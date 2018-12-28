Новосибирская область весь 2018 год жила в режиме ожидания — ожидания будущего. Осенью 2017 года кресло губернатора стало вакантным, а потому внимание представителей политических кругов (как региональных, так и федеральных) было приковано к событиям, разворачивающимся вокруг Андрея Травникова (до сентября 2018 года — врио губернатора, с сентября — губернатор Новосибирской области) или создающимся им самим. Насыщенным на события год был и у представителей новосибирского бизнеса и научного сообщества. К концу же года активность сменилась восприимчивостью — новосибирцы, кажется, оказались готовы принять то, что им принёс год 2018, и пойти с этим в 2019-й.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Политические итоги

Пакт «Травникова — Локтя»

Центральным политическим событием прошедшего года в Новосибирской области можно считать выборы губернатора. Как ни пытались политические объединения региона придать этой кампании вид конкурентной и напряжённой борьбы, де-факто она окончилась ещё в начале лета. 8 июня тогда ещё врио губернатора Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и спикер Законодательного собрания региона Андрей Шимкив на совместной пресс-конференции заявили о консолидированной позиции на предстоящих выборах — соглашении, которое войдёт в историю региона под названием пакт «Травникова — Локтя». Тем самым они очертили контуры новой политической реальности в области. Согласно этому соглашению, Анатолий Локоть отказался от участия в выборах главы региона, рассчитывая получить взамен поддержку на будущих выборах мэра в 2019 году.

Nso.ru Андрей Травников

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Уход «тяжеловеса»

В 2018 году с политической арены пришлось уйти одному из самых влиятельных фигур региона, «политическому тяжеловесу» — Виктору Толоконскому. После появления соглашения «Травников — Локоть» команда «Толоконский — Локоть» распалась за ненадобностью — главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский был уволен с должности.

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Тем самым в новосибирской политике стало меньше Толоконского, а это уже часть новой реальности, в которой будет строиться ещё один электоральный цикл в 2019 году — выборы мэра Новосибирска.

Сам же Виктор Толоконский, по-видимому, сменил политическую деятельность на концертную — его неоднократно видели на городских сценах в роли исполнителя популярных ретрошлягеров и шансона.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

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Курс на кресло мэра

Выборы мэра областной столицы пока что считаются главным политическим событием начавшегося 2019 года. Основным претендентом на должность остаётся Анатолий Локоть. Пока что о своих амбициях заявили лишь два претендента на пост: депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева (ЛДПР) и руководитель регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

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Но вопрос, составит ли кто-то реальную конкуренцию Локтю, пока что остаётся. А второй, не менее важный вопрос — сохранится ли пакт «Травникова — Локтя» и на этих выборах или Анатолию Евгеньевичу придется отстаивать свои мэрские амбиции в одиночку.

Антон 48048 Анатолий Локоть

После ответа на эти вопросы станет понятно, каким образом будут поделены сферы влияния в регионе и муниципалитете.

«Ключевое событие 2018 года для Новосибирской области — избрание Андрея Травникова губернатором области (после почти года работы в качестве исполняющего обязанности) и начавшийся после этого процесс консолидации вокруг него региональной элиты. Значимым событием стал отказ от участия в выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя, что ознаменовало достижение внутриэлитного компромисса и прекращение возникших в преддверии выборов напряжений. Внутренняя составляющая этих процессов оставалась незамеченной, однако именно этот внутриэлитный компромисс позволил сохранить в регионе привычную стабильность. В ближайшем будущем внимания заслуживает процесс реализации модернизационных инициатив, которые в качестве приоритетов развития области (включая человеческий капитал и повышения качества принимаемых бюджетных решений) заявил действующий губернатор Андрей Травников», — высказал свое мнение ИА REGNUM новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Итоги и тренды прошедшего года в бизнес сфере, перспективы 2019-го

Прошедший год можно назвать адаптирующимся к новой мировой экономической обстановке, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Татьяна Гениберг.

«Россия уже спокойно принимает очередной пакет санкций от Америки и Европы, все уже привыкли к сопровождающемуся скачку курса валют в связи с этим. Компании привыкли к снижению спроса, пытаются выжить путём предложения инновационных, оцифрованных товарных решений (каким бы их товар ни был). Ищут новые каналы, способы продаж, зачастую связанные с интернет-продвижением. По этому поводу стало появляться много книг, написанных успешными бизнесменами. Бизнес-процессы в интернет-продажах стали формализоваться, оптимизироваться, а их собственники осознавать и осваивать эффективные пути и модели. У меня такое ощущение, что интернет, цифровизация бизнеса спасают нашу страну в этот кризис, не позволяют ей скатиться в глубокую депрессию. Возможно, что именно IT-индустрия и выступит локомотивом в развитии экономики», — отмечает Татьяна Гениберг.

