, как давно было понятно, далеко не последний. Я об этом предупреждал еще в марте и мае прошлого года. Украина как государство разваливается уже несколько лет. Это очень хорошо видно с политической точки зрения. Но если политические процессы лежат как бы на поверхности, и их видят многие, то экономические процессы, а тем более технологические, зачастую не видны.

На самом деле, мы видим шокирующий в двадцать первом веке факт сознательного отказа от технических достижений современной человеческой цивилизации вследствие неспособности государства гарантировать своим гражданам — жителям городов необходимый технологический уровень жизни.

Люди привыкли к тому, что они живут в домах со всеми удобствами — теплой и горячей водой, канализацией, отоплением, газовыми или электроплитами, и даже не думают о том, что все это существует не бесплатно и не вечно. За все это надо не просто платить, чтобы централизованные городские системы работали в рабочем режиме, но надо обновлять, ремонтировать. И все это требует денег. А когда денег нет, такие системы начинают разваливаться и приходить в негодность, как украинская ГТС.

Признание властей города Купянска Харьковской области в том, что они не могут больше поддерживать централизованную систему отопления, — только первая ласточка наступающего технологического кризиса. Сегодня — Купянск, завтра — сам Харьков, потом — Львов, Днепропетровск и Киев. Это говорит о том, что городская инфраструктура приходит в негодность и завтра в городах Украины невозможно будет жить.

Нет отопления

Подобный пример в истории человечества имеется — когда белое население ЮАР в результате смены власти вынуждено было покинуть города и уступить свое место тем, кто раньше жил в хибарах. Деревянные полы быстро пошли на растопку костров в квартирах, централизованные системы отопления, электроснабжения и канализации быстро пришли в негодность и перестали работать. Так как туалеты перестали работать, то в этих целях в высотных домах стали использовать шахты лифтов.

Естественно, дома очень быстро, в течение двух-трех месяцев, начинали приходить в негодность, после чего новые жители городов перебирались в новые дома. Такая же судьба ждет Украину. Только есть один маленький «пустячок» — Украина находится не в Африке. И как жители городов, привыкшие ко всем условиям удобной городской жизни, смогут пережить отказ от этих благ — большой вопрос. А с учетом длительной в наших краях зимы — это становится чем-то гораздо большим, чем просто вопрос удобств. Это становится вопросом выживания.

Куда и к кому будут обращаться жители украинских городов через год-два — вот над чем уже сегодня надо думать международному сообществу. Это во-первых. Во-вторых, кто будет за все это платить и восстанавливать разрушенную инфраструктуру страны? Это не томос в Стамбуле подписать. Логично, если платить за этот гуманитарный кризис будет Запад — США, Британия, Европа, которые устроили на Украине Майдан и теперь отвечают за жителей этой страны.

В-третьих, надо понимать главную причину, по которой на Украине происходит отказ от центральной системы отопления и развал государства. Эта причина — украинизация. Украинизация политики, высшего и среднего образования, отказ от русского языка, уход в национализм и бандеровщину, уход в хуторское прошлое.

Отопление с помощью дров

В условиях мощного научно-промышленного и технологического комплекса Украины, созданного в СССР в 1950—1980 годы, украинизация стала синонимом папуасизации — сознательного перехода всего общества с более высоких цивилизационных стандартов жизни и технологических укладов к более низким. И что теперь — украинцам в землянки возвращаться, как в пятнадцатом веке? Вот к чему привела украинизация.

Думаю, происходящее на Украине хороший урок и для граждан Белоруссии, которым местные власти начали силой навязывать белорусизацию. Теперь они воочию смогут убедиться, к чему на самом деле их ведут местные поводыри как во власти, так и в оппозиции, пропагандирующие отказ от русского языка, от общерусской истории, от того научно-промышленного задела, который был создан советской, а на самом деле русской цивилизацией.