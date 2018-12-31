С 80-х годов прошлого века мы с усердием туземцев, пытающихся сделать так, чтобы с пролетающего самолёта им сбросили как можно больше, начали принимать чужие ценности. Уверенные, что там — мир лучше, добрее, светлее. Долго и преданно мы верили в сказку, что мир открыт для всех. Позже мы в ней горько разочаровались. Чуждая русскому человеку матрица — с её либерально-рыночной моралью, кровожадным дарвинистским отбором и кальвинистским одиночеством — восторжествовала.

Вигго Юхансен. «Счастливое Рождество», 1891 год

Мы это уже понимаем, но всё равно пытаемся походить на них. В том числе и в Новый год. Пожалуй, наш самый светлый и обнадёживающий праздник. Не главный, нет. Главный день в России — 9 мая. В Новый год же мы верим и ждём. К нему готовимся. И ещё — всячески изгаляемся.

Богатеи выписывают на мероприятия бестолковых артистов. Неважно, как поют и что умеют, — важно, чтоб были в топе. Надо отпраздновать так, чтобы другие не просто позавидовали, а обзавидовались. Те, кто попроще, ищут другие варианты, но тоже с претензией на как бы оригинальность: ныряют с аквалангом, устраивают свингер-вечеринки, обнимаются со львами. Хотя Новый год — это, так казалось, традиция.

Пименов Юрий. Новый год

Праздник, правда, этот, к слову, тоже не наш. Дальше ведь — Рождество. А в Новый год — пост, если кто забыл. Настоящее же наступление нового года будет позже. У нас оно называется Старый новый год. Раньше, кстати, праздновали его тоже активно — теперь подуспокоились. И многие привычные новогодние атрибуты ещё век назад были совсем непривычны. За ту же ель (или сосну) могли отправить в тюрьму. Спас для нас новогоднее дерево, по легенде, Григорий Распутин.

Однако Новый год прижился, стал в полной мере своим. Без него русскому человеку теперь никак. Но многих тянет всё равно не в свой дом, не в свою страну, а куда подальше. Ну, хотя бы отплясать в клубе или забуриться в гости, а там зажечь так, чтобы потом было стыдно, но сначала, ох, хорошо.

Меж тем Новый год — так ещё говорят, к счастью — праздник семейный. Его в кругу близких отмечать надо. Традиционно: с мандаринами, оливье, селёдкой «под шубой», «Голубым огоньком» и шампанским. Пусть кто-то и считает это мещанством. Нет, мещанство — это в стрип-клубе вискарём заливаться. Или в дурацких конкурсах в кабаке участвовать. Вот это мещанство, а семья — это по-настоящему, это прививка от общества спектакля. Пусть и «Голубой огонёк» стал совсем голубым, а майонез делают из химии.

Новый год с близкими — это правильно. Но кого понимать под близкими? Родителей, жену, детей, сестёр, братьев? Да. Хорошо бы большой, но родной компанией собраться за праздничным столом. Так, чтобы душевно, а не шумно.

Но близкие — на самом деле, это все люди. Именно так. И никак иначе. Провести Новый год с близкими, достойно встретить его, значит, расширить — пусть и на время — круг родных сердцу людей. А расширить легко — делать добро.

Одна новость особенно порадовала меня перед Новым годом. Из Старого Оскола она к нам долетела. Там ученики четвертого класса, узнав, что их одноклассник нуждается в дорогостоящей операции, отказались от подарков на Новый год. В пользу ближнего. Деньги, которые родители хотели потратить им на подарки, ребята передали на лечение одноклассника. А один мальчик отдал большую сумму, которую долго копил на велосипед.

Благотворительность

И эта новость не только о том, что у нас подрастают отличные дети. А они и правда подрастают. Не только в Старом Осколе, но и по всей России. Ведь сколько новостей было за этот год: школьник спас человека — вынес из огня, вытащил из проруби и тому подобное. Множество!

Но тут фокус ещё в другом. Школьники из Старого Оскола на практике показали, что отдавать лучше, чем брать. Особенно, когда вокруг — буйство потребления, конечным этапом которого неизбежно становится поедание друг друга. А вот школьники поняли, что близкий — это не тот, кто подарит тебе игрушку, а человек, которому ты сам можешь помочь. Вот кто он такой — этот близкий.

Мне нравится данная логика. Потому что она единственно верная. Я сам пользуюсь ею. Помочь как можно большему числу людей в силу своих возможностей — чем не радость и цель в Новый год? Что может насытить душу лучше? А насыщать, правда, надо — сколько бы нас ни убеждали в обратном. Желудок-то мы насытим — скушаем свою законную порцию оливье.

Помогать близким и тем самым делать их таковыми — лучшее времяпровождение на Новый год. Ведь как встретишь — так его и проведёшь. А без милосердия и сострадания мы в новом 2019 году — никак. Он ведь не будет лёгким — наоборот. Потому — милосердие и сострадание прямо сейчас. Только ими, собственно, мы все и спасёмся.