Оценивая тренды в новосибирском бизнесе, эксперт выделила следующие наиболее яркие из них: усиленное и ускоренное развитие IT-индустрии; ускоренное развитие торговли продуктами питания и общественного питания (продуктовые сети, бургерные, кофейни, шаурма); повышенное внимание людей к здоровью (развитие медицинской сферы, медицинского туризма, спорта, фитнеса); забота человека о своем внешнем виде (развитие индустрии красоты, парикмахерских услуг, ногтевых салонов); выход некоторых новосибирских компаний на фондовый рынок, выпуск первичных ценных бумаг; расширение потребностей в Event-услугах и их предоставление; оживление и появление новых инвестиционных продуктов для населения (вложения в акции, облигации российского и международного рынка); укрупнение банковской и страховой системы; удешевление рабочей силы при росте квалификации трудовых ресурсов (при этом наблюдается дефицит на квалифицированных топ-менеджеров; ускоренное развитие краткосрочного бизнес-образования (2−16 часов) и онлайн-образования; освоение фрайчайзинговых систем, выход с ними на мировой рынок (ОАЭ, Саудовская Аравия, Восточная Европа).

При этом отмечаются и тренды, которые уже заканчивают свой цикл: пекарни, суши и роллы, СТО, автобизнес.

«В качестве тенденций на 2019 год хотелось бы отметить, что будут продолжать развиваться сферы, направленные на обслуживание и заботу о человеке, будут востребованы творческие способности людей, IT-бизнес. Хотя, возможно, и возникнут новые сферы и новые бизнесы», — считает Гениберг.

Итоги в сфере образования

Система высшего образования Новосибирской области пережила противоречивый год, считает кандидат исторических наук Сергей Чернышов. С одной стороны, отмечает он, в связи с разделением Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования никаких существенных системных изменений здесь не происходило. Но какие-то контуры будущей системы уже наметились. Во-первых, возрастает роль бывшего Сибирского территориального управления ФАНО (ныне — терруправления Министерства науки и высшего образования). Так, осенью руководитель управления получил право согласования отпусков ректоров, параметров аренды имущества и прочее.

«На первый взгляд — это незначительная бюрократическая инновация, но если так пойдёт и дальше, то у вузов появится начальник не в далёкой Москве, а здесь, прямо под боком, а это совсем другая история. Во-вторых, неловкая ситуация возникла в связи с тем, что среднее профессиональное образование (СПО) было отдано в Министерство просвещения, и теперь вузы, которые имеют в своем составе колледжи или программы СПО (СибУПК, НГТУ, СибГУТИ, НГУЭУ и другие), оказались между двух огней, в подчас диаметрально противоположных по требованиям и ресурсному обеспечению системах. При этом роль колледжей вообще растёт — и это один из факторов системы турбулентности в высшем образовании», — говорит Чернышов.

По его словам, есть интересный факт, который остался почти незамеченным: в 2017 году впервые за всю новую историю в Новосибирской области бюджетный набор в колледжи превысил бюджетный набор в вузы (13 против 12,5 тысяч человек). Не комментируя причины таких сдвигов, Сергей Чернышов считает важным отметить, что для вузов это серьёзный вызов — когда бывшие школьники поймут, что образования уровня колледжа им вполне достаточно (а на львиной доле рабочих мест это именно так), то поток желающих получить высшее образование, особенно по «сервисным» направлениям, резко снизиться, «ведь вузовский диплом уже давно не гарантирует успешной карьеры».

Андрей Сивенок Новый корпус НГУ

Кроме того, сразу несколько ключевых новосибирских вузов (НГТУ, НГУЭУ, СГУПС, СибГУТИ и другие) пережили в этом году аккредитацию — процедуру, которая при успешном прохождении даёт право на выдачу дипломов государственного образца. Этот марафон выявил несколько важных тенденций. Первая — непрофильные направления подготовки нещадно «режут». Вторая — «неприкасаемых по статусу» больше нет.

2018 год в Новосибирской области ознаменовал фактическое схлопывание частного высшего образования. С 1 января 2018 года прекратил образовательную деятельность «Новый сибирский институт» (ректор которого Надежда Вавилина является, на секунду, председателем Общественного совета при минобре Новосибирской области), весной-летом начался процесс закрытия Сибирской академии финансов и банковского дела (продолжается до сих пор, но конец уже ясен — вуз лишился аккредитации и близок к лишению лицензии), в декабре лишён аккредитации «Сибирский независимый институт». Кто остался? Формально — НИЭПП (бывший «классический институт»), СИМОР (оба вуза — это фактически несколько офисов и полторы-две сотни студентов), а также формально негосударственный СибУПК. Аккредитация последнего грядет в 2019 году, и её исход вряд ли положительно определен, говорит Чернышов.

Ещё одна потеря новосибирской системы высшего образования, по мнению Сергея Чернышова, — это явное отсутствие новых амбициозных проектов.

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«Чего стоит только подготовка заявки на создание в Новосибирской области научно-образовательного центра (НОЦ), которых в стране по «президентскому» указу мая 2018 года должно быть создано 15. Как поступила Тюмень? Собрали ещё весной ректоров всех вузов «тюменской матрешки» и несколько месяцев разрабатывали модель межрегионального НОЦ. Как поступил Томск? Провели несколько стратегических сессий и в декабре в московском ТАСС презентовали сетевой НОЦ ТГУ и СибГМУ. Как поступил Новосибирск? В очередной раз заявил об уникальности Академгородка и за одну сессию на базе всё того же НГУ сформировал заявку по лекалам набившего оскомину «треугольника Лаврентьева». Можно спрогнозировать, что эта заявка точно будет слабее, чем у соседей, и вряд ли получит поддержку. В этом смысле новосибирские вузы уникальны — имея беспрецедентный для регионов стартовый капитал (расположение, структуру экономики и т.д.), за все последние годы они так и не сформировали никаких принципиально новых предложений для федеральной повестки дня. И (особенно в сравнении с Томском, Тюменью, Красноярском или Владивостоком) они в этом смысле выглядят довольно посредственно», — считает эксперт.

Чего стоит ждать от 2019 года? Сразу несколько не самых сильных вузов ждёт аккредитация (НГПУ, СГУГиТ, СибУПК), а значит, по мнению Чернышова, потерь в очередной раз вряд ли получится избежать. Точно будет и дальше расти роль среднего профессионального образования. В поисках избавления от ЕГЭ (выпускники колледжей поступают в вузы по внутренним экзаменам), бюджетных мест (государство поддерживает колледжи всё более рьяно), да и просто разумной целесообразности (большая часть рабочих мест и правда не требует высшего образования) всё больше школьников будут выбирать эту траекторию обучения. Это прямой удар по «рабочим» и «сервисным» направлениям подготовки в бакалавриате. Совершенно точно продолжится конкуренция между вузами на федеральном уровне. «Разведка боем» уже прошла — осенью с подачи ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова в стране развернулась дискуссия о замене лекций региональных вузов онлайн-курсами ведущих университетов. Учитывая, что в Москве и Петербурге всё больше бюджетных мест и столицы манят «высокобалльников», региональные вузы продолжат проигрывать в этой конкурентной борьбе. Абитуриенты, а за ними и ресурсы, продолжат покидать Новосибирск. Наконец, в грядущем году нам стоит ждать дальнейших действий по интеграции институтов РАН и университетов. В кулуарах говорят вполне определенно: глубокая интеграция НИИ и вузов не за горами, и первые тут явно в проигрышной ситуации в силу целого ряда причин. Где-то этот процесс пройдет быстрее, в Новосибирске, очевидно, он растянется на несколько лет — в силу инерционности Академгородка.

«Что имеет смысл предпринять для изменения ситуации? Опыт других регионов дает вполне определенный ответ — нужны амбициозные проекты, которые могут «звучать» на федеральном уровне. И это не проекты типа «Академгородка 2.0», где свежие идеи отсутствуют напрочь. В тренде — перспективные образовательные институции внутри «обычных» государственных университетов, когда вуз выделяет одно подразделение и делает его конкурентоспособным на мировом уровне. Но пока сложно сказать, в каком новосибирском вузе такой проект может быть реализован. В тренде — собственные образовательные инициативы регионов. Например, университет регионального уровня — с собственным планом подготовки специалистов, региональными исследованиями, работе в муниципальных районах и т.д. В тренде — гуманитарные исследования. Только кажется, что в стране избыток гуманитариев, на самом деле комплексные научно-образовательные проекты мирового уровня в гуманитарной сфере можно пересчитать по пальцам одной руки. Наконец, в тренде — современные технологические направления. Цифровая экономика, искусственный интеллект, НТИ, когнитивные технологии, новые материалы и так далее — всё это темы, на которых можно смотреть с высоты фундаментальной подготовки, а можно взять и стать федеральным лидером. В целом ряде регионов такие инициативы возникли буквально с нуля, а в Новосибирске могут возникнуть на базе отличной научно-образовательной базы. Было бы желание», — подчёркивает он.